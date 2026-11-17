Der 72-jährige Karl lebt allein und erhält neben seiner Altersrente ergänzende Grundsicherung. Bei ihm sind ein Grad der Behinderung von 60 und das Merkzeichen G anerkannt, doch der dazugehörige Mehrbedarf fehlt bisher im Bescheid des Sozialamts.

Wird dieser Mehrbedarf berücksichtigt, erhöht sich sein anerkannter Bedarf im Jahr 2026 grundsätzlich um 95,71 Euro monatlich. Bei durchgehendem Anspruch und unveränderten Berechnungsgrundlagen sind das auf zwölf Monate gerechnet 1.148,52 Euro mehr Grundsicherung.

Je nach anerkannter Einschränkung können Rentner laufende Kosten senken, steuerliche Entlastungen nutzen oder zusätzliche Sozialleistungen erhalten.

Auch im Ruhestand zählen GdB und Merkzeichen

Einen Schwerbehindertenausweis erhalten Menschen mit einem anerkannten Grad der Behinderung, kurz GdB, von mindestens 50. Die Feststellung kann auch erstmals im Ruhestand beantragt werden; welche Leistungen anschließend möglich sind, richtet sich nach den jeweiligen Voraussetzungen.

Für viele Vergünstigungen kommt es zusätzlich auf Merkzeichen wie G für eine erhebliche Beeinträchtigung der Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr oder RF für die Rundfunkbeitragsermäßigung an. Warum diese Eintragungen finanziell viel ausmachen können, erläutert auch unser Beitrag über die Bedeutung der Merkzeichen im Schwerbehindertenausweis.

Steuern: Der Pauschbetrag kann auch Rentner entlasten

Der Behinderten-Pauschbetrag nach § 33b Einkommensteuergesetz steht auch steuerpflichtigen Rentnern zu. Er beträgt bei GdB 50 jährlich 1.140 Euro, bei GdB 60 sind es 1.440 Euro und bei GdB 70 bereits 1.780 Euro.

Bei GdB 80 steigt der Betrag auf 2.120 Euro, bei GdB 90 auf 2.460 Euro und bei GdB 100 auf 2.840 Euro. Für hilflose, blinde oder taubblinde Menschen gilt stattdessen ein Pauschbetrag von 7.400 Euro.

Diese Beträge werden bei der Steuerberechnung abgezogen und nicht in voller Höhe ausgezahlt. Wie viel jemand tatsächlich spart, hängt von seiner steuerlichen Situation ab; wer ohnehin keine Einkommensteuer zahlt, erzielt dadurch keine zusätzliche Ersparnis.

Bei neuen oder geänderten Feststellungen seit 2026 sollten Rentner die elektronische Datenübermittlung an die Finanzverwaltung bei der zuständigen Feststellungsbehörde beantragen und ihre Steueridentifikationsnummer angeben. Nach § 84 Absatz 3h Einkommensteuer-Durchführungsverordnung bleiben ältere, noch gültige Nachweise grundsätzlich weiter nutzbar, solange sich die Feststellungen nicht ändern.

Fahrtkosten können einen weiteren Steuervorteil bringen

Zusätzlich kann eine behinderungsbedingte Fahrtkostenpauschale berücksichtigt werden. Sie beträgt jährlich 900 Euro bei GdB mindestens 80 oder bei GdB mindestens 70 zusammen mit dem Merkzeichen G.

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Bei den Merkzeichen aG, Bl, TBl oder H sind es 4.500 Euro. Die Pauschale zählt zu den außergewöhnlichen Belastungen, bei denen das Finanzamt die persönliche zumutbare Belastung berücksichtigt.

Bus und Bahn: Die Wertmarke kann laufende Kosten senken

Mit einem entsprechend gekennzeichneten Ausweis, etwa bei G, aG, H, Bl oder Gl, und einer gültigen Wertmarke ist die unentgeltliche Beförderung im gesetzlich erfassten öffentlichen Nahverkehr möglich. Nach den Angaben des Niedersächsischen Landesamts für Soziales kostet die Wertmarke derzeit 104 Euro für zwölf oder 53 Euro für sechs Monate.

Bei H oder Bl sowie beim Bezug bestimmter Sozialleistungen, darunter Grundsicherung im Alter, kann die Wertmarke kostenlos ausgegeben werden. Auch dann müssen die grundsätzliche Fahrtberechtigung vorliegen und das Beiblatt mit Wertmarke beantragt werden.

Das Merkzeichen B ermöglicht die kostenlose Mitnahme einer Begleitperson in öffentlichen Bussen und Zügen im Nah- und Fernverkehr. Die schwerbehinderte Person benötigt für sich selbst eine gültige Fahrkarte oder eine entsprechende Fahrtberechtigung.

Beim Auto kommt es auf die passende Vergünstigung an

Rentner mit den Merkzeichen H, Bl oder aG können für ein auf sie zugelassenes Fahrzeug eine vollständige Befreiung von der Kfz-Steuer beantragen. Bei G oder Gl ist unter den gesetzlichen Voraussetzungen eine Ermäßigung um 50 Prozent möglich, wie der Zoll zur Steuervergünstigung für schwerbehinderte Menschen erläutert.

Wer die Halbierung bei G oder Gl nutzt, muss dafür auf die unentgeltliche Beförderung mit Wertmarke verzichten. Deshalb sollte die jährliche Steuerersparnis mit den tatsächlich anfallenden Kosten für Bus- und Bahntickets verglichen werden.

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Für die vollständige Kfz-Steuerbefreiung bei H, Bl oder aG gilt dieser Ausschluss nicht. Zu beachten bleiben die Zulassung auf die berechtigte Person und die gesetzlichen Vorgaben zur Fahrzeugnutzung.

Für gekennzeichnete Behindertenparkplätze ist ein gesonderter blauer Parkausweis erforderlich, der insbesondere bei aG oder Bl beantragt werden kann. Der Schwerbehindertenausweis allein ist keine Parkberechtigung; auch ein GdB von 100 ersetzt den zusätzlichen Parkausweis nicht.

Rundfunkbeitrag: Mit RF sind 6,12 Euro möglich

Mit dem Merkzeichen RF kann auf Antrag eine Ermäßigung auf ein Drittel des regulären Rundfunkbeitrags gewährt werden. Der Beitragsservice nennt dafür derzeit 6,12 Euro monatlich.

Gegenüber dem regulären Wohnungsbeitrag von 18,36 Euro entspricht das einer Entlastung von 12,24 Euro monatlich oder 146,88 Euro jährlich. Eine vollständige Befreiung kommt beispielsweise bei Taubblindheit, Bezug von Blindenhilfe oder bestimmten Sozialleistungen wie Grundsicherung im Alter in Betracht.

Der GdB allein genügt für die Ermäßigung oder Befreiung nicht. Welche Eintragungen welche Entlastung eröffnen, zeigt unser Überblick zu den Merkzeichen, mit denen sich tatsächlich Geld sparen lässt.

Grundsicherung: Bei Merkzeichen G den Mehrbedarf prüfen

Für Rentner mit ergänzender Grundsicherung kann das Merkzeichen G einen Mehrbedarf von grundsätzlich 17 Prozent der persönlichen Regelbedarfsstufe eröffnen. Die Voraussetzungen stehen in § 30 Absatz 1 SGB XII und betreffen Menschen, die die gesetzliche Altersgrenze der Grundsicherung erreicht haben, sowie bereits vorher voll erwerbsgeminderte Menschen.

Bei Regelbedarfsstufe 1 von 563 Euro ergibt das 2026 einen Mehrbedarf von 95,71 Euro monatlich. Bei Regelbedarfsstufe 2 von 506 Euro, die insbesondere für Erwachsene gilt, die als Paar zusammenleben, sind es 86,02 Euro.

Auch wer seine Rente bisher für knapp zu hoch gehalten hat, sollte den Anspruch unter Einbeziehung des Mehrbedarfs prüfen lassen. Wie viel ausgezahlt wird, hängt vom gesamten anerkannten Bedarf, dem anrechenbaren Einkommen und dem zu berücksichtigenden Vermögen ab.

Wer bereits Grundsicherung erhält, sollte den Nachweis beim Sozialamt einreichen und den Berechnungsbogen kontrollieren. Ausführlich erläutert das unser Beitrag zum möglichen Mehrbedarf von 95,71 Euro für schwerbehinderte Rentner.

Diese Vorteile kommen für Rentner infrage

Ausgewählte Entlastungen im Ruhestand – Beträge und Voraussetzungen, Stand November 2026 Bereich Möglicher Vorteil Wichtige Voraussetzung Einkommensteuer 1.140 bis 2.840 Euro Behinderten-Pauschbetrag jährlich ab GdB 50; in besonderen Fällen 7.400 Euro. Anerkannter GdB beziehungsweise Hilflosigkeit, Blindheit oder Taubblindheit; die tatsächliche Ersparnis hängt von der Steuerbelastung ab. Fahrtkosten bei der Steuer 900 oder 4.500 Euro Fahrtkostenpauschale. Entsprechender GdB beziehungsweise bestimmte Merkzeichen; zumutbare Belastung wird berücksichtigt. Öffentlicher Nahverkehr Fahrten ohne zusätzliche Fahrkarte im gesetzlich erfassten Nahverkehr. Entsprechender Ausweis und gültige Wertmarke; teilweise kostenlos erhältlich. Begleitperson Kostenlose Mitfahrt in öffentlichen Bussen und Zügen im Nah- und Fernverkehr. Merkzeichen B; eigene Fahrtberechtigung der schwerbehinderten Person erforderlich. Kfz-Steuer Halbe Steuer oder vollständige Befreiung. G oder Gl für die Halbierung, H, Bl oder aG für die Befreiung; weitere Bedingungen beachten. Parken Nutzung gekennzeichneter Behindertenparkplätze und weitere Parkerleichterungen. Zusätzlich beantragter blauer Parkausweis, insbesondere bei aG oder Bl. Rundfunkbeitrag Ermäßigung auf 6,12 Euro monatlich oder unter zusätzlichen Voraussetzungen Befreiung. RF für die Ermäßigung; gesonderter Befreiungsgrund für den vollständigen Erlass. Grundsicherung Grundsätzlich 17 Prozent Mehrbedarf; bei Regelbedarfsstufe 1 derzeit 95,71 Euro monatlich. Merkzeichen G und persönliche Voraussetzungen nach § 30 Absatz 1 SGB XII; Bedürftigkeit. Kultur und Freizeit Ermäßigter oder teilweise kostenloser Eintritt. Regelungen des jeweiligen Museums, Schwimmbads, Theaters oder Veranstalters.

Der Nachweis muss bei der richtigen Stelle ankommen

Die Anerkennung der Schwerbehinderung ersetzt die einzelnen Leistungsanträge nicht. Ob Finanzamt, Sozialamt, Beitragsservice oder Hauptzollamt: Jede Stelle prüft die Voraussetzungen für die jeweilige Vergünstigung.

Für Rentner lohnt deshalb ein Abgleich zwischen den Eintragungen im Ausweis und den laufenden Rechnungen oder Leistungsbescheiden. Gerade bei einem festen monatlichen Einkommen können regelmäßig eingesparte Beträge und ein bislang übersehener Mehrbedarf den verfügbaren Betrag spürbar erhöhen.

Vier Fragen und Antworten zum Schwerbehindertenausweis für Rentner

Kann ich den Schwerbehindertenausweis erstmals als Rentner beantragen?

Ja, ein Antrag ist auch im Ruhestand möglich. Zuständig ist je nach Bundesland das Versorgungsamt oder die entsprechende Landes- beziehungsweise Kommunalbehörde, die GdB und Merkzeichen prüft.

Lohnt sich der Ausweis, wenn ich keine Einkommensteuer zahle?

Auch dann können unter anderem Vergünstigungen bei Mobilität, Rundfunkbeitrag oder Freizeitangeboten sowie ein Mehrbedarf bei Grundsicherung infrage kommen. Die Voraussetzungen hängen von den Merkzeichen und der persönlichen Situation ab.

Reicht ein GdB von 50 für kostenlose Fahrten und günstigeres Parken?

Für die unentgeltliche Beförderung sind grundsätzlich eine entsprechende Fahrtberechtigung und eine gültige Wertmarke erforderlich. Für gekennzeichnete Behindertenparkplätze braucht es einen gesonderten Parkausweis; GdB 50 allein reicht dafür nicht.

Erhöht der Schwerbehindertenausweis meine laufende Altersrente?

Der Ausweis allein führt zu keinem pauschalen Zuschlag zur gesetzlichen Altersrente. Finanzielle Vorteile entstehen hier durch steuerliche Entlastungen, niedrigere laufende Kosten oder zusätzliche Sozialleistungen bei erfüllten Voraussetzungen.