Bürgergeld: Jobcenter zahlt zu wenig Miete und dieser Nachweis entscheidet über das Geld

Steigt die Miete, steigt in der Regel auch der Bedarf für die Kosten der Unterkunft (KdU) im Bürgergeld – jedenfalls dann, wenn die erhöhten Aufwendungen tatsächlich anfallen und im Rahmen der Angemessenheit liegen (§ 22 SGB II).

Das Praxisproblem entsteht häufig nicht durch die Mieterhöhung selbst, sondern durch Verzögerungen im Jobcenter: Schreiben werden „nicht gefunden“, Erhöhungen erst spät erfasst oder Unterlagen erneut angefordert. Die Folge ist unerquicklich und teuer: Betroffene zahlen die Differenz monatelang aus dem Regelbedarf.

Entscheidend ist, dass Sie das Verfahren so aufsetzen, dass später nicht über Gefühle („ich habe das doch gemeldet“) gestritten wird, sondern über Fakten. Wer die richtige Spur legt, kann eine rückwirkende Korrektur erreichen – und Verzögerungen rechtlich angreifen.

Der häufigste Fehler: Mieterhöhung „mitteilen“, aber kein sauberes Änderungsverfahren auslösen

Viele schicken das Mieterhöhungsschreiben „zur Kenntnis“ und erwarten, dass das Jobcenter automatisch anpasst. Genau hier kippt es regelmäßig: Ohne klaren Änderungsantrag und ohne belastbaren Zugangsnachweis kann das Jobcenter behaupten, die Information sei erst später eingegangen oder nicht verwertbar gewesen. Dann wird gern nur „ab jetzt“ gezahlt – und die zurückliegenden Monate bleiben bei Ihnen hängen.

Ohne Antrag und Zugangsnachweis wird die Diskussion oft zu einer Beweisfrage – und nicht zu einer Leistungsfrage.

Schritt 1: Änderungsantrag – kurz, eindeutig, beweissicher

Sobald feststeht, ab wann die Mieterhöhung gilt, stellen Sie schriftlich einen Änderungsantrag auf höhere KdU. Inhaltlich reicht eine klare Linie: Anpassung der KdU ab dem Monat der Wirksamkeit und Zahlung der Differenzen für die zurückliegenden Monate, soweit die Voraussetzungen vorlagen.

Noch wichtiger als der Text ist der Nachweis, dass das Jobcenter den Antrag tatsächlich erhalten hat. In der Praxis sind Fax mit Sendebericht, persönliche Abgabe gegen Eingangsvermerk auf Ihrer Kopie oder ein dokumentierter Upload im Portal (Bestätigung/Screenshot) die zuverlässigsten Wege.

Ohne nachweisbaren Zugang kann das Jobcenter die Zeitschiene zu seinen Gunsten drehen.

Schritt 2: Unterlagen so einreichen, dass das Jobcenter keinen Zeitgewinn durch „Nachforderung“ bekommt

Damit das Verfahren nicht in Schleifen läuft, sollten von Beginn an das Mieterhöhungsverlangen bzw. die Vereinbarung, die neue Mietaufstellung (Kaltmiete, Betriebskosten, Heizkosten) und das Datum, ab dem die erhöhte Miete fällig ist, vorliegen. In vielen Fällen ist zusätzlich hilfreich, dass Sie belegen können, dass die erhöhte Miete tatsächlich gezahlt wurde, etwa durch einen Kontoauszug, falls das Jobcenter daraus später einen Streitpunkt machen will.

Je vollständiger die Unterlagen, desto weniger Ansatzpunkte hat die Behörde, die Entscheidung aufzuschieben.

Schritt 3: Nachzahlung sichern – aber rechtlich sauber formulieren

Wenn die Mieterhöhung wirksam ist, die Kosten tatsächlich anfallen und angemessen sind, kann das Jobcenter die höheren KdU nicht einfach „erst ab Bearbeitung“ berücksichtigen. Entscheidend für die rückwirkende Korrektur ist jedoch die belastbare Zeitschiene: Ab wann ist der höhere Bedarf entstanden – und ab wann lag dem Jobcenter der Sachverhalt so vor, dass es entscheiden konnte (Antrag, Unterlagen, Zugang)?

Deshalb sollten Sie nicht nur „Anpassung“ verlangen, sondern ausdrücklich eine Nachzahlung der Differenzen für die Monate seit Eintritt der erhöhten Aufwendungen, soweit die Voraussetzungen gegeben waren, und einen schriftlichen Änderungsbescheid.

Wenn Sie die Nachzahlung nicht ausdrücklich zum Thema machen, bewilligt das Jobcenter in der Praxis häufig nur für die Zukunft.

Schritt 4: Wenn das Jobcenter trödelt – Druckmittel, die in der Praxis wirken

Bleibt eine Entscheidung aus, ist das rechtlich nicht folgenlos. Zum einen gibt es die Untätigkeitsklage nach § 88 SGG: Bei einem Antrag ist sie grundsätzlich möglich, wenn über längere Zeit ohne zureichenden Grund nicht entschieden wird (typischer Richtwert: sechs Monate). In der Alltagspraxis führt schon eine knappe Fristsetzung oft dazu, dass Vorgänge priorisiert werden, weil § 88 SGG ein klarer Hebel ist.

Zum anderen gilt: Wenn die Mietdifferenz existenziell wird – etwa weil Rückstände drohen oder der Vermieter mahnt –, ist statt „abwarten“ häufig ein Eilverfahren beim Sozialgericht das passendere Instrument. Dann zählt, dass Sie die Dringlichkeit belegen können: Mieterhöhung, Zahlungsfluss, Mahnungen, Kündigungsandrohungen.

Wer die Dringlichkeit dokumentiert, kann die Bearbeitung beschleunigen, ohne monatelang auf formale Fristen zu warten.

Schritt 5: Verzögerung kann Geld kosten – Zinsen nach § 44 SGB I als Zusatzhebel

Ein oft unterschätzter Punkt ist § 44 SGB I: Werden fällige Geldleistungen nicht rechtzeitig erbracht, kann unter bestimmten Voraussetzungen eine Verzinsung in Betracht kommen. Das ist kein Automatismus und ersetzt nicht die Nachzahlung, kann aber ein wirksames Zusatzargument sein, wenn das Jobcenter trotz Entscheidungsreife monatelang verzögert hat.

In der Praxis sollten Zinsen nach erfolgter Nachzahlung ausdrücklich geltend gemacht werden, statt darauf zu warten, dass sie „mitkommen“.

Der Hinweis auf mögliche Verzinsung erhöht den Druck, weil Verzögerung nicht folgenlos bleibt.

Schritt 6: Wenn die zu niedrigen KdU schon in bestandskräftigen Bescheiden stecken

Manchmal wird der Fehler erst spät bemerkt, weil mehrere Bescheide mit zu niedrigen KdU bereits bestandskräftig sind. Dann kommt ein Überprüfungsantrag nach § 44 SGB X in Betracht. Im SGB II ist die Rückwirkung jedoch regelmäßig begrenzt (über § 40 SGB II). Wer zu lange wartet, verliert damit häufig Monate endgültig, selbst wenn die Mieterhöhung objektiv hätte berücksichtigt werden müssen.

Bei KdU-Themen zählt Zeit – weil Korrektur nicht unbegrenzt rückwirkend möglich ist.

Mini-Fall, der typisch ist – und wie man ihn verhindert

Eine Leistungsberechtigte erhält im Mai eine Mieterhöhung ab Juli. Sie schickt das Schreiben im Juni „irgendwie“ ans Jobcenter und hebt keinen Nachweis auf. Im Oktober stellt sie fest, dass weiter nur die alte Miete berücksichtigt wurde.

Das Jobcenter behauptet später, die Unterlagen seien erst im September eingegangen, und zahlt nur „ab jetzt“. Der Unterschiedsbetrag für Juli bis September bleibt an ihr hängen.

Dieses Muster wird fast immer verhindert, wenn zwei Dinge von Anfang an sauber sitzen: ein echter Änderungsantrag statt bloßer Info, und ein Zugangsnachweis, der Datum und Inhalt beweisbar macht. Dann dreht sich der Konflikt nicht um „angeblich nie erhalten“, sondern um „warum nicht entschieden“.

Kurze Formulierung, die „zieht“

„Hiermit beantrage ich die Änderung meines Bewilligungsbescheids und die Anerkennung der Kosten der Unterkunft ab dem Monat … in tatsächlicher Höhe, da sich meine Miete zum … erhöht hat. Ich bitte um schriftlichen Änderungsbescheid sowie Auszahlung der Nachzahlung für die seit … entstandenen Differenzbeträge. Bitte bestätigen Sie den Eingang dieses Antrags.“

