Wer mit seiner Sparkassen-Karte im Internet einkauft, soll ab dem 22. November 2026 einfacher bezahlen können. Dann soll der neue Bezahldienst „Click to Pay“ starten. Bei teilnehmenden Online-Händlern müssen Kunden ihre Kartendaten künftig nicht mehr bei jedem Einkauf neu eingeben.

Der Sparkassen-Dienstleister S-Payment nennt den 22. November als voraussichtlichen Starttermin. Die Nutzung ist freiwillig.

Eine weitere Änderung steht Ende Januar 2027 an. Dann soll die bisherige Freigabe-App S-ID-Check eingestellt werden. Wer seine Online-Zahlungen bisher mit dieser App bestätigt, sollte sich rechtzeitig über die künftige Freigabe informieren.

Ein Blick auf die Karte zeigt, wer Click to Pay nutzen kann

Trägt Ihre Sparkassen-Card neben dem girocard-Zeichen auch die Aufschrift „Debit Mastercard“ oder „Visa Debit“, gehört sie zu den angekündigten Karten. Das zweite Zeichen steht für das zusätzliche Zahlungssystem, über das Sie die Karte im Internet einsetzen können.

Auch Sparkassen-Kreditkarten sollen sich im Click-to-Pay-Profil hinterlegen lassen. Eine reine girocard sowie ältere Karten, die als Zusatzlogo lediglich Maestro oder V PAY tragen, gehören nicht zu den von S-Payment genannten Varianten.

Zwei Termine mit unterschiedlichen Folgen

Termin Was Sie tun müssen 22. November 2026 – geplanter Start von Click to Pay Wenn Sie die Funktion nutzen möchten, registrieren Sie eine geeignete Karte. Für die weitere Nutzung Ihrer bisherigen Karte läuft an diesem Tag keine Frist ab. 31. Januar 2027 – geplantes Ende von S-ID-Check Wenn Sie Online-Kartenzahlungen noch mit S-ID-Check bestätigen, richten Sie die Freigabe über S-pushTAN rechtzeitig nach der Anleitung Ihrer Sparkasse ein.

Was beim Bezahlen im Onlineshop anders läuft

Heute verlangt ein Shop bei einer gewöhnlichen Kartenzahlung oft Kartennummer, Ablaufdatum und Prüfnummer. Haben Sie Ihre Karte einmal für Click to Pay registriert, wählen Sie an der Onlinekasse das Verfahren und die hinterlegte Karte aus, ohne die Kartendaten erneut einzutippen.

Die Funktion setzt voraus, dass der Händler sie anbietet. Fehlt das Click-to-Pay-Zeichen, können Sie eine andere angebotene Zahlungsart wählen, etwa die gewohnte Kartenzahlung, sofern Ihre Karte dafür freigeschaltet ist.

Für die Übermittlung der Kartendaten kann ein sogenannter Token zum Einsatz kommen, der gegenüber dem Händler die eigentliche Kartennummer ersetzt. Eine zusätzliche Sicherheitsfreigabe kann die Sparkasse weiterhin verlangen.

Für das Haushaltsbudget zählt die gewählte Karte

Wer mit knappem Kontoguthaben einkauft, sollte bei mehreren hinterlegten Karten darauf achten, welche er auswählt. Bei einer Debitkarte belastet der Kauf zeitnah das Girokonto, bei einer Kreditkarte mit Monatsabrechnung erscheint er zunächst auf der Kartenabrechnung.

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Click to Pay ändert den Zahlungsweg an der Onlinekasse. Ob und wann das Geld vom Konto abgeht, richtet sich weiterhin nach der gewählten Karte und den dafür vereinbarten Bedingungen.

Wer S-ID-Check nutzt, sollte die Freigabe für seine Karte prüfen

S-ID-Check dient einem anderen Zweck: Mit der App bestätigen Kunden bei Bedarf, dass sie eine Online-Kartenzahlung selbst veranlasst haben. S-Payment plant die Abschaltung von S-ID-Check zum 31. Januar 2027 und verlagert die Freigabe in die S-pushTAN-App.

Auch wenn Sie Überweisungen schon mit S-pushTAN bestätigen, prüfen Sie, ob Ihre Karte dort für das Sicherheitsverfahren 3-D Secure registriert ist. Fehlt die Registrierung nach dem Wechsel, kann ein Onlinekauf an der erforderlichen Freigabe scheitern.

Rufen Sie für die Einrichtung selbst die bekannte Internetseite oder App Ihrer Sparkasse auf. Eine Nachricht, die mit einer Kontosperre droht und Sie zu einem Anmeldelink drängt, ist kein verlässlicher Hinweis auf eine Frist.

Vier Fragen und Antworten zur neuen Bezahlfunktion

Muss ich am 22. November meine Karte austauschen?

Nein, der angekündigte Termin betrifft eine zusätzliche Möglichkeit für Online-Einkäufe. Allein wegen des Starts brauchen Sie weder eine neue Karte noch eine neue PIN.

Kann ich weiterhin im Supermarkt zahlen und Bargeld abheben?

Ja, Click to Pay betrifft die Kasse im Onlineshop. Ob Sie sich dafür registrieren, hat auf die bisherige Nutzung Ihrer Karte im Geschäft oder am Geldautomaten keinen Einfluss.

Kostet Click to Pay zusätzlich Geld?

Mastercard zufolge sind das Anlegen eines Click-to-Pay-Profils und das Bezahlen damit kostenlos. Für Konto und Karte gelten weiterhin die mit der Sparkasse vereinbarten Preise.

Wo finde ich die Registrierung, wenn meine Sparkasse die Funktion anbietet?

S-Payment kündigt die Registrierung und Profilverwaltung innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe an. Einen für alle Institute identischen Menüpfad nennt die Mitteilung nicht, deshalb gilt die Anleitung Ihrer eigenen Sparkasse.

Quellen

CHIP, Neue Bezahlfunktion bei der Sparkasse, 19. November 2026

Mastercard, Fragen und Antworten zu Click to Pay und Nutzungsbedingungen für Deutschland

S-Payment, Neue Features für Kreditkarten, 29. Oktober 2026

Sparkasse, 3-D Secure für Online-Kartenzahlungen