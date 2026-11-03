Deutschlandticket gratis für Rentner mit lebenslanger Regel

Den Führerschein abgeben und dafür kostenlos mit Bus und Bahn fahren: Dieses Angebot gibt es tatsächlich. Rentner sollten allerdings genau hinsehen, denn die Aktionen gelten nur an bestimmten Wohnorten und finanzieren das Deutschlandticket meist für wenige Monate oder ein Jahr.

Die Folgen sind allerdings unwiderruflich: Wer auf seine Fahrerlaubnis verzichtet, kann nach dem Gratiszeitraum nicht einfach wieder ins Auto steigen. Ist das Gratisticket abgelaufen, bleibt der Führerschein dennoch verloren.

Wo das Tauschangebot besteht – und wo es bereits beendet wurde

Die folgende Auswahl zeigt, wie unterschiedlich die Programme ausfallen. Die verlinkten Stellen informieren über die örtlichen Bedingungen; insbesondere bei begrenzten Kontingenten muss die Verfügbarkeit vor der Führerscheinabgabe geklärt werden.

In Hürth läuft die Antragsfrist am 5. November ab

Für Interessierte in Hürth ist die Frist besonders knapp: Nach Angaben der Stadt Hürth werden Anträge für einen Ticketstart zum 1. Dezember 2026 nur noch bis einschließlich 5. November 2026 angenommen. Eine Fortführung des Projekts im Rhein-Erft-Kreis ist nach der dort veröffentlichten Information derzeit nicht vorgesehen.

Diese Frist darf nicht ungeprüft auf andere Städte des Kreises übertragen werden. Erftstadt nennt beispielsweise bereits den 1. November 2026 als letzten Annahmetag.

Solche Unterschiede zeigen, warum ältere Übersichtsartikel für einen Antrag nicht ausreichen. Eine Liste mit teilnehmenden Städten sagt wenig darüber aus, ob dort heute noch ein Ticket beantragt werden kann.

Kein kostenloses Deutschlandticket für alle Rentner

Aus dem Rentenbezug allein entsteht kein bundesweiter Anspruch auf ein kostenloses Deutschlandticket gegen Führerscheinabgabe. Ob ein solches Angebot besteht, bestimmen die jeweiligen Kommunen, Landkreise und Verkehrsunternehmen.

Auch die Zugangsvoraussetzungen unterscheiden sich: Im Rhein-Erft-Kreis richtet sich das Führerscheinticket an Einwohner ab 60 Jahren mit entsprechendem Wohnsitz. Der Landkreis Esslingen lässt Menschen ab 65 Jahren zu; zwischen 60 und 64 Jahren ist dort der Bezug einer der ausdrücklich genannten Renten- oder Versorgungsleistungen erforderlich.

Mit dem Verzicht erlischt die bestehende Fahrerlaubnis

Vor der Unterschrift muss klar sein, auf welche Fahrerlaubnisklassen sich die Erklärung erstreckt. Der Landkreis Esslingen weist beispielsweise ausdrücklich darauf hin, dass die Fahrerlaubnis für sämtliche Fahrzeugklassen erlischt.

Auch ein entwerteter Führerschein, der als Erinnerungsstück zurückgegeben wird, berechtigt nicht mehr zum Fahren. Wer später wieder ein fahrerlaubnispflichtiges Fahrzeug führen möchte, benötigt zunächst eine neue behördliche Erteilung.

Ein kostenloses Ticket sollte deshalb eine bereits gut überlegte Entscheidung zum Umstieg unterstützen. Als kurzfristiger Spartrick ist der Verzicht ungeeignet, weil er die persönliche Mobilität weit über die geförderten Monate hinaus verändert.

Eine spätere Neuerteilung verlangt nicht automatisch eine neue Fahrprüfung

Die gelegentlich verbreitete Aussage, nach einem freiwilligen Verzicht müsse jeder zwingend die gesamte Fahrausbildung mit allen Prüfungen wiederholen, ist zu pauschal. § 20 der Fahrerlaubnis-Verordnung sieht eine erneute Prüfung nur unter bestimmten Voraussetzungen vor.

Eine Fahrerlaubnisprüfung ordnet die Behörde an, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten nicht mehr vorhanden sind. Welche Unterlagen und Nachweise für eine Neuerteilung nötig werden, muss deshalb im Einzelfall mit der Fahrerlaubnisbehörde geklärt werden.

Der Verzicht lässt sich somit nicht einfach durch Abholen des alten Dokuments rückgängig machen. Eine spätere Neuerteilung ist aber grundsätzlich möglich und sollte nicht mit einem lebenslangen Verbot gleichgesetzt werden.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Nach dem Gratiszeitraum können Abo-Kosten entstehen

Vor der Teilnahme lohnt ein genauer Blick auf das Vertragsende. Im Landkreis Esslingen geht das geförderte Deutschlandticket nach einem Jahr in ein reguläres, kostenpflichtiges Abonnement über, sofern es nicht fristgerecht gekündigt wird.

Bei DSW21 ist es anders: Laut Broschüre zur Dortmunder Führerscheinaktion endet das Zwei-Monats-Abonnement automatisch. Wer anschließend weiterfahren möchte, muss sich rechtzeitig um die Fortführung kümmern.

Wer bereits ein Deutschlandticket besitzt, sollte außerdem mit dem bisherigen Anbieter klären, wie das bestehende Abo behandelt wird. Sonst kann ein alter Vertrag weiterlaufen, obwohl für denselben Zeitraum ein gefördertes Ticket vorliegt.

63 Euro monatlich – ab Januar 2027 steigt der reguläre Preis

Das reguläre Deutschlandticket kostet im Jahr 2026 monatlich 63 Euro. Nach den aktuellen Informationen der Bundesregierung steigt der Preis zum 1. Januar 2027 auf 66,80 Euro.

Wer nach Ende der Förderung weiterfahren will, muss deshalb den dann geltenden Tarif einplanen. Eine dauerhafte Kostenübernahme folgt aus der einmaligen Teilnahme am Führerscheinprogramm nicht.

Das Ticket gilt bundesweit im öffentlichen Nah- und Regionalverkehr in der zweiten Klasse. Fernzüge wie ICE, IC und EC sind grundsätzlich ausgeschlossen, und das persönliche Ticket kann nicht an Angehörige weitergegeben werden.

Vor der Abgabe muss der Alltag ohne Auto funktionieren

Die wichtigste Rechnung steht nicht auf dem Antragsformular: Lassen sich Arztbesuche, Einkäufe und Familienkontakte ohne eigenes Fahren zuverlässig organisieren? Eine Bushaltestelle in der Nähe hilft wenig, wenn die letzte Rückfahrt zu früh endet oder der Umstieg mit dem Rollator kaum zu bewältigen ist.

Deshalb sollten die tatsächlich benötigten Wege vor der Entscheidung mehrfach mit Bus und Bahn erprobt werden. Auch Wochenenden, längere Wartezeiten und Wege bei schlechtem Wetter gehören zu diesem Alltagstest.

Weitere Hinweise zur Ticketwahl und zur Nutzung einer Chipkarte enthält unser Beitrag über Möglichkeiten rund um das Deutschlandticket für Rentner. Ein vermeintlich günstiges Angebot hilft schließlich nur, wenn es zu den eigenen Wegen passt.

Auch andere Vergünstigungen kommen infrage

Vor einem Verzicht sollten Rentner regionale Senioren- und Sozialtarife vergleichen. Unser Überblick zu günstigeren Deutschlandtickets für Senioren zeigt, weshalb der Wohnort auch bei diesen Angeboten entscheidend ist.

Für Menschen mit einer Schwerbehinderung kann ein anderer Anspruch wichtiger sein: Mit den erforderlichen Merkzeichen sowie einem gültigen Beiblatt mit Wertmarke ist unentgeltliche Beförderung im gesetzlich erfassten Nahverkehr möglich. Die Wertmarke ist je nach persönlichen Voraussetzungen kostenpflichtig oder kostenlos erhältlich, wie auch das Bundesportal zur Wertmarke erläutert.

Der Grad der Behinderung allein reicht dafür nicht aus. Die Einzelheiten erklären wir im Beitrag Mit dem Schwerbehindertenausweis kostenlos im ÖPNV fahren.

Beispiel aus der Praxis: Zwei Gratis-Monate ersetzen keine langfristige Planung

Die 74-jährige Frau Berger aus Dortmund fährt ohnehin kaum noch Auto und möchte künftig vollständig auf Bus und Bahn umsteigen. Nachdem sie ihre üblichen Wege erprobt und die Teilnahmebedingungen geklärt hat, gibt sie ihren Führerschein bei den Bürgerdiensten ab und erhält die Bescheinigung für das zweimonatige Deutschlandticket von DSW21.

Danach endet ihr Gratis-Abo automatisch, während ihre bisherige Fahrerlaubnis erloschen bleibt. Frau Berger plant deshalb schon vor der Abgabe ein, wie sie ihre Fahrkarten anschließend bezahlt und längere Wege ohne passende Busverbindung organisiert.