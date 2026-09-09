Autoreparatur oder Führerschein: Jobcenter dürfen jetzt bei neuer Grundsicherung besser helfen

Ein fehlender Führerschein oder ein defektes Auto kann eine Arbeitsaufnahme verhindern oder einen bestehenden Arbeitsplatz gefährden. Seit dem 1. Juli 2026 haben Jobcenter mehr Spielraum, solche Hindernisse durch individuell ausgestaltete Förderleistungen zu beseitigen.

Ein allgemeiner Anspruch auf einen Führerschein, ein Fahrzeug oder die Übernahme einer Werkstattrechnung ist damit jedoch nicht entstanden. Die Hilfe muss weiterhin einen konkreten Bezug zur Eingliederung in Arbeit haben, notwendig und wirtschaftlich sein.

Was sich seit Juli 2026 geändert hat

Die neue Regelung betrifft die Freie Förderung nach Paragraf 16f SGB II. Dieses Instrument gab es bereits vor der Umbenennung des Bürgergeldes in Grundsicherungsgeld, war aber durch ein sogenanntes Aufstockungs- und Umgehungsverbot stärker eingeschränkt.

Bis Ende Juni 2026 durften gesetzlich geregelte Eingliederungsleistungen über die Freie Förderung grundsätzlich weder erweitert noch durch abweichende Hilfen ersetzt werden. Ausnahmen bestanden vor allem für Langzeitarbeitslose und für Leistungsberechtigte unter 25 Jahren mit schweren Vermittlungshemmnissen.

Seit dem 1. Juli 2026 ist dieses Verbot innerhalb der Freien Förderung entfallen. Nach den aktuellen [Fachlichen Weisungen der Bundesagentur für Arbeit](https://www.arbeitsagentur.de/datei/weisung-202606021_ba057754.pdf) können Jobcenter bestehende Förderinstrumente nun verändern, ergänzen oder mit anderen Hilfen verbinden, sofern dies den Zielen des SGB II entspricht.

Der Gesetzgeber hat den erweiterten Spielraum zugleich begrenzt. Ein Jobcenter darf höchstens zehn Prozent der ihm zugeteilten Eingliederungsmittel für Leistungen nach [Paragraf 16f SGB II](https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__16f.html) einsetzen.

Kein neuer Führerscheinbonus für alle Leistungsbezieher

Die Gesetzesänderung bedeutet nicht, dass jeder Bezieher von Grundsicherungsgeld einen Führerschein bezahlt bekommt. Die Fahrerlaubnis muss ein konkretes Hindernis auf dem Weg in eine versicherungspflichtige Beschäftigung beseitigen oder dazu beitragen, eine solche Beschäftigung zu erhalten.

Ein Zuschuss kann etwa in Betracht kommen, wenn ein Arbeitgeber eine Einstellung zugesagt hat, der Arbeitsplatz aber wegen fehlender öffentlicher Verkehrsverbindungen nicht erreichbar ist. Auch wechselnde Einsatzorte oder Schichtzeiten vor dem ersten Bus können eine Förderung rechtfertigen.

Für die Anbahnung oder Aufnahme einer Beschäftigung kommt zunächst das Vermittlungsbudget nach Paragraf 44 SGB III in Verbindung mit Paragraf 16 SGB II infrage. Ausführliche Informationen bietet der Beitrag [„Bezahlt das Jobcenter den Führerschein?“](https://www.gegen-hartz.de/news/buergergeld-bezahlt-das-jobcenter-den-fuehrerschein).

Nach den Weisungen der Bundesagentur muss für die bloße Anbahnung einer Beschäftigung nicht in jedem Fall bereits ein konkretes Arbeitsplatzangebot vorliegen. Je höher die beantragten Kosten sind, desto genauer muss jedoch belegt werden, dass die Förderung die Beschäftigungsaussichten erheblich verbessert.

Jobcenter kann auch nur einen Teil der Führerscheinkosten übernehmen

Ein Pkw-Führerschein bietet regelmäßig auch einen privaten Vorteil. Das Jobcenter darf deshalb prüfen, ob ein Eigenanteil zumutbar ist und ob eine vollständige Finanzierung tatsächlich benötigt wird.

Eine bundesweit einheitliche Förderhöhe gibt es nicht. Das Jobcenter entscheidet über Art und Umfang der Unterstützung nach pflichtgemäßem Ermessen und kann die Übernahme auf einen angemessenen Betrag begrenzen.

Zum förderfähigen Aufwand können Fahrschulkosten, Prüfungsgebühren und ein notwendiger Erste-Hilfe-Kurs gehören. Bereits vor dem Antrag entstandene Kosten werden dagegen grundsätzlich nicht erstattet.

Bei einem Bus- oder Lkw-Führerschein gelten andere Förderwege. Solche Fahrerlaubnisse werden wegen ihres unmittelbaren Berufsbezugs häufig über eine geförderte berufliche Weiterbildung oder eine Aktivierungsmaßnahme finanziert.

Autoreparatur kann zur Arbeitsplatzsicherung gefördert werden

Besonders bedeutsam ist der erweiterte Spielraum für Menschen, die bereits arbeiten und ergänzendes Grundsicherungsgeld beziehen. Fällt das einzige verfügbare Fahrzeug aus, kann die Beschäftigung unmittelbar gefährdet sein.

Eine Reparatur kann dann als freie Eingliederungsleistung geprüft werden. Voraussetzung ist, dass das Fahrzeug tatsächlich benötigt wird, um den Arbeitsplatz zu erreichen, und keine zumutbare Alternative zur Verfügung steht.

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Eine kaputte Kupplung, defekte Bremsen oder eine ausgefallene Lichtmaschine führen daher nicht automatisch zu einer Zahlung. Wer das Auto überwiegend für private Einkäufe, Besuche oder Freizeitfahrten benötigt, muss die Reparatur normalerweise selbst finanzieren.

Wie schwierig die Abgrenzung ist, zeigt der Beitrag [„Grundsicherungsgeld: Das Jobcenter muss auch Autoreparaturen zahlen“](https://www.gegen-hartz.de/urteile/grundsicherungsgeld-das-jobcenter-muss-auch-autoreparaturen-zahlen). Dort wird auch erläutert, wann eine pauschale Ablehnung durch das Jobcenter fehlerhaft sein kann.

Diese Fördermöglichkeiten kommen infrage

Ausgangssituation Möglicher Förderweg Worauf es ankommt Führerschein wird für eine neue Arbeitsstelle benötigt Vermittlungsbudget oder ergänzend Freie Förderung Arbeitsbezug, Notwendigkeit, erreichbarer Beschäftigungserfolg und angemessene Kosten Auto wird für die Arbeitsaufnahme benötigt Vermittlungsbudget Keine geeignete Verbindung mit Bus oder Bahn und keine günstigere Alternative Defektes Fahrzeug gefährdet eine bestehende Beschäftigung Freie Förderung nach Paragraf 16f SGB II Konkrete Gefahr des Arbeitsplatzverlustes und wirtschaftlich vertretbare Reparatur Hilfebedürftigkeit endet durch eine neue Beschäftigung Nachgehende Förderung nach Paragraf 16g Absatz 2 SGB II Unterstützung grundsätzlich bis zu sechs Monate nach der Arbeitsaufnahme möglich Auto wird nur für private Wege benötigt Regelmäßig keine Eingliederungsleistung Ein allgemeiner Mobilitätsbedarf genügt nicht Gesundheitliche Probleme erschweren den Weg in Arbeit Gesundheitsbezogene Freie Förderung Verbindung zu einem beruflichen Förderziel und Beachtung vorrangiger Leistungsträger

Auch der Erhalt eines bestehenden Arbeitsplatzes zählt

Das Vermittlungsbudget unterstützt in erster Linie die Anbahnung und Aufnahme einer versicherungspflichtigen Beschäftigung. Eine Reparatur, die erst lange nach der Arbeitsaufnahme erforderlich wird, passt daher nicht immer in dieses Instrument.

Die Freie Förderung kann eine solche Lücke schließen, wenn dadurch eine bestehende Beschäftigung stabilisiert und eine stärkere Hilfebedürftigkeit verhindert wird. Dies kann besonders bei Aufstockern wichtig sein, deren Einkommen bereits einen Teil ihres Lebensunterhalts deckt.

Endet die Hilfebedürftigkeit wegen der neuen Beschäftigung vollständig, ist eine Unterstützung nicht zwingend sofort ausgeschlossen. Nach Paragraf 16g Absatz 2 SGB II können bestimmte Eingliederungsleistungen noch bis zu sechs Monate nach der Arbeitsaufnahme erbracht werden, wenn sie für eine dauerhafte Beschäftigung nötig sind.

Daraus folgt allerdings kein Anspruch auf Reparaturhilfen zu einem beliebigen späteren Zeitpunkt. Die Unterstützung muss der Stabilisierung der gerade aufgenommenen Beschäftigung dienen.

Jobcenter prüft auch günstigere Alternativen

Vor einer Bewilligung darf das Jobcenter untersuchen, ob der Arbeitsplatz mit öffentlichen Verkehrsmitteln, einem Fahrrad, einer Fahrgemeinschaft oder einer anderen zumutbaren Lösung erreicht werden kann. Bei mehreren gleich geeigneten Möglichkeiten darf die preisgünstigere Unterstützung gewählt werden.

Bei einer Autoreparatur können Fahrzeugwert, Alter des Autos und voraussichtliche Nutzungsdauer nach der Reparatur berücksichtigt werden. Das Baujahr allein rechtfertigt aber keine Ablehnung, wenn eine überschaubare Reparatur den Arbeitsplatz sichern und dadurch weitere Sozialausgaben vermeiden kann.

Auch beim Führerschein kann geprüft werden, ob der berufliche Nutzen die Kosten rechtfertigt. Wer lediglich auf allgemein bessere Bewerbungschancen verweist, hat geringere Aussichten als jemand, der Schichtzeiten, Einsatzorte und fehlende Busverbindungen konkret belegt.

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Förderung ist als Zuschuss, Darlehen oder Kombination denkbar

Wie eine freie Leistung ausgestaltet wird, hängt von der örtlichen Förderpraxis und den Umständen des Einzelfalls ab. Möglich sind je nach gewähltem Förderkonzept eine vollständige oder anteilige Kostenübernahme, ein Zuschuss, ein Darlehen oder eine Verbindung mehrerer Finanzierungsformen.

Beim Vermittlungsbudget sieht die Bundesagentur die Förderung grundsätzlich als Zuschuss vor. Wird dagegen eine abweichende Leistung nach Paragraf 16f SGB II entwickelt, besitzt das Jobcenter mehr Gestaltungsfreiheit.

Leistungsbezieher sollten deshalb genau prüfen, ob ein Bewilligungsbescheid eine Rückzahlung vorsieht. Vor der Annahme eines Darlehens sollte außerdem geklärt werden, wann die Tilgung beginnt und in welcher Höhe monatlich aufgerechnet wird.

Gesundheitliche Unterstützung wurde ebenfalls erweitert

Die Neufassung nennt ausdrücklich Menschen, bei denen im Beratungsgespräch ein Bedarf an Gesundheitsförderung oder Rehabilitation festgestellt wurde. Für eine erste Prüfung muss nach den Weisungen der Bundesagentur nicht zwingend bereits ein ärztliches Attest vorliegen.

Jobcenter können etwa Angebote zur Stabilisierung, Tagesstruktur oder Heranführung an vorhandene Gesundheitsleistungen mit beruflichen Förderzielen verbinden. Rein medizinische Behandlungen dürfen dadurch jedoch nicht auf das Jobcenter verlagert werden.

Ist eine Krankenkasse, die Rentenversicherung oder ein anderer Rehabilitationsträger zuständig, bleibt dessen Leistung vorrangig. Die Freie Förderung darf solche Angebote begleiten, aber nicht einfach die gesetzlichen Zuständigkeiten anderer Träger ersetzen.

Der Antrag muss rechtzeitig gestellt werden

Betroffene sollten den Antrag stellen, bevor sie sich bei einer Fahrschule verbindlich anmelden, ein Auto kaufen oder einen Reparaturauftrag erteilen. Nach den Weisungen zum Vermittlungsbudget werden Kosten, die vor der Antragstellung entstanden sind, nicht übernommen.

Ein Antrag kann grundsätzlich auch formlos gestellt werden. Aus Beweisgründen empfiehlt sich jedoch eine schriftliche oder elektronische Übermittlung, bei der Datum, gewünschte Leistung und beruflicher Zweck eindeutig erkennbar sind.

Bei einer dringenden Reparatur sollte zunächst ein kurzer nachweisbarer Antrag eingereicht und anschließend die ausführliche Begründung nachgereicht werden. Sicherer ist es, vor dem Werkstattauftrag auch die schriftliche Bewilligung abzuwarten.

Die Unterstützung kann im [Kooperationsplan mit dem Jobcenter](https://www.gegen-hartz.de/news/grundsicherung-169-euro-weniger-im-monat-so-funktioniert-der-neue-kooperationsplan-ab-jetzt) festgehalten werden. Eine ausreichend konkrete Eintragung kann nach den BA-Weisungen zugleich als Antrag gelten.

Diese Nachweise verbessern die Erfolgsaussichten

Bei einem Führerschein helfen ein Arbeitsvertrag, eine schriftliche Einstellungszusage, eine Arbeitgeberbestätigung zu den Arbeitszeiten und Fahrplanauskünfte. Daraus sollte hervorgehen, weshalb die Beschäftigung ohne Fahrerlaubnis voraussichtlich nicht aufgenommen oder fortgesetzt werden kann.

Bei einer Reparatur sollten ein genauer Kostenvoranschlag, Fahrzeugdaten, der ungefähre Fahrzeugwert und eine Einschätzung zur weiteren Nutzbarkeit vorgelegt werden. Bei hohen Kosten kann das Jobcenter Vergleichsangebote verlangen.

Auch erfolglos geprüfte Alternativen sollten beschrieben werden. Dazu gehören fehlende Busverbindungen, unpassende Fahrzeiten, nicht verfügbare Fahrgemeinschaften oder unverhältnismäßig hohe Taxikosten.

Weitere Hinweise zu den möglichen Leistungen enthält der Ratgeber [„Führerschein und Auto vom Jobcenter finanzieren lassen“](https://www.gegen-hartz.de/buergergeld-fuehrerschein-und-auto-vom-jobcenter-finanzieren-lassen).

Das Jobcenter muss sein Ermessen nachvollziehbar ausüben

Die Freie Förderung ist eine Ermessensleistung. Betroffene können deshalb normalerweise nicht verlangen, dass das Jobcenter exakt die beantragte Leistung in voller Höhe bewilligt.

Das Jobcenter muss den Sachverhalt jedoch vollständig ermitteln und alle wichtigen Umstände des Einzelfalls berücksichtigen. Eine Ablehnung mit der pauschalen Begründung, Führerscheine oder Autoreparaturen seien immer Privatsache, kann bei einem belegten Arbeitsbezug fehlerhaft sein.

Die Bundesagentur verlangt eine nachvollziehbare Dokumentation der Entscheidung. Allgemeine Formulierungen über angeblich ausgeübtes Ermessen reichen nicht aus, wenn die konkrete Beschäftigung, fehlende Verkehrsverbindungen oder ein drohender Arbeitsplatzverlust unberücksichtigt bleiben.

Was bei einer Ablehnung möglich ist

Wird die Förderung abgelehnt, sollten Betroffene einen schriftlichen Bescheid verlangen. Gegen diesen kann grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden.

Im Widerspruch sollte genau benannt werden, welche Tatsachen das Jobcenter übergangen oder falsch bewertet hat. Der Beitrag [„Widerspruch gegen den Grundsicherungsgeld-Bescheid“](https://www.gegen-hartz.de/news/buergergeld-widerspruch-gegen-den-grundsicherungsgeld-bescheid-das-passiert-ab-1-juli-2026) erklärt die geltenden Fristen und Verfahrensschritte.

Droht eine zugesagte Stelle kurzfristig verloren zu gehen oder steht eine Kündigung bevor, kann zusätzlich ein Eilantrag beim Sozialgericht geprüft werden. Dafür müssen sowohl die besondere Dringlichkeit als auch die Erfolgsaussichten des Förderantrags glaubhaft gemacht werden.

Praxisbeispiel: Reparatur sichert die Frühschicht

Eine 41-jährige Küchenhilfe arbeitet in einem Pflegeheim und bezieht wegen ihres niedrigen Lohns ergänzendes Grundsicherungsgeld. Ihre Frühschicht beginnt um 5 Uhr, während die erste nutzbare Busverbindung erst nach 6 Uhr am Arbeitsort ankommt.

Als die Lichtmaschine ihres Autos ausfällt, verlangt die Werkstatt 680 Euro für die Reparatur. Der Arbeitgeber bestätigt schriftlich, dass die Frau ohne zuverlässige Anfahrt nicht weiter in der Frühschicht eingesetzt werden kann.

Die Beschäftigte beantragt vor dem Werkstattauftrag eine freie Förderung und legt Arbeitsvertrag, Schichtplan, Arbeitgeberbestätigung, Fahrplanauskunft und zwei Kostenvoranschläge vor. Das Jobcenter muss nun prüfen, ob die Reparatur geeignet, notwendig und wirtschaftlicher als ein drohender Verlust des Arbeitsplatzes ist.

Eine Bewilligung ist in dieser Situation gut begründbar, aber nicht automatisch garantiert. Eine pauschale Ablehnung ohne Würdigung der Arbeitszeiten und Verkehrsverbindungen wäre dagegen rechtlich angreifbar.