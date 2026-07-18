EM-Rente: 12 Monate Arbeiten trotz Erwerbsminderung bald möglich

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Erwerbsminderungsrente: Probearbeiten soll künftig ein ganzes Jahr möglich sein

Bezieher einer Erwerbsminderungsrente sollen künftig mehr Zeit erhalten, um ihre Rückkehr in das Berufsleben zu erproben. Die Alterssicherungskommission empfiehlt, den bisherigen Zeitraum von regelmäßig sechs Monaten auf ein ganzes Jahr zu verlängern.

Die längere Arbeitserprobung soll Betroffenen die Angst nehmen, ihren Rentenanspruch bereits durch einen Arbeitsversuch zu verlieren. Beschlossen ist die Änderung allerdings noch nicht.

Rentenkommission schlägt Verlängerung auf ein Jahr vor

Die Alterssicherungskommission hat ihre Empfehlungen am 23. Juni 2026 vorgelegt. In ihrem Abschlussbericht zur Rentenreform fordert sie ausdrücklich, den Erprobungszeitraum von derzeit sechs Monaten auf ein Jahr auszudehnen.

Die Kommission begründet den Vorschlag damit, dass eine dauerhafte Rückkehr in den Arbeitsmarkt häufig mehr Zeit benötigt. Gerade nach langjährigen Erkrankungen lässt sich innerhalb weniger Monate nicht immer verlässlich beurteilen, ob eine höhere Arbeitsbelastung dauerhaft möglich ist.

Der Koalitionsausschuss hat am 2. Juli 2026 angekündigt, die insgesamt 33 Empfehlungen vollständig und zügig umsetzen zu wollen. Nach Angaben der Bundesregierung soll das Gesetzgebungsverfahren möglichst bis Ende 2026 abgeschlossen werden.

Die Jahresfrist ist noch nicht geltendes Recht

Erwerbsminderungsrentner sollten die angekündigte Verlängerung noch nicht als bereits sichere Regel behandeln. Am 18. Juli 2026 existiert noch kein abgeschlossenes Gesetzgebungsverfahren, durch das die Arbeitserprobung generell auf zwölf Monate ausgedehnt wurde.

Bis zu einer gesetzlichen Änderung gilt weiterhin Paragraf 43 Absatz 7 SGB VI. Danach bleibt der Anspruch auf die gewährte Erwerbsminderungsrente bei einer Arbeitserprobung für einen Zeitraum von regelmäßig sechs Monaten bestehen.

Das Wort „regelmäßig“ bedeutet, dass sechs Monate kein ausnahmslos starrer Zeitraum sein müssen. Wie lange der Schutz im jeweiligen Fall besteht, teilt der zuständige Rentenversicherungsträger verbindlich mit.

Was unter Probearbeiten bei der Erwerbsminderungsrente zu verstehen ist

Mit „Probearbeiten“ ist hier kein unbezahlter Schnuppertag bei einem Arbeitgeber gemeint. Es handelt sich um eine rentenrechtliche Arbeitserprobung, bei der eine Beschäftigung oder selbstständige Tätigkeit aufgenommen beziehungsweise zeitlich ausgeweitet wird.

Eine solche Erprobung liegt bei einer vollen Erwerbsminderungsrente vor, wenn der Betroffene drei Stunden oder länger am Tag arbeitet. Bei einer teilweisen Erwerbsminderungsrente beginnt der geschützte Versuch, wenn die tägliche Arbeitszeit sechs Stunden oder mehr erreicht.

Die Deutsche Rentenversicherung weist darauf hin, dass sowohl eine abhängige Beschäftigung als auch eine selbstständige Tätigkeit erprobt werden kann. Auch eine bereits ausgeübte Tätigkeit darf zeitlich erweitert werden.

Warum sechs Monate häufig nicht ausreichen

Nach einer schweren körperlichen oder psychischen Erkrankung verläuft die Rückkehr in den Beruf selten gleichmäßig. Viele Betroffene können anfangs einige Wochen gut arbeiten, erleben später aber erneute Beschwerden, Erschöpfungsphasen oder längere Arbeitsunfähigkeitszeiten.

Ein Zeitraum von zwölf Monaten würde auch saisonale Belastungen erfassen. Menschen mit chronischen Erkrankungen könnten beispielsweise erleben, wie sich die Arbeit während unterschiedlicher Wetterlagen, Stressphasen oder betrieblicher Spitzenzeiten auswirkt.

Auch die schrittweise Erhöhung der Arbeitszeit wäre leichter möglich. Statt innerhalb von sechs Monaten eine schnelle Entscheidung treffen zu müssen, könnten Betroffene länger prüfen, ob drei, vier, fünf oder mehr tägliche Arbeitsstunden gesundheitlich tragbar sind.

Vergleich zwischen aktueller Regelung und Reformvorschlag

Regelungsbereich Geltendes Recht im Juli 2026 Vorschlag der Alterssicherungskommission Dauer der Arbeitserprobung Regelmäßig sechs Monate Verlängerung auf ein Jahr Volle Erwerbsminderungsrente Erprobung bei einer täglichen Arbeitszeit von mindestens drei Stunden Der geschützte Erprobungszeitraum soll länger dauern Teilweise Erwerbsminderungsrente Erprobung bei einer täglichen Arbeitszeit von mindestens sechs Stunden Der geschützte Erprobungszeitraum soll länger dauern Hinzuverdienst Verdienstgrenzen müssen unabhängig von der Arbeitserprobung beachtet werden Bislang ist keine Abschaffung der Verdienstgrenzen vorgesehen Gesetzesstand Paragraf 43 Absatz 7 SGB VI ist anwendbar Empfehlung, aber noch keine beschlossene Gesetzesänderung Zeitpunkt des Inkrafttretens Keine Änderung Noch offen

Der Rentenanspruch ist nicht mit der Rentenzahlung gleichzusetzen

Die Arbeitserprobung schützt zunächst vor dem sofortigen Verlust des Rentenanspruchs wegen der höheren Arbeitszeit. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Erwerbsminderungsrente während des gesamten Versuchs in jedem Fall ungekürzt ausgezahlt wird.

📚 Lesen Sie auch: Rente: Das ändert sich jetzt für Bestandsrentner durch die neue Rentenreform

Arbeitszeit und Einkommen werden rechtlich getrennt betrachtet. Der Schutzzeitraum betrifft die Frage, ob die ausgeübte Tätigkeit bereits beweist, dass keine Erwerbsminderung mehr besteht.

Die Hinzuverdienstregeln bestimmen dagegen, ob das erzielte Einkommen zu einer Kürzung der Rentenzahlung führt. Wer viel verdient, kann deshalb trotz geschützter Arbeitserprobung eine geringere Rente erhalten.

Diese Hinzuverdienstgrenzen gelten 2026

Bei einer vollen Erwerbsminderungsrente beträgt die Hinzuverdienstgrenze im Jahr 2026 insgesamt 20.763,75 Euro brutto. Bei einer teilweisen Erwerbsminderungsrente liegt die Mindestgrenze bei 41.527,50 Euro brutto im Jahr.

Für teilweise Erwerbsgeminderte kann sich aufgrund des früheren Einkommens eine höhere persönliche Grenze ergeben. Die Deutsche Rentenversicherung berechnet diese anhand der Versicherungsbiografie.

Wird die persönliche Hinzuverdienstgrenze überschritten, wird der darüberliegende Jahresbetrag durch zwölf geteilt. Von diesem Monatsbetrag werden 40 Prozent auf die Erwerbsminderungsrente angerechnet.

Die Hinzuverdienstgrenzen werden jährlich angepasst. Eine zwölfmonatige Arbeitserprobung würde deshalb häufig zwei Kalenderjahre und damit möglicherweise unterschiedliche Grenzbeträge betreffen.

Beschäftigung sollte der Rentenversicherung gemeldet werden

Für die Arbeitserprobung ist nach der derzeitigen Regelung kein förmlicher Antrag erforderlich. Die Aufnahme oder Ausweitung der Beschäftigung sollte der Rentenversicherung dennoch möglichst vor dem ersten Arbeitstag schriftlich mitgeteilt werden.

Die Mitteilung sollte die tägliche und wöchentliche Arbeitszeit, eine kurze Beschreibung der Tätigkeit sowie den voraussichtlichen Verdienst enthalten. Änderungen der Arbeitszeit, längere Erkrankungen und ein Abbruch des Versuchs sollten ebenfalls unverzüglich gemeldet werden.

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Wer die Rentenversicherung nicht über das Ende informiert, riskiert Missverständnisse. Der Rententräger kann dann davon ausgehen, dass die Tätigkeit unverändert fortgeführt wird.

Weitere Hinweise zu möglichen Fehlern enthält der Gegen-Hartz-Beitrag „Erwerbsminderungsrente: Drei Fehler können die Schutzfrist wertlos machen“.

Gesundheitliche Belastungen sollten dokumentiert werden

Eine längere Schutzfrist bringt Betroffenen nur dann Sicherheit, wenn der Verlauf des Arbeitsversuchs nachvollziehbar bleibt. Arbeitsunfähigkeitszeiten, reduzierte Arbeitstage, Pausen, Schmerzen, Erschöpfungszustände und erforderliche Hilfeleistungen sollten deshalb festgehalten werden.

Auch ärztliche Unterlagen können später wichtig werden. Wird die Tätigkeit nur unter erheblicher gesundheitlicher Überforderung ausgeübt, lässt sich allein aus der Anwesenheit am Arbeitsplatz nicht zuverlässig auf eine dauerhafte Leistungssteigerung schließen.

Eine Bescheinigung des Arbeitgebers kann zusätzlich zeigen, ob die Arbeitsaufgaben angepasst wurden. Daraus sollte hervorgehen, wenn zusätzliche Pausen, eine geringere Arbeitsmenge oder besondere Unterstützung erforderlich waren.

Was nach einer erfolgreichen Erprobung passiert

Wird die Beschäftigung über den festgelegten Zeitraum hinaus im gleichen Umfang fortgeführt, gilt die Arbeitserprobung grundsätzlich als erfolgreich. Die Rentenversicherung prüft anschließend, ob die gesundheitlichen Voraussetzungen für die bisherige Erwerbsminderungsrente weiterhin vorliegen.

Bei einer vollen Erwerbsminderungsrente kann eine dauerhafte Arbeitszeit von mindestens drei Stunden täglich zu einer teilweisen Erwerbsminderungsrente führen. Wer dauerhaft mindestens sechs Stunden täglich unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes arbeiten kann, muss mit dem vollständigen Wegfall der Erwerbsminderungsrente rechnen.

Der Wegfall erfolgt nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung grundsätzlich für die Zukunft. Die während des geschützten Versuchs gezahlte Rente wird nicht allein deshalb zurückgefordert, weil sich die Arbeitserprobung später als erfolgreich herausstellt.

Davon zu unterscheiden sind Rückforderungen wegen eines nicht oder zu spät gemeldeten Hinzuverdienstes. Wurde aufgrund falscher Einkommensangaben zu viel Rente gezahlt, kann der Rententräger die Überzahlung zurückverlangen.

Was nach einem gescheiterten Arbeitsversuch gilt

Muss der Arbeitsversuch aus gesundheitlichen Gründen abgebrochen werden, bedeutet dies nicht automatisch den Verlust der Erwerbsminderungsrente. Gerade für diese Situation wurde der geschützte Wiedereinstieg eingeführt.

Der Abbruch sollte schriftlich gemeldet und möglichst durch ärztliche Unterlagen ergänzt werden. Auch eine Arbeitgeberbescheinigung über Fehlzeiten, Leistungseinbrüche oder notwendige Anpassungen kann hilfreich sein.

Die geplante Jahresfrist würde Betroffenen mehr Zeit geben, ihre Belastbarkeit ohne vorschnellen Druck zu testen. Sie wäre jedoch keine Garantie dafür, dass die Rente nach Ablauf des Jahres unverändert weitergezahlt wird.

Praxisbeispiel: Längerer Versuch könnte eine Rückkehr erleichtern

Jana ist 51 Jahre alt und bezieht wegen einer psychischen Erkrankung eine volle Erwerbsminderungsrente. Sie möchte ab August 2026 an fünf Tagen pro Woche jeweils vier Stunden in der Verwaltung eines kleinen Unternehmens arbeiten.

Nach der geltenden Regelung könnte die Rentenversicherung regelmäßig einen Erprobungszeitraum von sechs Monaten festlegen. Jana müsste daher bereits Anfang 2027 entscheiden, ob sie die höhere Arbeitszeit dauerhaft fortsetzen kann.

Bei einer zwölfmonatigen Erprobung hätte sie bis zum Sommer 2027 Zeit. In diesem Zeitraum könnte sie beobachten, wie sie auf Urlaubsvertretungen, Krankheitsausfälle im Betrieb, dunkle Wintermonate und längere Belastungsphasen reagiert.

Jana meldet die Tätigkeit vorab, dokumentiert ihre Arbeitszeiten und informiert ihre behandelnde Ärztin. Ihr Verdienst wird unabhängig von der Schutzfrist nach den jeweils geltenden Hinzuverdienstregeln geprüft.

Häufige Fragen und Antworten zur längeren Arbeitserprobung

1. Ist das Probearbeiten für ein ganzes Jahr bereits beschlossen?

Nein. Die Verlängerung ist eine Empfehlung der Alterssicherungskommission vom 23. Juni 2026 und noch kein geltendes Recht.

2. Wie lange dauert die Arbeitserprobung derzeit?

Nach Paragraf 43 Absatz 7 SGB VI dauert sie regelmäßig sechs Monate. Den im Einzelfall geltenden Zeitraum teilt der Rentenversicherungsträger verbindlich mit.

3. Wird die volle Erwerbsminderungsrente trotz Vollzeitarbeit weitergezahlt?

Der Rentenanspruch soll während des geschützten Versuchs nicht allein wegen der höheren Arbeitszeit entfallen. Ein hoher Verdienst kann die tatsächliche Rentenzahlung jedoch mindern oder vollständig zum Ruhen bringen.

4. Muss die Arbeitserprobung beantragt werden?

Nach der geltenden Regelung ist kein besonderer Formantrag erforderlich. Die Beschäftigung, Arbeitszeit, Tätigkeitsart und der voraussichtliche Verdienst sollten der Rentenversicherung trotzdem frühzeitig schriftlich mitgeteilt werden.

5. Was passiert nach Ablauf des Erprobungszeitraums?

Wird die Arbeit dauerhaft im gleichen Umfang fortgesetzt, prüft die Rentenversicherung den Rentenanspruch neu. Je nach festgestelltem Leistungsvermögen kann die volle Rente in eine teilweise Rente umgewandelt werden oder vollständig entfallen.

6. Was sollten Betroffene vor dem Arbeitsversuch beachten?

Sie sollten sich vorab individuell von der Deutschen Rentenversicherung beraten lassen und die Auswirkungen des Verdienstes berechnen lassen. Arbeitszeiten, gesundheitliche Beschwerden, Fehlzeiten und besondere Hilfen am Arbeitsplatz sollten während des gesamten Versuchs nachvollziehbar dokumentiert werden.