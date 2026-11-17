Wer zu Unrecht kein oder zu wenig Wohngeld bekommen hat, kann seinen Bescheid auch nach Ablauf der Widerspruchsfrist überprüfen lassen. Doch bei der Nachzahlung gibt es eine wichtige Grenze: Die Wohngeldbehörde muss Leistungen grundsätzlich nur für zwei zurückliegende Kalenderjahre nachzahlen.

Für Betroffene wird deshalb der 31. Dezember 2026 wichtig. Wer noch Geld aus dem Jahr 2024 beanspruchen möchte, sollte jetzt handeln. Ab Januar 2027 kann dieser Zeitraum bei einem erstmals gestellten Überprüfungsantrag bereits ausgeschlossen sein. Das ergibt sich aus § 31 Wohngeldgesetz in Verbindung mit § 44 SGB X.

Wohngeldbescheid falsch – trotzdem kein Geld für alle Jahre

Wohngeldbehörden können Fehler machen. Beispielsweise wird Einkommen falsch berechnet, ein Freibetrag nicht berücksichtigt oder ein Antrag abgelehnt, obwohl die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt waren.

Ist der Bescheid bereits bestandskräftig, kommt ein Überprüfungsantrag nach § 44 SGB X infrage. Die Behörde muss dann unter den gesetzlichen Voraussetzungen eine rechtswidrige Entscheidung korrigieren.

Eine Nachzahlung für sämtliche zurückliegenden Jahre ist damit allerdings nicht garantiert.

§ 31 Wohngeldgesetz begrenzt die rückwirkende Auszahlung bei der Rücknahme eines rechtswidrigen, nicht begünstigenden Wohngeldbescheids auf zwei Jahre. Diese Sonderregel ist strenger als die allgemeine Vierjahresgrenze des § 44 SGB X.

Wer noch 2026 einen Antrag stellt, kann Geld aus 2024 sichern

Entscheidend ist eine Besonderheit bei der Fristberechnung. Die zwei Jahre werden nicht einfach vom Tag der Antragstellung zurückgerechnet. Maßgeblich ist der Beginn des Kalenderjahres, in dem der Überprüfungsantrag gestellt wird.

Das bedeutet:

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Antrag noch 2026: Eine Nachzahlung kann bis zum 1. Januar 2024 zurückreichen.

Antrag erst 2027: Die Nachzahlung reicht regelmäßig nur noch bis zum 1. Januar 2025 zurück.

Ein Beispiel: Eine Rentnerin hätte 2024 monatlich 150 Euro Wohngeld erhalten müssen. Ihr Antrag wurde jedoch rechtswidrig abgelehnt.

Stellt sie noch 2026 einen begründeten Überprüfungsantrag, können die zwölf Monate aus 2024 bei Vorliegen der weiteren Voraussetzungen berücksichtigt werden. Das wären 1.800 Euro.

Geht ihr erster Überprüfungsantrag dagegen erst 2027 ein, kann dieser Betrag wegen der gesetzlichen Rückwirkungsgrenze verloren sein.

Wichtig ist dabei, dass tatsächlich ein früherer Wohngeldantrag und ein rechtswidriger Bescheid für den betreffenden Zeitraum vorliegen müssen. Ein Überprüfungsantrag ersetzt keinen damals unterlassenen Erstantrag.

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Verwaltungsgericht bestätigt die strenge Nachzahlungsgrenze

Wie ernst diese Frist zu nehmen ist, zeigt ein Urteil des Verwaltungsgerichts Würzburg vom 9. März 2023 (W 3 K 21.1681).

Ein Mann wollte einen abgelehnten Wohngeldbescheid aus dem Jahr 2019 überprüfen lassen. Sein ursprünglicher Antrag betraf Leistungen für 2018. Den Überprüfungsantrag stellte er erst im Januar 2021.

Das Gericht erklärte, dass aufgrund der Zweijahresgrenze nur noch Leistungen ab dem 1. Januar 2019 nachgezahlt werden konnten. Für das Jahr 2018 kam eine Auszahlung nicht mehr infrage.

Das Verwaltungsgericht wies die Klage ab. Es stellte zudem fest, dass ein Überprüfungsantrag nicht dazu dient, versäumte Wohngeldanträge für weitere Zeiträume nachträglich zu ersetzen.

Warum ein rechtzeitiger Widerspruch besser ist

Wer einen fehlerhaften Wohngeldbescheid erhält, sollte möglichst sofort reagieren. Bei einer ordnungsgemäßen Rechtsbehelfsbelehrung beträgt die Frist für einen Widerspruch oder eine unmittelbar zulässige Klage regelmäßig einen Monat.

Ein rechtzeitig eingelegter Rechtsbehelf verhindert, dass die Entscheidung ohne weitere Prüfung bestandskräftig wird. Betroffene müssen dann nicht erst Jahre später versuchen, den Fehler über einen Überprüfungsantrag zu korrigieren.

Ist die Frist bereits abgelaufen, sollten sie den betroffenen Bescheid, den Bewilligungszeitraum und den vermuteten Fehler möglichst genau benennen. Hilfreich sind beispielsweise Einkommensnachweise, Mietunterlagen oder ein bislang nicht berücksichtigter Schwerbehindertennachweis.

Der Überprüfungsantrag sollte nachweisbar bei der zuständigen Wohngeldbehörde eingehen. Wer mögliche Ansprüche aus 2024 sichern möchte, sollte dies möglichst noch vor Jahresende 2026 erledigen.

Nicht jede spätere Änderung ist ein Fehler im alten Bescheid

Die Überprüfung nach § 44 SGB X setzt voraus, dass die ursprüngliche Entscheidung rechtswidrig war. Das ist beispielsweise möglich, wenn die Behörde vorhandene Angaben falsch bewertet hat.

Ändern sich Einkommen, Miete oder die Haushaltsgröße erst später, greifen dagegen die besonderen Regeln zur Änderung des Wohngeldes nach § 27 WoGG.

Betroffene sollten deshalb nicht nur prüfen, ob ihre aktuelle Wohngeldzahlung stimmt. Auch ältere Ablehnungs- und Bewilligungsbescheide können noch Geld wert sein, solange die gesetzlichen Nachzahlungsgrenzen nicht überschritten sind.

Quellen

§ 31 Wohngeldgesetz – Rücknahme eines rechtswidrigen nicht begünstigenden Wohngeldbescheides

§ 44 SGB X – Rücknahme rechtswidriger nicht begünstigender Verwaltungsakte

Verwaltungsgericht Würzburg, Urteil vom 9. März 2023 – W 3 K 21.1681

§ 70 Verwaltungsgerichtsordnung – Widerspruchsfrist

§ 27 Wohngeldgesetz – Änderung des Wohngeldes