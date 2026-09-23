Arbeitnehmer haben ab 2027 weniger vom Netto: Sozialabgaben steigen um bis zu 1500 Euro

Auch ohne Gehaltserhöhung könnten viele Beschäftigte 2027 mehr Sozialabgaben zahlen. Die Bundesregierung bereitet neue Einkommensgrenzen für die Beiträge vor.

Dadurch müssen Arbeitnehmer mit höheren Gehältern auf einen größeren Teil ihres Verdienstes Beiträge zahlen – selbst wenn die Beitragssätze gleich bleiben.

Für Betroffene kann das mehrere Hundert Euro zusätzlich im Jahr bedeuten. Wie hoch die Belastung tatsächlich ausfällt, hängt vom Gehalt, der Krankenkasse und den endgültigen Regeln für 2027 ab.

Warum die Beiträge trotz gleichem Gehalt steigen können

Für Sozialbeiträge gibt es eine Obergrenze: Nur das Einkommen bis zu dieser Grenze zählt bei der Berechnung. Auf den darüberliegenden Teil des Gehalts fallen in der jeweiligen Versicherung keine weiteren Beiträge an.

Steigt diese Grenze, zählt ein größerer Teil des Gehalts mit. Beschäftigte mit höheren Einkommen zahlen deshalb mehr, obwohl sie genauso viel verdienen wie zuvor. Der Fachbegriff dafür lautet „Beitragsbemessungsgrenze“.

Welche Grenzen 2027 steigen sollen

Der Entwurf des Bundesarbeitsministeriums sieht höhere Grenzen für die Kranken-, Renten- und Arbeitslosenversicherung vor. Die folgende Tabelle zeigt, bis zu welchem Monatsbrutto Beiträge anfallen sollen.

Versicherung Monatliche Grenze: 2026 → geplant für 2027 Gesetzliche Krankenversicherung 5.812,50 Euro → 6.375 Euro Allgemeine Renten- und Arbeitslosenversicherung 8.450 Euro → 8.850 Euro

Die neuen Werte sind noch nicht endgültig beschlossen. Nach dem am 21. September 2026 vorgestellten Entwurf müssen Bundesregierung und Bundesrat noch zustimmen.

Warum die Krankenversicherung besonders teuer wird

Die Grenzen steigen normalerweise mit der allgemeinen Lohnentwicklung. Bei der Krankenversicherung kommt für 2027 eine zusätzliche Anhebung hinzu. Gutverdienende Versicherte sollen dadurch mehr zur Finanzierung der Krankenkassen beitragen.

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Allein dieser zusätzliche Schritt kostet betroffene Beschäftigte nach Angaben des Gesundheitsministeriums bis zu rund 26 Euro im Monat. Die normale jährliche Erhöhung kommt noch dazu. Ein gleichbleibender Beitragssatz schützt Sie deshalb nicht automatisch vor höheren Abzügen.

2.915 Euro mehr: Diese Zahl kann täuschen

In vielen Medien ist von bis zu 2.915 Euro zusätzlichen Sozialabgaben im Jahr die Rede. Darin stecken aber die Mehrkosten für Beschäftigte und Arbeitgeber zusammen. Außerdem berücksichtigt die Berechnung weitere geplante Änderungen bei der Pflegeversicherung.

Die Summe bedeutet deshalb nicht, dass einem Arbeitnehmer automatisch 2.915 Euro weniger bleiben. Entscheidend ist zunächst, welchen Anteil er selbst tragen muss. Steuerliche Entlastungen können den tatsächlichen Verlust zusätzlich verringern.

Praxisbeispiel: Thomas zahlt rund 100 Euro mehr im Monat

Thomas ist 48 Jahre alt, hat ein Kind und arbeitet in Hannover. Er verdient 9.000 Euro brutto im Monat. Sein Gehalt bleibt gleich, und auch seine gesetzliche Krankenkasse erhöht ihren Beitragssatz im Beispiel nicht.

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Unter den Annahmen der Modellrechnung müsste Thomas trotzdem rund 102 Euro monatlich mehr an Sozialbeiträgen zahlen. Das wären etwa 1.220 Euro im Jahr. Sein Arbeitgeber müsste ungefähr den gleichen Betrag zusätzlich aufbringen.

Die Rechnung unterstellt unveränderte Beitragssätze, einen Zusatzbeitrag der Krankenkasse von 2,9 Prozent und eine Pflege-Beitragsgrenze von 6.375 Euro. Weitere geplante Pflegeänderungen sind nicht eingerechnet. Wie viel Thomas am Ende tatsächlich weniger auf dem Konto hätte, hängt auch von seiner Steuer ab.

Bei der Pflegeversicherung könnten weitere Kosten hinzukommen

Die Bundesregierung plant außerdem, in der Pflegeversicherung einen noch größeren Teil höherer Einkommen für Beiträge heranzuziehen. Auch Menschen ohne Kinder könnten durch einen höheren Zuschlag zusätzlich belastet werden.

Wie teuer die Pflegeversicherung 2027 tatsächlich wird, lässt sich erst sagen, wenn feststeht, welche Änderungen in Kraft treten.

Was gilt bei einem Gehalt von 4.000 Euro?

Wenn Sie monatlich 4.000 Euro brutto verdienen, zahlen Sie bereits auf Ihr gesamtes Gehalt Sozialbeiträge. Die höheren Einkommensgrenzen allein ändern daran nichts. Sie führen bei diesem Gehalt also nicht zu höheren Abzügen.

Erhöht Ihre Krankenkasse allerdings ihren Zusatzbeitrag, können Sie trotzdem mehr zahlen. Auch eine kleinere gesetzliche Rente wird durch höhere Beitragsgrenzen allein nicht stärker belastet. Anders kann es bei hohen Einnahmen aus mehreren beitragspflichtigen Quellen aussehen.

Kann ein Kassenwechsel helfen?

Eine Krankenkasse mit einem niedrigeren Zusatzbeitrag kann Ihre Kosten senken. Die gesetzlichen Einkommensgrenzen gelten allerdings für alle gesetzlichen Krankenkassen. Diesen Teil der Mehrbelastung können Sie durch einen Wechsel nicht vermeiden.

Erhöht Ihre Krankenkasse ihren Zusatzbeitrag, haben Sie grundsätzlich ein Sonderkündigungsrecht. Vergleichen Sie neben den Kosten auch die Leistungen und den Service.

Häufige Fragen zu den Sozialabgaben 2027

Müssen alle Beschäftigten mehr zahlen?

Nicht wegen der höheren Grenzen allein. Diese treffen Beschäftigte, deren Gehalt die bisherigen Grenzen überschreitet. Höhere Beitragssätze können dagegen auch niedrigere Einkommen belasten.

Sind 1.220 Euro mehr Beiträge auch 1.220 Euro weniger Netto?

Nicht unbedingt. Höhere Sozialbeiträge können die Steuerlast senken. Wie viel Geld Ihnen tatsächlich weniger bleibt, hängt von Ihrer persönlichen Situation ab.

Stehen die Änderungen schon endgültig fest?

Die neuen Einkommensgrenzen liegen mit Stand 22. September 2026 als Entwurf vor. Auch bei den zusätzlichen Pflegeplänen kommt es auf die endgültigen Beschlüsse und den Zeitpunkt ihres Inkrafttretens an.

Quellen

Bundesarbeitsministerium: Sozialversicherungsrechengrößen 2026

Bundesarbeitsministerium: Entwurf der Sozialversicherungsrechengrößen 2027, Bundesgesundheitsministerium: Fragen und Antworten zur Stabilisierung der Krankenversicherungsbeiträge, Bundesministerium der Justiz: § 10 Einkommensteuergesetz