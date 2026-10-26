Bürgergeld: Kann das Jobcenter dazu zwingen die Kinder in die Fremdbetreuung zu geben?

Eine allgemeine Kitapflicht gibt es nicht. Trotzdem kann die Ablehnung einer geeigneten Kinderbetreuung Folgen für den Leistungsbezug haben, wenn dadurch eine zumutbare Arbeitsaufnahme verhindert wird.

Seit dem 1. Juli 2026 reicht der Hinweis „Mein Kind ist noch keine drei Jahre alt“ dafür nicht mehr aus. Die gesetzliche Altersgrenze wurde auf den vollendeten 14. Lebensmonat abgesenkt; fehlende oder ungeeignete Betreuung muss das Jobcenter weiterhin berücksichtigen.

Das Jobcenter entscheidet über Arbeitspflichten

Artikel 6 des Grundgesetzes schützt das Recht der Eltern, ihre Kinder zu pflegen und zu erziehen. Beim Bezug von Leistungen nach dem SGB II prüft das Jobcenter zugleich, welche Erwerbstätigkeit mit der Erziehung vereinbar ist.

Daraus ergibt sich die Unterscheidung: Das Jobcenter kann nicht einfach selbst einen Betreuungsvertrag für Dein Kind schließen. Es kann aber eine zumutbare Arbeitsaufnahme verlangen, für die eine verfügbare Betreuung genutzt werden muss.

Ab dem 15. Lebensmonat kann eine Arbeitsaufnahme verlangt werden

Nach § 10 Absatz 1 Nummer 3 SGB II ist Arbeit unzumutbar, wenn sie die Erziehung des Kindes gefährden würde. Nach Vollendung des 14. Lebensmonats geht das Gesetz im Regelfall davon aus, dass eine gesicherte Betreuung die Erwerbstätigkeit ermöglicht.

Mit „ab dem 15. Lebensmonat“ ist der Zeitpunkt gemeint, an dem Dein Kind 14 Monate alt geworden ist. Die Regelung erfasst auch Eingliederungsmaßnahmen, Integrationskurse und berufsbezogene Sprachkurse.

Auch eine mit dem Arbeitgeber vereinbarte dreijährige Elternzeit schützt beim gleichzeitigen SGB-II-Bezug nicht automatisch vor einer Arbeitsverpflichtung. Das Bundesarbeitsministerium weist ausdrücklich darauf hin, dass bei vorhandener Kinderbetreuung eine frühere Arbeitsaufnahme verlangt werden kann.

Was sich durch die neue Verwaltungspraxis verändert hat, erläutert auch unser Beitrag über die strengeren Anforderungen an Eltern beim Grundsicherungsgeld.

Vor dieser Altersgrenze bleibt Fremdbetreuung freiwillig

Vor Vollendung des 14. Lebensmonats ist die Entscheidung für Kita oder Kindertagespflege nach den aktuellen BA-Weisungen freiwillig. Wird Betreuung tatsächlich genutzt, kann im dadurch abgedeckten Zeitraum dennoch eine Arbeit oder Maßnahme zumutbar sein.

Leben beide Eltern zusammen, können sie grundsätzlich selbst vereinbaren, wer die Betreuung übernimmt. Für denselben Zeitraum können sich jedoch regelmäßig nicht beide allein wegen der Kinderbetreuung von einer Arbeitsaufnahme ausnehmen lassen.

Ein Betreuungsanspruch ersetzt keinen freien Platz

Kinder haben ab dem ersten Geburtstag nach § 24 SGB VIII grundsätzlich Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Einrichtung oder in Kindertagespflege. Aus diesem Anspruch folgt jedoch nicht, dass vor Ort tatsächlich ein passender Platz verfügbar ist.

Eine Warteliste betreut kein Kind. Wer trotz rechtzeitiger Suche keinen Platz findet, sollte Anmeldungen, Absagen und Auskünfte des Jugendamts aufbewahren und dem Jobcenter die Betreuungslücke schriftlich erklären.

Eltern sollten sich frühzeitig um eine geeignete Betreuung kümmern und die Suche dokumentieren. Auch das Jobcenter Salzgitter betont in seinen Informationen zur Neuregelung die rechtzeitige Anmeldung und die Prüfung der gesamten familiären Situation.

Einen geeigneten Platz ungenutzt zu lassen, kann Folgen haben

Die Bundesagentur für Arbeit vertritt eine klare Linie: Ist nach Vollendung des 14. Lebensmonats ein geeigneter Platz verfügbar, schützt dessen Nichtnutzung grundsätzlich nicht vor einer Arbeitsverpflichtung. Das gilt nach ihrer Weisung auch, wenn angebotene Betreuungsstunden nur teilweise genutzt werden.

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Der bloße Wunsch, das Kind weiterhin ausschließlich selbst zu betreuen, reicht deshalb regelmäßig nicht, um jede Erwerbstätigkeit abzulehnen. Eine Betreuung durch den anderen Elternteil kann allerdings ebenfalls genügen; das Gesetz schreibt keine bestimmte Betreuungsform vor.

Betreuungszeiten begrenzen den möglichen Arbeitstag

Bei einer Betreuung bis 14 Uhr lässt sich eine Arbeitszeit bis 17 Uhr ohne weitere Lösung nicht abdecken. Für die Prüfung müssen auch das Bringen und Abholen sowie der Weg zur Arbeitsstelle berücksichtigt werden.

Ein Vollzeitplatz rechtfertigt umgekehrt nicht automatisch jede Schicht oder jeden Arbeitsweg. Warum die familiären Verhältnisse den möglichen Stundenumfang begrenzen, erklärt unser Beitrag Vollzeit statt Teilzeit: Was das Jobcenter verlangen darf.

Besondere Bedürfnisse des Kindes müssen berücksichtigt werden

Eine Behinderung, gesundheitliche Einschränkungen oder notwendige Therapien können zusätzliche Betreuung durch die Eltern erfordern. Das Jobcenter muss solche Umstände in die Prüfung einbeziehen; hilfreich sind Unterlagen, die den konkreten zeitlichen Unterstützungsbedarf erklären.

Aus demselben Grund sollte eine noch laufende Eingewöhnung konkret angesprochen werden: Muss ein Elternteil weiterhin anwesend sein, ist dieser Zeitraum nicht bereits vollständig für eine Beschäftigung verfügbar. Eltern sollten mit der Einrichtung festhalten, ab wann und für welche Zeiten die Betreuung ohne ihre Anwesenheit möglich ist.

Welche Betreuungssituation welche Folgen hat

Situation Bedeutung für eine Arbeitsverpflichtung Kind noch keine 14 Monate alt; Betreuung durch einen Elternteil Dieser Elternteil muss in der Regel keine Arbeit aufnehmen. Kind mindestens 14 Monate alt; geeigneter Platz verfügbar Eine Arbeit kann im individuell zumutbaren Umfang verlangt werden. Kein geeigneter Platz trotz nachgewiesener Suche Ein Betreuungsanspruch allein beseitigt die tatsächliche Lücke nicht. Betreuung deckt Arbeitszeit und Wege nicht ab Der mögliche Arbeitsumfang muss entsprechend geprüft werden.

Das Jobcenter soll bei der Betreuung helfen

Wer eine Arbeitsaufnahme verlangt, muss auch die Hindernisse ernst nehmen. § 10 SGB II sieht vor, dass die kommunalen Träger auf ein vorrangiges Betreuungsangebot für leistungsberechtigte Erziehende hinwirken sollen.

Außerdem ermöglicht § 16a SGB II Unterstützung bei der Betreuung minderjähriger Kinder. Bei SGB-II-Bezug werden Kita-Kostenbeiträge nach § 90 Absatz 4 SGB VIII auf Antrag erlassen beziehungsweise entsprechende Teilnahmebeiträge übernommen.

Eine Leistungskürzung braucht eine rechtliche Grundlage

Eine Kürzung setzt eine gesetzlich erfasste Pflichtverletzung voraus, etwa die Ablehnung einer zumutbaren Arbeit oder Maßnahme. Nach § 31 SGB II müssen außerdem eine schriftliche Rechtsfolgenbelehrung oder entsprechende Kenntnis vorliegen; ein dargelegter und nachgewiesener wichtiger Grund steht einer Sanktion entgegen.

Deshalb gehört eine konkrete Betreuungslücke spätestens in die Anhörung vor einer angekündigten Kürzung. Die Behörde muss prüfen, ob die verlangte Handlung unter den tatsächlichen familiären Umständen überhaupt zumutbar war.

Gegen einen Minderungsbescheid ist regelmäßig innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch möglich. Wenn eine laufende Kürzung den Lebensunterhalt gefährdet, kommt zusätzlich ein Eilantrag beim Sozialgericht in Betracht.

Beispiel aus der Praxis: Ein Kitaplatz macht noch keinen ganzen Arbeitstag frei

Ein fiktiver Fall: Die alleinerziehende Nadine hat einen 20 Monate alten Sohn und einen Kitaplatz von 8 bis 14 Uhr. Das Jobcenter vermittelt ihr eine Stelle mit Arbeitszeiten von 8 bis 16.30 Uhr; der Weg von der Kita zum Betrieb dauert 35 Minuten.

Nadine legt die Betreuungsvereinbarung vor und erklärt schriftlich, dass es keine Anschlussbetreuung gibt. Damit ist die angebotene Stelle zu diesen Zeiten ohne zusätzliche Betreuung nicht zumutbar; eine zeitlich passende Teilzeitbeschäftigung kann das Jobcenter weiterhin verlangen.

Rechtsstand: 26. Oktober 2026. Quellen: § 10 SGB II; Fachliche Weisungen der Bundesagentur für Arbeit, Stand 1. Juli 2026; Informationen des Bundesarbeitsministeriums; Artikel 6 GG; § 24 SGB VIII; § 90 SGB VIII; § 16a SGB II; § 31 SGB II; § 31a SGB II; § 84 SGG; § 86b SGG.