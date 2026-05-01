Satte BAföG-Erhöhung schon ab August 2026 möglich

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Die geplante BAföG-Reform kommt nach längerem Streit in der Bundesregierung offenbar wieder voran. Nach Angaben aus der Koalition ist die Finanzierung der ersten Reformschritte inzwischen geklärt. Damit könnte das Gesetzgebungsverfahren beginnen und eine erste Entlastung noch rechtzeitig zum kommenden Ausbildungs- und Wintersemester greifen.

Für Schülerinnen und Schüler ist dabei besonders der 1. August 2026 wichtig. Für Studierende wäre vor allem der Start des Wintersemesters 2026/2027 entscheidend. Noch ist die Reform allerdings nicht beschlossen, sondern politisch angekündigt und an ein zügiges parlamentarisches Verfahren gebunden.

Was sich ab August 2026 ändern könnte

Im Mittelpunkt der ersten Stufe steht die Wohnkostenpauschale für Studierende, die nicht mehr bei den Eltern wohnen. Sie soll von bisher 380 Euro auf 440 Euro im Monat steigen. Das wäre ein Plus von 60 Euro monatlich.

Diese Erhöhung soll zum Wintersemester 2026/2027 wirksam werden. Beim Schüler-BAföG wird ein früherer Zeitpunkt diskutiert, weil dort viele Ausbildungen bereits zum 1. August beginnen. Verbände drängen deshalb darauf, dass die Änderungen rechtzeitig vor Beginn des neuen Ausbildungsjahres beschlossen und technisch umgesetzt werden.

Warum die Reform so dringend ist

Das BAföG soll jungen Menschen eine Ausbildung oder ein Studium ermöglichen, auch wenn die eigene Familie die Kosten nicht vollständig tragen kann. In der Praxis reicht die Förderung für viele Betroffene jedoch nicht mehr aus. Vor allem Mieten, Lebensmittel, Energie und Mobilität haben die finanzielle Lage vieler Auszubildender und Studierender verschärft.

Besonders in Hochschulstädten ist die Wohnkostenpauschale seit Jahren ein Streitpunkt. Selbst die geplanten 440 Euro dürften in vielen Städten nicht reichen, um ein WG-Zimmer oder ein kleines Apartment vollständig zu bezahlen. Studentische Verbände verweisen darauf, dass die tatsächlichen Wohnkosten vieler Studierender deutlich höher liegen.

Geplante Änderungen im Überblick

Geplante Maßnahme Einordnung Wohnkostenpauschale von 380 auf 440 Euro Erste spürbare Entlastung für auswärts wohnende Studierende, aber weiterhin oft unter den realen Mietkosten. Start zum Wintersemester 2026/2027 Für Studierende wäre dies der früheste praktische Zeitpunkt der Erhöhung. Schüler-BAföG ab 1. August 2026 möglich Wichtig für Ausbildungen, die bereits vor dem Wintersemester beginnen. Anhebung des Grundbedarfs in späteren Schritten Nach den bisherigen Plänen soll der Grundbedarf 2027/2028 und 2028/2029 weiter steigen. Dynamisierung von Freibeträgen Steigende Einkommen der Eltern sollen künftig nicht so schnell zu geringerer Förderung führen.

Mehr Geld allein löst nicht alle Probleme

Die Reform soll nicht nur höhere Beträge bringen, sondern auch Verfahren vereinfachen. Seit Jahren kritisieren Betroffene lange Bearbeitungszeiten, komplizierte Formulare und schwer verständliche Nachweispflichten. Wer auf BAföG angewiesen ist, kann mehrmonatige Wartezeiten oft kaum überbrücken.

Eine schnellere Digitalisierung der Anträge wäre deshalb ein wichtiger Schritt. Entscheidend ist aber auch, dass die Ämter die neuen Regeln rechtzeitig anwenden können. Je später das Gesetz beschlossen wird, desto schwieriger wird eine pünktliche Auszahlung zum Semester- oder Ausbildungsbeginn.

Zeitplan bleibt eng

Die Reform ist noch nicht endgültig beschlossen. Nach der Einigung über die Finanzierung muss ein Gesetzentwurf vorgelegt, im Kabinett beraten und anschließend durch Bundestag und Bundesrat gebracht werden. Für eine Umsetzung zum August beziehungsweise zum Wintersemester bleibt damit nur wenig Zeit.

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Studierendenwerke und Bildungsverbände warnen deshalb vor weiteren Verzögerungen. Sie argumentieren, dass selbst eine beschlossene Erhöhung nur dann hilft, wenn sie tatsächlich rechtzeitig bei den Betroffenen ankommt. Eine verspätete Auszahlung würde den politischen Effekt deutlich abschwächen.

Kritik an der geplanten Höhe

Die angekündigte Erhöhung wird von vielen Seiten begrüßt, aber nicht als ausreichend angesehen. Der freie zusammenschluss von student*innenschaften kritisiert, dass die geplanten Beträge hinter der tatsächlichen Entwicklung der Lebenshaltungskosten zurückbleiben. Auch andere Verbände fordern eine umfassendere Anpassung der Bedarfssätze.

Der Streit zeigt ein grundsätzliches Problem des BAföG. Wenn Beträge nur in größeren Abständen erhöht werden, verlieren sie in Zeiten steigender Preise schnell an Wert. Eine regelmäßige automatische Anpassung könnte verhindern, dass die Förderung immer wieder hinter der Lebensrealität zurückbleibt.

Was Betroffene jetzt beachten sollten

Wer ab August 2026 oder zum Wintersemester 2026/2027 BAföG beantragen will, sollte die weitere Entwicklung genau verfolgen. Noch gilt das bisherige Recht, solange die Reform nicht verabschiedet ist. Ein Antrag sollte trotzdem nicht aufgeschoben werden, weil die Bearbeitung je nach Amt längere Zeit dauern kann.

Wichtig ist außerdem, Unterlagen möglichst vollständig einzureichen. Dazu gehören meist Nachweise über Einkommen, Mietkosten, Ausbildung oder Studium sowie gegebenenfalls Kranken- und Pflegeversicherung. Fehlende Dokumente können die Auszahlung zusätzlich verzögern.

Beispiel aus der Praxis

Eine Studentin zieht zum Wintersemester 2026/2027 für ihr Studium in eine Hochschulstadt und zahlt 520 Euro für ein WG-Zimmer. Nach bisherigem Stand berücksichtigt das BAföG bei auswärts wohnenden Studierenden 380 Euro Wohnkostenpauschale. Wenn die Reform rechtzeitig in Kraft tritt, wären es künftig 440 Euro.

Die Studentin hätte dadurch 60 Euro mehr im Monat zur Verfügung. Ihre tatsächliche Miete wäre damit aber weiterhin nicht vollständig abgedeckt. Das Beispiel zeigt, dass die Reform entlasten kann, aber viele Studierende trotz Erhöhung weiter mit einer Finanzierungslücke rechnen müssen.

Fazit

Die BAföG-Erhöhung ab August 2026 ist möglich, aber noch nicht endgültig gesichert. Politisch ist der Weg nach der Einigung über die Finanzierung zwar freier geworden, doch der Zeitplan bleibt knapp. Für viele Studierende und Auszubildende wäre die Reform eine wichtige Hilfe in einer Phase hoher Lebenshaltungskosten. Ob sie als echte Entlastung wahrgenommen wird, hängt von zwei Fragen ab. Erstens muss das Gesetz rechtzeitig beschlossen und umgesetzt werden. Zweitens wird sich zeigen, ob die geplanten Beträge ausreichen, um steigende Mieten und Alltagskosten spürbar abzufedern.

Quellen

Deutschlandfunk: Koalition einigt sich auf BAföG-Reform, 29. April 2026.

Studis Online / BAföG-Rechner: Ausblick auf BAföG-Änderungen 2026 bis 2028.