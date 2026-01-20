Altersrente trotz Erwerbsminderung: Viele verschenken den besseren Weg

Lesedauer 6 Minuten

Viele Menschen beziehen jahrelang eine Erwerbsminderungsrente und glauben, damit sei ihre Rentenbiografie festgelegt. Diese Annahme führt oft zu unnötigen Abschlägen und dauerhaft niedrigeren Renten. Wer rechtzeitig prüft, ob ein Wechsel in die Altersrente möglich und sinnvoll ist, kann seine finanzielle Lage in manchen Fällen spürbar verbessern.

Warum die Erwerbsminderungsrente kein Endpunkt sein muss

Die Erwerbsminderungsrente ist rechtlich keine Sackgasse, sondern häufig nur eine Zwischenstation. Mit zunehmendem Alter eröffnen sich Altersrentenarten, die günstiger bewertet werden oder Abschläge begrenzen. Viele Betroffene bleiben dennoch aus Unwissenheit in der schlechteren Rentenform.

Die Rentenversicherung informiert nicht aktiv über günstigere Wechseloptionen. Sie zahlt weiter die laufende Erwerbsminderungsrente, auch wenn eine Altersrente bereits möglich wäre. Das Risiko trägt allein der Versicherte, der jeden Monat Geld verliert.

Wann ein Wechsel in die Altersrente überhaupt möglich ist

Ein Wechsel kommt in Betracht, sobald Sie die Kriterien einer Altersrente erfüllen, etwa für langjährig Versicherte oder schwerbehinderte Menschen. Entscheidend sind Alter, Versicherungszeiten und der konkrete Rentenbeginn. Wer diese Voraussetzungen nicht prüft, lässt Chancen liegen.

Modell für die Praxis: Wie Angelika Geld verschenkt – und wie sie es vermeiden könnte

Angelika ist 61 Jahre alt und bezieht seit ihrem 58. Lebensjahr eine volle Erwerbsminderungsrente. Sie hat über 40 Versicherungsjahre gesammelt und einen anerkannten Grad der Behinderung von 50. Trotzdem bleibt sie in der EM-Rente, weil sie glaubt, ein Wechsel lohne sich nicht.

Angelikas Erwerbsminderungsrente beträgt 1.050 Euro brutto im Monat. Bei einem Wechsel in die Altersrente für schwerbehinderte Menschen würde sie 1.140 Euro erhalten, weil die Abschläge geringer ausfallen. Das sind 90 Euro monatlich und über 20 Rentenjahre mehr als 21.000 Euro.

Keine Rentenkürzung durch Bestandsschutz

Viele Betroffene befürchten, dass die Altersrente nach dem Wechsel niedriger ausfällt als die bisherige Erwerbsminderungsrente. Genau an dieser Stelle greift ein Schutzmechanismus im Rentenrecht, der eine Absenkung verhindert, wenn Sie die Voraussetzungen erfüllen. Die Altersrente darf dann nicht unter den Betrag fallen, den Sie zuvor als Erwerbsminderungsrente erhalten haben, selbst wenn die normale Berechnung rechnerisch einen niedrigeren Wert zustande bringen würde.

Rechtlich wirkt hier eine besondere Berechnungsvorschrift, die für diesen Wechsel vorrangig gilt und die allgemeine Rentenberechnung in den Hintergrund drängt. Die Rentenversicherung muss deshalb den Zahlbetrag absichern, statt ihn durch Abschläge oder andere Rechenfaktoren unter das bisherige Niveau zu drücken. Dieser Bestandsschutz schützt Sie also vor zusätzlichen Kürzungen, solange die Erwerbsminderungsrente vor dem Übergang bereits tatsächlich gezahlt wurde.

Den Bestandsschutz erhalten Sie jedoch nicht automatisch in jeder Konstellation, sondern nur innerhalb eines klaren Zeitfensters. Sie müssen den Wechsel aus der Erwerbsminderungsrente in die Altersrente spätestens innerhalb von zwei Jahren nach dem Ende der Erwerbsminderungsrente vollziehen, damit der Schutz greift. Wichtig ist außerdem, dass dieser Schutz nicht nur beim Übergang in die Regelaltersrente wirkt, sondern auch dann, wenn Sie freiwillig in eine Altersrente wechseln, sobald Sie die Kriterien erfüllen.

Dann lohnt sich kein Wechsel von Erwerbsminderung in eine vorzeitige Altersrente

Ein Wechsel lohnt sich nicht, wenn die vorzeitige Altersrente rechnerisch niedriger ausfällt und kein Bestandsschutz greift. Das passiert vor allem dann, wenn die Altersrente hohe Abschläge enthält oder Ihnen noch wichtige Versicherungszeiten fehlen, die den Rentenwert stützen würden. In dieser Konstellation tauschen Sie eine laufende Leistung gegen eine dauerhaft schlechtere Zahlung.

Auch dann sollten Sie vorsichtig sein, wenn Sie mit der Erwerbsminderungsrente bereits einen stabilen Zahlbetrag haben und die Altersrente keine realen Vorteile bringt. Wenn Sie durch den Wechsel keine besseren Bedingungen erreichen, verlieren Sie oft nur Zeit und erhöhen Unsicherheit. Sie sollten deshalb immer die konkreten Beträge vergleichen und nicht auf Vermutungen vertrauen.

Ein weiterer Fall liegt vor, wenn Sie durch den Wechsel steuerlich oder bei Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen schlechter dastehen, ohne dass der Bruttobetrag spürbar steigt. Gerade bei knappen Renten entscheidet nicht nur die Bruttozahl, sondern auch, was netto tatsächlich bleibt. Hier schützt Sie eine saubere Vergleichsrechnung vor einer Entscheidung, die Sie später bereuen.

Warum Abschläge bei der Altersrente oft günstiger wirken

Bei der Erwerbsminderungsrente setzt die Rentenversicherung Abschläge grundsätzlich früher an, weil sie den Rentenbeginn häufig deutlich vor der regulären Altersgrenze verortet. Wenn Angelika die volle Erwerbsminderungsrente mit 58 beginnt und die Regelaltersgrenze bei 67 liegt, liegt der Rentenstart neun Jahre vor der Regelaltersgrenze. Für solche Frühstarts berechnet die Rentenversicherung Abschläge in Höhe von 0,3 Prozent pro Monat, maximal aber 10,8 Prozent, sodass Angelika schnell am Abschlagsdeckel landet.

Das bedeutet konkret: Angenommen, Angelikas rechnerische Rente ohne Abschlag läge bei 1.180 Euro, dann reduzieren 10,8 Prozent diese Rente um 127,44 Euro auf 1.052,56 Euro. Genau dieses Muster erklärt, warum die Erwerbsminderungsrente in vielen Fällen niedriger ausfällt, obwohl die zugrunde liegenden Rentenpunkte identisch bleiben. Der Abschlag bleibt außerdem dauerhaft, er verschwindet nicht automatisch beim Wechsel in eine Altersrente.

Bei bestimmten Altersrenten fällt der Abschlag dagegen geringer aus, weil die Altersrente näher an der maßgeblichen Altersgrenze beginnt oder weil die Kürzung später ansetzt.

Wenn Angelika statt der EM-Rente in eine Altersrente für schwerbehinderte Menschen wechseln kann, startet sie unter Umständen deutlich später als mit 58, etwa mit 61 oder 62. Beginnt sie die Altersrente zum Beispiel 36 Monate vor ihrer maßgeblichen Altersgrenze, dann liegen die Abschläge bei 36 × 0,3 Prozent, also 10,8 Prozent, und sie erreicht erneut den Deckel, doch häufig liegt die Vorverlegung in der Praxis geringer als bei sehr frühen EM-Beginnen.

Wann zeigt sich der entscheidende Unterschied?

Der entscheidende Unterschied zeigt sich in Fällen, in denen die Altersrente nur 24 Monate vorzeitig beginnt, während die EM-Rente faktisch einen viel früheren Beginn abbildet. Dann beträgt der Abschlag bei der Altersrente 24 × 0,3 Prozent, also 7,2 Prozent, statt 10,8 Prozent.

Bei einer rechnerischen Rente von 1.180 Euro macht das einen Unterschied von 42,48 Euro monatlich aus, weil 7,2 Prozent 84,96 Euro Abschlag bedeuten und 10,8 Prozent 127,44 Euro.

Dieser Abstand wirkt über Jahre enorm, weil er jeden Monat in gleicher Höhe weiterläuft. Bei 42,48 Euro mehr im Monat summieren sich in zehn Jahren 5.097,60 Euro und in zwanzig Jahren 10.195,20 Euro, selbst ohne Rentenanpassungen. Genau deshalb lohnt sich der Vergleich, ob eine Altersrente mit geringeren Abschlägen möglich ist, statt eine ungünstigere Kürzung dauerhaft mitzuschleppen.

Warum viele Betroffene den Wechsel nicht erkennen

Rentenbescheide wirken nicht nur kompliziert, sie sind oft so formuliert, dass selbst erfahrene Leser den entscheidenden Punkt übersehen. Die Rentenversicherung nennt zwar Zahlen, erklärt aber selten verständlich, welche Alternativen Sie haben und wann ein Wechsel sinnvoll wäre. Wer den Bescheid nur überfliegt, erkennt den Hebel nicht, der über Jahre mehrere tausend Euro ausmachen kann.

Viele Betroffene verwechseln zudem die Erwerbsminderungsrente mit einer endgültigen Rentenform und halten sie für einen festen Endzustand. Sie glauben, die Altersrente komme irgendwann automatisch und die Rentenversicherung werde schon den besten Weg wählen. Genau das passiert aber nicht, denn ohne Antrag bleibt die Lage oft unverändert, selbst wenn Sie längst eine günstigere Altersrente erreichen könnten.

Hinzu kommt die verbreitete Angst vor dem Wort Neuberechnung, weil viele Kürzungen oder Rückforderungen fürchten. Diese Sorge ist nachvollziehbar, doch sie führt in der Praxis häufig zu Stillstand, obwohl ein Antrag gerade Klarheit schaffen würde. Wer aus Angst nicht handelt, entscheidet sich damit unbewusst für die finanziell schlechtere Variante und zahlt den Preis Monat für Monat.

Was Sie konkret prüfen sollten, bevor Sie entscheiden

Sie sollten Ihre Versicherungszeiten und mögliche Altersrentenarten genau prüfen. Besonders wichtig sind Vergleiche der Abschläge und des Rentenbeginns. Wer nur auf den aktuellen Zahlbetrag schaut, übersieht langfristige Verluste.

Eine Rentenberatung lohnt sich vor allem dann, wenn Sie zwischen Erwerbsminderungsrente und Altersrente wechseln können und die Zahlen auf den ersten Blick widersprüchlich wirken. Berater können Ihren Versicherungsverlauf systematisch auswerten und die günstigste Rentenart samt optimalem Beginn herausarbeiten. Dadurch vermeiden Sie Fehlanträge, die Sie später nicht mehr oder nur mit großem Aufwand korrigieren.

Warum der richtige Zeitpunkt entscheidend ist

Ein Wechsel lohnt sich oft nur zu bestimmten Zeitpunkten, weil jeder Monat in der schlechteren Rentenart bares Geld kostet. Wenn Angelika statt sofort erst zwölf Monate später wechselt, verliert sie bei 90 Euro Unterschied pro Monat bereits 1.080 Euro, und dieses Geld kommt nicht zurück. Bei einem Wechsel erst nach 24 Monaten summiert sich der Verlust schon auf 2.160 Euro, obwohl sich an ihrer gesundheitlichen Lage nichts geändert hat.

Noch drastischer wird es, wenn Sie den Wechsel erst kurz vor Beginn einer günstigeren Altersrente stellen und dadurch Monate liegen lassen. Angenommen, der Unterschied beträgt nicht 90, sondern 60 Euro monatlich, dann kosten sechs Monate Verzögerung bereits 360 Euro, zwölf Monate Verzögerung 720 Euro. Selbst bei scheinbar kleinen Differenzen frisst die Zeit die Vorteile auf und macht aus einer klugen Entscheidung eine verpasste Chance.

Zusätzlich wirkt der Zeitpunkt auf Abschläge und den Rentenbeginn, sodass ein später Antrag mehr als nur Monatsbeträge kostet. Wenn durch verspätetes Handeln ein früherer Beginn einer Altersrente nicht genutzt wird, entsteht ein doppelter Verlust aus entgangenen Zahlungen und fortlaufend niedrigeren Beträgen. Wer früh plant, vergleicht die Zahlen rechtzeitig und sichert sich den besseren Übergang, bevor Monate unwiederbringlich verstreichen.

FAQ: Die fünf wichtigsten Fragen zur Altersrente trotz Erwerbsminderung

Kann ich trotz laufender Erwerbsminderungsrente eine Altersrente beantragen?

Ja, sobald Sie die Voraussetzungen für eine Altersrente erfüllen. Die EM-Rente endet dann mit Beginn der Altersrente.

Verliere ich durch den Wechsel Geld?

In vielen Fällen nicht, oft gewinnen Sie sogar. Entscheidend ist der konkrete Vergleich der Rentenhöhe.

Muss ich den Wechsel selbst beantragen?

Ja, die Rentenversicherung nimmt keinen automatischen Wechsel vor. Ohne Antrag bleibt alles beim Alten.

Welche Altersrente ist besonders relevant?

Häufig sind es die Altersrente für schwerbehinderte Menschen oder für langjährig Versicherte. Beide können günstiger sein als die EM-Rente.

Sollte ich mich beraten lassen?

Unbedingt, denn kleine Rechenfehler kosten schnell tausende Euro. Eine Beratung schafft Klarheit und Sicherheit.

Fazit: Wer nicht prüft, verliert lebenslang

Die Erwerbsminderungsrente ist für viele kein guter Dauerzustand. Das Modell Angelika zeigt, wie schnell sich ein Wechsel in die Altersrente finanziell auszahlt. Wer rechtzeitig prüft und aktiv entscheidet, sichert sich Monat für Monat mehr Rente.