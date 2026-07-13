Alleinerziehend im Grundsicherungsgeld: Diesen Mehrbedarf lassen viele liegen

Zwei Kinder, 16 und 17 Jahre alt: Nach gängiger Lesart bedeutet das keinen Mehrbedarf für Alleinerziehende mehr. Genau in diesem Moment rechnen Jobcenter regelmäßig falsch. 135,12 Euro monatlich stehen der Mutter trotzdem zu, denn das Gesetz zählt jedes minderjährige Kind mit, nur nach einer anderen Formel als der bekannten 36-Prozent-Regel.

Das ist kein Einzelfall. Der Mehrbedarf für Alleinerziehende nach § 21 Abs. 3 SGB II ist seit dem 1. Juli 2026 Teil des Grundsicherungsgeldes, wie das frühere Bürgergeld jetzt heißt, und kennt zwei Rechenwege, von denen immer der höhere gilt.

Sobald kein Kind mehr unter 16 Jahren im Haushalt lebt, taucht der zweite Rechenweg in vielen Erklärungen einfach nicht mehr auf, dabei bleibt er bis zum 18. Geburtstag jedes Kindes in Kraft. Wer beide Rechenwege kennt, kann den eigenen Bescheid in wenigen Minuten prüfen.

Mehrbedarf für Alleinerziehende: der Denkfehler bei älteren Kindern

Wer mit einem oder mehreren minderjährigen Kindern zusammenlebt und allein für deren Pflege und Erziehung sorgt, hat Anspruch auf den Mehrbedarf für Alleinerziehende. Bekannt ist meist nur eine einzige Pauschale: 36 Prozent des Regelbedarfs für bestimmte, eng umrissene Familienkonstellationen. Diese Zahl prägt fast jede Erklärung zum Thema, von Merkblättern bis zu Ratgeberseiten.

Was in diesen Erklärungen fast immer fehlt: Das Gesetz kennt einen zweiten, eigenständigen Rechenweg. Er tritt nicht erst ein, wenn die erste Stufe ausgeschöpft ist, sondern läuft von Anfang an parallel dazu, und maßgeblich ist immer der höhere der beiden Werte.

Die 36-Prozent-Pauschale und ihre Grenzen

Rechenweg eins greift in zwei Konstellationen: bei einem Kind unter sieben Jahren oder bei zwei bis drei Kindern unter 16 Jahren. Basis ist die Regelbedarfsstufe 1, also der Regelsatz für eine alleinstehende Person, der 2026 bei 563 Euro liegt und auch der alleinerziehenden Person selbst zusteht.

36 Prozent davon sind 202,68 Euro im Monat, und die Pauschale ist unabhängig von der genauen Kinderzahl innerhalb der Spanne: Zwei Kinder bringen genauso viel wie drei, solange alle unter 16 sind.

Rechenweg zwei setzt an einer anderen Stelle an. Er gewährt 12 Prozent des Regelbedarfs für jedes Kind, wenn das insgesamt mehr ergibt als die Pauschale, gedeckelt bei 60 Prozent. Entscheidend ist die Formulierung im Gesetzestext: „für jedes Kind” meint jedes minderjährige Kind im Haushalt, nicht nur die unter 16-Jährigen aus Rechenweg eins.

Die Wissenschaftlichen Dienste des Bundestags halten das ausdrücklich fest: Rechenweg zwei gilt für jedes minderjährige Kind unabhängig vom konkreten Alter. Das Jobcenter Berlin Mitte bestätigt dieselbe Lesart in seiner eigenen Erklärung der Vorschrift.

Viele lesen die „16 Jahre” aus der ersten Stufe versehentlich als allgemeine Altersgrenze für den gesamten Mehrbedarf. Das ist der eigentliche Denkfehler: Die 16-Jahre-Grenze gehört ausschließlich zu Rechenweg eins. Für Rechenweg zwei zählt jedes Kind bis zum Tag vor seinem 18. Geburtstag, auch ein 16- oder 17-Jähriges.

Wenn aus 202 Euro plötzlich 135 Euro werden

Ein Beispiel macht den Übergang sichtbar. Eine Alleinerziehende lebt mit zwei Kindern zusammen, die zunächst 12 und 14 Jahre alt sind. Beide sind unter 16, Rechenweg eins greift: 202,68 Euro Mehrbedarf im Monat. Zwei Jahre später ist das ältere Kind 16 geworden. Nur noch ein Kind ist unter 16, die Bedingung aus Rechenweg eins ist damit nicht mehr erfüllt.

Genau hier entsteht in der Praxis ein teurer Fehlschluss: Wer nur die erste Stufe kennt, geht davon aus, der Mehrbedarf falle jetzt komplett weg. Das ist falsch. Rechenweg zwei bleibt bestehen, solange beide Kinder minderjährig sind:

12 Prozent pro Kind, zusammen 24 Prozent, also 135,12 Euro. Zwischen der falschen Annahme „kein Anspruch mehr” und dem tatsächlich zustehenden Betrag liegen 135,12 Euro im Monat, nur weil ein einziger Geburtstag falsch eingeordnet wurde.

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Das klingt nach einer Ausnahme für seltene Familienkonstellationen. Ist es nicht: Jede Alleinerziehende mit mehreren Kindern durchläuft diesen Übergang irgendwann, sobald das älteste Kind aus der 16-Jahre-Spanne herauswächst. Der Fehler entsteht nicht durch eine seltene Konstellation, sondern durch einen ganz gewöhnlichen Geburtstag.

Alle Rechenwege für Alleinerziehende auf einen Blick

Weil Alter und Anzahl der Kinder auf sehr unterschiedliche Weise zusammenwirken, lohnt sich der Überblick über alle Stufen. Die folgende Tabelle zeigt, welcher Rechenweg in welcher Konstellation gewinnt und was das monatlich bedeutet, jeweils auf Basis der Regelbedarfsstufe 1 von 563 Euro im Jahr 2026.

Familienkonstellation Maßgeblicher Rechenweg Mehrbedarf im Monat 1 Kind, 8 Jahre (kein Kind unter 7) Rechenweg 2: 12 % × 1 Kind 67,56 € 1 Kind, 5 Jahre (unter 7) Rechenweg 1: 36 % Pauschale 202,68 € 2 Kinder, 16 und 17 Jahre (keines unter 16) Rechenweg 2: 12 % × 2 Kinder 135,12 € 2 oder 3 Kinder, alle unter 16 Jahre Rechenweg 1: 36 % Pauschale 202,68 € 4 Kinder, unabhängig vom Alter Rechenweg 2: 12 % × 4 Kinder 270,24 € 5 oder mehr Kinder Rechenweg 2, gedeckelt 337,80 € (Höchstgrenze)

Die letzte Zeile zeigt die gesetzliche Obergrenze: Unabhängig davon, wie viele Kinder im Haushalt leben, darf der Mehrbedarf 60 Prozent des Regelbedarfs nicht übersteigen. Bei fünf Kindern ist diese Grenze mit 60 Prozent rechnerisch bereits genau erreicht, bei sechs oder mehr Kindern greift sie als echte Kappung.

Bescheid prüfen, Widerspruch einlegen: die nächsten Schritte

Die Kontrolle beginnt mit dem eigenen Bewilligungsbescheid. Dort muss eine Zeile „Mehrbedarf Alleinerziehende” mit einem konkreten Euro-Betrag stehen, nicht nur ein pauschaler Verweis auf den Regelbedarf.

Wer mehrere Kinder unterschiedlichen Alters betreut, rechnet beide Wege gegen und trägt den höheren Wert in den Vergleich mit dem Bescheid ein. Weicht der bewilligte Betrag vom höheren Wert ab, ist das ein Rechenfehler des Jobcenters, kein Ermessensspielraum.

Für die Korrektur gilt eine Monatsfrist ab Zustellung des Bescheids: Innerhalb dieser Frist legen Sie schriftlich Widerspruch ein, benennen den Bescheid und erklären kurz, warum der Mehrbedarf nach Rechenweg zwei höher ausfallen muss. Ist die Frist bereits verstrichen, verlieren Sie den Anspruch nicht automatisch.

Mit einem Überprüfungsantrag nach § 44 SGB X korrigieren Sie auch einen bestandskräftigen Bescheid noch nachträglich, also einen, gegen den kein fristgerechter Widerspruch mehr möglich ist. Allerdings verkürzt eine Sonderregel im SGB II die sonst vierjährige Rückwirkung auf ein Jahr.

Wie weit diese Jahresfrist im Einzelfall genau zurückreicht, ist eine eigene Rechenfrage, die ein gesonderter Beitrag zur rückwirkenden Korrektur des Mehrbedarfs vertieft.

Was Alleinerziehende mit älteren Kindern jetzt prüfen sollten

Die Umbenennung in Grundsicherungsgeld hat an dieser Rechnung nichts geändert. Die Vorschrift, ihre beiden Stufen und die 60-Prozent-Grenze gelten unter dem neuen Namen unverändert weiter, weil das 13. SGB II-Änderungsgesetz sie nicht berührt hat. Verändert hat sich nur, wie viele Familien den zweiten Rechenweg kennen.

Wer seine Kinder Jahr für Jahr älter werden sieht, verliert damit nicht automatisch Anspruch, sondern nur die vertraute Rechnung. Genau darin liegt der Unterschied: ein Bescheid, der stimmt, oder einer, der nur so wirkt.

Häufige Fragen zum Mehrbedarf bei unterschiedlich alten Kindern

Was gilt, wenn zwischen zwei Kindern ein großer Altersabstand liegt, etwa 3 und 17 Jahre?

Dann greift Rechenweg eins sogar günstiger: Das jüngere Kind unter sieben Jahren löst die 36-Prozent-Pauschale allein aus, unabhängig vom Alter des älteren Geschwisterkindes. Rechenweg zwei käme hier nur auf 24 Prozent (12 Prozent je Kind) und läge damit niedriger. Maßgeblich bleibt also weiterhin der höhere der beiden Werte.

Zählt ein Kind mit, das bereits eine Ausbildung macht oder studiert?

Ja, solange es minderjährig ist und im Haushalt lebt. Für Rechenweg zwei zählt ausschließlich das Alter, nicht die Ausbildungs- oder Erwerbssituation des Kindes. Erst mit der Volljährigkeit endet der Anspruch für dieses Kind, unabhängig davon, ob es noch zur Schule geht oder bereits arbeitet.

Quellen

dejure.org: § 21 SGB II – Mehrbedarfe

dejure.org: §§ 40 SGB II und 44 SGB X – Überprüfungsantrag und Jahresfrist im SGB II

Bundesregierung: Regelbedarfe 2026

Deutscher Bundestag, Wissenschaftliche Dienste: Zum finanziellen Mehrbedarf Alleinerziehender

Jobcenter Berlin Mitte: Regelbedarf und Mehrbedarf

Bundesagentur für Arbeit: Wissensdatenbank SGB II, § 21 Mehrbedarfe