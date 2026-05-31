Erwerbsminderungsrente: 3 Fehler können Schutzfrist wertlos machen

Wer nach langer Krankheit wieder arbeiten möchte, trägt dabei ein Risiko, das die meisten erst im Nachhinein verstehen: Die Rentenversicherung interpretiert jeden Arbeitsversuch als möglichen Beweis für eine Leistungsverbesserung. Wer die falschen Schritte macht, verliert nicht nur den Job, sondern auch die Rente.

Seit dem 1. Januar 2024 gibt es eine gesetzliche Schutzvorschrift genau dafür: die Arbeitserprobung nach § 43 Abs. 7 SGB VI. Sie erlaubt EM-Rentnern, bis zu sechs Monate lang eine Tätigkeit auszuprobieren, ohne dass die Rentenversicherung allein aufgrund der Arbeitsaufnahme den Rentenanspruch entziehen darf. Das klingt zwar eindeutig, ist es aber nicht.

Arbeitserprobung bei Erwerbsminderungsrente: Was die Schutzfrist wirklich leistet

Die sechs Monate schützen zwar vor einem sofortigen Rückschluss, aber nicht vor allem anderen. Die Rentenversicherung darf während dieser Zeit nicht allein wegen der Arbeitsaufnahme entscheiden, dass die Erwerbsminderung weggefallen ist.

Dieser Schutz ist jedoch an drei stille Voraussetzungen geknüpft, die zwar nicht im Gesetzestext stehen, in der Praxis aber über Erfolg oder Verlust entscheiden.

Information an die Rentenkasse

Erstens: Die DRV muss informiert sein. Kein Formantrag ist nötig, aber die Rentenversicherung muss über Beginn, Art und Umfang der Tätigkeit unverzüglich in Kenntnis gesetzt werden.

Wer einfach anfängt zu arbeiten, ohne die DRV zu informieren, hat keinen sicheren Schutz: Die Rentenversicherung erfährt es trotzdem, nämlich über Meldungen der Arbeitgeber, und kann dann den gesamten Verlauf rückwirkend auswerten.

Der Arbeitsvertrag ist entscheidend

Zweitens: Was im Arbeitsvertrag steht, zählt. Eine Stundenformulierung im Vertrag, die drei Stunden täglich oder mehr nennt, signalisiert der Rentenversicherung, dass das Restleistungsvermögen wiederhergestellt sein könnte.

Bei voller Erwerbsminderungsrente liegt dieses Leistungsvermögen per Definition unter drei Stunden täglich. Ein Vertrag, der mehr bescheinigt, kann den gesamten Rentenanspruch in Frage stellen, und das unabhängig davon, wie sich der Arbeitstag tatsächlich gestaltet.

Saubere Dokumentation ist nötig

Drittens: Das Ende der Erprobung muss sauber dokumentiert sein. Eine Erprobung, die stillschweigend weiterläuft, wirkt auf die DRV wie ein Erfolg. Wer nach sechs Monaten abbricht, muss das mitteilen: mit dem Grund, dem Datum und im besten Fall mit einer ärztlichen Einschätzung.

Die Besserungsfalle: Wie die DRV aus einem Testlauf eine Leistungssteigerung macht

Die eigentliche Gefahr liegt nicht in den sechs Monaten selbst, sondern in dem, was danach passiert. Die Rentenversicherung darf den Erprobungszeitraum als Grundlage für eine Neubewertung nutzen, sobald der Schutzraum abgelaufen ist.

Durchhalten heißt schnell Besserung

Wer sechs Monate lang gearbeitet hat, auch wenn er dabei regelmäßig krank war, auch wenn er die Tätigkeit unter enormem Kraftaufwand durchgehalten hat, liefert der DRV ein Bild: Diese Person hat gearbeitet.

Was dabei nicht sichtbar wird sind der tägliche Aufwand, die Schmerzen, der Schlafentzug danach und andere Beschwerden. Dies alles müssen Betroffene aktiv dokumentieren, damit es im späteren Verfahren überhaupt eine Rolle spielt.

Raubbau am Körper braucht einen Nachweis

Es gibt einen Rechtsgrundsatz, den Fachjuristen „Raubbauarbeit” nennen: Wer eine Tätigkeit nur durch unzumutbare Willensanstrengung oder unter gesundheitlichem Verschleiß aufrechterhalten konnte, verliert dadurch nicht automatisch den Rentenanspruch.

📚 Lesen Sie auch: Befristete Erwerbsminderungsrente verlängern: Den besten Zeitpunkt nicht verpassen

Dieser Grundsatz setzt aber voraus, dass der gesundheitliche Aufwand nachweisbar ist: nicht erst im Nachhinein, sondern laufend.

Was der Arbeitsvertrag mit der Erwerbsminderungsrente zu tun hat

Viele Betroffene unterschätzen die Wirkung des Vertrags. Die Rentenversicherung liest Stundenklauseln nicht als betriebliche Formalität, sondern als Hinweis auf das tatsächliche Leistungsvermögen.

Eine Formulierung wie „Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 12 Stunden” entspricht täglich durchschnittlich zwei Stunden — und liegt damit unter der Drei-Stunden-Grenze für volle Erwerbsminderung.

Eine Formulierung wie „Die Arbeitszeit wird nach Bedarf vereinbart” dagegen lässt Spielraum. Arbeitgeber füllen Nachfragen der Rentenversicherung später mit dem aus, was sie tatsächlich beobachtet haben — und das weicht von vertraglichen Angaben mitunter erheblich ab.

Wer einen eigenen Stundennachweis führt und sich diesen regelmäßig bestätigen lässt, hat im Zweifelsfall das stärkere Dokument.

Hinzuverdienst während der Erprobung: eine eigene Rechnung

Die Arbeitserprobung und die Hinzuverdienstgrenze sind zwei getrennte Fragen. Die Schutzfrist betrifft das Leistungsvermögen — ob die DRV aufgrund der Stundenzahl den Rentenanspruch prüft. Die Hinzuverdienstgrenze betrifft das Geld — ob der Verdienst die Rente kürzt.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Für 2026 dürfen Bezieher einer vollen Erwerbsminderungsrente 20.763,75 Euro brutto jährlich hinzuverdienen, ohne dass die Rente deshalb gekürzt wird. Das entspricht rechnerisch rund 1.730 Euro im Monat. Entscheidend ist die Jahressumme — nicht ein einzelner Monat.

Wer in einem Monat mehr verdient, kann das mit einem schwächeren Monat ausgleichen, solange die Jahreskumulierung die Grenze nicht überschreitet.

Für Bezieher einer teilweisen Erwerbsminderungsrente liegt die allgemeine Mindesthinzuverdienstgrenze 2026 bei 41.527,50 Euro jährlich. Hier kann die individuelle Grenze je nach früherem Einkommen noch höher liegen — die DRV berechnet sie aus den höchsten Entgeltpunkten der letzten 15 Kalenderjahre vor Eintritt der Erwerbsminderung.

Was konkret zu tun ist — vor dem ersten Arbeitstag

Wer die Erprobung sauber aufsetzen will, informiert die Deutsche Rentenversicherung schriftlich vor Beginn — nicht danach. Das Schreiben nennt Tätigkeitsart, Arbeitgeber, voraussichtlichen zeitlichen Umfang pro Tag und Woche sowie das geplante Startdatum.

Ein Beispiel für die Praxis

Anita , 47, aus Würzburg, bezieht seit drei Jahren eine volle Erwerbsminderungsrente wegen eines chronischen Erschöpfungssyndroms. Ihr Arzt hält zwei Stunden tägliche Arbeit für möglich — als Test. Sie tritt eine Stelle als Kassiererin an, ihr Vertrag nennt zehn Stunden wöchentlich. Sie informiert die DRV vor dem ersten Arbeitstag schriftlich, führt ein Belastungstagebuch und lässt sich alle vier Wochen eine Bestätigung der geleisteten Stunden vom Arbeitgeber geben.

Nach fünf Monaten verschlechtert sich ihr Zustand. Sie bricht die Erprobung ab: schriftlich, mit ärztlichem Attest, mit Datum. Die DRV kann diesen Ablauf nicht als dauerhafte Leistungssteigerung werten.

Überlassen Sie der Rentenkasse nicht die Deutungsmacht

Wer eine Erprobung dagegen ohne Vorabmeldung, ohne Stundenprotokoll und ohne dokumentierten Abschluss durchführt, liefert der Rentenversicherung die Deutungshoheit über das, was in diesen sechs Monaten passiert ist. Die DRV muss nicht raten: Sie fragt beim Arbeitgeber nach, und was der Arbeitgeber bestätigt, ist dann die Version, die zählt.

Was nach einem Abbruch gilt — und wie die nächste Erprobung besser gelingt

Bricht jemand die Erprobung aus gesundheitlichen Gründen ab, kann er sie zu einem späteren Zeitpunkt erneut beginnen — wieder mit dem vollen Regelzeitraum von sechs Monaten. Die abgebrochene Erprobung zählt nicht gegen den neuen Versuch. Das ist ein Punkt, den viele Betroffene nicht kennen: Das Gesetz sieht keinen „Verbrauch” von Erprobungsversuchen vor.

Was die DRV als Scheitern anerkennt: häufige Krankschreibungen während der Erprobungszeit, eine ärztliche Einschätzung zum Abbruchzeitpunkt sowie eine Bescheinigung des Arbeitgebers. Wer diese Dokumente vorlegt, hat nach dem Abbruch eine stabile Ausgangsposition — die Rente läuft weiter, die Revisionsprüfung entfällt.

Auswertung, bevor der zweite Versuch startet

Wer eine zweite Erprobung plant, sollte die Erkenntnisse aus dem ersten Versuch konkret auswerten: Welche Tageszeiten waren besser? Welche Tätigkeitsart war weniger belastend? Welcher Arbeitgeber war flexibler beim Stundenprotokoll?

Diese Fragen sind eine Dokumentation, die im Falle einer DRV-Prüfung den Unterschied macht zwischen einem nachvollziehbaren Belastungsverlauf und einer Geschichte, die die Behörde selbst erzählt.

Häufige Fragen zur Arbeitserprobung bei Erwerbsminderungsrente

Muss ich die Arbeitserprobung bei der DRV beantragen?

Einen förmlichen Antrag gibt es nicht. Die DRV muss aber unverzüglich über Beginn, Art und zeitlichen Umfang der Tätigkeit informiert werden — am besten schriftlich vor dem ersten Arbeitstag.

Wer das versäumt, riskiert, dass die DRV den Verlauf später ohne die eigenen Erklärungen bewertet.

Gilt die Schutzfrist auch, wenn ich mehr als drei Stunden täglich arbeite?

Ja, das ist genau der Sinn der Vorschrift. § 43 Abs. 7 SGB VI schützt ausdrücklich dann, wenn die ausgeübte Tätigkeit das der Rentengewährung zugrunde liegende zeitliche Leistungsvermögen überschreitet.

Die DRV darf während der sechs Monate nicht allein deswegen den Rentenanspruch entziehen. Was danach passiert, hängt davon ab, wie die Erprobung verlaufen ist und wie das dokumentiert wurde.

Was passiert, wenn ich nach sechs Monaten weitermache?

Die Schutzfrist endet. Die DRV darf dann das gesamte Bild bewerten — Stundenzahl, Verdienst, Gesundheitsverlauf.

Wer nach sechs Monaten beschäftigt bleibt und dauerhaft mehr arbeitet als das bewilligte Restleistungsvermögen erlaubt, muss mit einer Rentenüberprüfung rechnen. Der Ausgang hängt davon ab, was in dieser Zeit dokumentiert wurde.

Kann ich die Hinzuverdienstgrenze auch ohne Arbeitserprobung nutzen?

Ja. Die Hinzuverdienstgrenze gilt unabhängig von der Arbeitserprobung — sie regelt nur die Geldfrage, nicht die Stundenfrage. Wer unter drei Stunden täglich arbeitet und unter 20.763,75 Euro jährlich verdient, muss die Erprobungsvorschrift gar nicht beanspruchen, weil er sich im Rahmen seines festgestellten Leistungsvermögens bewegt.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung: Arbeitserprobung und Hinzuverdienst bei Erwerbsminderungsrente — Hinzuverdienstgrenzen 2026, Schutzfrist, Meldepflichten (deutsche-rentenversicherung.de), § 43 SGB VI (Rente wegen Erwerbsminderung), Absatz 7 ab 01.01.2024 — gesetze-im-internet.de, § 96a SGB VI (Hinzuverdienstgrenzen)