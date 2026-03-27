Bürgergeld-Vorschuss verweigert: Jobcenter nutzt falschen Paragraphen gegen Betroffene

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563 Euro Regelbedarf plus Miete – und am Ersten ist das Konto leer, obwohl der Weiterbewilligungsantrag seit Wochen beim Jobcenter liegt. Wer in diese Lage gerät, hat ein konkretes gesetzliches Instrument, das eine Zahlungspflicht auslöst und die Behörde unter Handlungsdruck setzt: den Vorschuss nach § 42 Abs. 1 SGB I.

Ein formloser Antrag genügt. Die meisten Betroffenen kennen diesen Hebel nicht – sie rufen an, warten, rufen wieder an. Dokumentiert ist davon nichts, eine Frist läuft schon gar nicht.

Zahlungslücke nach der Weiterbewilligung – warum Warten keine Lösung ist

Der Bewilligungszeitraum beim Bürgergeld beträgt in der Regel zwölf Monate, in manchen Fällen sechs. Läuft er aus, muss das Jobcenter anhand des Weiterbewilligungsantrags erneut prüfen, ob und in welcher Höhe ein Anspruch besteht.

Diese Prüfung dauert – mal Tage, mal Wochen. Die Gründe sind immer dieselben: Einkommen muss neu berechnet werden, die Kosten der Unterkunft werden geprüft, Unterlagen von Arbeitgebern oder Vermietern fehlen noch, oder die Sachbearbeitung ist schlicht überlastet.

Ein typisches Szenario: Frau M., 34, alleinerziehend, zwei Kinder, arbeitet auf 538-Euro-Basis. Ihren WBA hat sie zwei Monate vor Ablauf gestellt, alle Unterlagen eingereicht. Trotzdem liegt am 30. Juni kein neuer Bescheid vor – die Einkommensprüfung zieht sich. Am 1. Juli kommt keine Zahlung.

Sie ruft im Jobcenter an, wird vertröstet: Die Bearbeitung dauere noch, man melde sich. Zwei Wochen später dasselbe Spiel. Inzwischen ist die Miete offen, der Energieversorger mahnt. Eine Frist läuft trotzdem nicht, denn einen Vorschussantrag hat Frau M. nie gestellt.

Rein rechtlich haben Jobcenter bis zu sechs Monate Zeit, über einen Antrag zu entscheiden – so regelt es § 88 Abs. 1 SGG. Die meisten Behörden brauchen bei Weitem nicht so lang. Aber selbst zwei oder drei Wochen ohne Geld reichen, damit Miete, Strom und Lebensmittel zum Problem werden.

§ 42 SGB I – Vorschuss auf Bürgergeld bei Zahlungslücke

Der Vorschuss nach § 42 Abs. 1 SGB I greift, wenn zwei Voraussetzungen zusammenkommen: Ein Anspruch auf Geldleistungen besteht dem Grunde nach, und die genaue Höhe lässt sich voraussichtlich noch nicht feststellen. Bei einem rechtzeitig gestellten Weiterbewilligungsantrag ist beides typischerweise erfüllt. Der Anspruch auf Bürgergeld steht im Kern fest, nur die exakte Berechnung hängt noch.

Entscheidend ist der Unterschied zwischen Kann und Muss. Ohne Antrag des Betroffenen darf das Jobcenter einen Vorschuss zahlen – Ermessen. Mit Antrag wird daraus eine Pflicht. Das Gesetz formuliert das unmissverständlich: Der Leistungsträger hat Vorschüsse zu zahlen, wenn der Berechtigte es beantragt. Die Zahlung muss spätestens nach Ablauf eines Kalendermonats nach Eingang des Antrags beginnen. Keine Empfehlung, keine Richtlinie – eine gesetzliche Frist.

Der Antrag selbst ist an keine Form gebunden. Ein formloses Schreiben genügt, ebenso eine E-Mail oder eine mündliche Erklärung im Jobcenter. Er muss aber belegbar eingehen. Ohne Eingangsnachweis läuft keine Frist, und es gibt später keine Grundlage für gerichtliche Schritte. Einschreiben, Fax mit Sendeprotokoll oder persönliche Abgabe mit Eingangsbestätigung – das sind die sicheren Wege.

§ 42 SGB I oder § 42 SGB II – der teure Verwechslungsfehler

Gleiche Paragraphennummer, völlig verschiedene Instrumente. Diese Verwechslung kostet Betroffene regelmäßig Geld und Zeit – und sie passiert nicht nur auf Seiten der Leistungsbeziehenden, sondern auch in Jobcentern selbst.

§ 42 Abs. 2 SGB II regelt die vorzeitige Leistung. Das ist eine Abschlagszahlung auf bereits bewilligte Leistungen – maximal 100 Euro, und nur wenn ein gültiger Bewilligungsbescheid vorliegt. Im Kern wird lediglich der Zahlungszeitpunkt verschoben. § 42 Abs. 1 SGB I regelt den Vorschuss. Der setzt gerade voraus, dass noch kein Bescheid vorliegt. Keine gesetzliche Obergrenze. Höhe nach Ermessen, orientiert an der voraussichtlichen Anspruchshöhe und der konkreten Notlage.

Wie das konkret schiefgeht: Herr K. beantragt beim Jobcenter einen Vorschuss, weil sein WBA seit sechs Wochen unbearbeitet liegt. Die Sachbearbeiterin erklärt, ein Vorschuss sei nur mit Bescheid möglich, sie könne höchstens 100 Euro als vorzeitige Leistung anweisen. Herr K. nimmt die 100 Euro, weil er das Geld braucht.

Was er nicht weiß: Die vorzeitige Leistung nach SGB II setzt gerade den Bescheid voraus, den es noch gar nicht gibt. Und der Vorschuss nach SGB I, auf den er tatsächlich Anspruch hätte, kennt keine 100-Euro-Grenze. Die Sachbearbeiterin hat das falsche Instrument angeboten – ob aus Unkenntnis oder Kalkül, spielt für das Ergebnis keine Rolle. Immerhin: Herr K. kann den Vorschuss nach § 42 SGB I jederzeit nachholen. Die 100 Euro aus der vorzeitigen Leistung ändern daran nichts, sie werden später ohnehin verrechnet.

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Vorschuss plus vorläufige Bewilligung – die Kombinationsstrategie

Es gibt Fälle, in denen das Jobcenter beim Vorschuss mauert, weil es den Anspruch „dem Grunde nach” in Frage stellt. Einkommen noch unklar, Hilfebedürftigkeit nicht abschließend geprüft – solche Argumente tauchen regelmäßig auf.

Für diese Konstellation gibt es einen zweiten Hebel: die vorläufige Bewilligung nach § 41a SGB II. Dabei kann das Jobcenter Bürgergeld vorläufig bewilligen, wenn die abschließende Klärung länger dauert, die Voraussetzungen aber bereits hinreichend wahrscheinlich sind.

Wer beide Instrumente im selben Schreiben beantragt – Vorschuss nach § 42 SGB I als Hauptantrag, vorläufige Bewilligung nach § 41a SGB II hilfsweise –, nimmt dem Jobcenter die Ausweichroute. Lehnt es den Vorschuss ab, muss es sich mit der vorläufigen Bewilligung befassen.

Bei § 41a leisten Jobcenter erfahrungsgemäß weniger Widerstand – eine vorläufige Bewilligung nimmt ihnen die endgültige Prüfung nicht ab, sie legt die Behörde also weniger fest als ein Vorschuss, der sofort Geld auslöst. Beides sauber beantragt erhöht die Chancen auf eine schnelle Zahlung erheblich.

So muss der Vorschussantrag aussehen

Der Antrag braucht keine juristische Sprache – er muss klar sein und belegbar beim Jobcenter eingehen. Am Anfang steht der ausdrückliche Bezug auf § 42 Abs. 1 SGB I. Dann folgt der Hinweis auf den bereits gestellten Weiterbewilligungsantrag mit Datum und eine kurze Erklärung, warum die endgültige Leistungshöhe noch nicht feststeht – etwa weil die Einkommensprüfung oder KdU-Prüfung noch läuft.

Den Kern bildet die Darstellung der konkreten Notlage mit Belegen. Am Ende steht hilfsweise der Antrag auf vorläufige Bewilligung nach § 41a SGB II.

Besonders wirksam sind ein aktueller Kontoauszug, der die Mittellosigkeit zeigt, ein Nachweis zur Miethöhe und zum Rückstand, Mahnungen oder Sperrandrohungen von Energieversorgern und eine drohende Kündigung der Wohnung. Je konkreter die Notlage belegt ist, desto weniger Angriffsfläche hat die Gegenseite – und desto stärker steht man da, falls der nächste Schritt ein Eilverfahren wird.

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Wenn das Jobcenter nicht reagiert – Eskalation bis zum Sozialgericht

Die Monatsfrist ab Antragseingang ist die gesetzliche Obergrenze – bei akuter Notlage muss das Jobcenter deutlich schneller handeln, im Einzelfall sofort. Auch die Ausgabe von Warengutscheinen ist möglich, wenn damit die unmittelbare Not abgewendet werden kann. Hätte Frau M. am Tag nach dem ausgebliebenen Geldeingang am 1. Juli den Vorschussantrag gestellt, wäre die Frist Anfang August abgelaufen – rechtzeitig vor der ersten Mietkündigung.

Reagiert das Jobcenter nicht oder lehnt es den Vorschuss ab, bleibt der Eilantrag beim Sozialgericht. Die einstweilige Anordnung nach § 86b Abs. 2 SGG ist das Instrument, das am schnellsten wirkt. Der Antrag ist kostenlos und kann formlos gestellt werden – schriftlich oder direkt bei der Rechtsantragsstelle des Gerichts zur Niederschrift.

Voraussetzung: ein glaubhaft gemachter Anspruch und eine überzeugende Eilbedürftigkeit. Kontoauszüge, Mietrückstandsnachweise und Sperrandrohungen sind die entscheidenden Belege.

Oft kommt es gar nicht zum Beschluss. Das Gericht hört das Jobcenter an, teilt seine vorläufige Einschätzung mit – und die Behörde lenkt ein, um einen negativen Beschluss zu vermeiden. Wer die Notlage sauber belegt hat, steht hier in einer starken Position. Die Untätigkeitsklage ist rechtlich ebenfalls möglich, kann aber erst nach sechs Monaten erhoben werden und hilft bei akuter Geldnot nicht weiter.

Zahlungslücke überbrückt – was danach passiert

Der Vorschuss ist kein Geschenk, sondern eine Vorauszahlung. Sobald der endgültige Bewilligungsbescheid vorliegt, rechnet das Jobcenter den Vorschuss an. Lag er unter dem tatsächlichen Anspruch, gibt es eine Nachzahlung. Lag er darüber – was selten vorkommt –, wird die Differenz zurückgefordert. Allerdings gilt eine Bagatellgrenze von 50 Euro: Liegt die Überzahlung darunter, verzichtet die Behörde auf die Rückforderung.

Wichtig: Versäumt das Jobcenter die Verrechnung im Bewilligungsbescheid, kann es diese nachträglich nicht mehr einfach nachholen. Dann wäre nur noch eine Rücknahme nach § 45 SGB X möglich – mit deutlich strengeren Voraussetzungen.

Betroffene sollten den Bewilligungsbescheid deshalb sofort prüfen, wenn er kommt: Wurde der Vorschuss korrekt angerechnet? Stimmt die Nachzahlung? Wer Fehler bei der Verrechnung entdeckt, muss innerhalb der regulären Widerspruchsfrist von einem Monat nach Zustellung des Bescheids reagieren – danach wird eine Korrektur deutlich schwieriger.

Mietrückstand, Stromsperre, Kündigung – der Vorschussantrag unterbricht die Kette

Die Zahlungslücke bei der Weiterbewilligung ist kein Randproblem, sondern ein struktureller Schwachpunkt im System. Betroffene haben alles richtig gemacht – WBA rechtzeitig gestellt, Unterlagen eingereicht – und stehen trotzdem ohne Geld da, weil die Behörde nicht hinterherkommt. Zwei Wochen ohne Zahlung führen zum Mietrückstand.

Vier Wochen zum Mahnverfahren. Sechs Wochen zur Kündigungsandrohung. Der Vorschussantrag nach § 42 SGB I unterbricht genau diese Kette – er löst eine gesetzliche Zahlungspflicht aus und ist der erste Baustein für jede weitere Eskalation bis hin zum Sozialgericht. Wer ihn nicht stellt, gibt sein stärkstes Druckmittel freiwillig ab.

Übrigens: Der gleiche Mechanismus greift auch bei einem Umzug in einen anderen Jobcenter-Bezirk. Zuständigkeitswechsel sind ein klassischer Auslöser für wochenlange Zahlungsunterbrechungen – und § 42 SGB I ist dort genauso das richtige Instrument.

Wie hoch fällt der Vorschuss nach § 42 SGB I aus?

Die Höhe liegt im Ermessen des Jobcenters. Eine gesetzliche Obergrenze gibt es – anders als bei der vorzeitigen Leistung nach § 42 Abs. 2 SGB II mit ihren 100 Euro – nicht. Das Jobcenter orientiert sich an der voraussichtlichen Anspruchshöhe, zahlt aber fast immer mit Abschlag, um Rückforderungen zu vermeiden. Wer die Notlage konkret belegen kann, hat bessere Karten auf eine angemessene Summe – und im Zweifel eine Grundlage, das Ermessen gerichtlich überprüfen zu lassen.

Kann das Jobcenter den Vorschuss wegen fehlender Unterlagen ablehnen?

Fehlende Unterlagen sind kein automatischer Ablehnungsgrund. Der Vorschuss ist gerade dafür gedacht, die Zeit zu überbrücken, in der die endgültige Berechnung noch nicht möglich ist. Solange Erwerbsfähigkeit und Hilfebedürftigkeit plausibel vorliegen, besteht der Anspruch.

Etwas anderes gilt nur, wenn Betroffene geforderte Unterlagen ohne nachvollziehbaren Grund nicht einreichen – das liefert dem Jobcenter eine einfache Begründung. Wer hingegen aktiv mitwirkt und die Verzögerung nicht selbst verursacht hat, steht rechtlich auf sicherem Boden.

Was tun, wenn das Jobcenter die vorzeitige Leistung statt des Vorschusses anbietet?

Die 100 Euro nach § 42 Abs. 2 SGB II annehmen – aber gleichzeitig auf dem Vorschuss nach § 42 SGB I bestehen. Beides schließt sich nicht gegenseitig aus. Die vorzeitige Leistung ist ein Sofort-Pflaster, der Vorschuss das eigentliche Instrument.

Wer die 100 Euro nimmt und denkt, damit sei die Sache erledigt, verschenkt den Anspruch auf eine deutlich höhere Zahlung. Entscheidend ist, den Vorschussantrag schriftlich und mit Bezug auf § 42 SGB I nachzuschieben – am besten noch am selben Tag.

Wie schnell muss das Jobcenter nach dem Antrag zahlen?

Spätestens nach einem Kalendermonat ab Antragseingang. Bei akuter Notlage muss es schneller gehen – im Einzelfall sofort, etwa durch Barauszahlung oder Warengutscheine. Wer nach Ablauf der Monatsfrist weder Geld noch eine Entscheidung erhalten hat, sollte nicht weiter warten, sondern den Eilantrag beim Sozialgericht vorbereiten. Die einstweilige Anordnung ist kostenlos und kann auch ohne Anwalt gestellt werden.

Gesetze im Internet: § 42 SGB I – Vorschüsse

Gesetze im Internet: § 42 SGB II – Fälligkeit, Auszahlung und Unpfändbarkeit der Leistungen

Bundesagentur für Arbeit: Fachliche Weisungen zu § 42 SGB I

Bundesagentur für Arbeit: Weiterbewilligungsantrag Bürgergeld