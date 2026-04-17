Veröffentlicht am von Sebastian Bertram

Supermarkt Penny-App diskriminiert mit Rabatten nicht Rentner und Schwerbehinderte – Urteil

Lesedauer < 1 Minute

Der Lebensmitteldiscounter Penny diskriminiert mit der Gewährung von Rabatten per Smartphone-App keine älteren oder behinderten Verbraucher. Dies hat das Oberlandesgericht (OLG) Hamm am Donnerstag, 16. April 2026, geurteilt und die Klage des Verbraucherzentrale Bundesverbandes (vzbv) abgewiesen (Az.: I-13 UKI 7/25). Das Gericht ließ jedoch die Revision zum Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe zu.

Verbraucherschützer klagten

Die Verbraucherschützer hatten moniert, dass Penny Rabatte für Lebensmittel nur Nutzerinnen und Nutzer gewährt, die die Penny-App verwenden. Damit seien viele ältere oder behinderte Menschen von den Rabatten ausgeschlossen.

So verwies der vzbv auf Zahlen des Statistischen Bundesamtes, wonach im Jahr 2025 in der Gruppe der 65- bis 74-Jährigen etwa jede zehnte Person offline ist.

Weitere Unterlassungsklagen gegen Lidl und Netto

Neben der Klage gegen Penny laufen auch vergleichbare Unterlassungsklagen gegen Lidl vor dem Brandenburgischen OLG (Az.: 6 UKI 2/25) und gegen Netto vor dem OLG Bamberg (Az.: 3 UKI 16/25 e). Anbieter sollten vielmehr gleichwertige Alternativen für Rabatte auch ohne App bieten, wie etwa per Kundkarte oder Coupon an der Kasse, forderte der vzbv.

OLG Hamm weist Klage von Verbraucherschützern wegen App-Rabatten ab

Im aktuellen Verfahren stellte das OLG Hamm jedoch keine „Benachteiligung aus Gründen einer Behinderung oder des Alters“ fest. Weder liege eine unmittelbare noch eine mittelbare Benachteiligung vor.

Jedermann könne die App nutzen. Es könne auch nicht festgestellt werden, dass eine App-Nutzung als Voraussetzung für eine Rabattgewährung Menschen wegen ihres Alters oder wegen einer Behinderung besonders benachteiligen würde.

Allein der allgemeine Einwand, dass Rentner das Internet und das Smartphone weniger nutzten als jüngere Menschen, reiche nicht für den Nachweis einer verbotenen Benachteiligung aus. Die vom vzbv vorgelegten statistischen Werte würden sich auch nicht auf die Penny-App beziehen. Warum ältere Menschen das Internet und Smartphones weniger nutzten als jüngere Menschen, bleibe offen, so das OLG.

📚 Lesen Sie auch:
Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co.

Newsletter

100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Tipp: Gegen-Hartz.de auf Google News folgen

Weitere aktuelle News:

Aktuelle Urteile zum Bürgergeld, Sozialhilfe und Rente
Bürgergeld: Jobcenter muss hohe Heizkosten übernehmen, wenn Wohnungsalternativen fehlen

Bürgergeld: Jobcenter muss hohe Heizkosten übernehmen, wenn Wohnungsalternativen fehlen

In einem Verfahren vor dem Sozialgericht Speyer ging es um eine Frage, die viele Bürgergeld-Beziehende kennen: Das Jobcenter hält die Miete für „unangemessen“ und kürzt die Kosten der Unterkunft. Betroffene ...
Weiterlesen
Aktuelle Urteile zum Bürgergeld, Sozialhilfe und Rente
Urteil mit Signalwirkung: Pfändung vom Bürgergeld auf dem Konto rechtens

Urteil mit Signalwirkung: Pfändung vom Bürgergeld auf dem Konto rechtens

Erhalten überschuldete Menschen Sozialleistungen vom Jobcenter auf ein reguläres Girokonto überwiesen, müssen sie mit der Pfändung des Bürgergeldes rechnen. Denn nur ein Pfändungsschutzkonto schützt vor einer Pfändung überwiesener Sozialleistungen, stellte ...
Weiterlesen
Aktuelle Urteile zum Bürgergeld, Sozialhilfe und Rente
Ein unbefristeter Schwerbehindertenausweis schützt nicht vor amtlicher Nachprüfung

Ein unbefristeter Schwerbehindertenausweis schützt nicht vor amtlicher Nachprüfung

Viele Betroffene verbinden mit einem „unbefristeten“ Schwerbehindertenausweis die Vorstellung, die Anerkennung als schwerbehinderter Mensch sei damit auf Dauer abgesichert. Ein Grundsatzurteil des Bundessozialgerichts hat dieser Erwartung schon vor Jahren eine klare ...
Weiterlesen