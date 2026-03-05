Falle: Bürgergeld-Antrag gestellt und Wohngeld fällt sofort weg

Lesedauer 4 Minuten

Ein einziger Antrag beim Jobcenter kann reichen – und plötzlich ist das Wohngeld für die ganze Wohnung „weg“. Nicht erst der Bürgergeld-Bescheid, schon die Antragstellung kann den laufenden Wohngeldbescheid kraft Gesetzes unwirksam machen – und zwar für den gesamten Haushalt.

Wer das nicht auf dem Schirm hat, rutscht schnell in eine gefährliche Geldlücke: Der Wohngeldbescheid trägt nicht mehr, Bürgergeld ist noch nicht entschieden, Miete und Abschläge laufen trotzdem weiter.

Warum ein Bürgergeld-Antrag das Wohngeld „abschaltet“

Der Mechanismus steckt im Wohngeldgesetz: Ein Wohngeldbescheid wird unwirksam, sobald ein zu berücksichtigendes Haushaltsmitglied nach den Ausschlussregeln des WoGG vom Wohngeld ausgeschlossen ist. Genau das passiert typischerweise, wenn jemand im Haushalt Bürgergeld (SGB II) beantragt – denn bereits während des laufenden Verfahrens greift regelmäßig der Wohngeld-Ausschluss.

Das ist keine Feinheit, sondern eine harte Systementscheidung: Wohngeld soll nicht parallel laufen, wenn eigentlich existenzsichernde Leistungen vorrangig zuständig sind. Die Folge trifft in der Praxis nicht nur den Antragsteller, sondern kann den gesamten wohngeldrechtlichen Haushalt erfassen – also auch Mitbewohner, die selbst gar keinen SGB-II-Antrag gestellt haben. Entscheidend ist nicht, ob das Jobcenter am Ende bewilligt, sondern dass das Verfahren läuft.

Der Fall, der besonders oft eskaliert: Bruder und Schwester in einer Wohnung

Im Dokument wird ein typischer Alltag beschrieben: Bruder und Schwester leben zusammen, beide beziehen Wohngeld. Dann stellt die Schwester – etwa wegen Krankenversicherungsbeiträgen oder weil das Geld nicht mehr reicht – einen Bürgergeld-Antrag beim Jobcenter. Ergebnis: Die laufende Wohngeldbewilligung wird unwirksam.

Der Bruder bekommt davon im Zweifel erst etwas mit, wenn die Zahlung ausbleibt oder das Konto plötzlich nicht mehr passt. Und dann beginnt das Rätselraten: „Warum, ich habe doch gar keinen Antrag gestellt?“ Genau diese Konstellation ist die eigentliche Falle.

Das Bittere daran ist nicht nur die Wirkung, sondern das Verfahren: Es läuft nicht wie viele erwarten. Wer glaubt, die Wohngeldstelle müsse erst nach § 48 SGB X „aufheben“ oder „ändern“, wartet im Zweifel auf einen Schritt, der so gar nicht kommt. In der Praxis bedeutet das: Der Bescheid verliert seine Wirkung – und damit fehlt die Zahlungsgrundlage.

Für den Bruder gibt es nicht einfach eine automatische „Weiterzahlung“, sondern faktisch entsteht ein Neuantragsproblem. Wenn niemand rechtzeitig gegensteuert, steht der Haushalt zwischen den Systemen. Es reicht ein Schritt einer Person – und zwei Erwachsene sitzen im selben Boot, obwohl nur einer gerudert hat.

Die Liquiditätsfalle: Wohngeld unwirksam, Bürgergeld noch nicht da

Genau hier wird es für Betroffene gefährlich. Das Jobcenter entscheidet selten sofort. Gleichzeitig laufen Miete, Strom, Heizkosten, Raten, Versicherungen weiter. Wer dann noch davon ausgeht, das Wohngeld werde „bis zur Entscheidung“ einfach weitergezahlt, erlebt den Schock oft erst, wenn die Zahlung ausbleibt oder später verrechnet wird.

Noch härter wird es, wenn das Jobcenter am Ende ablehnt, den Antrag wegen fehlender Mitwirkung versagt oder wenn der Antrag zurückgenommen wird.

Viele denken dann: „Okay, dann springt doch wieder Wohngeld ein.“ Genau das passiert nicht automatisch. Die Unwirksamkeit bleibt erst einmal Realität – und auch ein Widerspruch gegen den Jobcenter-Bescheid stoppt diese Logik nicht automatisch. Wer hier wartet, wartet oft auf Kosten des eigenen Kontostands.

Wer „nur mal prüfen“ will, ob Bürgergeld möglich ist, kann ungewollt die laufende Wohngeldbasis zerstören.

Die Frist, die viele verlieren: Wohngeld kommt nicht von allein zurück

Wenn Bürgergeld nicht greift, ist der entscheidende Punkt die Wohngeldseite: Dann muss regelmäßig zügig (neu) beantragt werden, sonst entsteht ein Loch. Maßgeblich ist dabei die Anschlusslogik im WoGG: Wird die existenzsichernde Leistung abgelehnt oder endet sie, kann Wohngeld nur dann nahtlos bzw. rückwirkend ansetzen, wenn der Wohngeldantrag rechtzeitig gestellt wird.

Praktisch heißt das: Spätestens im Folgemonat nach Kenntnis der Ablehnung muss der Wohngeldantrag auf dem Tisch liegen – sonst droht ein verlorener Monat.

Das ist kein Formalismus, sondern eine reale Fallhöhe. Denn bei verpasster Frist geht es nicht um „ein paar Tage“, sondern schnell um einen vollen Monat oder mehr – und genau diese Zeit ist für viele Haushalte die Grenze zwischen „gerade so“ und „gar nicht mehr“. Nicht die Rechtslage ist der größte Gegner, sondern die Zeit.

Was Betroffene sofort tun sollten, wenn ein Bürgergeld-Antrag im Haushalt gestellt wurde

Wenn im Haushalt ein SGB-II-Antrag gestellt wird und Wohngeld läuft, zählt vor allem eines: nicht in die Warteschleife geraten. Wer den Effekt der Unwirksamkeit nicht mitdenkt, reagiert oft zu spät. Entscheidend ist, früh die möglichen Wege zu sortieren: Entweder Bürgergeld greift tatsächlich und deckt den Bedarf – dann ist Wohngeld ohnehin nicht das richtige Instrument.

Oder Bürgergeld wird absehbar schwierig (zum Beispiel wegen Nachweisen, Mitwirkung oder Zuständigkeitsfragen) – dann muss parallel sauber abgesichert werden, dass Wohngeld nach einer Ablehnung schnell wieder anlaufen kann.

Praktisch heißt das: Sobald ein ablehnender oder versagender Bescheid kommt, sollte der Wohngeldantrag nicht „irgendwann“ folgen, sondern unmittelbar. Und wer im Haushalt nicht Antragsteller ist, sollte nicht davon ausgehen, dass die eigene Wohngeldzahlung „unberührt“ bleibt – gerade diese Annahme ist der klassische Fehler.

Wer auf „erst mal Widerspruch“ setzt, sollte parallel trotzdem die Wohngeld-Schiene sichern, sonst entsteht genau das Loch, das man eigentlich verhindern wollte. Wer schnell handelt, vermeidet das Loch. Wer abwartet, finanziert das Systemversagen aus eigener Tasche.

Warum Gerichte die Konstruktion stützen – und was das für dich bedeutet

Die Rechtsidee hinter § 28 Abs. 3 WoGG wird von der Rechtsprechung grundsätzlich getragen: Der Bewilligungsbescheid ist so konstruiert, dass er bei Eintritt bestimmter Voraussetzungen automatisch seine Wirkung verliert. Für Betroffene ist das unerquicklich, aber es erklärt, warum man mit „Die müssen doch erst aufheben“ regelmäßig scheitert.

Wichtig ist dabei die richtige Einordnung: Es geht typischerweise um Fälle, in denen das Wohngeld bereits bewilligt war und dann „nachträglich“ ein Ausschlussgrund eintritt, etwa durch den SGB-II-Antrag im Haushalt. Genau deshalb ist der Hebel so brutal: Er wirkt sofort im laufenden Alltag – nicht erst nach einer langen Behördenkette. Das Risiko liegt nicht in einem Fehler der Behörde, sondern in einem Mechanismus, der genau so gewollt ist.

