Bürgergeld: Konto im Minus, Jobcenter kürzt trotzdem – BSG verbietet das

Ein alleinerziehender Vater aus NRW erhielt im Frühjahr 2016 eine Steuererstattung von 2.382,92 Euro. Sein Konto war zu diesem Zeitpunkt mit über 2.700 Euro überzogen. Die Bank buchte den Betrag automatisch gegen das Minus. Das Jobcenter rechnete die Erstattung trotzdem als Einkommen an, verteilte sie auf sechs Monate und kürzte die monatlichen Leistungen um 397 Euro. Vier Monate lang.

Die Begründung: Der Mann hätte seinen Dispokredit nutzen können, um die Lücke zu überbrücken. Das Bundessozialgericht wies diese Argumentation zurück. Wer kein verfügbares Guthaben hat, muss sich keine neuen Schulden machen. Das steht seit dem BSG-Urteil B 4 AS 9/20 R vom 24. Juni 2020 fest. Trotzdem setzen Jobcenter genau dieses Argument bis heute ein.

Dieser Guide erklärt, wann ein solcher Bescheid rechtswidrig ist und wie der Widerspruch aussieht, der ihn zu Fall bringt.

Jobcenter darf nicht auf Schulden verweisen: Was das BSG-Urteil genau sagt

Das Bundessozialgericht hat im Urteil B 4 AS 9/20 R einen Grundsatz formuliert, der eindeutiger kaum sein könnte: Dem SGB II lässt sich nicht entnehmen, dass es einem Leistungsberechtigten oblegen hätte, sich ein Darlehen zur Sicherstellung seines Existenzminimums zu verschaffen. Wer auf Bürgergeld oder Grundsicherung angewiesen ist, muss keine neuen Schulden aufnehmen, um Leistungskürzungen abzufangen.

Hintergrund ist das sogenannte Prinzip der „bereiten Mittel”. Nach ständiger Rechtsprechung des BSG zählt Geld nur dann als anrechenbares Einkommen, wenn es tatsächlich zur Deckung des laufenden Bedarfs eingesetzt werden kann. Wird ein Kontominus durch eine Einnahme lediglich verringert, entsteht kein frei verfügbares Plus.

Das Geld ist dann kein bereites Mittel — unabhängig davon, was formal auf dem Kontoauszug steht. Das Vorinstanzgericht, das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen, hatte diesen Grundsatz bereits so formuliert:

Erwerbsfähige Leistungsberechtigte dürfen nicht darauf verwiesen werden, zur Sicherung des Existenzminimums zusätzliche Schulden aufzunehmen, zumal unter der Last erhöhter Dispozinsen. Das BSG folgte dieser Linie und wies die Revision des Jobcenters zurück.

Für den Vater aus dem Ausgangsfall bedeutete das: über 1.600 Euro an Nachzahlungen. Das Jobcenter hatte vier Monate zu wenig gezahlt und musste diese Differenz ausgleichen.

Drei Situationen, in denen das Jobcenter trotzdem auf Schulden verweist

Das BSG-Urteil von 2020 ist klar. Dennoch begegnet Betroffenen dieselbe Logik in verschiedenen Varianten. Wer sie erkennt, kann gezielter reagieren.

Einnahme fließt auf überzogenes Konto. Steuererstattungen, Nachzahlungen, Rückzahlungen von Kautionen: Sobald ein solcher Betrag auf einem Konto landet, das im Minus ist, verrechnet die Bank automatisch.

Das Jobcenter wertet den Zufluss dennoch als Einkommen und kürzt die Leistungen. Der Verweis lautet dann: Der Disporahmen sei ja noch nicht ausgeschöpft. Genau das ist nach dem BSG rechtswidrig.

Lohn wird gepfändet oder in der Insolvenz abgeführt. Wer sich in einer Privatinsolvenz befindet oder dessen Lohn gepfändet wird, erhält oft weniger als den nominalen Nettolohn. Das Jobcenter rechnet trotzdem das volle Nettogehalt als Einkommen an.

Das Landessozialgericht Bayern hat klargestellt: Beträge, die in der Restschuldbefreiung direkt an den Treuhänder fließen, sind kein bereites Mittel. Sie standen dem Kläger nie zur Verfügung. Eine Einkommensanrechnung scheidet damit aus.

Leistungslücke durch Kürzung oder Verzögerung. Das Jobcenter kürzt Leistungen per Bescheid und verweist darauf, der Betroffene könne „vorübergehend” einen Kredit aufnehmen oder Verwandte um Geld bitten. Dieser Verweis ist generell unzulässig. Das SGB II enthält keine Norm, aus der sich eine Pflicht ergibt, private Darlehen aufzunehmen.

Das Einkommensrecht des SGB II nennt ausdrücklich nur darlehensweise gewährte Sozialleistungen als anrechenbares Einkommen. Private Schulden fallen nicht darunter. Private Schulden lösen das Problem nicht, sie wären nur für den Betroffenen keine Einnahme im Leistungsrecht, aber sie kosten Zinsen, Gebühren und psychischen Druck.

Woran man einen angreifbaren Bescheid erkennt

Nicht jeder Kürzungsbescheid enthält den Schulden-Verweis in Klartextform. Jobcenter formulieren oft technisch. Diese Passagen im Bescheid sind das Signal:

Typisch ist der Satz: „Einmalige Einnahme wurde auf sechs Monate verteilt.” Wenn dieser Satz in einem Bescheid steht und das Konto zum Zeitpunkt des Zuflusses überzogen war, ist der Bescheid auf Basis von B 4 AS 9/20 R angreifbar.

Ebenfalls verdächtig: Das Jobcenter nennt in der Begründung des Bescheids das gesamte Brutto- oder Nettoeinkommen, obwohl Teile davon gepfändet oder direkt an einen Insolvenzverwalter abgeführt wurden. Auch hier gilt: Nur was tatsächlich beim Betroffenen ankommt, ist bereites Mittel.

Und schließlich: Bescheide, in denen das Jobcenter keine Kontoauszüge angefordert hat, bevor es eine Einnahme anrechnete. Wer nicht prüft, ob das Geld wirklich verfügbar war, hat seinen Ermittlungspflichten nicht genügt. Das ist ein eigenständiger Fehler.

Sven T., 44, aus Essen, erhielt im März 2025 eine Steuererstattung von 1.800 Euro. Sein Konto war zu diesem Zeitpunkt mit 2.100 Euro überzogen. Im April schickte das Jobcenter einen Bescheid: Die Erstattung werde auf sechs Monate verteilt, monatlich 300 Euro abgezogen.

Sven nahm den Bescheid zunächst hin, weil er glaubte, die Anrechnung sei formal korrekt. Erst ein Beratungsgespräch beim VdK machte ihn auf B 4 AS 9/20 R aufmerksam. Der Widerspruch, noch rechtzeitig innerhalb der Monatsfrist, hatte Erfolg. Das Jobcenter anerkannte, dass das Geld nicht als bereites Mittel zur Verfügung gestanden hatte, und zahlte 900 Euro nach.

So legen Sie Widerspruch ein: Schritt für Schritt

Der Widerspruch muss innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Bescheids beim Jobcenter eingehen. Die Bekanntgabe gilt drei Tage nach dem aufgedruckten Datum als erfolgt, es sei denn, Sie können nachweisen, dass der Brief später ankam. Rechnen Sie großzügig und handeln Sie sofort.

Schritt 1: Bescheid und Kontoauszüge sichern. Heben Sie den Bescheid auf und sammeln Sie die Kontoauszüge aus dem Zeitraum, in dem die Einnahme zufloss. Wichtig ist das Datum, an dem der Betrag gutgeschrieben wurde, und der Kontostand unmittelbar davor. War das Konto überzogen und blieb es nach dem Zufluss im Minus oder auch nur auf null, haben Sie das entscheidende Dokument in der Hand.

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Schritt 2: Widerspruch schriftlich verfassen. Eine ausführliche rechtliche Begründung ist für die Fristwahrung nicht erforderlich. Entscheidend ist, dass der Widerspruch rechtzeitig ankommt. Sinnvoll ist dennoch ein kurzer Hinweis auf den Grund. Ein Widerspruch könnte so beginnen:

„Hiermit lege ich Widerspruch gegen den Bescheid vom [Datum], Aktenzeichen [Nummer], ein. Ich wende mich gegen die Anrechnung der einmaligen Einnahme als Einkommen, da diese zum Zeitpunkt des Zuflusses ausschließlich zur Reduktion eines überzogenen Kontokorrentkontos genutzt wurde und mir nicht als bereites Mittel zur Deckung meines Lebensunterhalts zur Verfügung stand. Ich berufe mich auf die ständige Rechtsprechung des BSG, zuletzt bestätigt in BSG, B 4 AS 9/20 R vom 24. Juni 2020, wonach keine Pflicht besteht, zur Sicherung des Existenzminimums Schulden aufzunehmen.”

Schritt 3: Nachweise beifügen. Legen Sie die Kontoauszüge für den Monat des Zuflusses bei. Falls ein Kreditinstitut schriftlich bestätigt hat, dass der Betrag automatisch zur Schuldenverrechnung genutzt wurde (z.B. Kontokorrentabrede), fügen Sie auch das bei. Je mehr Sie das faktische Minus am Zufluss-Tag dokumentieren, desto besser.

Schritt 4: Einschreiben mit Rückschein. Schicken Sie den Widerspruch per Einschreiben mit Rückschein oder geben Sie ihn persönlich ab und lassen Sie sich den Empfang schriftlich bestätigen. Behalten Sie eine Kopie des gesamten Schriftverkehrs.

Schritt 5: Neuberechnung verlangen. Ergänzen Sie den Widerspruch um die Aufforderung, die Leistungen für den gesamten Kürzungszeitraum neu zu berechnen und die Differenz nachzuzahlen.

Aufschiebende Wirkung und wann der Eilantrag nötig ist

Wer Widerspruch gegen einen Aufhebungs- oder Erstattungsbescheid einlegt, stößt auf eine Besonderheit des SGB II: Solche Bescheide sind im Grundsicherungsrecht sofort vollziehbar. Das bedeutet: Das Jobcenter kürzt, auch wenn der Widerspruch läuft.

Wer von einer solchen Kürzung betroffen ist, sollte daher nicht nur Widerspruch einlegen, sondern beim zuständigen Sozialgericht zusätzlich einen Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung stellen.

Das Sozialgericht prüft dann, ob die Kürzung offensichtlich rechtswidrig ist oder die sofortige Vollziehung den Betroffenen existenziell belastet. In Fällen, in denen das BSG-Urteil B 4 AS 9/20 R eindeutig passt, sind die Erfolgsaussichten für einen solchen Eilantrag gut.

Gerichte berücksichtigen, dass das Existenzminimum nicht von einer unklaren Rechtslage abhängen darf. Der Antrag sollte zeitgleich mit dem Widerspruch oder unmittelbar danach gestellt werden.

Wer die Kürzung bis zur endgültigen Entscheidung hinnimmt, riskiert monatliche Zahlungsrückstände, die schwer aufzuholen sind.

Frist versäumt? Der Überprüfungsantrag nach § 44 SGB X

Manchmal bemerken Betroffene eine rechtswidrige Anrechnung erst Monate später, wenn die Widerspruchsfrist längst abgelaufen ist und der Bescheid bestandskräftig geworden ist. Das Verfahren ist trotzdem nicht geschlossen. § 44 SGB X gibt die Möglichkeit, einen Überprüfungsantrag zu stellen. Das Jobcenter muss dann erneut prüfen, ob der Bescheid rechtmäßig war.

Der Überprüfungsantrag hat einen Nachteil gegenüber dem rechtzeitigen Widerspruch: Rückwirkende Nachzahlungen sind zeitlich begrenzt. Das Sozialrecht erlaubt Nachzahlungen für die letzten vier Jahre vor dem Antrag. Wer also erst 2026 bemerkt, dass ein Bescheid aus 2022 fehlerhaft war, kann noch rückwirkende Leistungen geltend machen, allerdings nicht unbegrenzt.

Der Antrag ist formlos möglich: Ein kurzes Schreiben mit dem Hinweis, dass der Bescheid vom [Datum] gegen die BSG-Rechtsprechung zu den bereiten Mitteln verstößt und eine erneute Prüfung beantragt wird, genügt als Einstieg. Besser ist eine kurze Begründung mit Verweis auf B 4 AS 9/20 R und die beigefügten Kontoauszüge.

Häufige Fragen zum Schulden-Verweis des Jobcenters

Gilt das BSG-Urteil auch nach der Umbenennung in Grundsicherungsgeld ab Juli 2026?

Ja. Die Einkommensvorschriften in § 11 SGB II bleiben durch das 13. SGB-II-Änderungsgesetz, das ab dem 1. Juli 2026 gilt, inhaltlich unverändert. Die Rechtsprechung des BSG zum Begriff des bereiten Mittels ist weiterhin maßgeblich. Wer nach Juli 2026 einen entsprechenden Bescheid erhält, kann sich auf dieselbe Rechtslage stützen.

Muss ich im Widerspruch alle rechtlichen Argumente nennen?

Nein. Für die Fristwahrung reicht ein einfacher Satz: „Ich lege Widerspruch gegen den Bescheid vom [Datum] ein.” Die inhaltliche Begründung kann nachgereicht werden. Wichtig ist, dass der Widerspruch innerhalb der Monatsfrist beim Jobcenter ankommt. Dennoch empfiehlt sich von Anfang an zumindest ein knapper Hinweis auf den Anfechtungsgrund.

Kann das Jobcenter verlangen, dass ich mir Geld von der Familie leihe?

Nein. Verwandte sind keine Einkommensquelle im Sinne des SGB II. Das Jobcenter darf weder vorschreiben, Geld von Dritten zu leihen, noch eine Leistungskürzung damit begründen, dass ein Darlehen von Angehörigen möglich wäre. Solche Ausführungen im Bescheid sind eigenständige Anfechtungsgründe und sollten im Widerspruch ausdrücklich gerügt werden.

Was gilt, wenn das Jobcenter keine Kontoauszüge angefordert hat?

Dann hat das Jobcenter seine Amtsermittlungspflicht verletzt. Es ist verpflichtet, den relevanten Sachverhalt selbst aufzuklären. Dazu gehört die Frage, ob eine Einnahme als bereites Mittel verfügbar war. Fehlt diese Prüfung, ist der Bescheid aus einem weiteren Grund angreifbar. Weisen Sie im Widerspruch ausdrücklich darauf hin, dass keine Kontoauszüge angefordert wurden.

Was tun, wenn das Jobcenter den Widerspruch ablehnt?

Nach einer Ablehnung des Widerspruchs kommt der Widerspruchsbescheid. Dagegen kann innerhalb eines Monats Klage beim zuständigen Sozialgericht erhoben werden. Die Klage kostet keine Gerichtsgebühren. Da das BSG in dieser Frage eindeutig entschieden hat, sind die Erfolgsaussichten bei gut dokumentierten Fällen gut. Sozialverbände wie VdK oder SoVD sowie Schuldnerberatungsstellen können bei der Klagevorbereitung unterstützen.

Quellen

Bundessozialgericht: Urteil vom 24. Juni 2020, Az. B 4 AS 9/20 R

Bundessozialgericht: Leitsatz zu bereiten Mitteln, ständige Rechtsprechung, dejure.org

SGB II: § 11 Zu berücksichtigendes Einkommen, gesetze-im-internet.de / dejure.org

SGB X: § 44 Überprüfung von Verwaltungsakten, gesetze-im-internet.de

Bundesagentur für Arbeit: Widerspruchsstatistik 2025