Alle Gelder die bei Schwerbehinderung 2026 zustehen

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Menschen mit Schwerbehinderung haben 2026 in Deutschland Anspruch auf eine ganze Reihe von Leistungen, Vergünstigungen und finanziellen Hilfen.

Der entscheidende Punkt ist jedoch: Es gibt kein einheitliches Gesamtpaket, das automatisch ausgezahlt wird. Stattdessen greift ein System aus verschiedenen Rechtsbereichen, unterschiedlichen Leistungsträgern und jeweils eigenen Voraussetzungen. Wer Unterstützung benötigt, muss deshalb nicht nur seinen Bedarf benennen können, sondern auch wissen, welche Stelle für welchen Lebensbereich zuständig ist. Genau daran scheitern in der Praxis viele Anträge.

Schwerbehinderung führt nicht automatisch zu einem pauschalen Geldanspruch, sondern eröffnet je nach Situation den Zugang zu sehr unterschiedlichen Hilfen. Diese reichen von Leistungen für den Lebensunterhalt über Pflege, medizinische Versorgung und Hilfsmittel bis hin zu Hilfen für Arbeit, Ausbildung, Studium, Mobilität und steuerlichen Entlastungen. Für Betroffene bedeutet das: Wer nur an eine Behörde denkt, verschenkt unter Umständen Ansprüche, die an anderer Stelle geltend gemacht werden müssten.

Dr. Utz Anhalt: Alle Gelder die Schwerbehinderten 2026 zustehen

Am Anfang steht die Anerkennung der Schwerbehinderung

Der erste Schritt ist in vielen Fällen die Feststellung des Grades der Behinderung. Ab einem Grad der Behinderung von 50 gilt eine Person als schwerbehindert. Erst dann besteht Anspruch auf einen Schwerbehindertenausweis. Hinzu kommen gegebenenfalls Merkzeichen wie G, aG, H, Bl, Gl, B, TBl oder RF. Sie entscheiden darüber, welche Nachteilsausgleiche im Einzelfall genutzt werden können, etwa im Nahverkehr, bei der Begleitperson, bei der Kfz-Steuer oder beim Rundfunkbeitrag.

Wird der Grad der Behinderung zu niedrig festgesetzt oder ein Merkzeichen nicht anerkannt, wirkt sich das oft auf viele weitere Ansprüche aus.

Gerade dieser Punkt wird häufig unterschätzt. Der Schwerbehindertenausweis ist nicht nur ein Nachweis über den Gesundheitszustand, sondern in vielen Fällen die Voraussetzung dafür, dass bestimmte Entlastungen überhaupt beantragt werden können. Wer hier unvollständige Unterlagen einreicht oder ärztliche Befunde nicht aussagekräftig genug vorlegt, riskiert von Beginn an einen zu engen Zuschnitt der eigenen Ansprüche.

Tabelle: Alle Gelder die Schwerbehinderten 2026 zustehen

Leistung / Geld Was 2026 gilt Grundsicherung für Arbeitsuchende Wenn du erwerbsfähig bist und deinen Lebensunterhalt nicht selbst decken kannst, kommt die Grundsicherung nach dem SGB II über das Jobcenter in Betracht. Die Höhe richtet sich nach Regelbedarf, Unterkunftskosten und eventuellen Mehrbedarfen. Sie ist keine exklusive Schwerbehinderten-Leistung, aber für viele Betroffene wichtig. Mehrbedarf bei Schwerbehinderung im SGB II Wenn du Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben oder bestimmte Eingliederungshilfen erhältst, kann ein Mehrbedarf von 35 Prozent des maßgebenden Regelbedarfs anerkannt werden. Dieser Zuschlag kommt zusätzlich zur laufenden Grundsicherung in Betracht. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Wenn du dauerhaft voll erwerbsgemindert bist oder die Altersgrenze erreicht hast, kommt Grundsicherung nach dem SGB XII über das Sozialamt in Betracht. Auch diese Leistung ist bedarfsabhängig und umfasst Regelbedarf sowie angemessene Kosten für Unterkunft und Heizung. Pflegegeld Bei häuslicher Pflege durch Angehörige oder andere private Pflegepersonen beträgt das Pflegegeld 2026 bei Pflegegrad 2 monatlich 347 Euro, bei Pflegegrad 3 monatlich 599 Euro, bei Pflegegrad 4 monatlich 800 Euro und bei Pflegegrad 5 monatlich 990 Euro. Entlastungsbetrag Pflegebedürftige in häuslicher Pflege können 2026 einen Entlastungsbetrag von bis zu 131 Euro monatlich nutzen. Das gilt auch schon bei Pflegegrad 1. Der Betrag ist zweckgebunden, etwa für Unterstützung im Alltag. Verhinderungs- und Kurzzeitpflege Für Verhinderungs- und Kurzzeitpflege gibt es 2026 einen gemeinsamen Jahresbetrag von bis zu 3.539 Euro. Dieser Betrag kann flexibel für beide Leistungsarten eingesetzt werden, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind. Tages- und Nachtpflege Bei teilstationärer Pflege gelten 2026 monatliche Höchstbeträge von 721 Euro bei Pflegegrad 2, 1.357 Euro bei Pflegegrad 3, 1.685 Euro bei Pflegegrad 4 und 2.085 Euro bei Pflegegrad 5. Bei Pflegegrad 1 kann dafür der Entlastungsbetrag eingesetzt werden. Vollstationäre Pflege Bei Pflege im Heim zahlt die Pflegekasse 2026 monatlich 131 Euro bei Pflegegrad 1, 805 Euro bei Pflegegrad 2, 1.319 Euro bei Pflegegrad 3, 1.855 Euro bei Pflegegrad 4 und 2.096 Euro bei Pflegegrad 5. Zusätzlich gibt es je nach Aufenthaltsdauer Leistungszuschläge auf den pflegebedingten Eigenanteil. Pflegehilfsmittel zum Verbrauch Für zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel stehen 2026 bis zu 42 Euro monatlich zur Verfügung. Wohnumfeldverbessernde Maßnahmen Für behinderungs- oder pflegebedingte Umbauten in der Wohnung zahlt die Pflegekasse 2026 bis zu 4.180 Euro je Maßnahme, bei mehreren Anspruchsberechtigten im Haushalt zusammen bis zu 16.720 Euro. Digitale Pflegeanwendungen Für digitale Pflegeanwendungen und ergänzende Unterstützungsleistungen sind 2026 bis zu 53 Euro monatlich vorgesehen. Laut Bundesgesundheitsministerium steht dies teilweise noch unter gesetzlichem Vorbehalt. Pflegeunterstützungsgeld Wenn Beschäftigte kurzfristig wegen einer akuten Pflegesituation der Arbeit fernbleiben müssen, gibt es für bis zu zehn Arbeitstage Pflegeunterstützungsgeld. Es beträgt in der Regel 90 Prozent des ausgefallenen Nettoarbeitsentgelts, in bestimmten Fällen 100 Prozent. Hilfsmittel und medizinische Leistungen Rollstuhl, Hörgerät, Krankenhausbehandlung, Heilmittel oder andere medizinisch notwendige Leistungen zahlt grundsätzlich die Krankenkasse, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind. Die Höhe ist nicht pauschal, sondern hängt vom Einzelfall ab. Zuzahlungsbefreiung bei der Krankenkasse Wer hohe Gesundheitskosten hat, kann sich 2026 von weiteren Zuzahlungen befreien lassen, wenn die Belastungsgrenze erreicht ist. Sie liegt grundsätzlich bei 2 Prozent der jährlichen Bruttoeinnahmen zum Lebensunterhalt, bei schwerwiegend chronisch Kranken bei 1 Prozent. Eingliederungshilfe Wenn du wegen deiner Behinderung Assistenz, Unterstützung beim Wohnen, im Studium, in der Schule, im Beruf oder bei Mobilität brauchst, kommt Eingliederungshilfe in Betracht. Die Höhe ist nicht pauschal festgelegt, sondern richtet sich nach dem konkreten Bedarf. Persönliches Budget Statt Sachleistungen kann auch ein Persönliches Budget als Geldleistung bewilligt werden. Die Höhe richtet sich danach, welche Assistenz- und Teilhabeleistungen im Einzelfall notwendig sind. Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben Darunter fallen etwa technische Hilfen, Arbeitsassistenz, Weiterbildung, Umschulung oder Zuschüsse zur beruflichen Eingliederung. Die Leistungen sind individuell und daher nicht mit einem festen Pauschalbetrag verbunden. Übergangsgeld Während bestimmter Reha- oder Teilhabeleistungen kann Übergangsgeld gezahlt werden. Die Höhe richtet sich nach dem bisherigen Einkommen oder Ersatzberechnungen und ist deshalb individuell verschieden. Erwerbsminderungsrente Wenn du aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr oder nur noch eingeschränkt arbeiten kannst und die rentenrechtlichen Voraussetzungen erfüllst, kommt eine Erwerbsminderungsrente in Betracht. Die Höhe ist individuell und hängt von den Versicherungszeiten ab. Altersrente für schwerbehinderte Menschen Bei einem Grad der Behinderung von mindestens 50 und erfüllter Wartezeit von 35 Jahren kann eine besondere Altersrente für schwerbehinderte Menschen möglich sein. Die Rentenhöhe ist individuell; der Vorteil liegt vor allem im früheren Rentenzugang. Behinderten-Pauschbetrag 2026 gelten folgende jährliche Steuer-Pauschbeträge: bei GdB 20 = 384 Euro, 30 = 620 Euro, 40 = 860 Euro, 50 = 1.140 Euro, 60 = 1.440 Euro, 70 = 1.780 Euro, 80 = 2.120 Euro, 90 = 2.460 Euro und 100 = 2.840 Euro. Fahrtkostenpauschale in der Steuer Zusätzlich können unter bestimmten Voraussetzungen behinderungsbedingte Fahrtkosten pauschal steuerlich berücksichtigt werden, und zwar mit 900 Euro oder 4.500 Euro pro Jahr, je nach Schwere der Beeinträchtigung und Merkzeichen. Pflege-Pauschbetrag für pflegende Angehörige Pflegende Angehörige können 2026 steuerlich einen Pflege-Pauschbetrag geltend machen. Er beträgt 600 Euro bei Pflegegrad 2, 1.100 Euro bei Pflegegrad 3 und 1.800 Euro bei Pflegegrad 4 oder 5 beziehungsweise bei Hilflosigkeit. Kfz-Steuerermäßigung oder Kfz-Steuerbefreiung Mit bestimmten Merkzeichen ist eine Kfz-Steuervergünstigung möglich. Bei aG, H oder Bl kommt eine vollständige Befreiung in Betracht. Bei G oder Gl ist eine Ermäßigung um 50 Prozent möglich, wenn auf die unentgeltliche Beförderung im Nahverkehr verzichtet wird. Freifahrt im Nahverkehr / Wertmarke Mit den Merkzeichen G, aG, Gl, Bl oder H und Beiblatt mit Wertmarke ist kostenlose oder vergünstigte Nutzung des Nahverkehrs möglich. Die Wertmarke kostet 2026 104 Euro pro Jahr oder 53 Euro für ein halbes Jahr. Für Bl und H ist sie kostenlos; auch bei Bezug bestimmter Sozialleistungen kann sie kostenlos sein. Rundfunkbeitrag Mit Merkzeichen RF ist 2026 eine Ermäßigung auf ein Drittel des Rundfunkbeitrags möglich, also auf 6,12 Euro monatlich. In bestimmten Sonderfällen, etwa bei Taubblindheit oder bei Bezug bestimmter Sozialleistungen, kommt auch eine Befreiung in Betracht. Leistungen in besonderen Wohnformen Für Pflege von Menschen mit Behinderungen in vollstationären Einrichtungen nach § 43a SGB XI zahlt die Pflegeversicherung 2026 bis zu 278 Euro monatlich.

Lebensunterhalt: Jobcenter oder Sozialamt?

Wenn der eigene Lebensunterhalt nicht aus Einkommen oder Vermögen gedeckt werden kann, kommt es zunächst auf die Frage der Erwerbsfähigkeit an. Wer grundsätzlich mindestens drei Stunden täglich arbeiten kann, fällt in der Regel in den Bereich des SGB II und damit in die Zuständigkeit des Jobcenters. Wer dauerhaft voll erwerbsgemindert ist oder die Altersgrenze erreicht hat, kann stattdessen Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII erhalten. Zuständig ist dann das Sozialamt.

Der Sozialrechtsexperte Dr. Utz Anhalt nennt hier noch das Bürgergeld und verweist zugleich auf eine bevorstehende Reform. Tatsächlich hat der Bundestag im März 2026 ein Gesetz zur Umgestaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende beschlossen. Für Betroffene ist deshalb wichtig, bei aktuellen Anträgen immer auf den jeweils geltenden Stand zu achten und nicht allein mit älteren Begriffen oder älteren Formularen zu arbeiten.

Für Menschen mit Behinderung kann im Bereich des SGB II zusätzlich ein Mehrbedarf in Betracht kommen. Das gilt nicht pauschal wegen des Schwerbehindertenausweises, sondern unter bestimmten Voraussetzungen etwa dann, wenn Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben erbracht werden. Genau deshalb reicht es oft nicht, nur den Ausweis vorzulegen. Entscheidend ist, den konkreten Zusammenhang zwischen Behinderung, Teilhabeleistung und zusätzlichem Bedarf sauber nachzuweisen.

Pflegeleistungen: Geld, Entlastung und Unterstützung im Alltag

Schwerbehinderung und Pflegebedürftigkeit sind rechtlich nicht dasselbe, treten im Alltag aber oft gemeinsam auf. Wer pflegebedürftig ist, hat je nach Pflegegrad Anspruch auf Leistungen der Pflegeversicherung.

Ab Pflegegrad 2 kommen unter anderem Pflegegeld, Pflegesachleistungen, Verhinderungspflege und Kurzzeitpflege in Betracht. Hinzu kommen der Entlastungsbetrag sowie Zuschüsse für wohnumfeldverbessernde Maßnahmen, etwa wenn ein Bad umgebaut oder Barrieren in der Wohnung reduziert werden müssen.

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Damit zeigt sich ein wichtiger Unterschied: Pflegeleistungen sollen den pflegerischen Bedarf abdecken, nicht aber automatisch alle Einschränkungen im Bereich Wohnen, Bildung, Arbeit oder gesellschaftliche Teilhabe. Wer diese Bereiche mitdenken will, muss häufig zusätzlich Leistungen aus dem Rehabilitations- und Teilhaberecht prüfen lassen. Das Videoskript weist auf diese Trennung zu Recht hin. Pflege ersetzt keine Teilhabeleistung.

Eingliederungshilfe und Persönliches Budget: Teilhabe statt bloßer Versorgung

Die Eingliederungshilfe nach dem SGB IX soll Menschen mit erheblichen Teilhabeeinschränkungen dabei unterstützen, ein möglichst selbstbestimmtes Leben zu führen. Sie kommt beispielsweise in Betracht, wenn Assistenz für Schule, Studium, Beruf, Wohnen oder Mobilität benötigt wird.

Seit dem Bundesteilhabegesetz sind die Fachleistungen der Eingliederungshilfe von den Leistungen zum Lebensunterhalt getrennt finanziert. Das ist für die Praxis wichtig, weil dadurch deutlicher wird, dass es nicht nur um existenzsichernde Hilfen geht, sondern um konkrete Unterstützung für gesellschaftliche Teilhabe.

Besonders interessant ist das Persönliche Budget. Dabei werden Leistungen nicht als Sachleistung erbracht, sondern in Form eines Geldbetrags, mit dem die berechtigte Person die notwendige Unterstützung selbst organisieren kann. Auf diese Form der Leistung besteht seit 2008 ein Rechtsanspruch, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Das kann mehr Selbstbestimmung ermöglichen, verlangt aber in der Regel eine gute Vorbereitung, klare Zielvereinbarungen und eine tragfähige Organisation der Assistenz.

Krankenversicherung, Hilfsmittel und Zuzahlungen

Alles, was medizinisch notwendig ist und nicht in den Bereich der Pflegeversicherung fällt, läuft im Grundsatz über die gesetzliche Krankenversicherung. Dazu gehören Krankenhausbehandlungen, Heilmittel, häusliche Krankenpflege sowie Hilfsmittel wie Rollstühle oder Hörgeräte, wenn die Voraussetzungen vorliegen. In der Praxis zeigt sich allerdings häufig, dass eine ärztliche Verordnung allein nicht immer ausreicht. Oft kommt es darauf an, die medizinische Notwendigkeit konkret und nachvollziehbar zu belegen.

Ein besonders alltagsnaher Punkt sind die Zuzahlungen. Versicherte müssen pro Kalenderjahr grundsätzlich höchstens zwei Prozent ihrer Bruttoeinnahmen zum Lebensunterhalt selbst tragen.

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Für schwerwiegend chronisch kranke Menschen liegt diese Belastungsgrenze bei einem Prozent. Wer diese Grenze erreicht hat, kann bei der Krankenkasse eine Befreiung beantragen. Das ist für viele Haushalte finanziell spürbar, wird aber oft zu spät genutzt, weil Belege und Quittungen nicht gesammelt wurden. Das Videoskript greift diesen praktischen Hinweis deshalb völlig zu Recht auf.

Wenn Arbeit nur eingeschränkt möglich ist

Für Menschen mit Schwerbehinderung stellt sich häufig die Frage, wie der Übergang zwischen Arbeit, Rehabilitation und Rente abgesichert werden kann. Hier greifen mehrere Instrumente ineinander. Dazu gehören Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, unter bestimmten Voraussetzungen Übergangsgeld, die Erwerbsminderungsrente und später die Altersrente für schwerbehinderte Menschen. Schon daran wird deutlich, dass die finanzielle Absicherung nicht nur aus einer einzigen Leistung besteht, sondern aus mehreren Wegen, die je nach Lebensphase relevant werden können.

Für die Altersrente für schwerbehinderte Menschen gelten feste Voraussetzungen. Erforderlich sind ein Grad der Behinderung von mindestens 50, die Erfüllung der Wartezeit von 35 Jahren und das jeweils maßgebende Lebensalter. Für die Geburtsjahrgänge ab 1964 liegt die Altersgrenze für den abschlagsfreien Rentenbeginn bei 65 Jahren.

Eine vorzeitige Inanspruchnahme ist schon ab 62 Jahren möglich, dann aber mit Abschlägen. Das bedeutet: Die vereinfachte Aussage, man könne „zwei Jahre früher ohne Abschläge in Rente gehen“, stimmt nur insoweit, als die besondere Rentenart gegenüber der Regelaltersrente frühere Zugänge eröffnet. Ob ein abschlagsfreier Beginn bereits möglich ist, hängt jedoch vom Geburtsjahr ab.

Auch die sogenannte Nahtlosigkeitsregelung ist in diesem Zusammenhang wichtig. Wenn über einen Antrag auf Erwerbsminderungsrente noch nicht entschieden ist und gleichzeitig keine reguläre Vermittlung in Arbeit möglich erscheint, kann unter den gesetzlichen Voraussetzungen Arbeitslosengeld nach § 145 SGB III gezahlt werden. Das verhindert, dass Betroffene während eines laufenden Rentenverfahrens ohne Einkommen dastehen.

Nachteilsausgleiche: Entlastung, die nicht immer direkt auf dem Konto sichtbar wird

Ein besonders wichtiger Gedanke des Videoskripts ist der Hinweis auf Nachteilsausgleiche. Viele Betroffene achten vor allem auf monatliche Geldleistungen. Tatsächlich entsteht Entlastung aber oft auch dort, wo keine klassische Überweisung erfolgt.

Nachteilsausgleiche können Kosten senken, Rechte erweitern und den Alltag spürbar erleichtern. Dazu zählen steuerliche Vergünstigungen, Vergünstigungen im Nahverkehr, Vorteile bei der Kfz-Steuer, die Mitnahme einer Begleitperson oder eine Ermäßigung beim Rundfunkbeitrag. Welche Entlastung in Betracht kommt, hängt wieder vom Grad der Behinderung und von den Merkzeichen ab.

Der Behinderten-Pauschbetrag spielt dabei eine besonders große Rolle. Er kann bereits ab einem festgestellten Grad der Behinderung von 20 geltend gemacht werden und steigt mit dem Grad der Behinderung an. Nach den Lohnsteuer-Hinweisen 2026 reicht er von 384 Euro bis 2.840 Euro; bei Hilflosigkeit oder bestimmten Merkzeichen gelten weitergehende Beträge. Hinzu kommen unter bestimmten Voraussetzungen Pauschalen für behinderungsbedingte Fahrtkosten. Wer diese Möglichkeiten in der Steuererklärung nicht berücksichtigt, verzichtet Jahr für Jahr auf legale Entlastung.

Auch beim Rundfunkbeitrag zeigt sich, wie stark die genaue Feststellung von Merkzeichen ins Gewicht fällt. Mit dem Merkzeichen RF ist eine Ermäßigung möglich; bei Taubblindheit oder bei bestimmten sozialrechtlichen Konstellationen kommt auch eine Befreiung in Betracht. Anträge müssen jedoch aktiv gestellt und mit den passenden Nachweisen belegt werden.

Warum Zuständigkeiten so oft übersehen werden

In der Beratungspraxis scheitern viele Ansprüche nicht daran, dass das Recht keine Hilfe vorsieht. Der häufiger auftretende Fehler liegt darin, dass Anträge an die falsche Stelle gerichtet werden oder Leistungen miteinander verwechselt werden.

Wer Grundsicherung beim falschen Träger beantragt, Pflegebedarf mit medizinischen Leistungen vermischt oder Teilhabeleistungen nicht als solche bezeichnet, verliert häufig Wochen oder Monate. Das Skript bringt diese bürokratische Realität präzise auf den Punkt: Nicht nur der Antrag selbst, auch die richtige Adresse entscheidet darüber, ob Hilfe rechtzeitig ankommt.

Lebensbereich Typisch zuständige Stelle Feststellung von GdB, Merkzeichen und Schwerbehindertenausweis Versorgungsamt bzw. Landesamt für Soziales Grundsicherung für Erwerbsfähige Jobcenter Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Sozialamt Pflegegeld, Pflegegrad, Verhinderungspflege, Kurzzeitpflege Pflegekasse Hilfsmittel, Krankenhaus, Heilmittel, Zuzahlungsbefreiung Krankenkasse Erwerbsminderungsrente und Altersrente für schwerbehinderte Menschen Deutsche Rentenversicherung Eingliederungshilfe und Persönliches Budget Je nach Fall der zuständige Rehabilitationsträger bzw. Träger der Eingliederungshilfe

Fazit: Nicht ein „Topf“, sondern mehrere Ansprüche nebeneinander

Wer nur nach „dem einen Geld für Schwerbehinderte“ sucht, denkt in der Praxis oft zu klein. Das deutsche Sozialrecht arbeitet mit getrennten Leistungsbereichen. Lebensunterhalt, Pflege, medizinische Versorgung, Teilhabe, Rente und Nachteilsausgleiche folgen jeweils eigenen Regeln. Für Betroffene heißt das, dass gute Vorbereitung mehr bewirken kann als der bloße Verweis auf eine Schwerbehinderung. Entscheidend sind vollständige Unterlagen, passende Nachweise, ein sauber formulierter Antrag und die richtige Zuständigkeit.

Gerade deshalb ist es sinnvoll, die eigene Situation nicht nur nach „monatlichem Geld“ zu sortieren, sondern nach Lebensbereichen. Wer braucht Hilfe beim Wohnen? Wer hat pflegerischen Bedarf? Wer benötigt Assistenz im Beruf oder im Studium? Wer zahlt dauerhaft hohe Zuzahlungen? Wer hat steuerliche Entlastungen bislang nicht genutzt? Erst aus diesen Fragen ergibt sich ein vollständiges Bild der Ansprüche.

Beispiel aus der Praxis

Eine 58-jährige Frau mit einem Grad der Behinderung von 60 lebt allein und kann nach einer schweren Erkrankung nur noch eingeschränkt arbeiten. Zunächst beantragt sie nur Unterstützung beim Jobcenter. Dort erhält sie zwar Leistungen zum Lebensunterhalt, übersieht aber zunächst mehrere weitere Möglichkeiten.

Erst nach genauer Prüfung stellt sich heraus, dass sie zusätzlich wegen ihrer Reha-Maßnahme einen Mehrbedarf geltend machen kann, bei der Krankenkasse wegen hoher Medikamentenkosten die Zuzahlungsbefreiung beantragen sollte und in der Steuererklärung den Behinderten-Pauschbetrag nutzen kann. Parallel lässt sie von der Rentenversicherung prüfen, ob mittelfristig eine Erwerbsminderungsrente oder später die Altersrente für schwerbehinderte Menschen in Betracht kommt.

Das Beispiel zeigt, dass finanzielle Entlastung oft nicht aus nur einer Leistung entsteht, sondern aus dem Zusammenspiel mehrerer Ansprüche.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung: Informationen zur Altersrente für schwerbehinderte Menschen, zu Altersgrenzen und zur Wartezeit.

Bundesgesundheitsministerium: Informationen zu Zuzahlungen, Belastungsgrenzen und Chronikerregelung sowie zu Pflegeleistungen.