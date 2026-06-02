Auch Rentner ohne Brief vom Finanzamt müssen trotzdem bis 31. Juli abgeben

Wer seit Jahren Rente bezieht und noch nie ein Schreiben vom Finanzamt erhalten hat, hält sich oft für außerhalb der Steuerpflicht. Das Finanzamt weiß durch die automatische Rentenbezugsmitteilung, wie hoch die Rente ist.

Wer keine Post bekommen hat, weil das Amt noch nicht geprüft hat, ist dadurch nicht automatisch befreit. Die Frist für die Steuererklärung 2025 läuft am 31. Juli 2026 ab.

Steuererklärung 2025: Frist für Rentner endet am 31. Juli 2026

Wer verpflichtet ist, eine Steuererklärung abzugeben, muss das für das Steuerjahr 2025 bis zum 31. Juli 2026 erledigt haben. Wer sich dabei von einem Steuerberater oder Lohnsteuerhilfeverein helfen lässt, hat bis zum 1. März 2027 Zeit. Wer freiwillig abgibt, weil er eine Erstattung erwartet, hat sogar bis zum 31. Dezember 2029 Zeit.

Verspätungszuschläge drohen bei versäumter Pflichtabgabe: Das Finanzamt erhebt automatisch mindestens 25 Euro pro angefangenem Monat nach Fristende. Wer ein Schreiben vom Finanzamt mit einer individuellen Frist erhält, muss diese einhalten, auch wenn sie früher endet als der 31. Juli.

Wann sind Rentner zur Abgabe verpflichtet und wann nicht

Eine Steuererklärungspflicht besteht, wenn das zu versteuernde Einkommen den Grundfreibetrag übersteigt. Für das Steuerjahr 2025 lag dieser bei 12.096 Euro für Alleinstehende und 24.192 Euro für zusammen veranlagte Ehepaare. Wer darunter liegt, muss keine Erklärung abgeben. Wer ihn überschreitet, muss es, auch ohne Aufforderung durch das Finanzamt.

Zur Steuerpflicht führen neben der gesetzlichen Rente auch Betriebsrenten, Mieteinnahmen, Kapitalerträge über dem Sparerpauschbetrag von 1.000 Euro und Einkünfte aus Minijobs oder Nebentätigkeiten. Wer mehrere Einkunftsquellen kombiniert, kann durch das Zusammenrechnen über die Grenze kommen, auch wenn keine Einzelquelle allein die Grenze überschreitet.

Das ist die häufigste Ursache dafür, dass Rentner überraschend Post vom Finanzamt bekommen.

Besteuerungsanteil 2025: Wer 2005 in Rente ging, versteuert nur 50 Prozent

Nicht die gesamte gesetzliche Rente ist steuerpflichtig, sondern nur ein bestimmter Prozentsatz. Dieser Anteil hängt vom Jahr des Renteneintritts ab und wurde mit der Einführung der nachgelagerten Besteuerung im Jahr 2005 schrittweise erhöht. Wer 2005 in Rente gegangen ist, versteuert 50 Prozent seiner Rente. Wer 2025 in Rente gegangen ist, versteuert 83,5 Prozent.

Der steuerfreie Anteil wird im zweiten Rentenjahr als fester Euro-Betrag eingefroren und bleibt das gesamte Rentenleben konstant. Alle Rentenanpassungen danach sind zu 100 Prozent steuerpflichtig, weil sie den eingefrorenen Freibetrag übersteigen.

Das ist der Mechanismus, durch den immer mehr Bestandsrentner über die Jahre in die Steuerpflicht rutschen, auch wenn ihre Rente ursprünglich knapp unter der Grenze lag.

Wie das Finanzamt von der Rente erfährt: Die automatische Rentenbezugsmitteilung

Die Deutsche Rentenversicherung meldet die Rentenhöhe jedes Jahr automatisch an das Bundeszentralamt für Steuern, das die Daten an die zuständigen Finanzämter weiterleitet. Dieses Verfahren läuft seit 2005 auf Basis des § 22a des Einkommensteuergesetzes. Das Finanzamt kennt also die Rentenhöhe, auch wenn der Rentner selbst keine Erklärung eingereicht hat.

Wenn das Finanzamt aufgrund dieser Daten zu dem Schluss kommt, dass möglicherweise Steuerpflicht besteht, schickt es eine Aufforderung zur Abgabe. Wer diese Aufforderung ignoriert, riskiert Schätzungen und Verspätungszuschläge. Rückwirkend kann das Finanzamt bis zu sieben Jahre nachfordern, auch wenn in all diesen Jahren keine Erklärung abgegeben wurde.

Praxisbeispiel: Alois, 73, aus Regensburg

Alois T., 84, aus Regensburg, ist seit 2006 in Rente. Er bezieht eine gesetzliche Rente von 1.450 Euro monatlich und vermietet eine kleine Wohnung für 430 Euro kalt. Bis 2023 hatte er nie Post vom Finanzamt bekommen und war davon ausgegangen, dass keine Steuererklärung fällig sei.

Tatsächlich überschreitet sein zu versteuerndes Einkommen seit Jahren den Grundfreibetrag. Da Alois 2006 in Rente gegangen ist, gilt für ihn ein Besteuerungsanteil von 50 Prozent. Das ergibt rund 8.700 Euro steuerpflichtige Rente im Jahr, plus 5.160 Euro Mieteinnahmen, zusammen knapp 14.000 Euro.

Nach Abzug von Werbungskosten, Werbungskostenpauschale und Sonderausgaben-Pauschbetrag liegt er über dem Grundfreibetrag von 12.096 Euro für 2025.

Das Finanzamt fordert rückwirkend Steuererklärungen für mehrere Jahre. Der Lohnsteuerhilfeverein kann durch Abzüge, Krankheitskosten und Handwerkerleistungen die tatsächliche Steuerlast deutlich senken. Alois zahlt nun rund 180 Euro Steuer pro Jahr.

Aber er hat jahrelang keine Erklärung abgegeben und damit rückwirkende Nachforderungen für mehrere Jahre angehäuft.

Was Rentner von der Steuer absetzen können: Die wichtigsten Posten

Für gesetzlich Rentenversicherte gilt bei Renteneinkünften eine Werbungskostenpauschale von 102 Euro jährlich sowie ein Sonderausgaben-Pauschbetrag von 36 Euro. Diese werden automatisch berücksichtigt, ohne dass Belege eingereicht werden müssen. Hinzu kommen Ausgaben, die die tatsächliche Steuerlast erheblich senken können.

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Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge sind als Sonderausgaben abziehbar und werden durch die Rentenbezugsmitteilung automatisch erfasst. Arztkosten, Medikamente, Brillen und Zahnersatz gelten als außergewöhnliche Belastungen, wenn sie eine zumutbare Eigenbelastung übersteigen. Handwerkerleistungen im Haushalt lassen sich mit 20 Prozent des Arbeitslohns bis zu 1.200 Euro jährlich direkt von der Steuer abziehen. Wer diese Posten nicht geltend macht, zahlt systematisch mehr als nötig.

Lohnsteuerhilfeverein: Steuerhilfe für Rentner zu überschaubaren Kosten

Lohnsteuerhilfevereine dürfen Rentner beraten, solange deren Einkünfte aus Rente oder nichtselbstständiger Tätigkeit stammen und keine Gewinneinkünfte aus Gewerbebetrieb oder Selbstständigkeit vorliegen. Die Mitgliedsbeiträge richten sich nach dem Einkommen und liegen typischerweise zwischen 50 und 150 Euro jährlich. Für diesen Betrag wird die vollständige Steuererklärung erstellt und abgegeben.

Wer einen Lohnsteuerhilfeverein beauftragt, profitiert von der verlängerten Abgabefrist bis zum 1. März 2027. Das nimmt den Zeitdruck heraus und gibt Gelegenheit, Belege vollständig zusammenzustellen. Wer unsicher ist, ob eine Steuerpflicht besteht, kann beim Verein eine erste Einschätzung einholen, bevor er Mitglied wird.

Sonderfall Betriebsrente: Volle Beitragspflicht und volle Steuerpflicht

Wer neben der gesetzlichen Rente eine Betriebsrente bezieht, muss wissen: Betriebsrenten sind in der Auszahlungsphase grundsätzlich vollständig steuerpflichtig. Sie unterliegen nicht dem Besteuerungsanteil-System der nachgelagerten Besteuerung, sondern werden direkt als sonstige Einkünfte versteuert.

Wer eine Betriebsrente von 300 Euro monatlich erhält, hat damit 3.600 Euro zusätzliches steuerpflichtiges Jahreseinkommen.

Hinzu kommt, dass Betriebsrenten auch verbeitragt werden: Auf Betriebsrenten werden in vollem Umfang Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge erhoben, ohne dass die Rentenversicherung die Hälfte trägt.

Erst ein monatlicher Freibetrag von 197,75 Euro (Stand 2026) bleibt bei der Beitragsberechnung außen vor. Wer Betriebsrente und gesetzliche Rente kombiniert, sollte beides bei der Einschätzung der Steuerpflicht zusammenrechnen.

Aktivrente 2026: Neue Steuerfreiheit, aber nicht für die Rente selbst

Seit dem 1. Januar 2026 können Rentner, die über der Regelaltersgrenze weiterarbeiten, bis zu 2.000 Euro monatlich steuerfrei hinzuverdienen. Diese sogenannte Aktivrente soll Anreize schaffen, nach der Rente weiter berufstätig zu bleiben. Die Steuerfreiheit gilt aber ausschließlich für den Arbeitsverdienst, nicht für die Rente selbst.

Wer Aktivrente bezieht und gleichzeitig eine gesetzliche Rente erhält, muss die Rente weiterhin regulär versteuern. Das Zusammenspiel beider Einkunftsquellen ist bei der Steuererklärung 2025 noch nicht relevant, da die Aktivrente erst 2026 in Kraft getreten ist. Für die Steuererklärung 2026, die im Sommer 2027 fällig wird, wird das Thema jedoch für viele neu hinzukommen.

Rentenbezugsmitteilung auf Anfrage

Wichtigste Unterlage ist die Rentenbezugsmitteilung der Deutschen Rentenversicherung, die alle relevanten Rentendaten enthält und auf Anfrage kostenlos zugestellt wird. Hinzu kommen Nachweise über andere Einkünfte: Kontoauszüge für Mieteinnahmen, Depotauszüge für Kapitalerträge, Bescheinigungen über Betriebsrenten.

Für Abzüge werden Belege über Arztkosten, Rezeptquittungen und Handwerkerrechnungen mit gesonderten Nachweisen über den Arbeitslohn benötigt.

Wer die Rentenbezugsmitteilung noch nicht hat, sollte sie bei der Deutschen Rentenversicherung anfordern. Telefon: 0800 1000 4800, kostenlos, montags bis freitags 7 bis 20 Uhr. Die Mitteilung kann auch online über das Rentenservice-Portal beantragt werden. Wer früh beginnt, vermeidet Zeitdruck vor dem 31. Juli.

Häufige Fragen zur Steuererklärung für Rentner 2025

Bis wann muss ich die Steuererklärung 2025 abgeben?

Die Pflichtabgabe endet am 31. Juli 2026 ohne Steuerberater. Mit Steuerberater oder Lohnsteuerhilfeverein verlängert sich die Frist auf den 1. März 2027. Wer freiwillig abgibt, hat bis zum 31. Dezember 2029 Zeit.

Ich habe nie Post vom Finanzamt bekommen. Muss ich trotzdem abgeben?

Möglicherweise ja. Das Finanzamt schreibt nicht automatisch jeden an, der steuerpflichtig ist. Wer mit Rente, Betriebsrente und Mieteinnahmen zusammen über 12.096 Euro steuerpflichtiges Einkommen für 2025 erzielt, ist zur Abgabe verpflichtet, auch ohne Brief. Wer unsicher ist, sollte beim Lohnsteuerhilfeverein eine erste Einschätzung einholen.

Was passiert, wenn ich die Frist versäume?

Das Finanzamt erhebt automatisch Verspätungszuschläge von mindestens 25 Euro pro angefangenem Monat nach Fristende. Zusätzlich kann das Amt die Einkünfte schätzen, was fast immer zu einem höheren Steuerbetrag führt als bei korrekter Abgabe. Wer die Frist nicht einhalten kann, sollte rechtzeitig eine Fristverlängerung beim Finanzamt beantragen.

Quellen

Finanztip: Steuererklärung Fristen, Abgabefrist 2025 endet am 31. Juli 2026 (finanztip.de, Stand April 2026)

Finanztip: Rentenbesteuerung, Grundfreibetrag, Rentenfreibetrag, Besteuerungsanteil (finanztip.de, Stand 2026)

Finanzamt Nordrhein-Westfalen: Abgabepflichten und Fristen Steuererklärung 2025 (finanzamt.nrw.de)