Rente: 55 Euro statt 4,24 Prozent Rentenerhöhung

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Zum 1. Juli 2026 sollen die gesetzlichen Renten in Deutschland um 4,24 Prozent steigen. Auf den ersten Blick ist das eine spürbare Verbesserung, denn der aktuelle Rentenwert erhöht sich von 40,79 Euro auf 42,52 Euro je Entgeltpunkt.

Doch die Zahl auf dem Papier ist nicht identisch mit dem Betrag, der später auf dem Konto landet. Krankenversicherung, Pflegeversicherung, mögliche Einkommensteuer und die weiterhin hohen Lebenshaltungskosten verringern den tatsächlichen Effekt deutlich.

Für viele Rentnerinnen und Rentner wird die entscheidende Frage deshalb nicht lauten, wie hoch die Bruttoerhöhung ausfällt. Entscheidend ist, was nach allen Abzügen und nach den Preissteigerungen des Alltags wirklich übrig bleibt.

Die offizielle Erhöhung klingt zunächst erfreulich

Die Rentenanpassung folgt der Lohnentwicklung. Weil die Löhne stärker gestiegen sind als zunächst erwartet, fällt auch die Rentenerhöhung 2026 höher aus als frühere Prognosen vermuten ließen.

Ein sogenannter Eckrentner mit 45 Entgeltpunkten erhält dadurch rechnerisch rund 77,85 Euro mehr Bruttorente im Monat. Statt bisher etwa 1.835 Euro brutto wären es ab Juli rund 1.913 Euro brutto.

Diese Rechnung zeigt jedoch nur die erste Stufe. Sie sagt noch nichts darüber aus, wie viel Nettozuwachs tatsächlich bleibt.

Kranken- und Pflegeversicherung mindern das Plus

Rentnerinnen und Rentner zahlen auch auf ihre gesetzliche Rente Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung. Beim Krankenversicherungsbeitrag wird der allgemeine Beitragssatz von 14,6 Prozent zwischen Rentenversicherung und Rentner geteilt.

Hinzu kommt der Zusatzbeitrag der jeweiligen Krankenkasse. Der durchschnittliche Zusatzbeitragssatz liegt 2026 bei 2,9 Prozent, wovon Rentnerinnen und Rentner ebenfalls die Hälfte tragen.

Bei der Pflegeversicherung sieht es anders aus. Der Beitrag wird von Rentnerinnen und Rentnern grundsätzlich allein getragen. Für Versicherte mit Kindern liegt der allgemeine Pflegebeitrag seit 2025 bei 3,6 Prozent, kinderlose Rentner zahlen mehr.

Aus einer Bruttoerhöhung von rund 77,85 Euro werden deshalb schon vor der Steuer spürbar weniger. Beim Beispiel des Eckrentners können allein Kranken- und Pflegeversicherung den monatlichen Zuwachs um etwa zehn Euro verringern.

Die Steuer kann den Effekt weiter verkleinern

Besonders wichtig ist die Rentenbesteuerung. Wer bereits im Ruhestand ist, hat einen persönlichen Rentenfreibetrag, der als fester Eurobetrag gilt.

Steigt die Rente später durch eine Anpassung, erhöht sich dieser Freibetrag nicht automatisch mit. Deshalb sind Rentenerhöhungen für viele Betroffene vollständig steuerpflichtig.

Ob tatsächlich Einkommensteuer anfällt, hängt vom gesamten zu versteuernden Einkommen ab. Dazu zählen neben der gesetzlichen Rente etwa Betriebsrenten, private Renten, Mieteinnahmen oder andere Einkünfte.

Der Grundfreibetrag liegt 2026 bei 12.348 Euro für Alleinstehende.

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Monatlich entspricht das rechnerisch 1.029 Euro, wobei für die Steuer nicht die Bruttorente allein entscheidend ist, sondern das zu versteuernde Einkommen nach Abzügen und Freibeträgen.

Aus 77 Euro brutto können rund 55 Euro netto werden

Das Beispiel eines Rentners mit 45 Entgeltpunkten macht die Wirkung greifbar. Bei rund 1.835 Euro bisheriger Bruttorente bringt die Erhöhung um 4,24 Prozent etwa 77,85 Euro mehr im Monat.

Nach Kranken- und Pflegeversicherung bleibt davon ein deutlich geringerer Betrag. Kommt eine Steuerbelastung hinzu, kann der tatsächliche monatliche Nettozuwachs ungefähr bei 55 Euro liegen.

Diese Zahl ist kein allgemeingültiger Betrag für alle Rentnerinnen und Rentner. Sie zeigt aber, warum die offizielle Erhöhung im Alltag kleiner wirken kann als die Prozentzahl vermuten lässt.

Die Inflation frisst einen Teil des Zuwachses wieder auf

Parallel zur Rentenerhöhung steigen die Preise weiter. Das Statistische Bundesamt meldete für April 2026 eine voraussichtliche Inflationsrate von 2,9 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat.

Besonders belastend sind die Energiepreise. Sie lagen im April 2026 voraussichtlich 10,1 Prozent über dem Niveau des Vorjahres.

Für viele ältere Menschen ist das besonders spürbar. Wer viel Zeit zu Hause verbringt, heizt häufiger, nutzt mehr Strom und reagiert empfindlicher auf höhere Abschläge bei Energie und Nebenkosten.

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Dadurch kann die persönliche Teuerung höher ausfallen als die allgemeine Inflationsrate. Die amtliche Durchschnittszahl beschreibt nicht automatisch die tatsächliche Belastung jedes Haushalts.

Was bei verschiedenen Bruttorenten ungefähr ankommen kann

Die folgenden Werte sind vereinfachte Näherungen. Sie berücksichtigen typische Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung, aber nur pauschal mögliche Steuereffekte.

Monatliche Bruttorente vor Juli 2026 Ungefähres Plus nach Abzügen 1.000 Euro rund 37 Euro netto, wenn keine Steuer anfällt 1.200 Euro rund 44 Euro netto, abhängig von Kasse und Steuerlage 1.500 Euro rund 50 bis 52 Euro netto, Steuer möglich 1.800 Euro rund 52 bis 57 Euro netto, je nach persönlicher Steuerbelastung

Die Tabelle zeigt, weshalb die Rentenanpassung zwar hilft, aber viele Haushalte nicht grundlegend entlastet. Entscheidend bleibt immer die persönliche Situation.

Wer keine Einkommensteuer zahlt, behält mehr von der Erhöhung. Wer bereits steuerpflichtig ist oder weitere Einkünfte hat, muss mit einem kleineren Nettoeffekt rechnen.

Grundsicherung: Für viele bleibt die Erhöhung folgenlos

Besonders bitter ist die Lage für Menschen, die Grundsicherung im Alter beziehen. Ende 2025 waren nach Angaben des Statistischen Bundesamtes rund 764.000 Menschen oberhalb der Altersgrenze auf diese Leistung angewiesen.

Steigt ihre gesetzliche Rente, wird der höhere Betrag in vielen Fällen auf die Grundsicherung angerechnet. Das verfügbare Einkommen erhöht sich dann nicht oder nur teilweise.

Eine wichtige Ausnahme gibt es für Menschen mit mindestens 33 Jahren Grundrentenzeiten. Für sie kann ein Freibetrag gelten, der 2026 bis zu 281,50 Euro monatlich betragen kann. Doch nicht alle Betroffenen erfüllen diese Voraussetzung. Für viele Menschen mit sehr niedriger Rente bleibt die Rentenerhöhung deshalb eher eine rechnerische Veränderung als eine echte Entlastung im Alltag.

Warum die politische Botschaft und der Kontoauszug auseinanderfallen

Politisch lässt sich eine Rentenerhöhung von 4,24 Prozent gut vermitteln. Sie liegt über der erwarteten Anpassung und zeigt, dass die Renten den Löhnen folgen.

Für die einzelnen Rentnerinnen und Rentner zählt aber nicht die Bruttozahl. Sie sehen am Monatsende, ob die höhere Rente die gestiegenen Kosten für Lebensmittel, Energie, Wohnen und Gesundheit ausgleicht.

Genau hier entsteht die Enttäuschung. Eine Erhöhung kann statistisch ordentlich aussehen und im Alltag trotzdem nur begrenzt helfen.

Der Unterschied zwischen Brutto und Netto sollte deshalb offener erklärt werden. Viele Missverständnisse entstehen, weil die öffentliche Debatte häufig bei der Prozentzahl stehen bleibt.

Was Rentnerinnen und Rentner jetzt prüfen sollten

Wer wissen möchte, was die Rentenerhöhung persönlich bedeutet, sollte nicht nur die Bruttorente betrachten. Wichtig sind der eigene Krankenkassen-Zusatzbeitrag, der Pflegeversicherungsbeitrag, die Steuerpflicht und mögliche weitere Einkünfte.

Auch ein Blick auf den Steuerbescheid kann sinnvoll sein. Rentenerhöhungen können dazu führen, dass erstmals eine Steuererklärung abgegeben werden muss.

Bei niedrigen Einkommen sollte außerdem geprüft werden, ob Anspruch auf Grundsicherung, Wohngeld oder andere Unterstützung besteht. Gerade ältere Menschen verzichten häufig auf Leistungen, obwohl sie ihnen zustehen könnten.

Eine Beratung durch Lohnsteuerhilfevereine, Rentenberatungsstellen, Sozialverbände oder die Deutsche Rentenversicherung kann helfen, Fehler zu vermeiden. Das gilt besonders dann, wenn mehrere Einkommensarten zusammenkommen.

Praxisbeispiel: Was Heinrich im Juli wirklich spürt

Heinrich ist 68 Jahre alt und erhält bisher rund 1.835 Euro Bruttorente. Durch die Rentenerhöhung steigt seine Bruttorente um etwa 77,85 Euro auf rund 1.913 Euro.

Von dieser Erhöhung gehen Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung ab. Weil Heinrich bereits steuerpflichtig ist, fällt zusätzlich Einkommensteuer auf den Erhöhungsbetrag an.

Am Ende bleiben ihm statt knapp 78 Euro brutto ungefähr 55 Euro netto mehr im Monat. Steigen gleichzeitig seine monatlichen Energiekosten um 15 bis 20 Euro, schrumpft der spürbare Gewinn weiter.

Für Heinrich ist die Rentenerhöhung deshalb keine Illusion, aber auch kein großer Befreiungsschlag. Sie hilft, doch sie gleicht die Belastungen des Alltags nur teilweise aus.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung: Rentenanpassung 2026, Erhöhung um 4,24 Prozent und Rentenwert von 42,52 Euro ab 1. Juli 2026.

Bundesregierung: Kabinettsbeschluss zur Rentenanpassung 2026 und bundeseinheitlicher Rentenwert.