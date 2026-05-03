Kann man bei Erwerbsminderungsrente zusätzliches Wohngeld beantragen?

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Ja, grundsätzlich kann man auch mit einer Erwerbsminderungsrente Wohngeld beantragen. Entscheidend ist nicht die Art der Rente, sondern die finanzielle Gesamtsituation des Haushalts. Wer zur Miete wohnt, kann einen Mietzuschuss erhalten. Wer in selbst genutztem Wohneigentum lebt, kann unter bestimmten Voraussetzungen einen Lastenzuschuss beantragen.

Wohngeld ist kein Ersatz für den Lebensunterhalt, sondern ein Zuschuss zu den Wohnkosten. Es soll Menschen helfen, deren Einkommen zwar vorhanden ist, aber nicht ausreicht, um eine angemessene Miete oder Belastung aus eigener Kraft zu tragen. Eine Erwerbsminderungsrente kann dabei als Einkommen berücksichtigt werden. Ob am Ende ein Anspruch besteht, prüft die Wohngeldbehörde im Einzelfall.

Erwerbsminderungsrente schließt Wohngeld nicht automatisch aus

Viele Betroffene gehen davon aus, dass Rentnerinnen und Rentner mit Erwerbsminderung nur Grundsicherung beantragen können. Das stimmt so nicht. Wer eine Erwerbsminderungsrente bezieht, kann je nach Höhe der Rente, Miete, Haushaltsgröße und Wohnort auch Wohngeld erhalten.

Wichtig ist die Unterscheidung zwischen der Rente selbst und ergänzenden Sozialleistungen. Die Erwerbsminderungsrente ist eine Leistung der gesetzlichen Rentenversicherung. Wohngeld ist eine eigenständige Leistung, die zusätzlich möglich sein kann, wenn keine andere Leistung bezogen wird, in der die Wohnkosten bereits enthalten sind.

Wann Wohngeld nicht möglich ist

Kein Wohngeld gibt es in der Regel, wenn bereits Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfe zum Lebensunterhalt oder Bürgergeld bezogen wird. Der Grund ist einfach: Bei diesen Leistungen werden die angemessenen Kosten der Unterkunft bereits berücksichtigt. Eine zusätzliche Zahlung von Wohngeld würde dieselben Wohnkosten doppelt fördern.

Das betrifft besonders Menschen mit voller Erwerbsminderung, deren Rente sehr niedrig ist und die deshalb Grundsicherung nach dem Sozialgesetzbuch XII erhalten. In diesem Fall ist nicht Wohngeld, sondern die Grundsicherung der richtige Leistungsweg. Bei dauerhaft voller Erwerbsminderung prüft der Sozialhilfeträger, ob Grundsicherung infrage kommt.

Wer noch keine Grundsicherung erhält, kann aber prüfen lassen, ob Wohngeld günstiger wäre. Gerade bei niedriger, aber nicht extrem niedriger Erwerbsminderungsrente kann Wohngeld eine wichtige Entlastung sein. Die Entscheidung hängt stark von den Wohnkosten und vom übrigen Einkommen im Haushalt ab.

Erwerbsminderungsrente und Wohngeld: Ab wann ein Mietzuschuss möglich ist

Die folgende Tabelle ist eine Orientierung für alleinstehende Personen, die keine Grundsicherung bei Erwerbsminderung beziehen und zur Miete wohnen.

Monatliche EM-Rente Einschätzung zum Wohngeldantrag unter ca. 600 Euro Wohngeld ist oft schwierig, weil ein Mindesteinkommen erwartet wird. In vielen Fällen sollte zusätzlich oder stattdessen Grundsicherung bei Erwerbsminderung geprüft werden. ca. 600 bis 800 Euro Ein Wohngeldantrag kann möglich sein, wenn die Miete vergleichsweise niedrig ist oder weiteres Einkommen vorhanden ist. Bei sehr niedriger Gesamtsumme kommt eher Grundsicherung infrage. ca. 800 bis 1.100 Euro In diesem Bereich ist ein Wohngeldantrag besonders häufig sinnvoll, vor allem bei hoher Miete und wenn keine Grundsicherung bezogen wird. ca. 1.100 bis 1.400 Euro Wohngeld kann weiterhin möglich sein, wenn die Miete hoch ist oder der Wohnort eine höhere Mietstufe hat. Bei niedriger Miete kann der Anspruch aber entfallen. ca. 1.400 bis 1.600 Euro Ein Antrag kann sich noch lohnen, vor allem in teureren Städten oder bei sehr hoher Bruttokaltmiete. Bei einem Ein-Personen-Haushalt nähert man sich aber häufig der oberen Einkommensgrenze. über ca. 1.600 Euro Bei alleinstehenden Personen ist Wohngeld oft nur noch in Ausnahmefällen möglich, etwa bei sehr hohen berücksichtigungsfähigen Wohnkosten, besonderen Freibeträgen oder weiteren Haushaltsmitgliedern.

Für einen Ein-Personen-Haushalt in Mietstufe 4 liegt die veröffentlichte monatliche Einkommensgrenze 2026 beispielhaft bei 1.541 Euro anrechenbarem Einkommen. Je nach pauschalen Abzügen können daraus höhere Bruttowerte entstehen.

Eine gesetzliche Rente wegen Erwerbsminderung wird jedoch nicht einfach eins zu eins wie ein normales Arbeitseinkommen behandelt, weil Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge, steuerliche Fragen und mögliche Freibeträge die Berechnung beeinflussen können.

Wichtig ist außerdem: Wer bereits Grundsicherung bei Erwerbsminderung, Hilfe zum Lebensunterhalt oder Bürgergeld erhält, bekommt in der Regel kein Wohngeld zusätzlich. Dann sind die Wohnkosten bereits in der anderen Sozialleistung berücksichtigt.

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Praktische Faustregel

Wenn die Miete mehr als etwa ein Drittel bis 40 Prozent der monatlichen Erwerbsminderungsrente ausmacht, sollte man einen Wohngeldantrag prüfen lassen. Besonders sinnvoll ist das bei Renten zwischen etwa 800 und 1.400 Euro monatlich, sofern keine Grundsicherung bezogen wird.

Welche Faktoren über den Anspruch entscheiden

Die Wohngeldbehörde betrachtet immer den gesamten Haushalt. Es geht also nicht nur um die Erwerbsminderungsrente einer einzelnen Person. Auch Einkommen von Ehepartnern, Lebenspartnerinnen oder weiteren Haushaltsmitgliedern kann einfließen.

Berücksichtigt werden unter anderem die Zahl der Haushaltsmitglieder, die monatliche Bruttokaltmiete oder Belastung bei Eigentum, das Jahreseinkommen und die örtliche Mietstufe. Die Mietstufe richtet sich danach, wie teuer Wohnen in der jeweiligen Gemeinde im Vergleich ist. Deshalb kann derselbe Rentenbetrag in einer Stadt zu einem Wohngeldanspruch führen, während er in einer anderen Stadt nicht ausreicht oder zu hoch ist.

Auch Freibeträge können eine Bedeutung haben. Wer mindestens 33 Jahre an Grundrentenzeiten oder vergleichbaren Zeiten vorweisen kann, kann beim Wohngeld von einem Grundrentenfreibetrag profitieren. Dadurch wird rechnerisch weniger Einkommen angerechnet, was den Anspruch erhöhen oder überhaupt erst ermöglichen kann.

Wohngeld oder Grundsicherung: Was ist besser?

Ob Wohngeld oder Grundsicherung die bessere Wahl ist, lässt sich nicht pauschal beantworten. Wohngeld kann vorteilhaft sein, wenn die Erwerbsminderungsrente und weitere Einkünfte den laufenden Lebensunterhalt weitgehend decken, aber die Miete zu hoch ist. Grundsicherung ist eher relevant, wenn das gesamte Einkommen nicht für Lebensunterhalt und Wohnen reicht.

Ein wichtiger Unterschied liegt in der Systematik. Wohngeld ist ein Zuschuss zu den Wohnkosten. Grundsicherung deckt neben dem Regelbedarf auch angemessene Unterkunfts- und Heizkosten ab.

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Für Betroffene lohnt sich deshalb ein Vergleich. In vielen Fällen kann die Wohngeldstelle eine erste Einschätzung geben. Zusätzlich bietet der Wohngeld-Plus-Rechner des Bundes eine Orientierung, ersetzt aber nicht den offiziellen Bescheid.

Was beim Antrag wichtig ist

Der Antrag wird bei der örtlichen Wohngeldbehörde gestellt. Zuständig ist meist die Stadt, Gemeinde oder der Landkreis. Der Antrag sollte nicht zu spät gestellt werden, denn Wohngeld wird in der Regel erst ab dem Monat gezahlt, in dem der Antrag eingeht.

Benötigt werden vor allem der Rentenbescheid, Nachweise über die Miete oder Belastung, Kontoauszüge, Nachweise über weitere Einnahmen und Angaben zu allen Haushaltsmitgliedern. Wer eine Schwerbehinderung, Pflegebedürftigkeit oder besondere Belastungen hat, sollte auch dazu Nachweise einreichen. Solche Angaben können die Berechnung beeinflussen.

Wichtig ist außerdem, Änderungen mitzuteilen. Steigt die Rente, zieht jemand ein oder aus, erhöht sich die Miete oder kommt eine andere Sozialleistung hinzu, kann sich das Wohngeld verändern. Wer bereits Grundsicherung beantragt oder bewilligt bekommen hat, sollte dies der Wohngeldstelle mitteilen.

Übersicht: Wann Wohngeld bei Erwerbsminderungsrente möglich ist

Situation Einordnung Erwerbsminderungsrente ohne Grundsicherung Wohngeld kann möglich sein, wenn Einkommen, Miete, Haushaltsgröße und Wohnort die Voraussetzungen erfüllen. Erwerbsminderungsrente plus Grundsicherung bei Erwerbsminderung Wohngeld ist in der Regel ausgeschlossen, weil Wohnkosten bereits über die Grundsicherung berücksichtigt werden. Erwerbsminderungsrente plus Hilfe zum Lebensunterhalt Wohngeld ist normalerweise nicht möglich, da diese Sozialhilfeleistung Unterkunftskosten umfasst. Teilweise Erwerbsminderungsrente mit weiterem Einkommen Wohngeld kann infrage kommen, wenn das Einkommen nicht zu niedrig und nicht zu hoch ist. Selbst genutztes Wohneigentum Statt Mietzuschuss kann ein Lastenzuschuss möglich sein.

Warum sich ein Antrag trotzdem lohnen kann

Viele Menschen mit Erwerbsminderungsrente verzichten auf einen Antrag, weil sie mit einer Ablehnung rechnen. Das kann ein Fehler sein. Seit der Wohngeldreform erreicht Wohngeld deutlich mehr Haushalte als früher, auch viele Rentnerinnen und Rentner.

Besonders bei gestiegenen Mieten und Heizkosten kann ein Anspruch entstehen, obwohl die Rente auf den ersten Blick nicht extrem niedrig erscheint. Umgekehrt kann eine sehr niedrige Rente darauf hinweisen, dass Grundsicherung statt Wohngeld geprüft werden sollte. Entscheidend ist immer die konkrete Berechnung.

Wer unsicher ist, sollte nicht nur mündlich nachfragen, sondern einen Antrag stellen. Erst der schriftliche Bescheid schafft Klarheit. Wird der Antrag abgelehnt, lässt sich daraus oft erkennen, ob eine andere Leistung sinnvoller ist.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Eine alleinstehende Frau erhält eine volle Erwerbsminderungsrente von 1.050 Euro netto im Monat. Sie zahlt 620 Euro Bruttokaltmiete und bezieht keine Grundsicherung. Da sie ein eigenes Einkommen hat und ihre Wohnkosten im Verhältnis dazu hoch sind, kann ein Wohngeldantrag sinnvoll sein.

Die Wohngeldstelle prüft nun, ob ihr Einkommen hoch genug ist, um den Lebensunterhalt überwiegend selbst zu tragen, aber niedrig genug, um einen Zuschuss zur Miete zu rechtfertigen. Würde die Frau dagegen bereits Grundsicherung bei Erwerbsminderung erhalten, wäre Wohngeld normalerweise ausgeschlossen. Dann wären die Unterkunftskosten bereits Bestandteil der Grundsicherung.

Häufige Fragen und Antworten

Kann man mit Erwerbsminderungsrente Wohngeld beantragen?

Ja, das ist grundsätzlich möglich. Eine Erwerbsminderungsrente schließt Wohngeld nicht automatisch aus. Entscheidend sind unter anderem die Höhe der Rente, die Wohnkosten, die Zahl der Haushaltsmitglieder und der Wohnort.

Wann ist Wohngeld trotz Erwerbsminderungsrente ausgeschlossen?

Wohngeld ist in der Regel ausgeschlossen, wenn bereits Grundsicherung bei Erwerbsminderung, Hilfe zum Lebensunterhalt oder Bürgergeld bezogen wird. Bei diesen Leistungen werden die Wohnkosten bereits berücksichtigt. Eine doppelte Förderung derselben Wohnkosten ist deshalb normalerweise nicht möglich.

Was ist besser: Wohngeld oder Grundsicherung bei Erwerbsminderung?

Das hängt vom Einzelfall ab. Wohngeld kommt eher infrage, wenn die Rente den Lebensunterhalt weitgehend deckt, aber die Miete zu hoch ist. Grundsicherung ist eher passend, wenn das gesamte Einkommen nicht ausreicht, um Lebensunterhalt und Wohnkosten zu bezahlen.

Wo stellt man den Antrag auf Wohngeld?

Der Antrag wird bei der örtlichen Wohngeldbehörde gestellt. Zuständig ist meist die Stadt, Gemeinde oder der Landkreis. Wohngeld wird normalerweise erst ab dem Monat gezahlt, in dem der Antrag eingeht.

Welche Unterlagen braucht man für den Wohngeldantrag?

In der Regel werden der Rentenbescheid, der Mietvertrag oder Nachweise über die Wohnkosten, Kontoauszüge und Angaben zu allen Haushaltsmitgliedern benötigt. Auch Nachweise über weitere Einnahmen, Schwerbehinderung, Pflegebedürftigkeit oder besondere Belastungen können wichtig sein. Die genaue Liste kann je nach Wohngeldstelle etwas unterschiedlich sein.

Fazit

Wer Erwerbsminderungsrente bezieht, darf grundsätzlich Wohngeld beantragen. Entscheidend ist, ob keine ausschließende Sozialleistung bezogen wird und ob die wirtschaftlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Besonders wichtig ist die Abgrenzung zur Grundsicherung bei Erwerbsminderung.

Für Betroffene lohnt sich eine Prüfung vor allem dann, wenn sie zwar eine Rente erhalten, aber keine Grundsicherung beziehen und die Miete einen großen Teil des Einkommens verschlingt. Ein Antrag bei der Wohngeldbehörde ist der sicherste Weg, um den Anspruch verbindlich klären zu lassen.

Quellen

Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen: Informationen und Rechner zum Wohngeld-Plus, Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen: Fragen und Antworten zum Wohngeld-Plus, unter anderem zum Grundrentenfreibetrag.