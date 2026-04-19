Altersunterschied kann betriebliche Witwenrente senken

Die Schlagzeile klingt eindeutig, trifft die gesetzliche Lage aber nur teilweise. In der gesetzlichen Witwenrente gibt es keinen festen Altersunterschied, ab dem automatisch weniger Geld gezahlt wird. Wer von Kürzungen wegen eines großen Altersabstands liest, stößt oft auf Regeln aus der betrieblichen Hinterbliebenenversorgung und nicht auf die normale Witwen- oder Witwerrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung.

Für die gesetzliche Witwenrente zählen zunächst andere Voraussetzungen. Entscheidend sind vor allem der Versicherungsstatus des verstorbenen Ehepartners, die Dauer der Ehe und die Frage, ob die hinterbliebene Person erneut geheiratet hat. Dazu kommt, dass zwischen kleiner und großer Witwenrente unterschieden wird.

Kein fixer Altersabstand in der gesetzlichen Witwenrente

Im gesetzlichen Rentenrecht steht keine Regel, nach der ein Altersunterschied von etwa 10, 15 oder 20 Jahren automatisch zu einer Kürzung führt. Ein großer Abstand zwischen den Ehepartnern ist für sich genommen also noch kein direkter Abzugsgrund. Wer einen solchen Automatismus vermutet, verwechselt häufig gesetzliche Rente und Betriebsrente.

Die große Witwen- oder Witwerrente beträgt grundsätzlich 55 Prozent der Rente, die der verstorbene Partner bezogen hat oder hätte beziehen können. Unter altem Recht können es in bestimmten Fällen noch 60 Prozent sein. Die kleine Witwen- oder Witwerrente wird nach heutiger Rechtslage grundsätzlich nur für höchstens zwei Jahre gezahlt.

Woher die Verunsicherung trotzdem kommt

Die Unsicherheit entsteht oft durch zwei ganz unterschiedliche Themen. Zum einen prüft die Rentenversicherung bei sehr kurzen Ehen, ob eine sogenannte Versorgungsehe vorliegt. Zum anderen gibt es in manchen Betriebsrentensystemen tatsächlich Klauseln, die bei sehr großem Altersabstand die Hinterbliebenenversorgung reduzieren.

Bei der gesetzlichen Witwenrente spielt vor allem die Mindestdauer der Ehe eine große Rolle. Wurde ab dem 1. Januar 2002 geheiratet, wird eine Witwen- oder Witwerrente grundsätzlich nur gezahlt, wenn die Ehe mindestens ein Jahr bestanden hat. Bei einer kürzeren Ehedauer nimmt die Rentenversicherung zunächst an, dass die Ehe vor allem zur Versorgung geschlossen wurde.

Diese Vermutung ist allerdings nicht unumstößlich. Sie kann im Einzelfall widerlegt werden, etwa wenn der Tod plötzlich durch einen Unfall oder eine unerwartete Erkrankung eingetreten ist. Auch besondere familiäre Umstände können bei der Bewertung wichtig sein.

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Wann die Rente tatsächlich niedriger ausfallen kann

In der Praxis entstehen Kürzungen bei der gesetzlichen Witwenrente meist nicht wegen des Altersabstands, sondern wegen der Einkommensanrechnung. Wer neben der Hinterbliebenenrente eigenes Einkommen hat, muss damit rechnen, dass der über dem Freibetrag liegende Teil teilweise angerechnet wird. Der übersteigende Betrag wird zu 40 Prozent auf die Rente angerechnet.

Für den Zeitraum vom 1. Juli 2025 bis zum 30. Juni 2026 liegt der monatliche Freibetrag bei 1.076,86 Euro netto. Für jedes waisenrentenberechtigte Kind erhöht sich dieser Betrag um 228,42 Euro. Gerade in Haushalten mit zusätzlichem Arbeitslohn oder eigener Rente wird die Witwenrente deshalb oft spürbar kleiner, obwohl die Anspruchsvoraussetzungen an sich erfüllt sind.

Eine weitere Weichenstellung betrifft das Rentensplitting.

Wer sich zu Lebzeiten als Paar verbindlich für ein Rentensplitting entschieden hat, kann nach dem Tod des Partners nicht zusätzlich eine Hinterbliebenenrente aus derselben Ehe beanspruchen. Auch deshalb kann die finanzielle Absicherung geringer ausfallen als viele erwarten.

Der große Altersunterschied ist vor allem bei Betriebsrenten ein Thema

Anders sieht es bei manchen betrieblichen Versorgungsordnungen aus. Dort kommen Altersabstandsklauseln vor, die eine Witwen- oder Witwerversorgung kürzen oder sogar ausschließen können. Das Bundesarbeitsgericht hat solche Regelungen in bestimmten Konstellationen als zulässig angesehen.

Besonders bekannt ist die Linie, nach der ein Altersabstand von mehr als 15 Jahren in Betriebsrentensystemen zu Abschlägen führen kann. In einem Fall hielt das Bundesarbeitsgericht sogar eine schrittweise Kürzung von 5 Prozent für jedes weitere Jahr über diesem Abstand für zulässig. Solche Klauseln betreffen aber die betriebliche Hinterbliebenenversorgung und nicht automatisch die gesetzliche Witwenrente.

Damit erklärt sich auch, warum viele Meldungen zum Thema missverständlich wirken. Sie verwenden den Begriff Witwenrente, obwohl es inhaltlich oft um eine Betriebsrente, Witwenpension oder eine unternehmensinterne Versorgungszusage geht. Für Betroffene macht dieser Unterschied finanziell sehr viel aus.

Worauf Hinterbliebene jetzt achten sollten

Wer nach einem Todesfall Ansprüche prüfen lässt, sollte zuerst klären, aus welchem System die Leistung stammt. Geht es um die gesetzliche Rentenversicherung, dann steht nicht der Altersunterschied im Vordergrund, sondern die Ehedauer, die Art der Witwenrente und mögliches eigenes Einkommen. Geht es dagegen um eine Betriebsrente, lohnt sich ein genauer Blick in die Versorgungsordnung des Arbeitgebers.

Vor allem bei späten Eheschließungen, sehr kurzer Ehedauer und zusätzlichem Einkommen sollte der Bescheid genau gelesen werden. Viele Kürzungen beruhen nicht auf einem einzigen Kriterium, sondern auf mehreren rechtlichen Prüfungen gleichzeitig. Wer den Begriff Altersunterschied isoliert betrachtet, kommt deshalb schnell zu falschen Schlussfolgerungen.

Überblick: Gesetzliche Witwenrente und betriebliche Hinterbliebenenversorgung

Bereich Was für Kürzungen oder Ausschlüsse wichtig ist Gesetzliche Witwenrente Kein fester Altersabstand als automatischer Kürzungsgrund; wichtig sind unter anderem Ehedauer, Art der Rente, Einkommensanrechnung und gegebenenfalls Rentensplitting Betriebliche Hinterbliebenenversorgung Je nach Versorgungsordnung können Altersabstandsklauseln oder Spätehenklauseln vorgesehen sein; dort sind Abschläge bei großem Altersunterschied möglich

Beispiel aus der Praxis

Eine 58-jährige Frau verliert ihren 76-jährigen Ehemann, mit dem sie seit acht Jahren verheiratet war. Allein der Altersunterschied von 18 Jahren führt in der gesetzlichen Witwenrente noch nicht zu einer Kürzung. Weniger Geld bekommt sie aber trotzdem, weil sie selbst eine gute eigene Rente bezieht und der über dem Freibetrag liegende Teil ihres Einkommens angerechnet wird.

Anders sähe es aus, wenn zusätzlich eine betriebliche Hinterbliebenenversorgung des verstorbenen Ehemanns besteht. Enthält deren Versorgungsordnung eine Altersabstandsklausel ab mehr als 15 Jahren, kann dort ein Abschlag hinzukommen. Dann entsteht der Eindruck, der Altersunterschied habe die Witwenrente gekürzt, obwohl tatsächlich zwei verschiedene Versorgungssysteme nebeneinander wirken.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung, „Hinterbliebenenrente“:

Deutsche Rentenversicherung, „Witwenrente: So lange muss man verheiratet gewesen sein“:

Deutsche Rentenversicherung, „Ehepaare: Anspruch auf Hinterbliebenenrente“:

Gesetze im Internet, § 46 SGB VI:

Gesetze im Internet, § 97 SGB VI: