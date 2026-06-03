Veröffentlicht am von Carolin-Jana Klose

ZDF-Doku “Am Puls mit Sarah Tacke – System Bürgergeld”: Jetzt folgte die Programmbeschwerde beim Fernsehrat

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Der Verein Sanktionsfrei hat wegen der ZDF-Dokumentation „Am Puls mit Sarah Tacke – System Bürgergeld: Leben ohne Leistung?“ eine Programmbeschwerde beim ZDF-Fernsehrat eingereicht. Die Sendung wurde am 14. Mai 2026 im ZDF ausgestrahlt und war zuvor bereits in der Mediathek abrufbar.

Grund der Beschwerde ist der Vorwurf, die Dokumentation zeichne ein verzerrtes Bild von Menschen im Bürgergeldbezug. Sanktionsfrei kritisiert, dass “extreme Einzelfälle stark hervorgehoben, aber nicht ausreichend mit Daten, Behördenangaben oder sozialwissenschaftlicher Einordnung” versehen worden seien.

Worum es in der ZDF-Dokumentation geht

Die ZDF-Sendung befasst sich mit dem Bürgergeld, mit Arbeitsanreizen, mutmaßlichem Missbrauch und der Überforderung von Jobcentern. Nach der Programmbeschreibung des Senders fragt die Reportage, ob das System ausgenutzt werde oder an eigenen Schwächen scheitere.

Dabei zeigt die Dokumentation unter anderem Menschen, die Bürgergeld beziehen, Jobcenter-Mitarbeitende und Fälle, in denen von Schwarzarbeit, fehlender Mitwirkung oder langjährigem Leistungsbezug die Rede ist.

Genau daran entzündet sich nun die Kritik. Sanktionsfrei sieht nicht allein einzelne Formulierungen als problematisch an, sondern die Gesamtwirkung der Sendung.

Der Vorwurf: Einzelfälle ohne ausreichende Einordnung

Ein wichtiger Punkt der Beschwerde betrifft die Darstellung von Sozialleistungsbetrug. Der Verein argumentiert, die Dokumentation stelle außergewöhnliche Fälle so dar, dass beim Publikum der Eindruck eines weit verbreiteten Problems entstehen könne.

Genannt wird unter anderem ein Mann, der in der Sendung behauptet, das Sozialsystem seit Jahrzehnten auszunutzen. Nach Auffassung von Sanktionsfrei werde dabei nicht ausreichend erklärt, welche Leistungen betroffen seien und ob die geschilderten Vorgänge überhaupt Rückschlüsse auf das Bürgergeld zulassen.

Die Beschwerde kritisiert außerdem, dass verschiedene soziale Sicherungssysteme miteinander vermischt wirkten. Arbeitslosengeld I, Krankengeld und Bürgergeld folgen unterschiedlichen Regeln, weshalb eine unklare Darstellung die Wahrnehmung des Bürgergeldes verzerren kann.

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In der öffentlichen Meinung über das Bürgergeld wird oft gesagt, dass die meisten Bezieher beim Jobcenter betrügen würden Doch dabei handelt es sich meistens um auffällige Einzelfälle. Aber die Doku meint, dass diese Ausnahmen repräsentativ für alle Leistungsbeziehenden sei.

Die Bundesagentur für Arbeit veröffentlicht regelmäßig Daten zur Grundsicherung. Solche Zahlen können helfen, Aussagen über Leistungsmissbrauch, Sanktionen und Leistungsbezug in ein Verhältnis zur Gesamtzahl der Betroffenen zu setzen.

Ohne diese Einordnung entsteht leicht ein Missverhältnis zwischen medialer Wahrnehmung und sozialer Realität. Gerade öffentlich-rechtliche Berichterstattung muss deshalb besonders sorgfältig unterscheiden, was belegt ist, was vermutet wird und was lediglich aus einem Einzelfall abgeleitet wird.

Streitpunkt Sanktionen und der Begriff „Totalverweigerer“

Ein weiterer Vorwurf betrifft den Umgang mit Sanktionen. Sanktionsfrei beanstandet, dass die Sendung Begriffe wie „Totalverweigerer“ verwende, ohne deren rechtliche und statistische Bedeutung sauber zu klären.

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Der Begriff ist politisch aufgeladen und wird in der Debatte häufig für Menschen genutzt, die angeblich dauerhaft jede Mitwirkung verweigern. Als klar abgegrenzter Rechtsbegriff taugt er jedoch nur eingeschränkt.

Viele Leistungsminderungen entstehen nicht durch vollständige Arbeitsverweigerung, sondern etwa durch versäumte Termine oder nicht rechtzeitig vorgelegte Unterlagen. Wer solche Fälle pauschal mit Arbeitsunwilligkeit gleichsetzt, kann ein zu grobes Bild erzeugen.

Sanktionsfrei wirft der Dokumentation zudem vor, Menschen mit gesundheitlichen Problemen und schwierigen Lebenslagen nicht immer mit ausreichender Zurückhaltung dargestellt zu haben. In der Beschwerde wird bemängelt, dass einzelne Szenen abwertend oder bloßstellend wirken könnten.

Das betrifft besonders Menschen, die psychisch belastet, körperlich eingeschränkt oder sozial isoliert sind.

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Bei solchen Porträts ist journalistische Distanz nötig, damit Berichterstattung nicht in öffentliche Vorführung umschlägt.

Gerade bei Armut, Krankheit und Arbeitslosigkeit besteht ein erhöhtes Risiko, dass Bilder und Kommentare Vorurteile verstärken. Eine seriöse Reportage muss deshalb nicht nur Missstände zeigen, sondern auch die Schutzwürdigkeit der gezeigten Personen beachten.

Migration als weiterer Streitpunkt

Die Beschwerde nimmt auch die migrationsbezogene Darstellung der Sendung in den Blick. Sanktionsfrei kritisiert, dass teilweise ein Zusammenhang zwischen Herkunft, EU-Migration und Sozialleistungsmissbrauch nahegelegt werde.

Nach Ansicht des Vereins fehlt dabei eine ausreichende Differenzierung. Viele zugewanderte Menschen arbeiten in schlecht bezahlten Branchen, erhalten ergänzende Leistungen oder leben in Haushalten, in denen Kinder und nicht erwerbsfähige Personen mitgezählt werden.

Wird Migration vor allem im Zusammenhang mit Betrug erzählt, kann dies bestehende Ressentiments bestärken. Für eine faire Berichterstattung wäre deshalb wichtig, auch Arbeitsmarktbedingungen, Niedriglöhne und familiäre Bedarfslagen sichtbar zu machen.

Was ist eigentlich eine Programmbeschwerde?

Eine Programmbeschwerde ist kein Gerichtsverfahren, sondern ein medienrechtliches Beschwerdeinstrument. Sie richtet sich an den Sender beziehungsweise an das zuständige Gremium und soll prüfen lassen, ob Programmgrundsätze verletzt wurden.

Beim ZDF kann eine förmliche Programmbeschwerde erhoben werden, wenn sich die Kritik auf eine ausgestrahlte Sendung oder ein veröffentlichtes Angebot bezieht. Der Fernsehrat ist dabei das Gremium, das Beschwerden nach den Regeln der ZDF-Satzung behandelt.

Ob die Beschwerde von Sanktionsfrei Erfolg hat, ist offen. Schon jetzt zeigt der Vorgang jedoch, wie sensibel Berichterstattung über Armut, Sozialleistungen und Missbrauch wahrgenommen wird.

Übersicht der wichtigsten Streitpunkte

Streitpunkt Einordnung
Darstellung von Betrugsfällen Sanktionsfrei kritisiert, dass auffällige Einzelfälle zu stark wirken und statistische Einordnung fehle.
Sanktionen und Leistungsminderungen Die Beschwerde bemängelt, dass Terminversäumnisse und angebliche Arbeitsverweigerung nicht sauber getrennt würden.
Umgang mit Krankheit und Armut Der Verein sieht die Gefahr, dass belastete Menschen in einzelnen Szenen abwertend dargestellt werden.
Migration und Sozialleistungsbezug Kritisiert wird eine mögliche Verstärkung von Stereotypen, wenn Herkunft und Missbrauch eng miteinander verknüpft erscheinen.
Ausgewogenheit Sanktionsfrei beanstandet, dass Sozialverbände, Fachstellen und wissenschaftliche Perspektiven aus Sicht des Vereins zu wenig vorkommen.
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