EM-Rente mit Abschlägen statt Krankengeld: Reha-Antrag falsch gestellt

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Ein Arbeitnehmer stellt nach monatelanger Krankheit freiwillig einen Reha-Antrag bei der Deutschen Rentenversicherung. Er will zurück in den Job, nicht in die Rente. Drei Wochen stationäre Reha, am Ende steht im Entlassungsbericht: Restleistungsvermögen unter drei Stunden täglich. Wenige Wochen später kommt Post von der DRV – der Reha-Antrag gilt jetzt als Rentenantrag.

Rentenbeginn: das Datum der ursprünglichen Antragstellung, Monate zurück. Abschläge inklusive. Der Mann hat nie eine Rente beantragt. Trotzdem läuft das Verfahren, und wenn er jetzt nicht innerhalb eines Monats handelt, ist der Bescheid rechtskräftig.

Der Hebel dagegen heißt Dispositionsrecht – ein Gestaltungsrecht, das die Kontrolle über den eigenen Antrag sichert. Wer es kennt und rechtzeitig schriftlich festhält, kann die Umdeutung verhindern. Wer es versäumt, gibt die Entscheidung über Zeitpunkt, Art und Höhe seiner Rente aus der Hand. Und die Krankenkasse kann dieses Recht sogar nachträglich einschränken, selbst wenn der Reha-Antrag längst aus eigener Initiative gestellt wurde.

Wie aus einem Reha-Antrag ein Rentenantrag wird – § 116 Abs. 2 SGB VI

Die Vorschrift regelt die sogenannte Rentenantragsfiktion: Ein Antrag auf medizinische Rehabilitation gilt automatisch als Antrag auf Erwerbsminderungsrente, wenn die DRV die Reha ablehnt, weil ein Erfolg nicht zu erwarten ist, oder wenn die durchgeführte Reha die Erwerbsminderung nicht verhindert hat.

In beiden Fällen wird das Datum der Reha-Antragstellung rückwirkend zum Rentenbeginn – mit allen finanziellen Konsequenzen, die ein früherer Rentenbeginn mit sich bringt.

Dahinter steht der Grundsatz „Reha vor Rente” aus § 9 SGB VI. Der Gesetzgeber wollte verhindern, dass rehabilitationsbereite Versicherte durch eine verspätete Antragstellung Nachteile erleiden. Was als Schutzvorschrift gedacht ist, wird in der Praxis zum Fallstrick – vor allem, wenn die Krankenkasse das Gestaltungsrecht des Versicherten beschneidet.

Das Dispositionsrecht – warum es über tausende Euro entscheidet

Wer nicht von der Krankenkasse oder Arbeitsagentur zur Antragstellung aufgefordert wurde, entscheidet allein über seine Ansprüche gegenüber der Rentenversicherung. Er darf der Umdeutung widersprechen, den Rentenbeginn verschieben, statt der EM-Rente eine günstigere Altersrente wählen oder seinen Antrag komplett zurücknehmen, solange der Rentenbescheid nicht bestandskräftig ist.

Das BSG hat bestätigt: § 116 Abs. 2 SGB VI bezweckt den Schutz der Versicherten, keine Einschränkung ihrer Dispositionsfreiheit (Az. B 13 R 37/07 R).

Warum das finanziell so erheblich ist, zeigt ein Beispiel. Eine 56-jährige Versicherte stellt im Januar 2025 einen Reha-Antrag, die Reha scheitert, die DRV deutet um – Rentenbeginn Januar 2025 mit 10,8 Prozent Abschlag. Bei 1.200 Euro Bruttorente sind das 129,60 Euro weniger, jeden Monat, dauerhaft.

Hätte sie den Rentenbeginn um acht Monate verschieben können, wären nur 7,2 Prozent Abschlag fällig gewesen – 86,40 Euro statt 129,60 Euro. Die Differenz summiert sich über 20 Jahre auf mehr als 10.000 Euro. Dazu kommt: Krankengeld ist fast immer höher als die EM-Rente. Wer früher in die Rente gedrängt wird, verliert doppelt.

Die folgende Übersicht zeigt, was mit freiem Dispositionsrecht möglich ist – und was nach einer Einschränkung nur noch mit Zustimmung der Krankenkasse geht:

Handlungsmöglichkeit Dispositionsrecht frei Dispositionsrecht eingeschränkt Umdeutung in Rentenantrag widersprechen Ja, jederzeit bis zur Bestandskraft Nur mit Zustimmung der KK Rentenbeginn verschieben Ja, frei wählbar Nur mit Zustimmung der KK Statt EM-Rente eine Altersrente wählen Ja Nur mit Zustimmung der KK Volle auf teilweise EM-Rente beschränken Ja Nur mit Zustimmung der KK Antrag komplett zurücknehmen Ja Nur mit Zustimmung der KK Widerspruch gegen Rentenbescheid Ja, immer Ja, immer (davon unberührt)

So schränkt die Krankenkasse das Gestaltungsrecht ein – und warum sie es systematisch tut

Jeder Monat im Krankengeldbezug kostet die Kasse Geld. Mit dem Rentenbeginn endet ihre Zahlungspflicht, die Zuständigkeit geht auf die Rentenversicherung über. Die Einschränkung des Dispositionsrechts ist kein Verwaltungsakt unter vielen – es ist ein wirtschaftliches Steuerungsinstrument.

Der häufigste Weg ist die Aufforderung nach § 51 Abs. 1 SGB V: Die Krankenkasse setzt dem Versicherten eine Zehn-Wochen-Frist zur Stellung eines Reha-Antrags. Wer dieser Aufforderung nachkommt, verliert sein Dispositionsrecht. Jede Entscheidung über den Antrag ist danach nur noch mit Zustimmung der Kasse möglich.

Die Folge: Der Versicherte sitzt in der Falle, denn die Kasse wird diese Zustimmung in aller Regel verweigern, weil ein späterer Rentenbeginn für sie längere Krankengeldzahlung bedeutet.

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Besonders perfide ist die nachgeschobene Aufforderung. Typischer Fall: Eine Versicherte stellt im März aus eigener Initiative einen Reha-Antrag. Ihr Dispositionsrecht ist uneingeschränkt. Im Juni – die Reha läuft bereits – schickt die Krankenkasse ein Schreiben, das rückwirkend das Gestaltungsrecht einschränkt.

Obwohl die Versicherte freiwillig gehandelt hat, verliert sie nachträglich die Kontrolle. Das BSG hat diese Praxis für zulässig erklärt (26.06.2008, Az. B 13 R 141/07 R). Für die Kasse der perfekte Ablauf: abwarten, ob die Reha scheitert, dann einschränken.

Auch die Agentur für Arbeit nach § 145 SGB III kann zur Antragstellung auffordern und das Dispositionsrecht einschränken – besonders relevant für Versicherte, die nach der Aussteuerung aus dem Krankengeld Arbeitslosengeld nach der Nahtlosigkeitsregelung beziehen.

Diese Fehler machen Krankenkassen – und Gerichte kippen die Bescheide

Die Aufforderung nach § 51 SGB V ist ein belastender Verwaltungsakt. Das Gesetz stellt hohe Anforderungen, die in der Praxis erschreckend oft nicht eingehalten werden – nicht aus Versehen, sondern weil viele Kassen die Aufforderung als Routinevorgang behandeln.

Fehlendes oder mangelhaftes Gutachten. Voraussetzung ist ein ärztliches Gutachten des Medizinischen Dienstes, das eine erhebliche Gefährdung oder Minderung der Erwerbsfähigkeit feststellt – mit Befunden, Leistungseinschränkungen und voraussichtlicher Dauer. Ein Attest oder Entlassbrief genügt nicht.

In der Praxis legen Kassen häufig kein ordnungsgemäßes Gutachten zugrunde. Das Bayerische LSG hat die Aufforderung einer Kasse aufgehoben, weil das MD-Kurzgutachten die Einschränkungen nicht ausreichend darlegte und die Reha-Fähigkeit nicht geprüft war.

Fehlende Anhörung. Vor der Aufforderung muss die Kasse den Versicherten anhören (§ 24 SGB X) – in einem separaten Schreiben, mit Darlegung der Tatsachengrundlage und angemessener Frist zur Stellungnahme. Das SG Stralsund hat eine Aufforderung aufgehoben, die ohne vorherige Anhörung und ohne echte Einzelfallprüfung an einen krebskranken Versicherten gegangen war (24.06.2022, Az. S 3 KR 5/22).

Das Gericht stellte klar: Eine Nachbesserung der Ermessenserwägungen erst im Widerspruchsverfahren reicht nicht, wenn die Frist bereits abgelaufen ist.

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Keine Ermessensausübung. § 51 SGB V ist eine Kann-Vorschrift. Die Begründung muss erkennen lassen, welche Gesichtspunkte im konkreten Fall abgewogen wurden. Pauschale Verweise auf das Interesse der Versichertengemeinschaft genügen nicht.

Fehlende Rechtsfolgenbelehrung. Die Aufforderung muss über den möglichen Wegfall des Krankengeldes, die mögliche Umwandlung in einen Rentenantrag und die Einschränkung des Gestaltungsrechts belehren. Fehlt einer dieser Hinweise, ist der Bescheid rechtswidrig. Besonders häufig fehlt ausgerechnet der Hinweis auf das Dispositionsrecht.

Zusätzlich hat das SG Koblenz (29.10.2021, Az. S 10 R 164/20) klargestellt: Eine nachträgliche Einschränkung gilt nur für den Antrag, auf den sie sich zeitlich bezieht. Wer mehrere Anträge gestellt hat, sollte genau prüfen, welcher betroffen ist.

Dispositionsrecht sichern – der konkrete Ablaufplan

Schritt 1 – Reha-Antrag freiwillig stellen, bevor die Krankenkasse aktiv wird. Wer wartet, bis die Kasse eine Aufforderung nach § 51 SGB V verschickt, hat das Dispositionsrecht oft schon verloren, bevor er es je bewusst wahrgenommen hat.

Schritt 2 – Erklärung zum Dispositionsrecht beilegen. Gleichzeitig mit dem Reha-Antrag geht ein separates Schreiben an die DRV: ausdrücklicher Widerspruch gegen eine Umdeutung nach § 116 Abs. 2 SGB VI, Verweis auf das Dispositionsrecht, Bitte um schriftliche Bestätigung. Versand per Einschreiben mit Rückschein.

Das ist der wichtigste Baustein, denn er schafft einen aktenkundigen Zeitstempel. Hat die DRV die Erklärung in der Akte, bevor ein Einschränkungsschreiben der Kasse eintrifft, steht der Versicherte in einer deutlich stärkeren Position.

Schritt 3 – Aufforderungsschreiben sofort prüfen. Kommt Post der Kasse mit Bezug auf § 51 SGB V, muss sie innerhalb weniger Tage geprüft werden. Vier Fragen entscheiden: Liegt ein ordnungsgemäßes MD-Gutachten zugrunde? Gab es eine separate Anhörung? Ist die Ermessensausübung erkennbar? Wird über das Dispositionsrecht belehrt? Fehlt ein Punkt, ist der Bescheid angreifbar.

Schritt 4 – Widerspruch einlegen. Frist: ein Monat. Der Widerspruch hat aufschiebende Wirkung – Krankengeld läuft weiter, Dispositionsrecht bleibt uneingeschränkt. Kostet nichts, bringt immer Zeitgewinn. Jeder gewonnene Monat kann die Abschläge senken oder eine abschlagsfreie Rente erst erreichbar machen.

Schritt 5 – DRV informieren. Die Kasse meldet zwar die Einschränkung an die DRV, aber nicht den Widerspruch dagegen. Deshalb: eigenes Schreiben an die DRV, das den laufenden Widerspruch mitteilt und auf das uneingeschränkte Dispositionsrecht hinweist. Hat die DRV vor Bescheiderteilung keine Kenntnis einer wirksamen Einschränkung, darf sie davon ausgehen, dass der Versicherte frei disponieren kann.

Musterschreiben – Dispositionsrecht sichern

Die folgenden Muster sind Orientierungshilfen und ersetzen keine individuelle sozialrechtliche Beratung durch einen Rentenberater oder Fachanwalt.

Muster 1 – Erklärung bei Reha-Antragstellung (an die DRV): „Ich stelle den anliegenden Reha-Antrag aus eigener Initiative, ohne Aufforderung nach § 51 SGB V. Hiermit widerspreche ich ausdrücklich einer Umdeutung nach § 116 Abs. 2 SGB VI und mache von meinem Dispositionsrecht Gebrauch. Ich behalte mir sämtliche Entscheidungen über Art, Zeitpunkt und Umfang eines etwaigen Rentenantrags vor. Bitte bestätigen Sie den Eingang schriftlich.”

Muster 2 – Widerspruch gegen Aufforderung nach § 51 SGB V (an die Krankenkasse): „Gegen Ihren Bescheid vom [Datum] lege ich fristgerecht Widerspruch ein. Der Widerspruch hat aufschiebende Wirkung; ich fordere Sie auf, das Krankengeld ohne Unterbrechung weiterzuzahlen.”

Dazu die konkrete Rüge – je nachdem, welcher der oben beschriebenen Fehler vorliegt: fehlende Anhörung, fehlendes Gutachten, fehlende Ermessensausübung oder fehlende Belehrung über das Dispositionsrecht. Außerdem: Anforderung des MD-Gutachtens und der Ermessenserwägungen.

Muster 3 – Information an die DRV über laufenden Widerspruch: „Hiermit teile ich mit, dass ich gegen den Bescheid meiner Krankenkasse [Name/Datum] zur Einschränkung meines Dispositionsrechts Widerspruch eingelegt habe. Der Widerspruch hat aufschiebende Wirkung. Mein Gestaltungsrecht ist nicht eingeschränkt. Bitte berücksichtigen Sie dies bei allen Entscheidungen über meinen Antrag.”

Alle Schreiben per Einschreiben mit Rückschein. Kopien und Rückscheine aufbewahren.

Häufige Fragen zum Dispositionsrecht

Was passiert, wenn die Krankenkasse nicht ausdrücklich „Dispositionsrecht” schreibt? Entscheidend ist nicht der Begriff, sondern ob die Einschränkung inhaltlich vermittelt wird. Formulierungen wie „Änderungen nur mit unserer Zustimmung” können ausreichen. Fehlt jedoch jeder Hinweis, ist die Aufforderung wegen fehlender Rechtsfolgenbelehrung angreifbar.

Kann ich nach Erhalt des Rentenbescheids noch handeln? Ja – solange der Bescheid nicht bestandskräftig ist, also innerhalb der Monatsfrist. Danach ist der Weg verschlossen.

Lohnt sich ein Widerspruch auch bei scheinbar rechtmäßiger Aufforderung? Fast immer. Er kostet nichts, hat aufschiebende Wirkung, und jeder gewonnene Monat kann die Rente dauerhaft erhöhen. Allein der Zeitgewinn entscheidet oft über mehrere hundert Euro monatlich.

Wer einen Reha-Antrag stellt, ohne das Dispositionsrecht abzusichern, gibt die Kontrolle über seine finanzielle Zukunft ab – möglicherweise für Jahrzehnte. Die Krankenkasse weist von sich aus nicht darauf hin, dass dieses Recht existiert und wie man es sichert. Der Mann aus dem Eingangsbeispiel hätte ein einziges Schreiben an die DRV gebraucht, fünf Sätze, rechtzeitig abgeschickt. Es hätte ihn fünf Minuten gekostet. Und mehr als 10.000 Euro gerettet.

Quellen:

Deutsche Rentenversicherung: GRA zu § 116 SGB VI · Sozialversicherung kompetent: Rentenantragsfiktion § 116 SGB VI · Sozialversicherung kompetent: Aufforderungsrechte § 51 SGB V · RA Köper: Reha-Antrag nur aufgrund echter Gutachten · DGB Rechtsschutz: Einschränkung Gestaltungsrecht · Finkenbusch: Aufforderung zum Reha-Antrag · anwalt.de: Aufforderung zur Rehabilitation · betanet: Zwangsverrentung