Ein selbstständiger Taxifahrer sollte fast 5.000 Euro an das Jobcenter zurückzahlen. Er wehrte sich gegen die Forderung und ging vor Gericht. Doch seine Berufung traf zwei Tage nach Ablauf der gesetzlichen Frist ein. Der Mann machte einen Fehler der Post dafür verantwortlich.

Das Landessozialgericht Hamburg ließ diese Erklärung nicht gelten. Der dokumentierte Eingang der Berufung widersprach der Darstellung des Klägers. Deshalb blieb die Rückforderung von 4.991,82 Euro bestehen, ohne dass das Gericht den Leistungsanspruch erneut inhaltlich prüfte (Urteil vom 20.07.2026 – L 4 AS 359/25).

Jobcenter forderte fast 5.000 Euro zurück

Der 1969 geborene Kläger arbeitete selbstständig als Taxifahrer und erhielt ergänzende Leistungen vom Jobcenter. Diese waren zunächst nur vorläufig bewilligt worden, weil sein tatsächliches Einkommen noch nicht feststand.

Nach Ablauf des Bewilligungszeitraums forderte das Jobcenter eine abschließende Einkommenserklärung, Belege über Einnahmen und Ausgaben sowie vollständige Kontoauszüge.

Nach Auffassung der Behörde reichte der Mann die erforderlichen Unterlagen nicht vollständig ein. Daraufhin setzte das Jobcenter seinen Leistungsanspruch auf null fest und verlangte 4.991,82 Euro zurück.

Der Taxifahrer klagte gegen die Entscheidung. Das Sozialgericht Hamburg wies seine Klage am 19. September 2025 jedoch ab. Auch im Gerichtsverfahren habe er seine Hilfebedürftigkeit nicht ausreichend nachgewiesen.

Berufung ging zwei Tage zu spät ein

Gegen den Gerichtsbescheid wollte der Mann Berufung einlegen. Nach § 151 Sozialgerichtsgesetz hatte er dafür einen Monat ab Zustellung Zeit.

Die Entscheidung des Sozialgerichts war ihm am 26. September 2025 zugestellt worden. Die Frist wäre damit normalerweise am 26. Oktober abgelaufen. Weil dieser Tag ein Sonntag war, verlängerte sie sich bis Montag, den 27. Oktober 2025.

Seine Berufung ging allerdings erst am 29. Oktober 2025 beim Gericht ein.

Dass das Schreiben bereits auf den 21. Oktober datiert war, half dem Mann nicht. Für die Einhaltung der Frist war entscheidend, wann die Berufung beim Gericht einging.

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Nachtbriefkasten widerlegte die Erklärung des Klägers

Der Kläger erklärte später, er habe seine Berufung rechtzeitig abgeschickt. Die verspätete Zustellung müsse auf einem Fehler der Post beruhen, für den er nicht verantwortlich sei.

Das Gericht überprüfte deshalb, auf welchem Weg das Schreiben eingegangen war.

Dabei stellte sich heraus, dass die Berufung am 29. Oktober zwischen Dienstschluss und Mitternacht in den gemeinsamen Nachtbriefkasten des Sozialgerichts und Landessozialgerichts eingeworfen worden war.

Nach den Feststellungen der Richter wurden reguläre Postsendungen dagegen während der Geschäftszeiten über einen anderen Eingang angeliefert.

Damit passte der dokumentierte Eingang nicht zur Erklärung des Mannes. Das Gericht hielt es nicht für glaubhaft, dass er die Berufung tatsächlich rechtzeitig per Post abgeschickt hatte.

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Auch eine nachträgliche Fristverlängerung scheiterte

Nach § 67 SGG können Betroffene unter bestimmten Voraussetzungen eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand erhalten. Dadurch kann eine unverschuldet versäumte Frist nachträglich überwunden werden.

Dafür muss allerdings nachvollziehbar dargelegt und glaubhaft gemacht werden, weshalb die Frist nicht eingehalten werden konnte.

Das Landessozialgericht hatte den Taxifahrer bereits im November 2025 auf die Verspätung hingewiesen und ihm Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Auf dieses Schreiben und eine spätere Erinnerung reagierte er zunächst nicht.

Erst während der mündlichen Verhandlung im Juli 2026 verwies er auf den angeblichen Postfehler.

Das überzeugte die Richter nicht. Die Berufung wurde als unzulässig verworfen. Eine erneute Prüfung der eigentlichen Rückforderung fand nicht statt.

So vermeiden Betroffene den Verlust wichtiger Fristen

Der Fall zeigt, wie schnell eine versäumte Gerichtsfrist erhebliche finanzielle Folgen haben kann.

Wer gegen eine Entscheidung des Sozialgerichts Berufung einlegen möchte, sollte die Rechtsmittelbelehrung genau prüfen. Die Berufungsfrist beträgt in der Regel einen Monat nach Zustellung der Entscheidung.

Wichtig ist, das Schreiben nicht erst am letzten Tag zur Post zu bringen. Entscheidend ist der fristgerechte Eingang beim zuständigen Gericht. Nach § 151 SGG kann die Berufung auch beim Sozialgericht eingelegt werden.

Bei persönlicher Abgabe empfiehlt es sich, den Eingang bestätigen zu lassen. Wer einen gerichtlichen Nachtbriefkasten nutzt, sollte den Einwurf möglichst nachvollziehbar dokumentieren.

Kommt es tatsächlich zu einer unverschuldeten Verspätung, sollten Betroffene unverzüglich reagieren und die Umstände mit geeigneten Nachweisen darlegen.

Häufige Fragen zu Fristen beim Sozialgericht

Wie lange habe ich Zeit, gegen ein Urteil Berufung einzulegen?

Die Frist beträgt nach § 151 SGG in der Regel einen Monat ab Zustellung. Fällt das Fristende auf einen Samstag, Sonntag oder gesetzlichen Feiertag, verschiebt es sich auf den nächsten Werktag.

Reicht es, wenn ich die Berufung rechtzeitig abschicke?

Nein. Entscheidend ist grundsätzlich, dass die Berufung innerhalb der Frist beim Gericht eingeht. Eine rechtzeitige Absendung allein wahrt die Frist nicht.

Kann eine versäumte Berufungsfrist nachträglich gerettet werden?

Unter bestimmten Voraussetzungen ja. Wer die Frist ohne eigenes Verschulden versäumt hat, kann nach § 67 SGG Wiedereinsetzung beantragen. Die Gründe müssen nachvollziehbar dargelegt und glaubhaft gemacht werden.

Quellen

Landessozialgericht Hamburg – Urteil vom 20.07.2026, L 4 AS 359/25, Hamburger Rechtsprechungsdatenbank

§ 151 SGG – Einlegung der Berufung

§ 64 SGG – Berechnung von Fristen

§ 67 SGG – Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

§ 158 SGG – Verwerfung unzulässiger Berufungen