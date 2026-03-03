Bürgergeld: Jobcenter zieht trotz Widerspruch ab – Warum ein zweiter Bescheid entscheidend ist

Lesedauer 4 Minuten

Sie bekommen Post vom Jobcenter: eine Rückforderung. Sie reagieren sofort, legen fristgerecht Widerspruch ein und gehen davon aus, dass damit erst einmal nichts passiert. Im nächsten Monat fehlt trotzdem Geld: Das Jobcenter zieht einen Teil Ihrer laufenden Leistungen ab – „Aufrechnung“ nennt sich das.

Genau hier droht eine Rechtsschutz-Falle, auf die ein Fachbeitrag im SOZIALRECHT-JUSTAMENT (Februar 2026) mit Verweis auf eine aktuelle BSG-Entscheidung hinweist.

Der Kern: Rückforderung und Aufrechnung sind oft zwei verschiedene Verwaltungsakte

Viele Betroffene denken: Rückforderung ist Rückforderung, ein Vorgang, ein Widerspruch, erledigt. Juristisch ist es oft anders – und genau das macht die Sache so gefährlich. Das Jobcenter kann eine Rückforderung (Erstattung) per Bescheid festsetzen und zusätzlich – separat oder zeitlich nachgelagert – per eigenem Bescheid erklären, dass es die Forderung durch monatliche Abzüge von den Leistungen eintreibt.

Dieser zweite Schritt ist nicht nur „Folge“, sondern kann ein eigenständiger Verwaltungsakt sein.

Die Konsequenz ist hart, weil sie formal ist: Ein Widerspruch gegen den Erstattungsbescheid stoppt die Aufrechnung nicht automatisch, wenn die Aufrechnung in einem eigenen Bescheid geregelt wird und dieser Bescheid unan­gegriffen bleibt.

Was das Bundessozialgericht dazu klarstellt

Das Bundessozialgericht (BSG) stellt in dem Beschluss vom 26.11.2025 (Az. B 4 AS 12/25 R) darauf ab, dass eine Aufrechnung nach § 43 SGB II nicht erst dann „denkbar“ wird, wenn der Erstattungsbescheid bestandskräftig ist.

Bestandskraft ist nach dieser Linie keine zwingende Voraussetzung dafür, dass eine per Verwaltungsakt geltend gemachte Forderung grundsätzlich vollziehbar und damit als Grundlage für eine Aufrechnung geeignet sein kann.

Gleichzeitig bleibt ein wichtiger Punkt: Wenn eine Forderung im konkreten Fall wegen eines Rechtsbehelfs nicht vollziehbar ist, kann das die Durchführung der Aufrechnung blockieren. Das hilft Betroffenen aber nur, wenn der richtige Bescheid zum richtigen Zeitpunkt angegriffen wird – und hier liegt die reale Gefahr.

Warum daraus eine Fristenfalle wird

Das Problem ist nicht, dass Betroffene „nichts tun“. Viele tun sehr viel, sie reagieren schnell, schreiben Widersprüche, sammeln Unterlagen. Die Falle entsteht, weil Jobcenter in der Praxis zunehmend getrennt arbeiten: Rückforderung zuerst, Aufrechnung später, manchmal in einem neuen Schreiben, das im Alltag leicht als „Folgepost“ abgehakt wird.

Dann läuft eine Monatsfrist ab, der Aufrechnungsbescheid wird bestandskräftig – und die Abzüge beginnen oder laufen weiter, obwohl über die Rückforderung selbst noch gestritten wird.

Wer diese Trennung nicht erkennt, zahlt faktisch vor – aus dem Regelsatz. Und genau das ist der Punkt, an dem formale Verwaltungslogik zur existenziellen Belastung wird.

Das ist kritikwürdig: Existenzsicherung darf kein „Bescheid-Memory“ sein

Wenn der Staat existenzsichernde Leistungen kürzt, muss das Verfahren so verständlich sein, dass man nicht über ein zweites Schreiben stolpert. Es ist schwer zu vermitteln, warum Betroffene, die fristgerecht Widerspruch eingelegt haben, am Ende dennoch mit laufenden Abzügen leben sollen, weil sie den zweiten Verwaltungsakt übersehen haben.

Dass man das juristisch konstruieren kann, beantwortet nicht die praktische Frage, wie man es in einem System rechtfertigt, in dem es um Miete, Strom, Lebensmittel und Mobilität geht.

Ein naheliegender Mindeststandard wäre ein unübersehbarer Warnhinweis im Bescheid: Wenn Aufrechnung und Erstattung getrennt geregelt werden, muss klar und in Alltagssprache dort stehen, dass ein Widerspruch gegen die Rückforderung die Aufrechnung nicht automatisch stoppt und dass ein eigener Rechtsbehelf gegen den Aufrechnungsbescheid nötig sein kann.

Was Betroffene jetzt mitnehmen sollten

Wenn neben dem Rückforderungsbescheid ein Schreiben kommt, in dem das Jobcenter monatliche Abzüge ankündigt oder festsetzt, ist das ein Alarmsignal. Dann geht es nicht nur um die Frage, ob die Forderung inhaltlich stimmt, sondern auch darum, ob die laufenden Abzüge sofort gestoppt werden können.

Genau an dieser Stelle entscheidet sich, ob der Rechtsstreit „auf dem Papier“ geführt wird oder ob er Monat für Monat in der Haushaltskasse ankommt.

Wenn bereits abgezogen wird und dadurch akute Not entsteht, kann zusätzlich einstweiliger Rechtsschutz in Betracht kommen. Das ist kein Automatismus und ersetzt keine Beratung, aber es ist der rechtliche Weg, um kurzfristig eine gerichtliche Prüfung zu erreichen, wenn die Zeit drängt.

FAQ: Aufrechnung trotz Widerspruch – was Betroffene wissen sollten

1) Was ist der Unterschied zwischen Erstattungsbescheid und Aufrechnungsbescheid?

Der Erstattungsbescheid setzt fest, dass Sie Geld zurückzahlen sollen. Der Aufrechnungsbescheid regelt, dass das Jobcenter die Forderung durch monatliche Abzüge von Ihren laufenden Leistungen eintreibt – häufig sind das rechtlich zwei getrennte Entscheidungen.

2) Reicht ein Widerspruch gegen die Rückforderung aus, um die Abzüge zu stoppen?

Nicht automatisch. Wenn die Aufrechnung in einem eigenen Bescheid geregelt ist, kann sie weiterlaufen, wenn dieser Bescheid nicht separat angegriffen wird.

3) Woran erkenne ich, ob es um Aufrechnung geht?

Typische Formulierungen sind „Aufrechnung nach § 43 SGB II“, „wir rechnen gegen Ihre laufenden Leistungen auf“, „monatlicher Abzug in Höhe von … Prozent/Euro“ oder ein Hinweis auf künftige Kürzungen im Bewilligungsbescheid.

4) Kann das Jobcenter schon aufrechnen, obwohl über die Rückforderung noch gestritten wird?

Ja, das ist der kritische Punkt der aktuellen BSG-Linie: Bestandskraft der Rückforderung ist nicht zwingend Voraussetzung. Entscheidend wird aber, ob die Aufrechnung selbst wirksam geregelt und nicht rechtzeitig angegriffen wird.

5) Wie hoch darf die Aufrechnung sein?

Grundsätzlich sind Aufrechnungen im SGB II begrenzt. In der Praxis geht es häufig um einen prozentualen Abzug vom Regelbedarf. Die genaue Höhe hängt vom Einzelfall und der Rechtsgrundlage ab (§ 43 SGB II).

6) Was ist die eigentliche „Falle“, vor der viele warnen?

Dass Betroffene nur gegen den Erstattungsbescheid vorgehen, den Aufrechnungsbescheid aber übersehen – dadurch kann die Aufrechnung bestandskräftig werden und die Kürzung läuft, obwohl die Rückforderung noch nicht geklärt ist.

7) Was bedeutet „bestandskräftig“ in diesem Zusammenhang?

Bestandskräftig heißt: Die Monatsfrist für Widerspruch ist abgelaufen (oder der Widerspruch wurde zurückgenommen), sodass der Bescheid nicht mehr regulär angegriffen werden kann. Dann wird es deutlich schwerer, die laufenden Abzüge zu stoppen.

8) Was kann ich tun, wenn die Aufrechnung sofort existenziell wehtut?

Wenn akute Nachteile drohen (Miete, Strom, Lebensmittel), kommt einstweiliger Rechtsschutz beim Sozialgericht in Betracht (§ 86b SGG). Das ersetzt keine Beratung, kann aber eine schnelle gerichtliche Prüfung ermöglichen.

9) Gilt das auch, wenn die Aufrechnung „versteckt“ im Bewilligungsbescheid steht?

Auch dann kann es eine eigenständige Regelung sein. Entscheidend ist, ob das Jobcenter die Aufrechnung verbindlich festsetzt. Wenn ja, sollte sie ausdrücklich angegriffen werden – nicht nur die Rückforderung.

10) Was ist, wenn ich erst später merke, dass ich den Aufrechnungsbescheid verpasst habe?

Dann hängt vieles davon ab, ob noch Fristen laufen oder ob besondere Gründe vorliegen, um verspätetes Vorgehen zu begründen. Das ist ein typischer Punkt für Beratung, weil die Optionen stark vom Einzelfall abhängen.

11) Muss das Jobcenter mich deutlich warnen, dass ich zwei Bescheide angreifen muss?

Eine Pflicht zu „Warnhinweisen“ in Alltagssprache ist so nicht immer durchgesetzt. Kritisch bleibt: Gerade bei existenzsichernden Leistungen wäre ein klarer Hinweis sachgerecht, damit Betroffene nicht an Formalien scheitern.

