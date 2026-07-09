Bürgergeld-Bezieherin soll 500 Euro wegen verpassten Termin zahlen

Wer vor dem Sozialgericht klagt, muss gerichtliche Termine ernst nehmen. Das gilt auch dann, wenn es um existenzsichernde Leistungen wie Bürgergeld oder das seit dem 1. Juli 2026 offiziell geltende Grundsicherungsgeld geht.

Ein aktueller Fall aus Nordrhein-Westfalen zeigt jedoch: Gerichte dürfen ein Ordnungsgeld nicht beliebig hoch ansetzen. Das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen hielt ein Ordnungsgeld von 500 Euro gegen eine Leistungsberechtigte zwar dem Grunde nach für möglich, sah die Höhe aber als überzogen an.

Ausgangspunkt war ein Verfahren vor dem Sozialgericht Gelsenkirchen. Eine Frau hatte gegen einen Versagensbescheid des Jobcenters geklagt, nachdem Leistungen für eine Bedarfsgemeinschaft abgelehnt worden waren. Das Sozialgericht ordnete ihr persönliches Erscheinen zu einem Erörterungstermin an, doch sie blieb dem Termin fern.

Warum das persönliche Erscheinen vor Gericht wichtig ist

In sozialgerichtlichen Verfahren geht es häufig nicht nur um Akten, Bescheide und Schriftsätze. Gerade bei Bürgergeld, Grundsicherungsgeld, Erwerbsminderung oder Pflegeleistungen müssen Gerichte oft klären, wie die tatsächlichen Lebensumstände aussehen.

Deshalb kann das Gericht anordnen, dass Beteiligte persönlich erscheinen müssen. § 111 Sozialgerichtsgesetz erlaubt dem Vorsitzenden, das persönliche Erscheinen zur mündlichen Verhandlung anzuordnen; dabei muss auf die Folgen des Ausbleibens hingewiesen werden.

Ein solcher Termin ist keine unverbindliche Einladung. Wer ordnungsgemäß geladen wird und ohne ausreichende Entschuldigung nicht erscheint, riskiert ein Ordnungsgeld.

Das gilt auch dann, wenn die betroffene Person meint, der Termin sei aus ihrer Sicht nicht nötig. Entscheidend ist nicht die eigene Einschätzung, sondern die gerichtliche Anordnung.

Der Streit begann mit einem Versagensbescheid des Jobcenters

Im konkreten Fall hatte das Jobcenter den Leistungsantrag mit einem Versagensbescheid abgelehnt. Ein solcher Bescheid kommt regelmäßig in Betracht, wenn Mitwirkungspflichten aus Sicht der Behörde nicht erfüllt wurden.

Die Betroffene klagte dagegen vor dem Sozialgericht Gelsenkirchen. Sie trat dabei nicht nur für sich selbst auf, sondern auch im Zusammenhang mit einer Bedarfsgemeinschaft, zu der auch ein rechtlich betreuter Mitkläger gehörte.

Das Gericht wollte die Sache in einem Erörterungstermin aufarbeiten. Dazu sollte die Klägerin persönlich erscheinen, blieb aber unentschuldigt fern.

Daraufhin setzte das Sozialgericht ein Ordnungsgeld von 500 Euro fest. Gegen diese Entscheidung legte die Frau Beschwerde beim Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen ein.

Warum das Ordnungsgeld nicht vollständig aufgehoben wurde

Das Landessozialgericht überzeugten die Erklärungen der Klägerin für ihr Fernbleiben nicht. Damit blieb es dabei, dass ein Ordnungsgeld grundsätzlich verhängt werden durfte.

Das ist für Betroffene ein wichtiger Hinweis. Wer einen Termin nicht wahrnehmen kann, sollte nicht einfach fernbleiben, sondern rechtzeitig einen Antrag auf Verlegung stellen und auf eine ausdrückliche Rückmeldung des Gerichts warten.

Eine bloße Mitteilung reicht nicht immer aus. Solange das Gericht den Termin nicht aufgehoben oder verlegt hat, bleibt die Pflicht zum Erscheinen bestehen.

Auch persönliche Belastungen, organisatorische Probleme oder Unsicherheit über den Sinn des Termins schützen nicht automatisch vor einem Ordnungsgeld. Entscheidend ist, ob das Ausbleiben aus Sicht des Gerichts genügend entschuldigt war.

Warum 500 Euro trotzdem zu hoch sein können

Obwohl das Landessozialgericht das Ordnungsgeld nicht grundsätzlich beanstandete, sah es die Höhe kritisch. Gerade bei Leistungsberechtigten im Bürgergeld- oder Grundsicherungssystem muss ein Gericht berücksichtigen, wie stark ein Ordnungsgeld wirtschaftlich belastet.

Ein Betrag von 500 Euro kann für Menschen mit niedrigem Einkommen eine erhebliche Härte bedeuten. Er kann dazu führen, dass laufende Ausgaben für Strom, Lebensmittel, Fahrkarten oder andere notwendige Dinge nicht mehr gedeckt werden können.

Ein Ordnungsgeld soll die gerichtliche Verfahrensführung absichern. Es darf aber nicht den Charakter einer unverhältnismäßigen Belastung bekommen.

Der Fall zeigt deshalb einen wichtigen Unterschied: Das Gericht kann ein Fernbleiben sanktionieren, muss die Höhe aber nachvollziehbar und angemessen bestimmen.

Ordnungsgeld ist keine Sanktion des Jobcenters

Wichtig ist die Abgrenzung zu Sanktionen im Leistungsrecht. Ein Ordnungsgeld wegen Nichterscheinens vor Gericht wird nicht vom Jobcenter verhängt.

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Es handelt sich um eine gerichtliche Maßnahme. Sie betrifft das Verhalten im Gerichtsverfahren, nicht unmittelbar den Leistungsanspruch beim Jobcenter.

Das bedeutet aber nicht, dass Betroffene die Sache auf die leichte Schulter nehmen sollten. Ein Ordnungsgeld kann zusätzlich zu einem ohnehin laufenden Streit über Leistungen entstehen.

Dadurch verschärft sich die finanzielle Lage häufig. Wer ohnehin um existenzsichernde Zahlungen streitet, kann durch Verfahrenskosten oder Ordnungsgeld zusätzlich unter Druck geraten.

Was Betroffene bei einer gerichtlichen Ladung beachten sollten

Eine gerichtliche Ladung sollte sofort geprüft werden. Besonders wichtig ist, ob das persönliche Erscheinen ausdrücklich angeordnet wurde.

Ist das der Fall, sollte der Termin fest eingeplant werden. Wer verhindert ist, sollte dem Gericht möglichst früh schreiben und den Grund nachweisen.

Bei Krankheit sollte eine aussagekräftige ärztliche Bescheinigung eingereicht werden. Aus ihr sollte hervorgehen, dass die Teilnahme am Gerichtstermin nicht möglich ist.

Wer Kinder betreut, auf Pflege angewiesen ist oder wegen fehlender Fahrtkosten Schwierigkeiten hat, sollte dies ebenfalls frühzeitig mitteilen. In sozialgerichtlichen Verfahren können solche Umstände relevant sein, sie müssen aber rechtzeitig vorgetragen werden.

Tabelle: Was bei Gerichtsterminen wichtig ist

Situation Was Betroffene beachten sollten Persönliches Erscheinen ist angeordnet Der Termin muss wahrgenommen werden, solange das Gericht ihn nicht ausdrücklich verlegt oder aufhebt. Krankheit am Terminstag Das Gericht sollte sofort informiert werden; eine ärztliche Bescheinigung sollte die Verhandlungsunfähigkeit oder Reiseunfähigkeit konkret belegen. Fehlende Fahrtkosten Betroffene sollten frühzeitig beim Gericht nachfragen, ob eine Lösung möglich ist, statt dem Termin einfach fernzubleiben. Termin passt organisatorisch nicht Ein Antrag auf Terminsverlegung sollte begründet und möglichst früh gestellt werden. Ordnungsgeld wird verhängt Gegen den Beschluss kann je nach Verfahrenslage ein Rechtsmittel möglich sein; die Begründung sollte sich auch mit der Höhe befassen.

Warum der Fall für Leistungsberechtigte wichtig ist

Der Beschluss macht deutlich, dass auch Sozialgerichte auf Mitwirkung im Verfahren bestehen. Wer klagt, muss erreichbar bleiben, Ladungen lesen und Termine ernst nehmen.

Gleichzeitig zeigt die Entscheidung, dass Gerichte bei der Höhe eines Ordnungsgeldes die persönliche und wirtschaftliche Lage nicht ausblenden dürfen. Ein Ordnungsgeld von 500 Euro kann bei Menschen im Leistungsbezug unverhältnismäßig hoch sein.

Für Klägerinnen und Kläger bedeutet das: Ein Fernbleiben sollte niemals ohne vorherige Klärung erfolgen. Ist ein Ordnungsgeld bereits verhängt, sollte geprüft werden, ob die Höhe angegriffen werden kann.

Gerade im Sozialrecht geht es oft um Menschen mit geringem Einkommen. Deshalb muss eine gerichtliche Reaktion spürbar sein dürfen, darf aber nicht außer Verhältnis zur finanziellen Leistungsfähigkeit stehen.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Eine alleinerziehende Mutter klagt gegen das Jobcenter, weil ihr Weiterbewilligungsantrag abgelehnt wurde. Das Sozialgericht lädt sie zu einem Erörterungstermin und ordnet ihr persönliches Erscheinen an.

Am Terminstag bleibt sie fern, weil sie keine Betreuung für ihr Kind organisiert hat. Hätte sie das Gericht frühzeitig informiert und um Verlegung gebeten, wäre die Situation möglicherweise anders bewertet worden. Bleibt sie dagegen ohne bestätigte Entschuldigung weg, kann ein Ordnungsgeld drohen; bei der Höhe müsste das Gericht aber ihre finanzielle Lage berücksichtigen.

Fragen und Antworten zum Ordnungsgeld bei Bürgergeld-Verfahren

Kann das Sozialgericht mich persönlich zum Termin laden?

Ja. Das Sozialgericht kann anordnen, dass Beteiligte persönlich erscheinen müssen. Das dient der Sachaufklärung und kann besonders wichtig sein, wenn es um Lebensumstände, Einkommen, Bedarfsgemeinschaften oder Mitwirkungspflichten geht.

Darf ich einem Gerichtstermin fernbleiben, wenn ich ihn für unnötig halte?

Nein. Wenn das persönliche Erscheinen angeordnet wurde, entscheidet nicht die betroffene Person, ob der Termin sinnvoll ist. Solange das Gericht den Termin nicht aufhebt oder verlegt, besteht die Pflicht zum Erscheinen.

Was passiert, wenn ich unentschuldigt nicht erscheine?

Das Gericht kann ein Ordnungsgeld verhängen. Zusätzlich können weitere Kosten entstehen, etwa wenn ein Termin wegen des Fernbleibens nicht sinnvoll durchgeführt werden kann.

Reicht eine einfache Krankmeldung als Entschuldigung?

Nicht immer. Bei Gerichtsterminen kann eine konkrete Bescheinigung erforderlich sein, aus der hervorgeht, dass die Teilnahme am Termin tatsächlich nicht möglich war. Eine normale Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung reicht je nach Einzelfall nicht aus.

Kann ein Ordnungsgeld reduziert werden?

Ja. Auch wenn ein Ordnungsgeld grundsätzlich zulässig ist, kann die Höhe unverhältnismäßig sein. Besonders bei Menschen im Leistungsbezug muss berücksichtigt werden, wie stark die Zahlung den Lebensunterhalt belastet.

Ist ein Ordnungsgeld dasselbe wie eine Bürgergeld-Sanktion?

Nein. Ein Ordnungsgeld wird vom Gericht wegen eines Verhaltens im Verfahren verhängt. Eine Leistungsminderung betrifft dagegen Pflichten gegenüber dem Jobcenter und folgt anderen Regeln.

Quellenhinweis

Grundlage des Beitrags ist der berichtete Beschluss des Landessozialgerichts Nordrhein-Westfalen vom 22.06.2026, Az. L 5 AS 130/26 B, sowie die Regelung zum persönlichen Erscheinen nach § 111 SGG.