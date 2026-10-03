Arbeitsunfähigkeit und Grundsicherung: Was muss man dem Jobcenter vorlegen?

Wenn Sie krank sind und einen Jobcenter-Termin nicht wahrnehmen können, reicht eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung regelmäßig als Nachweis. In begründeten Einzelfällen kann das Jobcenter jedoch mehr verlangen.

Entscheidend ist dann, ob Ihre Erkrankung auch den Weg zur Behörde oder die Teilnahme am Gespräch verhindert. Eine pauschale Pflicht, bei jeder Krankmeldung ein zusätzliches Attest vorzulegen, besteht nicht.

Für Sie kommt es darauf an, die Erkrankung rechtzeitig zu melden, den passenden Nachweis einzureichen und auf konkrete Nachforderungen zu reagieren. Dabei müssen Sie grundsätzlich weder Ihre Diagnose noch Ihre Krankengeschichte offenlegen.

Arbeitsunfähigkeit sofort melden und rechtzeitig nachweisen

Nach § 56 SGB II müssen erwerbsfähige Leistungsberechtigte ihre Arbeitsunfähigkeit und deren voraussichtliche Dauer unverzüglich anzeigen. Warten Sie deshalb mit der Nachricht nicht darauf, dass die Arztpraxis Ihnen die Bescheinigung aushändigt.

Die ärztliche Bescheinigung müssen Sie grundsätzlich spätestens vor Ablauf des dritten Kalendertages nach Eintritt der Arbeitsunfähigkeit vorlegen. Das Jobcenter darf sie auch früher verlangen.

Dauert die Erkrankung länger als zunächst bescheinigt, müssen Sie eine neue Bescheinigung nachreichen. Ausnahmen gelten unter anderem bei einem zusätzlichen Anspruch auf Arbeitslosengeld; außerdem kann das Jobcenter im Einzelfall von der Anzeige- und Vorlagepflicht befreien. Eine längere Krankschreibung bedeutet nicht automatisch, dass Sie dauerhaft erwerbsunfähig sind.

Den Unterschied erläutert unser Beitrag über Arbeitsunfähigkeit und Erwerbsunfähigkeit beim Leistungsbezug.

Die elektronische AU erreicht das Jobcenter noch nicht automatisch

Verlassen Sie sich im Oktober 2026 nicht darauf, dass die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung bei der Krankenkasse zugleich Ihren Nachweis beim Jobcenter ersetzt. Lassen Sie sich in der Praxis eine Ausfertigung ohne Diagnose für das Jobcenter geben.

Nutzen Sie einen vom Jobcenter angebotenen Übermittlungsweg und bewahren Sie die Eingangsbestätigung auf.

Zum 1. Januar 2027 ändert sich das Verfahren: Unter den gesetzlichen Voraussetzungen der elektronischen Datenübermittlung entfällt die zusätzliche Vorlagepflicht. Die Pflicht, die Arbeitsunfähigkeit unverzüglich mitzuteilen, bleibt bestehen.

Welche Stelle während einer Erkrankung Leistungen erbringt, erklärt ergänzend der Beitrag Krank und arbeitslos: Wer zahlt jetzt?

Warum eine AU nicht jeden versäumten Termin entschuldigt

Eine AU bescheinigt Arbeitsunfähigkeit. Sie beantwortet nicht zugleich die Frage, ob Sie einen Meldetermin wahrnehmen können. Das Bundessozialgericht hat diese Unterscheidung im Urteil vom 9. November 2010 – B 4 AS 27/10 R – herausgearbeitet.

Regelmäßig kommt die AU zwar als Nachweis für ein krankheitsbedingtes Fernbleiben in Betracht; im Streitfall kann aber eine genauere Prüfung nötig sein.

Welche Konstellationen problematisch werden können, beschreibt unser Beitrag über Jobcenter-Termine, bei denen eine Krankschreibung allein nicht reicht.

Wann das Jobcenter zusätzliche Nachweise verlangen kann

Geht es um Ihr Fernbleiben, kann im begründeten Einzelfall nach vorheriger Aufforderung ein ärztliches Attest erforderlich werden, das die Unmöglichkeit der konkreten Terminwahrnehmung bestätigt.

Häufig nennen Jobcenter dieses Dokument Wegeunfähigkeitsbescheinigung. Entscheidend ist die medizinische Aussage zum Termin, nicht die Überschrift des Attests.

Davon zu unterscheiden sind Zweifel an der Arbeitsunfähigkeit selbst. Seit dem 1. Juli 2026 nennt § 56 Absatz 1 SGB II ausdrücklich wiederholte AU-Bescheinigungen zur Entschuldigung versäumter Melde- oder Arbeitgebertermine als Anlass für solche Zweifel.

Das kann eine Überprüfung über die Krankenkasse und den Medizinischen Dienst auslösen. Die erweiterte Prüfung von Krankschreibungen seit Juli 2026 bedeutet aber nicht, dass wiederholt erkrankte Menschen automatisch unentschuldigt fehlen.

Fiktives Beispiel: Wilfried soll mehr nachweisen

Wilfried ist 42 Jahre alt und lebt in Neumünster. Er hat mehrere Meldetermine abgesagt und jeweils eine AU eingereicht. Vor einem weiteren Termin erläutert das Jobcenter schriftlich seine Zweifel daran, dass Wilfried auch das Gespräch nicht wahrnehmen kann.

Es fordert ihn auf, bei erneutem krankheitsbedingtem Fernbleiben zusätzlich ein Attest zur konkreten Terminunfähigkeit vorzulegen.

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Wilfried erkrankt erneut. Er meldet sich sofort und reicht die AU ein. Zusätzlich legt er seinem Arzt die Einladung vor. Nach einer Untersuchung bescheinigt dieser, dass Wilfried am vorgesehenen Tag aus gesundheitlichen Gründen weder den Weg zum Jobcenter noch das Gespräch bewältigen kann.

Wilfried reicht auch diesen Nachweis ein und beantragt die Übernahme der Attestkosten. Das Jobcenter erkennt die Entschuldigung an.

Wilfried musste nicht seine Patientenakte vorlegen. Er musste gezielt die Frage klären, die seine AU in dieser Situation offenließ. Wenn das Jobcenter eine Krankschreibung nicht akzeptiert, sollten Sie sich deshalb die konkreten Zweifel und den verlangten Nachweis schriftlich benennen lassen.

Fiktives Praxisbeispiel: Reinhards AU reicht aus

Reinhard, 56 Jahre, aus Reinbek bei Hamburg, bekommt kurz vor einem Beratungstermin einen fieberhaften Infekt. Er informiert das Jobcenter noch am selben Tag darüber, dass er krankheitsbedingt nicht erscheinen kann. Die AU reicht er fristgerecht ein; sie umfasst den Tag des Termins.

Es gibt keine konkreten Anhaltspunkte gegen seine Entschuldigung und keine begründete vorherige Aufforderung zu einem zusätzlichen Attest. Das Jobcenter akzeptiert die AU und vereinbart einen späteren Termin. Reinhard muss weder einen Krankenhausaufenthalt noch Bettlägerigkeit nachweisen.

Auch der Streit um zusätzliche Bettlägerigkeitsbescheinigungen zeigt, weshalb solche Anforderungen nicht Standard werden dürfen.

Welche Unterlage passt zu welcher Situation?

Situation Nachweis oder Reaktion Sie werden arbeitsunfähig. Erkrankung und voraussichtliche Dauer unverzüglich melden; AU innerhalb der geltenden Frist vorlegen. Die Erkrankung dauert länger. Neue ärztliche Bescheinigung für die Fortdauer einreichen. Sie können krankheitsbedingt nicht zum Meldetermin kommen. Termin ausdrücklich absagen. Die AU reicht regelmäßig als Nachweis; Besonderheiten des Einzelfalls bleiben relevant. Das Jobcenter verlangt begründet einen zusätzlichen Nachweis zum Termin. Gezieltes ärztliches Attest zur Terminunfähigkeit klären; schriftlich die Kostenübernahme beantragen. Das Jobcenter zweifelt die AU selbst an. Eine medizinische Überprüfung kann folgen. Schreiben der Krankenkasse oder des Medizinischen Dienstes beachten. Die längerfristige Leistungsfähigkeit soll begutachtet werden. Erforderliche medizinische Unterlagen geschützt an den zuständigen ärztlichen Dienst übermitteln.

Diagnosen gehören nicht in die Hände der Vermittlungsfachkraft

Ihre Vermittlungsfachkraft muss wissen, welche Tätigkeiten Sie aus gesundheitlichen Gründen nicht ausüben können. Sie müssen ihr grundsätzlich aber nicht mitteilen, welche Krankheit Sie haben oder wie diese behandelt wird. Benötigt der Ärztliche Dienst Befunde oder einen Gesundheitsfragebogen, übermitteln Sie diese direkt über den vorgesehenen geschützten Weg oder in einem verschlossenen Umschlag für den Dienst.

Die Fachkraft erhält eine sozialmedizinische Stellungnahme zu ihren Einschränkungen, grundsätzlich ohne Diagnosen. Auch ein Antrag auf Erwerbsminderungsrente lässt Jobcenter-Pflichten nicht automatisch entfallen.

Eine AU, ein Rentenantrag und die Feststellung Ihrer längerfristigen Erwerbsfähigkeit erfüllen unterschiedliche Zwecke.

Bei einer drohenden Kürzung den konkreten Vorwurf prüfen

Eine verspätete Krankmeldung oder verspätet eingereichte AU ist für sich genommen kein Sanktionstatbestand nach § 31 Absatz 1 SGB II. Anders kann es bei einem unentschuldigten Meldeversäumnis aussehen.

Entscheidend bleibt, ob Sie einen wichtigen Grund für das Fernbleiben darlegen und nachweisen können.

Erhalten Sie einen Anhörungsbogen des Jobcenters, schildern Sie die Verhinderung am konkreten Termin. Fügen Sie die AU, gegebenenfalls das zusätzliche Attest und den Nachweis Ihrer rechtzeitigen Mitteilung bei. Wenn Sie ein verlangtes Attest nicht rechtzeitig erhalten konnten, erklären und belegen Sie auch das.

Gegen einen Minderungsbescheid können Sie grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch einlegen. Weil dieser die Kürzung nicht automatisch stoppt, kann zusätzlich ein Eilantrag beim Sozialgericht nötig sein.

Die beiden Schritte erläutert unser Beitrag zur Abwehr einer falschen Sanktion bei der Grundsicherung.

FAQ: Arbeitsunfähigkeit beim Jobcenter

Muss ich für jeden abgesagten Termin ein Zusatzattest besorgen?

Nein. Eine AU reicht regelmäßig aus. Zusätzliche Nachweise zur Terminunfähigkeit kommen bei einer begründeten Anforderung im Einzelfall in Betracht.

Was mache ich, wenn die Praxis kein zusätzliches Attest ausstellt?

Teilen Sie dies dem Jobcenter sofort schriftlich mit. Reichen Sie die vorhandene AU ein und bitten Sie um Klärung, wie Sie Ihre konkrete Verhinderung anderweitig nachweisen können. Dokumentieren Sie Ihre Bemühungen.

Muss ich nach der Genesung von selbst zum Jobcenter?

Lesen Sie die Einladung: Sie kann bestimmen, dass die Meldeaufforderung auf den ersten Tag Ihrer Arbeitsfähigkeit fortwirkt. Fehlt eine solche Bestimmung, entsteht daraus keine automatische Pflicht, am ersten gesunden Tag ohne neue Terminvereinbarung zu erscheinen.

Quellen

Bundesagentur für Arbeit: Ärztlicher Dienst – Aufgaben, Verfahren und Datenschutz.

Bundesagentur für Arbeit: Fachliche Weisungen zu § 32 SGB II – Meldeversäumnisse.

Bundesagentur für Arbeit: Fachliche Weisungen zu § 56 SGB II, Stand 1. Juli 2026.

Bundessozialgericht: Urteil vom 9. November 2010 – B 4 AS 27/10 R.

Deutsche Rentenversicherung: § 56 SGB II in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung.

Gesetze im Internet: § 32 SGB II – Meldeversäumnisse; § 39 SGB II – sofortige Vollziehbarkeit; § 56 SGB II – Anzeige- und Bescheinigungspflicht; § 309 SGB III – allgemeine Meldepflicht; § 84 SGG – Widerspruchsfrist.

Jobcenter Wetterau: Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen und Krankmeldungen müssen weiterhin eingereicht werden.

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