Bürgergeld: Jobcenter dürfen Krankschreibungen ab Juli 2026 genau überprüfen

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Ab dem 1. Juli 2026 gelten im Bürgergeld-System neue Regeln, die auch den Umgang mit Krankschreibungen betreffen. Hintergrund ist die Umgestaltung des Bürgergeldes zur neuen Grundsicherung für Arbeitsuchende. Das Gesetz ist bereits verkündet worden und soll in weiten Teilen zum 1. Juli 2026 in Kraft treten.

Für Leistungsbeziehende bedeutet das nicht, dass eine ärztliche Krankschreibung künftig wertlos wäre. Eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung bleibt weiterhin ein wichtiger Nachweis. Neu ist jedoch, dass Jobcenter in bestimmten Fällen schneller Anlass haben können, eine Arbeitsunfähigkeit überprüfen zu lassen.

Was sich ab Juli 2026 ändert

Es geht dabei um den § 56 SGB II. Dort ist geregelt, dass erwerbsfähige Leistungsberechtigte eine Arbeitsunfähigkeit unverzüglich mitteilen und spätestens vor Ablauf des dritten Kalendertages eine ärztliche Bescheinigung vorlegen müssen. Diese Pflicht besteht unabhängig davon, ob bereits ein konkreter Termin beim Jobcenter oder bei einem Arbeitgeber ansteht.

Künftig wird im Gesetz ausdrücklich benannt, wann Zweifel an einer Arbeitsunfähigkeit naheliegen können.

Das betrifft vor allem Fälle, in denen Leistungsbeziehende wiederholt Krankschreibungen einreichen, um Meldetermine beim Jobcenter oder Termine bei potenziellen Arbeitgebern abzusagen. Damit wird eine Fallgruppe, die bisher eher über Verwaltungspraxis und Einzelfallprüfung behandelt wurde, deutlicher im Gesetz verankert.

Das Jobcenter kann bei solchen Zweifeln nicht eigenmächtig medizinische Diagnosen bewerten. Es kann aber eine gutachtliche Stellungnahme des Medizinischen Dienstes anstoßen. Die Entscheidung, ob eine Arbeitsunfähigkeit plausibel ist, soll damit nicht allein aus dem Bauchgefühl einer Behörde entstehen.

Krankschreibung bleibt ein Nachweis, aber kein Schutzschild gegen jede Prüfung

Eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung belegt zunächst, dass eine Ärztin oder ein Arzt eine Arbeitsunfähigkeit festgestellt hat. Das gilt auch nach der Reform. Wer krank ist, darf einen Termin nicht wahrnehmen, wenn die Erkrankung dem entgegensteht.

Gleichzeitig war eine Krankschreibung auch bisher nicht völlig unangreifbar. Schon nach geltendem Recht können Zweifel geprüft werden, wenn konkrete Anhaltspunkte vorliegen. Die Neuerung liegt darin, dass wiederholte Krankmeldungen im direkten Zusammenhang mit versäumten Terminen künftig ausdrücklich als Anlass für Zweifel genannt werden.

Das kann in der Praxis zu mehr Nachfragen führen. Betroffene müssen damit rechnen, dass das Jobcenter genauer dokumentiert, wann Krankmeldungen eingehen, ob es sich um Erst- oder Folgebescheinigungen handelt und in welchem zeitlichen Zusammenhang sie mit Einladungen oder Vermittlungsvorschlägen stehen.

Warum die Regel politisch umstritten ist

Die Reform wird von der Bundesregierung mit mehr Verbindlichkeit, schnellerer Vermittlung in Arbeit und einem strengeren Umgang mit fehlender Mitwirkung begründet. Wer arbeiten kann, soll stärker dazu angehalten werden, an Terminen, Vermittlung und Qualifizierung mitzuwirken. Dazu passen auch die verschärften Regeln bei Meldeversäumnissen und Pflichtverletzungen.

Kritiker sehen dagegen die Gefahr, dass kranke Menschen schneller unter Verdacht geraten. Besonders problematisch kann das bei psychischen Erkrankungen, chronischen Leiden oder schwer planbaren Krankheitsschüben sein. Gerade solche Erkrankungen verlaufen nicht immer sichtbar und lassen sich von außen kaum zuverlässig beurteilen.

Die Regel trifft damit einen sensiblen Bereich zwischen Missbrauchskontrolle und Schutz erkrankter Menschen. Für Jobcenter wird entscheidend sein, die Prüfung nicht schematisch anzuwenden. Für Betroffene wird wichtiger, Krankmeldungen sauber, fristgerecht und nachvollziehbar einzureichen.

Was Leistungsbeziehende beachten sollten

Wer Bürgergeld oder künftig Grundsicherungsgeld bezieht, sollte eine Erkrankung immer sofort beim Jobcenter melden. Die ärztliche Bescheinigung muss spätestens vor Ablauf des dritten Kalendertages nach Eintritt der Arbeitsunfähigkeit vorliegen. Maßgeblich ist nicht nur das Ausstellungsdatum, sondern auch, dass die Mitteilung rechtzeitig beim Jobcenter ankommt.

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Bei einer Erkrankung rund um einen Meldetermin sollte die Absage nicht knapp oder unvollständig erfolgen. Sinnvoll ist eine klare Mitteilung, dass der Termin krankheitsbedingt nicht wahrgenommen werden kann und die Bescheinigung fristgerecht eingereicht wird. Wer länger krank ist, sollte auch Folgebescheinigungen ohne Lücke weiterleiten.

Wichtig ist außerdem: Eine Arbeitsunfähigkeit bedeutet nicht automatisch, dass jede Kommunikation mit dem Jobcenter entfällt. Je nach Gesundheitszustand können schriftliche Rückmeldungen, Nachreichungen oder Terminabsprachen weiterhin möglich sein. Wer dazu krankheitsbedingt nicht in der Lage ist, sollte dies möglichst früh mitteilen.

Was Jobcenter künftig prüfen können

Situation Mögliche Folge Eine einmalige Krankschreibung wird fristgerecht eingereicht. In der Regel bleibt sie ein ausreichender Nachweis, sofern keine weiteren Auffälligkeiten bestehen. Mehrere Meldetermine werden wiederholt mit Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen abgesagt. Das Jobcenter kann dies ab Juli 2026 ausdrücklich als Anlass für Zweifel werten. Ein Termin bei einem möglichen Arbeitgeber wird mehrfach krankheitsbedingt nicht wahrgenommen. Auch hier kann eine genauere Prüfung der Arbeitsunfähigkeit in Betracht kommen. Das Jobcenter zweifelt an der Arbeitsunfähigkeit. Es kann eine gutachtliche Stellungnahme des Medizinischen Dienstes veranlassen.

Keine automatische Sanktion allein wegen Krankheit

Die neue Regel bedeutet nicht, dass eine kranke Person allein wegen einer Krankschreibung bestraft wird. Krankheit bleibt ein legitimer Grund, einen Termin nicht wahrzunehmen. Entscheidend ist, ob die Arbeitsunfähigkeit ordnungsgemäß angezeigt und belegt wird.

Problematisch kann es werden, wenn sich ein wiederkehrendes Muster zeigt. Das gilt besonders dann, wenn Krankmeldungen immer kurz vor verpflichtenden Terminen eingehen oder ausschließlich Termine beim Jobcenter betreffen. In solchen Fällen kann das Jobcenter genauer prüfen, ob die Arbeitsunfähigkeit tatsächlich der Grund für das Fernbleiben war.

Eine Sanktion setzt aber weiterhin voraus, dass die rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Dazu gehören eine Prüfung des Einzelfalls, die Beachtung von Verfahrensregeln und die Möglichkeit für Betroffene, sich zu äußern. Wer Post vom Jobcenter zu Zweifeln an einer Krankschreibung erhält, sollte deshalb nicht abwarten, sondern fristgerecht reagieren.

Was die Reform für Ärztinnen und Ärzte bedeutet

Ärztinnen und Ärzte stellen weiterhin die Arbeitsunfähigkeit fest. Sie entscheiden medizinisch, ob eine Person aufgrund ihrer Erkrankung nicht arbeitsfähig ist. Das Jobcenter ersetzt diese ärztliche Einschätzung nicht durch eine eigene Diagnose.

Gleichwohl kann der Druck auf die ärztliche Bescheinigung zunehmen. Wenn Jobcenter häufiger Prüfverfahren anstoßen, kann der Medizinische Dienst zusätzliche Informationen benötigen. Dabei geht es nicht darum, dass das Jobcenter Diagnosen sammelt, sondern um die Frage, ob die bescheinigte Arbeitsunfähigkeit nachvollziehbar ist.

Für Betroffene ist deshalb eine lückenlose Dokumentation hilfreich. Wer regelmäßig krank ist, sollte ärztliche Unterlagen, Folgebescheinigungen und Schriftwechsel mit dem Jobcenter sorgfältig aufbewahren. Das kann spätere Missverständnisse vermeiden.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Frau M. bezieht Bürgergeld und wird im August 2026 zu einem Termin im Jobcenter eingeladen. Zwei Tage vorher erkrankt sie, meldet sich telefonisch krank und reicht am nächsten Tag die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ein. In diesem Fall dürfte die Bescheinigung grundsätzlich genügen.

Anders kann es aussehen, wenn Frau M. innerhalb weniger Monate mehrere Termine beim Jobcenter und zusätzlich zwei Vorstellungsgespräche jeweils kurz vorher mit Krankschreibung absagt.

Dann kann das Jobcenter ab Juli 2026 genauer prüfen, ob Zweifel an der Arbeitsunfähigkeit bestehen. Es könnte eine Stellungnahme des Medizinischen Dienstes veranlassen.

Für Frau M. wäre dann entscheidend, dass alle Bescheinigungen fristgerecht eingereicht wurden und keine Lücken bestehen. Außerdem sollte sie auf Schreiben des Jobcenters schnell reagieren. So lässt sich vermeiden, dass aus einer Krankheit zusätzlich ein leistungsrechtliches Problem wird.

Quellen

Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Gesetz zur Umgestaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende; Angaben zum Inkrafttreten am 1. Juli 2026 und zur Verkündung am 22. April 2026.

Bundesregierung: Bürgergeld wird zur neuen Grundsicherung; Überblick zur Reform, Bundesratsbilligung, Inkrafttreten und geplanten Änderungen bei Mitwirkung, Vermittlung und Sanktionen.

Deutscher Bundestag: Krankmeldung von SGB-II-Leistungsbeziehenden; Darstellung der Anzeige- und Bescheinigungspflichten sowie Hinweise zur Dokumentation von Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen.