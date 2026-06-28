EU-Führerscheine: Kommen „Feedback-Fahrten“ für Rentner?

Für viele ältere Autofahrerinnen und Autofahrer steht der Führerschein für Selbstständigkeit, Arztbesuche ohne fremde Hilfe, Einkäufe im eigenen Ort und die Möglichkeit, Familie und Freunde zu besuchen.

Mit der neuen EU-Führerscheinrichtlinie wird nun erneut die Frage diskutiert, ob Rentnerinnen und Rentner künftig ihre Fahrtauglichkeit stärker nachweisen müssen. Besonders diskutiert werden sogenannte „Feedback-Fahrten“ für Senioren.

Dabei handelt es sich nicht um eine klassische Fahrprüfung. Vielmehr soll eine geschulte Person während einer Fahrt im normalen Straßenverkehr Hinweise geben, wo sich Fahrverhalten verbessert hat oder wo Risiken bestehen.

Was die EU tatsächlich beschlossen hat

Die EU hat ihre Führerscheinregeln modernisiert. Dabei geht es unter anderem um digitale Führerscheine, die gegenseitige Anerkennung von Fahrverboten, strengere Regeln für Fahranfänger und Vorgaben zur gesundheitlichen Eignung.

Für ältere Fahrerinnen und Fahrer bedeutet das zunächst nicht, dass automatisch eine verpflichtende Fahrprüfung eingeführt wird. Die EU schreibt auch keine pauschale Altersgrenze vor, ab der der Führerschein entzogen oder nur noch nach einer Prüfung verlängert wird.

Geplant ist jedoch, dass die Fahreignung bei Ausstellung und Verlängerung eines Führerscheins stärker in den Blick genommen wird. Als Mindestanforderung ist eine Selbstauskunft vorgesehen, mit der Fahrerinnen und Fahrer Angaben zu ihrer gesundheitlichen Situation machen.

Die Mitgliedstaaten dürfen aber eigene Verfahren vorsehen. Genau hier entsteht der politische Spielraum, in dem auch Feedback-Fahrten für ältere Menschen diskutiert werden.

Was eine Feedback-Fahrt sein soll

Eine Feedback-Fahrt wäre eine begleitete Fahrt im öffentlichen Straßenverkehr. Sie würde in Alltagssituationen stattfinden, etwa beim Abbiegen, Einparken, Spurwechsel, Überholen, Fahren in Tempo-30-Zonen oder auf viel befahrenen Straßen.

Am Ende der Fahrt gäbe es eine Rückmeldung. Dabei könnte es um den Schulterblick, das Einschätzen von Geschwindigkeiten, Reaktionsvermögen, Abstand, Verkehrszeichen oder die Nutzung moderner Assistenzsysteme gehen.

Der entscheidende Unterschied zur Prüfung liegt darin, dass eine Feedback-Fahrt nicht mit „bestanden“ oder „nicht bestanden“ enden muss. Sie soll Hinweise geben, ohne älteren Menschen sofort die Fahrerlaubnis zu nehmen.

Befürworter sehen darin einen Mittelweg zwischen völliger Freiwilligkeit und verpflichtenden medizinischen Untersuchungen. Kritiker warnen dagegen vor einem Einstieg in eine Altersprüfung durch die Hintertür.

Warum Senioren besonders im Fokus stehen

Mit zunehmendem Alter können Sehvermögen, Hörvermögen, Beweglichkeit und Reaktionsgeschwindigkeit nachlassen. Auch Medikamente können die Fahrtüchtigkeit beeinflussen, vor allem wenn mehrere Präparate gleichzeitig eingenommen werden.

Das bedeutet aber nicht, dass ältere Menschen automatisch unsichere Fahrer sind. Viele Seniorinnen und Senioren fahren vorsichtig, vermeiden Nachtfahrten oder nutzen bekannte Strecken.

Gleichzeitig können körperliche Einschränkungen im Straßenverkehr schwerer wiegen, weil komplexe Situationen sehr schnelle Entscheidungen verlangen. Dazu gehören unübersichtliche Kreuzungen, Kreisverkehre, Baustellen oder plötzlich auftauchende Radfahrer.

Die Debatte dreht sich deshalb um die Frage, wie Sicherheit verbessert werden kann, ohne ältere Menschen pauschal unter Verdacht zu stellen. Genau an diesem Punkt setzen Feedback-Fahrten an.

Keine automatische Pflichtprüfung ab 70 oder 75

In der öffentlichen Debatte entsteht schnell der Eindruck, die EU wolle den Führerschein ab einem bestimmten Alter nur noch nach einer Fahrprüfung verlängern. So weit geht die neue Richtlinie nicht.

Eine verpflichtende EU-weite Fahrprüfung für alle Menschen ab 70 oder 75 Jahren ist nicht beschlossen. Auch ein automatischer Führerscheinverlust ab einem bestimmten Geburtstag ist nicht vorgesehen.

Möglich ist jedoch, dass einzelne Staaten strengere Verfahren einführen. Dazu könnten ärztliche Bescheinigungen, Selbstauskünfte oder praktische Rückmeldefahrten gehören.

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Für Deutschland wäre dafür eine nationale gesetzliche Umsetzung erforderlich. Erst wenn Bundestag und Bundesrat konkrete Regeln beschließen, werden neue Pflichten für Bürgerinnen und Bürger verbindlich.

Was sich beim EU-Führerschein unabhängig vom Alter ändert

Der EU-Führerschein wird stärker vereinheitlicht und digitaler. Die Fahrerlaubnis selbst bleibt bestehen, doch das Dokument muss in regelmäßigen Abständen erneuert werden.

In Deutschland gilt für neue Führerscheindokumente bereits eine Befristung von 15 Jahren. Diese Frist betrifft das Dokument, nicht automatisch die Fahrerlaubnis.

Wer den Führerschein erneuert, muss daher nicht automatisch erneut die Fahrprüfung ablegen. Es geht in der Regel um ein aktuelles Foto, ein neues Dokument und die Aktualisierung der Daten.

Die neue EU-Richtlinie kann aber dazu führen, dass bei der Verlängerung künftig zusätzliche Angaben zur gesundheitlichen Eignung verlangt werden. Wie weit Deutschland dabei gehen wird, ist politisch noch nicht abschließend geregelt.

Wie Feedback-Fahrten praktisch aussehen könnten

Eine Feedback-Fahrt könnte bei einer Fahrschule, einer Prüforganisation oder einer anderen anerkannten Stelle stattfinden. Denkbar wäre eine Fahrt von etwa 45 bis 90 Minuten im normalen Straßenverkehr.

Dabei würde nicht nur beobachtet, ob jemand ein Auto technisch bedienen kann. Es ginge auch um Übersicht, Blickverhalten, Abstand, Reaktion, Einschätzung von Gefahren und die Fähigkeit, neue Verkehrssituationen sicher zu bewältigen.

Nach der Fahrt könnte ein Gespräch folgen. Dort würden Stärken und Schwächen benannt, ohne dass jede Unsicherheit sofort rechtliche Folgen hat.

Ein solches Modell wäre vor allem dann akzeptabel, wenn es fair, bezahlbar und nicht entwürdigend ausgestaltet wird. Entscheidend wäre auch, ob die Fahrt freiwillig bleibt oder an die Verlängerung des Führerscheins gekoppelt wird.

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Welche Varianten politisch denkbar sind

Modell Mögliche Folge für ältere Fahrer Freiwillige Feedback-Fahrt Senioren können ihre Fahrweise prüfen lassen, ohne unmittelbare Gefahr für den Führerschein. Selbstauskunft zur Gesundheit Bei Verlängerung des Führerscheins werden Angaben zu Krankheiten, Medikamenten oder Einschränkungen abgefragt. Ärztliche Bescheinigung Bestimmte gesundheitliche Voraussetzungen müssten durch eine Ärztin oder einen Arzt bestätigt werden. Verpflichtende Feedback-Fahrt ab bestimmtem Alter Eine begleitete Fahrt wäre Voraussetzung für die Verlängerung oder für eine weitere Nutzung des Führerscheins. Anlassbezogene Überprüfung Eine Prüfung würde erst nach Auffälligkeiten, Unfällen oder medizinischen Hinweisen verlangt.

Warum der Vorschlag umstritten ist

Befürworter verweisen auf die Verkehrssicherheit. Sie argumentieren, dass eine Feedback-Fahrt weniger hart sei als eine verpflichtende medizinische Untersuchung oder eine neue Fahrprüfung.

Außerdem könne eine solche Fahrt älteren Menschen helfen, Unsicherheiten früh zu erkennen. Wer etwa Probleme beim Linksabbiegen oder beim Einschätzen von Radverkehr bemerkt, kann gezielt üben oder bestimmte Situationen vermeiden.

Kritiker sehen die Gefahr einer Altersdiskriminierung. Sie fragen, warum ältere Menschen pauschal überprüft werden sollen, während riskantes Verhalten jüngerer Fahrer oft erst nach Verstößen Folgen hat.

Hinzu kommt die soziale Frage. Wer auf dem Land lebt, kann ohne Auto oft kaum Arzttermine, Einkäufe oder soziale Kontakte erreichen.

Was ältere Fahrer schon jetzt tun können

Unabhängig von neuen EU-Regeln sollten Seniorinnen und Senioren ihre Fahrtüchtigkeit regelmäßig ehrlich einschätzen. Das betrifft vor allem Sehvermögen, Beweglichkeit, Reaktionsfähigkeit und Medikamenteneinnahme.

Hilfreich kann ein freiwilliger Fahrcheck sein. Dieser kann zeigen, ob sich Gewohnheiten eingeschlichen haben, die im Straßenverkehr gefährlich werden können.

Auch ein Gespräch mit der Hausärztin, dem Augenarzt oder der Apotheke kann sinnvoll sein. Besonders wichtig ist das, wenn neue Medikamente eingenommen werden oder Müdigkeit, Schwindel oder Konzentrationsprobleme auftreten.

Wer rechtzeitig reagiert, schützt nicht nur andere Verkehrsteilnehmer. Er bewahrt auch die eigene Mobilität länger, weil kleinere Unsicherheiten oft gut ausgeglichen werden können.

Was für Angehörige wichtig ist

Angehörige stehen oft vor einer schwierigen Aufgabe. Sie bemerken vielleicht, dass Vater, Mutter oder Großeltern im Straßenverkehr unsicherer werden, möchten aber keinen Streit auslösen.

Vorwürfe helfen in solchen Situationen selten. Besser ist ein konkretes Gespräch über beobachtete Situationen, etwa Beinahe-Unfälle, verpasste Verkehrszeichen oder Schwierigkeiten beim Einparken.

Eine Feedback-Fahrt kann hier ein neutraler Weg sein. Die Einschätzung kommt dann nicht allein aus der Familie, sondern von einer unabhängigen Fachperson.

Wichtig ist, die Selbstständigkeit älterer Menschen ernst zu nehmen. Wer den Führerschein infrage stellt, greift in den Alltag und das Selbstwertgefühl ein.

Kommt die Pflicht in Deutschland?

Ob Deutschland verpflichtende Feedback-Fahrten einführt, ist derzeit offen. Die EU-Richtlinie schafft einen Rahmen, aber die konkrete Ausgestaltung liegt bei den Mitgliedstaaten.

Deutschland könnte sich auf Selbstauskünfte beschränken. Möglich wäre aber auch ein freiwilliges System, das durch Fahrschulen, Verkehrsverbände oder Prüforganisationen angeboten wird.

Eine Pflicht ab einem bestimmten Alter wäre politisch deutlich heikler. Sie müsste begründet, verhältnismäßig und praktikabel sein.

Für Betroffene ist deshalb wichtig: Aktuell gibt es keinen automatischen Zwang zur Feedback-Fahrt nur wegen des Alters. Wer seinen Führerschein besitzt, verliert ihn nicht allein wegen einer neuen EU-Regel.

Ein kurzes Beispiel aus der Praxis

Herr M. ist 78 Jahre alt und fährt seit mehr als 50 Jahren unfallfrei. In letzter Zeit meidet er Fahrten in der Dunkelheit, weil ihn Scheinwerfer stärker blenden als früher.

Seine Tochter schlägt eine freiwillige Feedback-Fahrt vor. Zunächst ist Herr M. verärgert, weil er den Vorschlag als Misstrauen versteht.

Nach der Fahrt erhält er jedoch konkrete Hinweise. Der Fahrlehrer bestätigt, dass Herr M. grundsätzlich sicher fährt, empfiehlt aber größere Abstände, eine neue Brille und den Verzicht auf Fahrten bei starkem Regen.

Für Herrn M. bedeutet das keine Einschränkung durch eine Behörde. Er kann weiter fahren, kennt aber seine Schwachstellen besser und passt sein Verhalten an.

Fragen und Antworten zu Feedback-Fahrten für Senioren

Müssen Senioren künftig eine neue Fahrprüfung machen?

Nein, eine EU-weite Pflicht zur neuen Fahrprüfung für Senioren ist nicht beschlossen. Die neue Führerscheinrichtlinie sieht aber vor, dass die Fahreignung bei Ausstellung und Verlängerung stärker beachtet wird.

Was ist der Unterschied zwischen Fahrprüfung und Feedback-Fahrt?

Eine Fahrprüfung entscheidet über Bestehen oder Nichtbestehen. Eine Feedback-Fahrt soll dagegen Hinweise zum eigenen Fahrverhalten geben und muss nicht automatisch rechtliche Folgen haben.

Ab welchem Alter könnten Feedback-Fahrten kommen?

In der Diskussion werden häufig Altersgrenzen wie 70 oder 75 Jahre genannt. Verbindlich ist für Deutschland derzeit aber keine solche Altersgrenze beschlossen.

Kann Deutschland strengere Regeln als die EU einführen?

Ja, Deutschland kann im Rahmen der EU-Vorgaben eigene Verfahren festlegen. Dazu könnten Selbstauskünfte, ärztliche Nachweise oder praktische Rückmeldefahrten gehören.

Verliert man den Führerschein, wenn man bei einer Feedback-Fahrt Fehler macht?

Bei einem freiwilligen Modell wäre das nicht der Zweck der Fahrt. Anders wäre es nur, wenn der Gesetzgeber eine verpflichtende Prüfung mit Folgen für die Fahrerlaubnis einführen würde.

Was sollten ältere Fahrer jetzt tun?

Sie sollten ihre Fahrtüchtigkeit ehrlich prüfen, Sehtests ernst nehmen, Medikamente hinterfragen und bei Unsicherheiten einen freiwilligen Fahrcheck nutzen. Das kann helfen, sicher mobil zu bleiben und spätere Einschränkungen zu vermeiden.

[1]: https://transport.ec.europa.eu/news-events/news/modernised-eu-rules-driving-licences-and-driving-disqualifications-enter-force-2025-11-25_en?utm_source=chatgpt.com “Modernised EU rules on driving licences and driving disqualifications …”