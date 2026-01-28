Bei Pflegegeld oder Schwerbehinderung: Diese Fahrtkosten werden jetzt von den Kassen 2026 gezahlt

Lesedauer 8 Minuten

Wenn eine Behandlung nur mit erheblichem Aufwand erreichbar ist, wird Mobilität schnell zu einer Frage der Versorgungsgerechtigkeit. Gerade pflegebedürftige Menschen und Menschen mit Schwerbehinderung sind häufig auf Transportmöglichkeiten angewiesen, die über den normalen Weg mit Bus und Bahn hinausgehen.

Gleichzeitig gilt in der gesetzlichen Krankenversicherung: Fahrtkosten werden nicht „automatisch“ erstattet, sondern nur dann, wenn sie im Zusammenhang mit einer Leistung der Krankenkasse medizinisch notwendig sind und die formalen Anforderungen eingehalten werden.

Für 2026 bleibt damit weniger die Frage, ob es Regeln gibt, sondern wie Betroffene diese Regeln im Alltag so nutzen, dass es am Ende keine böse Überraschung bei Genehmigung, Abrechnung oder Zuzahlung gibt.

Der rechtliche Rahmen: Medizinische Notwendigkeit und der Weg zur „geeigneten“ Behandlung

Die Kostenübernahme für Fahrten ist in der gesetzlichen Krankenversicherung an einen strengen Maßstab gebunden: Die Fahrt muss aus medizinischen Gründen erforderlich sein und in einem nachvollziehbaren Zusammenhang mit einer Leistung der Krankenkasse stehen.

In der Praxis bedeutet das, dass die Kasse nicht jede Fahrt zur Ärztin, zum Therapeuten oder ins Krankenhaus übernimmt, sondern vor allem solche, die wegen des Gesundheitszustands ohne Transporthilfe nicht oder nicht sicher bewältigt werden können.

Überaus wichtig ist außerdem, dass die Behandlung grundsätzlich in der nächstgelegenen geeigneten Einrichtung stattfinden soll. Wer eine weiter entfernte Praxis oder Klinik aufsucht, muss im Zweifel erklären können, warum dies medizinisch geboten war.

Häufig braucht es vorab eine ärztliche Verordnung für die Krankenbeförderung, in der auch begründet wird, warum gerade dieses Beförderungsmittel notwendig ist. Dafür wird in der Regel das bekannte Formular „Muster 4“ verwendet. Die Auswahl des Transportmittels ist dabei nicht nur eine Komfortfrage, sondern soll sich am Gesundheitszustand, an der Gehfähigkeit und an der Zumutbarkeit orientieren.

Seit den jüngeren Anpassungen durch den Gemeinsamen Bundesausschuss kann eine Verordnung unter bestimmten Voraussetzungen auch im Rahmen einer Videosprechstunde erfolgen, sofern die Praxis den Patienten und seine Mobilitätseinschränkung verlässlich beurteilen kann.

Diese Fahrtkosten zahlen die Krankenkassen 2026 bei Schwerbehinderung und Pflege

Fahrtkosten/Fahrtart (2026) Übernahme durch die Krankenkasse (typische Voraussetzungen) Rettungsfahrt (z. B. RTW/NEF/RTH) zum Krankenhaus Ja, wenn ein medizinischer Notfall vorliegt und Transport mit qualifiziertem Rettungsmittel samt Fachpersonal erforderlich ist; Abrechnung meist direkt zwischen Rettungsdienst und Kasse, Zuzahlung kann anfallen. Krankentransport (z. B. KTW) zu stationärer Behandlung Ja, wenn fachliche Betreuung oder spezielle Ausstattung notwendig ist; in der Regel keine vorherige Genehmigung nötig, Zuzahlung kann anfallen. Krankentransport zu vor- und nachstationärer Behandlung Ja, wenn diese Behandlung eine stationäre Behandlung vermeidet oder verkürzt und der Transport medizinisch notwendig ist; Zuzahlung kann anfallen. Krankentransport zu ambulanter Operation (inkl. Vor-/Nachbehandlung) Ja, wenn die medizinischen Voraussetzungen erfüllt sind; häufig ohne vorherige Genehmigung, Zuzahlung kann anfallen. Krankentransport zu sonstiger ambulanter Behandlung Grundsätzlich nur nach vorheriger Genehmigung der Kasse (zusätzlich zur Verordnung), außer es greift eine anerkannte Ausnahme; Zuzahlung kann anfallen. Krankenfahrt ohne fachliche Betreuung zu stationärer Behandlung (ÖPNV/Taxi/Mietwagen/Privat-PKW) Ja, wenn medizinisch notwendig und ärztlich verordnet; bei ÖPNV/Privat-PKW teils auch ohne Verordnung möglich, dann aber mit strengerem Nachweis- und Erstattungsmaßstab; Zuzahlung kann anfallen. Krankenfahrt ohne fachliche Betreuung zu vor- und nachstationärer Behandlung Ja, wenn dadurch stationäre Behandlung vermieden/verkürzt wird und die Fahrt medizinisch notwendig ist; üblicherweise mit ärztlicher Verordnung; Zuzahlung kann anfallen. Krankenfahrt ohne fachliche Betreuung zu ambulanter Operation mit Vor-/Nachbehandlung Ja, wenn dadurch eine Krankenhausbehandlung vermieden wird oder diese nicht durchführbar ist; ärztliche Verordnung erforderlich; Zuzahlung kann anfallen. Krankenfahrt zu ambulanter Behandlung bei Schwerbehindertenausweis mit Merkzeichen aG, Bl oder H Ja, wenn ärztlich verordnet und medizinisch notwendig; in der Praxis häufig ohne zusätzliche Vorabgenehmigung, Zuzahlung kann anfallen. Krankenfahrt zu ambulanter Behandlung bei Pflegegrad 4 oder 5 Ja, wenn ärztlich verordnet und medizinisch notwendig; häufig ohne zusätzliche Vorabgenehmigung, Zuzahlung kann anfallen. Krankenfahrt zu ambulanter Behandlung bei Pflegegrad 3 mit dauerhafter Mobilitätsbeeinträchtigung Ja, wenn diese Mobilitätsbeeinträchtigung dauerhaft besteht und die ärztliche Verordnung vorliegt; Zuzahlung kann anfallen. Serienbehandlungen (z. B. Dialyse, Chemo-/Strahlentherapie) – ambulant Häufig ja, wenn die Behandlung regelmäßig und über längere Zeit erfolgen muss und die Beförderung medizinisch unerlässlich ist; je nach Fall ist eine vorherige Genehmigung der Kasse erforderlich; Zuzahlung kann anfallen. Fahrten zu bestimmten ambulanten Spezialfällen (z. B. geriatrische Institutsambulanz) Möglich, aber in der Regel nur nach vorheriger Genehmigung der Krankenkasse und bei klarer medizinischer Notwendigkeit; Zuzahlung kann anfallen. Fahrten zur Gesundheits- oder Krebsfrüherkennung bei dauerhaft stark mobilitätseingeschränkten Pflegebedürftigen/Schwerbehinderten In bestimmten Konstellationen möglich, häufig genehmigungspflichtig; medizinische Begründung und Nachweise sind entscheidend; Zuzahlung kann anfallen. Kosten für Privat-PKW (Kilometererstattung) Möglich, wenn die Fahrt grundsätzlich erstattungsfähig ist; Erstattung typischerweise nach Kilometersatz mit Obergrenze und oft nicht höher als die günstigere Alternative (z. B. ÖPNV); Zuzahlung wird abgezogen. Besuchsfahrten (z. B. Angehörige zur Reha/Klinik) Kann übernommen werden, wenn die Anwesenheit aus therapeutischen/medizinischen Gründen notwendig ist und eine Mitaufnahme nicht möglich ist; keine automatische Leistung, Entscheidung häufig im Ermessen der Kasse. Verpflegung, Übernachtung, Gepäcktransport im Zusammenhang mit Fahrten Nein, diese Nebenkosten werden in der Regel nicht übernommen. Rücktransport aus dem Ausland Nein, in der Regel keine Kostenübernahme durch die gesetzliche Krankenkasse.

Drei Transportarten, drei Regelungslogiken: Rettungsfahrt, Krankentransport, Krankenfahrt

Im Alltag wird oft alles unter „Krankenfahrt“ zusammengefasst. Rechtlich ist die Unterscheidung wichtig, weil sie darüber entscheidet, ob eine Genehmigung nötig ist, wie abgerechnet wird und welche Anforderungen an die Ausstattung und Begleitung gestellt werden.

Rettungsfahrten sind typischerweise Notfalltransporte, bei denen eine Fahrt ohne medizinische Betreuung nicht ausreicht oder ein akutes Risiko besteht. Hier geht es um den Transport mit qualifizierten Rettungsmitteln und Fachpersonal.

Die Alarmierung läuft regelmäßig über die Rettungsleitstelle, und die Abrechnung erfolgt meist unmittelbar zwischen Leistungserbringer und Krankenkasse.

Krankentransporte liegen unterhalb des Notfalls, setzen aber ebenfalls eine fachliche Betreuung oder eine besondere Ausstattung voraus, etwa weil der Patient liegend transportiert werden muss oder weil eine engmaschige Beobachtung erforderlich ist.

Auch bei schweren ansteckenden Erkrankungen kann der fachlich begleitete Transport notwendig sein, um Ansteckungsrisiken zu begrenzen.

Für Fahrten zu stationären Behandlungen, zu vor- und nachstationären Leistungen sowie im Umfeld ambulanter Operationen gelten erleichterte Regeln; bei sonstigen ambulanten Behandlungen verlangt die Kasse häufig eine vorherige Genehmigung.

Krankenfahrten im engeren Sinn sind Fahrten ohne medizinisch-fachliche Betreuung. Dazu zählen Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln, mit dem privaten Auto oder – wenn medizinisch erforderlich – mit Taxi, Mietwagen oder einem behindertengerechten Fahrzeug. Hier entscheidet sich besonders häufig, ob eine Kasse vorab zustimmen muss oder ob eine Verordnung genügt.

Ambulante Behandlungen: Warum die Genehmigung so oft der Knackpunkt ist

Während Fahrten zu stationären Leistungen meist vergleichsweise klar zuzuordnen sind, entstehen die meisten Konflikte bei ambulanten Terminen. Denn ambulant ist vieles häufig, wiederkehrend und organisatorisch komplex. Für viele Versicherte gilt: Ohne vorherige Genehmigung kann die Kasse die Übernahme ablehnen, selbst wenn die Fahrt im Nachhinein plausibel erscheint.

Für bestimmte Personengruppen sieht das Recht jedoch spürbare Erleichterungen vor. Wer einen Schwerbehindertenausweis mit den Merkzeichen „aG“, „Bl“ oder „H“ besitzt, kann für ambulante Behandlungen eher in den Bereich gelangen, in dem eine Krankenfahrt zu Lasten der Kasse möglich ist.

Auch Pflegebedürftige sind besonders geschützt, wenn ein höherer Pflegegrad vorliegt oder eine dauerhafte Mobilitätsbeeinträchtigung dokumentiert ist.

In der Praxis kommt es darauf an, dass diese Voraussetzungen sauber nachgewiesen werden und dass die ärztliche Begründung nachvollziehbar darlegt, weshalb der Weg ohne entsprechende Beförderung nicht machbar ist.

Ein häufiges Feld sind Serienbehandlungen. Dialyse, Chemo- oder Strahlentherapie sind klassische Beispiele: Sie finden regelmäßig statt, sind medizinisch zwingend und belasten den Alltag erheblich. Hier erkennen Krankenkassen den Bedarf grundsätzlich an, prüfen aber dennoch, ob eine Genehmigung erforderlich ist und ob das gewählte Transportmittel angemessen ist.

Wer solche Termine hat, sollte besonders darauf achten, dass die Verordnung den Zeitraum und die Notwendigkeit der wiederkehrenden Fahrten abbildet, weil dies die spätere Abrechnung deutlich erleichtert.

Das Beförderungsmittel: Wirtschaftlichkeit, Zumutbarkeit und die Realität der Wege

Die gesetzliche Krankenversicherung folgt dem Grundsatz, dass Leistungen ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich sein müssen. Auf Fahrten übertragen heißt das: Wenn Bus und Bahn zumutbar sind, erwartet die Kasse grundsätzlich deren Nutzung. Preisnachlässe und Ermäßigungen sollen ausgeschöpft werden, bevor höhere Kosten geltend gemacht werden.

Taxi oder Mietwagen werden typischerweise erst dann erstattungsfähig, wenn die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel aus medizinischen Gründen nicht möglich ist. Das kann etwa bei starker Gehbeeinträchtigung, bei erheblichen Schmerzen, bei erhöhtem Sturzrisiko oder bei fehlender Fähigkeit zur selbstständigen Orientierung der Fall sein.

Entscheidend ist, dass diese Gründe medizinisch dokumentiert sind und sich nicht nur aus organisatorischen Hürden ergeben, etwa aus fehlenden barrierefreien Verbindungen oder langen Umstiegswegen. Genau hier liegen in der Praxis viele Streitpunkte, weil Betroffene die tatsächliche Belastung des Weges erleben, die Kasse aber eine medizinische Notwendigkeit im engeren Sinne verlangt.

Wer mit dem eigenen Auto fährt, kann unter bestimmten Voraussetzungen eine Kilometererstattung erhalten, die sich am Bundesreisekostengesetz orientiert. Dort ist eine Wegstreckenentschädigung von 0,20 Euro pro Kilometer vorgesehen, gedeckelt durch einen Höchstbetrag.

Gleichzeitig gilt in der Erstattungspraxis häufig ein Vergleichsmaßstab: Die Kasse erstattet nicht beliebig, sondern orientiert sich daran, was eine günstigere Beförderungsart gekostet hätte. Deshalb ist es wichtig, die Voraussetzungen im Vorfeld mit der Kasse zu klären, gerade wenn die Strecke lang ist oder häufig gefahren wird.

Zuzahlungen 2026: Was Versicherte in aller Regel selbst tragen müssen – und was politisch diskutiert wird

Auch wenn die Krankenkasse die Fahrtkosten übernimmt, bleibt für Versicherte üblicherweise eine gesetzliche Zuzahlung. Nach den amtlichen Informationen gilt bei Fahrkosten die allgemeine Regel: zehn Prozent der Kosten, mindestens fünf Euro, höchstens zehn Euro pro Fahrt, jedoch nie mehr als die tatsächlich entstandenen Kosten.

In der Praxis ist wichtig, dass Hin- und Rückweg häufig als getrennte Fahrten gewertet werden. Zudem gilt die Zuzahlungspflicht grundsätzlich auch für Kinder und Jugendliche.

Wer regelmäßig belastet ist, kann unter bestimmten Voraussetzungen eine Befreiung über die Belastungsgrenze erreichen. Das ist keine Spezialregel nur für Fahrten, sondern Teil der allgemeinen Zuzahlungslogik der gesetzlichen Krankenversicherung.

Für Betroffene lohnt es sich, frühzeitig zu prüfen, ob die Summe der Zuzahlungen über das Jahr die maßgebliche Grenze überschreitet, weil dann eine Befreiung möglich sein kann.

Gleichzeitig war in den vergangenen Monaten öffentlich zu beobachten, dass über höhere Zuzahlungen diskutiert wurde. Mehrere Berichte beschrieben Überlegungen, die Eigenbeteiligung anzuheben.

Für die konkrete Planung im Alltag ist jedoch entscheidend, was tatsächlich gilt. Die öffentlich zugänglichen Informationen der zuständigen Stellen führen weiterhin die 5–10-Euro-Systematik für Fahrkosten als Regelfall auf.

Abrechnung und Nachweise: Warum Quittungen allein oft nicht reichen

Bei Rettungsfahrten und vielen Krankentransporten rechnen die Leistungserbringer regelmäßig direkt mit der Krankenkasse ab. Für Versicherte bleibt dann vor allem die Zuzahlung als Thema, die – je nach Abwicklung – eingefordert wird.

Anders sieht es bei Krankenfahrten ohne fachliche Betreuung aus, also bei Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln, Taxi oder privatem Auto. Hier hängt viel davon ab, ob es eine vorherige Genehmigung gab und ob der Zusammenhang zur Behandlung belegbar ist.

Kassen verlangen in der Praxis häufig nicht nur Fahrscheine oder Quittungen, sondern auch eine Bestätigung, dass die Behandlung tatsächlich stattgefunden hat und welchem Zweck sie diente.

Gerade bei ambulanten Terminen kann eine einfache Anwesenheitsbestätigung aus der Praxis oder Einrichtung entscheidend sein, wenn es später Rückfragen gibt. Wer diese Dokumentation konsequent führt, reduziert das Risiko, dass eine Erstattung an Formalien scheitert.

Begleitpersonen und Besuchsfahrten: Zwischen medizinischer Begründung und Ermessen

In vielen Familien ist nicht die Fahrt des Patienten das einzige Thema, sondern auch die Frage, ob eine Begleitperson notwendig ist. Bei Krankentransporten kann eine Begleitung medizinisch geboten sein, organisatorisch muss sie aber so angemeldet werden, dass der Transport dies leisten kann.

Im Rettungsdienst wiederum ist die Mitnahme von Begleitpersonen typischerweise stark eingeschränkt und wird eher als Ausnahme behandelt.

Ein weiterer Sonderfall sind Besuchsfahrten, etwa wenn eine nahestehende Person für den Therapieerfolg oder aus medizinischen Gründen vor Ort sein muss, aber nicht mit aufgenommen werden kann.

Hier kann die Krankenkasse Kosten übernehmen, muss es aber nicht; häufig entscheidet sie nach Ermessen und nach den Regelungen ihrer Satzung. Der wichtigste Hebel ist eine klare ärztliche Bestätigung, die nachvollziehbar darlegt, warum die Anwesenheit therapeutisch oder medizinisch erforderlich ist.

2026 in der Praxis: Kostendruck, regionale Konflikte und was Versicherte daraus ableiten sollten

Neben den bundesweiten Regeln prägen regionale Entwicklungen zunehmend die Wirklichkeit. Zum Jahreswechsel 2026 wurden aus einzelnen

Regionen Konflikte zwischen Kostenträgern und Leistungserbringern bekannt, bei denen es um Vergütungssätze und Abrechnungsmodelle geht.

In solchen Situationen kann es vorkommen, dass Patientinnen und Patienten zunächst eine Rechnung erhalten und sich die Erstattung anschließend von der Krankenkasse zurückholen sollen. Das ändert nicht automatisch den Leistungsanspruch, erhöht aber den organisatorischen Druck auf Betroffene, weil Vorleistung, Fristen und vollständige Unterlagen plötzlich eine größere Rolle spielen.

Auch im Rettungsdienst gibt es lokal Berichte über Auseinandersetzungen zur Kostentragung, in deren Folge Patientinnen und Patienten im Einzelfall mit zusätzlichen Forderungen konfrontiert sein könnten, wenn Krankenkassen bestimmte Abrechnungspositionen nicht vollständig übernehmen. Solche Entwicklungen sind hochsensibel, weil sie den Grundsatz berühren, dass Rettungsdienstleistungen im Notfall nicht an Zahlungsfragen scheitern dürfen.

Für Versicherte ist daraus vor allem eine praktische Lehre abzuleiten: Sobald ein Transport absehbar planbar ist, sollte die Frage der Genehmigung und der Abrechnungsart vorher geklärt werden. Wo das nicht möglich ist, etwa im Notfall, ist die lückenlose Dokumentation der medizinischen Lage später besonders wichtig, falls es Rückfragen gibt.

Zwei Praxisbeispiele für Fahrtkostenerstattung

Ein Beispiel, wann Fahrtkosten in der Praxis erstattet werden: Eine pflegebedürftige Frau mit Pflegegrad 4 muss drei Mal pro Woche zur Dialyse. Ihr Nephrologe verordnet die Krankenbeförderung, weil sie aufgrund ihrer dauerhaften Mobilitätseinschränkung weder öffentliche Verkehrsmittel noch längere Fußwege bewältigen kann. Die Krankenkasse genehmigt die wiederkehrenden Fahrten als medizinisch notwendige Serienbehandlung; das Taxi rechnet direkt mit der Kasse ab, die Versicherte leistet lediglich die gesetzliche Zuzahlung.

Ein Beispiel, wann Fahrtkosten in der Praxis nicht erstattet werden: Ein Mann ohne Pflegegrad und ohne einschlägige Merkzeichen im Schwerbehindertenausweis fährt mit dem Taxi zu einem ambulanten Orthopädietermin, weil es regnet und er den Weg als beschwerlich empfindet. Es gibt keine ärztliche Verordnung und keine vorherige Genehmigung der Krankenkasse. Die Kasse lehnt die Erstattung ab, weil weder die formalen Voraussetzungen erfüllt sind noch eine zwingende medizinische Notwendigkeit für das Taxi nachgewiesen wurde.

Wo Betroffene Unterstützung bekommen

Erste Anlaufstelle bleibt die eigene Krankenkasse, weil Genehmigungserfordernisse, Satzungsleistungen und praktische Abläufe dort konkret entschieden werden. Zusätzlich bietet das Bürgertelefon des Bundesministeriums für Gesundheit Auskünfte rund um die Krankenversicherung.

Wer eine Verordnung benötigt oder unsicher ist, ob ein Taxi medizinisch begründet werden kann, sollte das Gespräch auch in der Arztpraxis suchen, denn die Qualität der medizinischen Begründung auf der Verordnung entscheidet im Zweifel darüber, ob die Kasse zahlt oder ablehnt.

