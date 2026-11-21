Ein Grad der Behinderung (GdB) von 50 kann Beschäftigten fünf zusätzliche Urlaubstage im Jahr bringen. In der Steuererklärung können Betroffene einen Behinderten-Pauschbetrag von 1.140 Euro geltend machen. Wer mit demselben Ausweis kostenlos Bus fahren oder auf einem Behindertenparkplatz parken will, benötigt dafür weitere Nachweise.

Der Schwerbehindertenausweis dokumentiert den Grad der Behinderung und die festgestellten Merkzeichen. Diese weisen besondere Voraussetzungen für einzelne Nachteilsausgleiche auf.

Wer kann mit der Wertmarke Bus und Bahn fahren?

Für die unentgeltliche Beförderung im Nahverkehr brauchen Sie einen entsprechend gekennzeichneten Schwerbehindertenausweis und ein Beiblatt mit gültiger Wertmarke. Berechtigt sind insbesondere Personen mit den Merkzeichen G, aG, H, Bl oder Gl. Taubblinde Menschen können die Freifahrt über die zusätzlich festgestellten Merkzeichen G und H nutzen. Das Beiblatt mit Wertmarke beantragen Sie bei der zuständigen Versorgungsbehörde.

Die Wertmarke kostet 104 Euro für zwölf Monate oder 53 Euro für sechs Monate. Freifahrtberechtigte mit dem Merkzeichen H oder Bl sowie Berechtigte, die bestimmte Sozialleistungen wie Grundsicherungsgeld beziehen, erhalten sie auf Antrag kostenlos. Das Deutschlandticket kostet ab Januar 2027 monatlich 66,80 Euro, also 801,60 Euro für zwölf Monate. Wer für seine regelmäßigen Fahrten im Nahverkehr beide Angebote nutzen könnte, zahlt mit der Jahreswertmarke 697,60 Euro weniger.

Im ICE und IC brauchen Sie grundsätzlich eine eigene Fahrkarte. Auf einzelnen Fernverkehrsstrecken erkennt die Deutsche Bahn die Wertmarke an. Steht das Merkzeichen B im Ausweis, fährt eine Begleitperson im Nah- und Fernverkehr auch dann unentgeltlich mit, wenn die schwerbehinderte Person selbst eine Fahrkarte benötigt.

Wer darf auf einem Behindertenparkplatz parken?

Auf öffentlich ausgewiesenen Stellplätzen mit Rollstuhlsymbol muss der blaue EU-Parkausweis sichtbar ausliegen. Er kommt insbesondere bei außergewöhnlicher Gehbehinderung (aG), Blindheit (Bl) oder bei beidseitiger Amelie oder Phokomelie in Betracht. Das sind fehlende oder stark fehlgebildete Gliedmaßen. Vergleichbare Funktionseinschränkungen können ebenfalls zur Ausstellung berechtigen.

Der orangefarbene Parkausweis kann bestimmten weiteren Personengruppen etwa längeres Parken im eingeschränkten Haltverbot oder gebührenfreies Parken an öffentlichen Parkscheinautomaten ermöglichen. Für Stellplätze mit Rollstuhlsymbol benötigen auch Inhaber eines orangefarbenen Parkausweises den blauen Ausweis. Wer dort unberechtigt parkt, muss nach dem Bußgeldkatalog mit 55 Euro rechnen.

Der blaue Parkausweis ist an die berechtigte Person gebunden und kann in verschiedenen Fahrzeugen verwendet werden. Angehörige dürfen ihn verwenden, wenn sie die berechtigte Person befördern. Für eigene Erledigungen ohne Bezug zu deren Beförderung gilt die Ausnahmegenehmigung nicht.

Wann sinken Rundfunkbeitrag und Kfz-Steuer?

Mit dem Merkzeichen RF können Sie beim Beitragsservice einen ermäßigten Rundfunkbeitrag von derzeit 6,12 Euro im Monat beantragen. Die Ermäßigung kann ab der Zuerkennung des Merkzeichens gelten und höchstens drei Jahre rückwirkend ab dem Antrag berücksichtigt werden. Eine vollständige Befreiung kommt beispielsweise für taubblinde Menschen und Empfänger bestimmter Sozialleistungen in Betracht.

Bei der Kfz-Steuer ermöglichen die Merkzeichen H, Bl oder aG auf Antrag eine vollständige Befreiung für ein auf die schwerbehinderte Person zugelassenes Fahrzeug. Wer mit G oder Gl die Voraussetzungen für die hälftige Kfz-Steuer erfüllt, muss sich zwischen dieser Ermäßigung und der Freifahrt mit Wertmarke entscheiden. Die vollständige Befreiung lässt sich bei entsprechender Berechtigung mit der Wertmarke kombinieren.

Die Vergünstigung gilt auf Antrag für ein Fahrzeug. Wenn Angehörige damit fahren, muss die Fahrt der Mobilität oder der Haushaltsführung der schwerbehinderten Person dienen. Ein Einkauf für deren Haushalt ist unter anderem möglich.

Wann zahlen Jobcenter oder Sozialamt einen Mehrbedarf?

Beim Grundsicherungsgeld nach dem SGB II berücksichtigt das Jobcenter für erwerbsfähige Leistungsberechtigte mit Behinderung 35 Prozent des jeweiligen Regelbedarfs, wenn sie beispielsweise bestimmte Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben erhalten. Bei einem Regelbedarf von 563 Euro sind das 197,05 Euro im Monat.

Für nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte im SGB II kommt bei voller Erwerbsminderung und einem Ausweis mit Merkzeichen G ein Mehrbedarf von 17 Prozent in Betracht. Dieser entfällt, wenn bereits Anspruch auf einen der in § 23 SGB II genannten behinderungsbedingten Mehrbedarfe besteht.

In der Sozialhilfe nach dem SGB XII gilt der Mehrbedarf mit Merkzeichen G grundsätzlich für Menschen, die die gesetzliche Altersgrenze erreicht haben oder bereits vorher voll erwerbsgemindert sind. Für den Nachweis des Merkzeichens genügt beim Sozialamt auch der Feststellungsbescheid. Bei 563 Euro Regelbedarf entsprechen 17 Prozent einem Betrag von 95,71 Euro im Monat (§ 30 SGB XII).

Was bringt der GdB 50 im Arbeitsverhältnis?

Schwerbehinderte Beschäftigte haben bei einer Fünftagewoche Anspruch auf fünf bezahlte zusätzliche Urlaubstage pro Urlaubsjahr, wenn die Schwerbehinderteneigenschaft das ganze Jahr besteht. Verteilt sich die Arbeitszeit auf mehr oder weniger Wochentage, ändert sich der Zusatzurlaub entsprechend. Vom gesetzlichen Zusatzurlaub ausgenommen sind Beschäftigte, die bei einem GdB von 30 oder 40 schwerbehinderten Menschen gleichgestellt sind (§ 208 SGB IX, § 151 SGB IX und Gegen-Hartz zum Zusatzurlaub bei Schwerbehinderung).

Eine wichtige Bitte in eigener Sache Bitte unterstützt uns und fügt Gegen-Hartz.de zu euren bevorzugten Quellen hinzu. Damit erreicht ihr nicht nur, dass ihr uns häufiger auch bei Google seht, sondern helft damit, dass auch viele andere Menschen unsere unabhängigen News und Urteile sehen können. Geht einfach auf den Link und klickt dann "Auf Google folgen". Das wars schon und kostet natürlich nichts, aber hilft unserer Arbeit enorm! Vielen lieben Dank! Gegen-Hartz unterstützen

Will der Arbeitgeber einem schwerbehinderten Beschäftigten kündigen, benötigt er grundsätzlich die vorherige Zustimmung des Integrationsamts, wenn das Arbeitsverhältnis bei Zugang der Kündigung ununterbrochen länger als sechs Monate besteht. Der besondere Kündigungsschutz kommt auch bei einer Gleichstellung in Betracht. Läuft das Feststellungsverfahren noch, muss der Antrag prinzipiell mindestens drei Wochen vor Zugang der Kündigung gestellt worden sein. Fehlende Mitwirkung kann den besonderen Kündigungsschutz ausschließen.

Das Bundesarbeitsgericht hält die Frage nach einer Schwerbehinderung im bestehenden Arbeitsverhältnis nach Ablauf von sechs Monaten prinzipiell für zulässig, insbesondere zur Vorbereitung einer Kündigung. Im entschiedenen Fall hatte ein Beschäftigter die zulässige Frage falsch beantwortet und konnte sich deshalb später nicht auf den besonderen Kündigungsschutz berufen.

Wann ist eine frühere Altersrente möglich?

Für diese Altersrente muss die Schwerbehinderung bei Rentenbeginn vorliegen. Das Versorgungsamt kann sie auch später rückwirkend für diesen Zeitpunkt feststellen. Sie können die Rente deshalb schon beantragen, während das Feststellungsverfahren noch läuft. Außerdem müssen Sie die Wartezeit von 35 Jahren erfüllen, für die auch bestimmte Zeiten ohne eigene Beitragszahlung zählen.

Versicherte ab Jahrgang 1964 können mit 65 Jahren abschlagsfrei in Rente gehen. Für jeden Monat vor der abschlagsfreien Altersgrenze kürzt die Rentenversicherung die Rente dauerhaft um 0,3 Prozent. Beim frühestmöglichen Beginn mit 62 Jahren beträgt der Abschlag 10,8 Prozent.

Eine Gleichstellung mit GdB 30 oder 40 reicht für diese Rentenart nicht aus. Wer die Altersrente bei bestehender Schwerbehinderung begonnen hat, behält sie auch dann, wenn der GdB später unter 50 sinkt.

Was können Menschen mit Behinderung bei der Steuer geltend machen?

Der Behinderten-Pauschbetrag beginnt bei einem GdB von 20 mit 384 Euro im Jahr. Bei GdB 50 sind es 1.140 Euro, bei GdB 100 sind es 2.840 Euro. Für hilflose, blinde oder taubblinde Menschen gilt ein erhöhter Pauschbetrag von 7.400 Euro.

Der Pauschbetrag senkt das zu versteuernde Einkommen. Wie viel Steuer Sie sparen, hängt von Ihrer persönlichen Steuersituation ab.

Für behinderungsbedingte Fahrten gibt es eine eigene Pauschale. Sie beträgt 900 Euro ab GdB 80 oder ab GdB 70 mit Merkzeichen G. Bei den Merkzeichen aG, Bl, TBl oder H beträgt sie 4.500 Euro. Das Finanzamt berücksichtigt die Pauschale als außergewöhnliche Belastung, soweit die gesamten berücksichtigungsfähigen Aufwendungen die persönliche zumutbare Belastung überschreiten.

Für den Arbeitsweg gelten eigene Regeln. Beschäftigte können ab GdB 70 tatsächliche Fahrtkosten anstelle der Entfernungspauschale ansetzen. Bei einem GdB von 50 bis unter 70 geht das ebenfalls, wenn eine erhebliche Beeinträchtigung der Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr amtlich nachgewiesen ist.

Welchen Nachweis brauchen Sie im Alltag?

Nachteilsausgleich Voraussetzung oder Nachweis Unentgeltliche Fahrt im Nahverkehr Entsprechend gekennzeichneter Ausweis und Beiblatt mit gültiger Wertmarke. Unentgeltliche Mitfahrt einer Begleitperson Merkzeichen B im Ausweis der begleiteten Person. Parken auf Stellplätzen mit Rollstuhlsymbol Blauer EU-Parkausweis. Ermäßigter Rundfunkbeitrag Merkzeichen RF und Antrag beim Beitragsservice. Gesetzlicher Zusatzurlaub Anerkannte Schwerbehinderung. Die Zahl der Urlaubstage richtet sich nach den Arbeitstagen pro Woche. Altersrente für schwerbehinderte Menschen Schwerbehinderung zum Rentenbeginn, erfüllte Altersgrenze und Wartezeit von 35 Jahren. Der Nachweis kann auch durch einen rückwirkenden Feststellungsbescheid erfolgen.

Was passiert, wenn der GdB unter 50 sinkt?

Wird der GdB auf weniger als 50 herabgesetzt, gelten die besonderen Schutzregeln des SGB IX bis zum Ende des dritten Kalendermonats weiter, nachdem der Bescheid unanfechtbar geworden ist, also nicht mehr mit einem Rechtsbehelf angegriffen werden kann. Tritt das im Februar ein, endet die Frist am 31. Mai. Mit dem Ende des gesetzlichen Schutzes zieht die Behörde den Schwerbehindertenausweis ein. Für Ansprüche außerhalb des SGB IX gelten die Regeln des jeweiligen Leistungsbereichs.

Praxisbeispiel: Wertmarke oder weniger Kfz-Steuer?

Eine Angestellte mit GdB 50 erhält das Merkzeichen G. Für ihr auf sie zugelassenes Auto zahlt sie 180 Euro Kfz-Steuer im Jahr. Mit der hälftigen Ermäßigung würde sie künftig 90 Euro im Jahr sparen.

Sie fährt regelmäßig mit Bus und Bahn und gibt für ihre Nahverkehrsfahrkarten 300 Euro im Jahr aus. Da alle ihre Fahrten von der Jahreswertmarke für 104 Euro abgedeckt sind, spart sie 196 Euro gegenüber ihren bisherigen Ticketkosten. Mit der Wertmarke spart sie jährlich 106 Euro mehr als mit der hälftigen Kfz-Steuerermäßigung.

Häufige Fragen zum Schwerbehindertenausweis

Wie viel Zusatzurlaub bekomme ich, wenn die Schwerbehinderung erst im laufenden Jahr beginnt?

Für jeden vollen Monat, in dem die Schwerbehinderteneigenschaft im Arbeitsverhältnis vorliegt, steht Ihnen ein Zwölftel des Jahresanspruchs zu. Ergibt die Rechnung einen Bruchteil von mindestens einem halben Urlaubstag, wird auf einen vollen Tag aufgerundet.

Kann ich mit Merkzeichen B kostenlos Sitzplätze reservieren?

Mit Merkzeichen B können Sie im Fernverkehr der Deutschen Bahn für sich und eine Begleitperson ab sechs Jahren kostenlos Sitzplätze reservieren.

Welchen Nachweis benötigt der Beitragsservice für die Rundfunkermäßigung?

Eine gut lesbare Kopie der Vorder- und Rückseite des Schwerbehindertenausweises mit Merkzeichen RF genügt. Sie können auch eine Kopie der behördlichen Bescheinigung über die Zuerkennung des Merkzeichens einreichen.

Kann ich später ein Merkzeichen beantragen?

Ja. Haben sich Ihre gesundheitlichen Einschränkungen verschlimmert oder sind weitere hinzugekommen, können Sie bei der zuständigen Versorgungsbehörde eine Neufeststellung beantragen. Geben Sie im Antrag an, welches Merkzeichen Sie feststellen lassen möchten. Beschreiben Sie die konkreten Auswirkungen im Alltag und fügen Sie aktuelle Befunde bei.