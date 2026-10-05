5.000 Euro brutto und trotzdem weniger Rentenpunkte: Was sich 2027 ändern könnte

Das Gehalt bleibt gleich, doch für die spätere Rente könnte ein Beschäftigungsjahr weniger bringen als zuvor. Bei 5.000 Euro Monatsbrutto zeigt sich dieser Effekt in den geplanten Rechengrößen für 2027 besonders anschaulich.

Eine verbreitete Modellrechnung kommt über 45 Jahre auf rund 62 Euro Unterschied bei der monatlichen Bruttorente. Daraus folgt allerdings weder eine entsprechende Kürzung bestehender Renten noch ein pauschaler Verlust für alle, die 2027 in den Ruhestand gehen.

Warum gleiches Gehalt nicht immer gleich viele Rentenpunkte bringt

Für die gesetzliche Rente zählt das Verhältnis zwischen dem eigenen beitragspflichtigen Jahresverdienst und dem Durchschnittsentgelt des jeweiligen Kalenderjahres. Wer genau diesen Vergleichswert verdient, erhält grundsätzlich einen Entgeltpunkt.

Liegt das eigene Einkommen darüber, entstehen entsprechend mehr Punkte. Steigt der Vergleichswert, während das persönliche Gehalt unverändert bleibt, fällt die Zahl der für dieses Einkommen erworbenen Punkte niedriger aus.

Diese Berechnung ist in § 70 SGB VI geregelt. Es handelt sich um einen bestehenden Mechanismus der Rentenversicherung, nicht um eine neu eingeführte pauschale Rentenkürzung.

Welche Werte für 2027 vorgesehen sind

Für 2026 beträgt das vorläufige Durchschnittsentgelt 51.944 Euro. Der Referentenentwurf zur Sozialversicherungsrechengrößen-Verordnung 2027 sieht für das kommende Jahr einen vorläufigen Wert von 53.452 Euro vor.

Nach dem veröffentlichten Verfahrensstand des Bundesarbeitsministeriums stehen der Beschluss der Bundesregierung und die Zustimmung des Bundesrats noch aus. Die Rechnung mit dem Wert für 2027 beschreibt deshalb zunächst die Wirkung des Entwurfs.

Die jährliche Fortschreibung der Rechengrößen folgt gesetzlichen Vorgaben zur Lohnentwicklung – für 2027 liegt ihr eine Lohnentwicklung von 4,38 Prozent im Jahr 2025 zugrunde. Dass der Vergleichswert steigt, bedeutet jedoch nicht, dass jeder einzelne Beschäftigte eine entsprechende Gehaltserhöhung erhält.

Die 4,38 Prozent sind nicht mit dem Unterschied zwischen den beiden vorläufigen Durchschnittsentgelten gleichzusetzen. Für den vorgesehenen Wert 2027 wird das endgültige Durchschnittsentgelt 2025 nach der gesetzlichen Berechnungsmethode mit der doppelten Lohnzuwachsrate fortgeschrieben.

Was ein einzelnes Arbeitsjahr mit 5.000 Euro brutto bringt

Bei zwölf Monatsgehältern von jeweils 5.000 Euro ergibt sich ohne zusätzliche Sonderzahlungen ein Jahresverdienst von 60.000 Euro. Für die folgende Modellrechnung wird unterstellt, dass dieser Betrag vollständig rentenversicherungspflichtig ist.

Nach dem vorläufigen Wert für 2026 ergeben 60.000 Euro geteilt durch 51.944 Euro rund 1,1551 Entgeltpunkte. Mit dem vorgesehenen Vergleichswert für 2027 wären es rund 1,1225 Punkte.

Berechnung für ein Beitragsjahr Werte 2026 Vorgesehene Werte 2027 Monatliches Bruttogehalt 5.000 Euro 5.000 Euro Beitragspflichtiger Jahresverdienst 60.000 Euro 60.000 Euro Vorläufiges Durchschnittsentgelt 51.944 Euro 53.452 Euro Rechnerische Entgeltpunkte 1,1551 1,1225 Daraus entstehende monatliche Bruttorente bei 42,52 Euro Rentenwert 49,11 Euro 47,73 Euro

Die letzte Zeile zeigt ausschließlich den Rentenbaustein aus diesem einen Beitragsjahr. Unterstellt sind eine Altersrente ohne Abschläge oder Zuschläge und für beide Varianten derselbe Rentenwert.

Seit Juli 2026 beträgt der aktuelle Rentenwert 42,52 Euro. Er dient hier als einheitlicher Bewertungsmaßstab, nicht als Vorhersage für einen späteren Rentenbeginn.

Für ein Beitragsjahr beträgt die Differenz rund 1,39 Euro

Mit ungerundeten Zwischenwerten gerechnet liegt der Unterschied bei etwa 0,0326 Entgeltpunkten. Bewertet mit 42,52 Euro entspricht das rund 1,39 Euro monatlicher Bruttorente.

Wer 2027 weiterarbeitet, erwirbt in diesem Beispiel also weiterhin zusätzliche Rentenansprüche. Der zusätzliche Baustein fällt lediglich kleiner aus als bei einer Berechnung desselben Einkommens mit dem Vergleichswert für 2026.

Dieser Unterschied ist für die Einordnung wichtig. Eine geringere Zahl neu erworbener Punkte ist etwas anderes als das Streichen bereits vorhandener Punkte.

Woher die rund 62 Euro nach 45 Jahren kommen

Der Beitrag von rentenbescheid24.de überträgt den Unterschied auf 45 gleich bewertete Beitragsjahre. Dabei werden zwei fiktive Erwerbsverläufe gegenübergestellt, in denen jeweils dieselben Jahreswerte über die gesamte Dauer gelten.

Mit den 2026er Werten ergeben sich so rund 2.210,15 Euro monatliche Bruttorente, mit den vorgesehenen 2027er Werten rund 2.147,80 Euro. Die Differenz beträgt rund 62,35 Euro.

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Das ist eine Modellrechnung, keine individuelle Rentenprognose. Der Ausgangsbeitrag weist selbst darauf hin, dass sich Einkommen, Durchschnittsentgelt und Rentenwert im tatsächlichen Erwerbsleben verändern.

Die vollständige Gegenüberstellung erläutert auch gegen-hartz.de im Beitrag „Weniger Rente ab 2027: So viel bringen 5.000 Euro brutto nach 45 Jahren“.

Vergangene Arbeitsjahre werden nicht mit dem neuen Wert neu bewertet

Ein Beschäftigter, der 2027 in Rente geht, bekommt nicht sämtliche früheren Beitragsjahre anhand des Durchschnittsentgelts für 2027 berechnet. Grundsätzlich wird das Einkommen jedes Kalenderjahres dem Durchschnittsentgelt desselben Jahres gegenübergestellt.

Deshalb lässt sich aus 45 Versicherungsjahren und einem letzten Monatsgehalt von 5.000 Euro keine bestimmte Rentenhöhe ableiten. Frühere Verdienste, Teilzeitphasen, Unterbrechungen und weitere rentenrechtliche Zeiten können den tatsächlichen Anspruch erheblich verändern.

Auch die Zahl 45 ist hier zunächst nur die angenommene Dauer der Modellrechnung. Sie sagt für sich genommen nichts darüber aus, ob sämtliche Voraussetzungen einer bestimmten Altersrente erfüllt sind.

„Vorläufig“ ist für die persönliche Berechnung wichtig

Das vorläufige Durchschnittsentgelt ist von einem später festgestellten endgültigen Wert zu unterscheiden. Für das Kalenderjahr des Rentenbeginns und das davorliegende Kalenderjahr schreibt § 70 SGB VI die Verwendung der vorläufig bestimmten Beträge vor.

Für weiter zurückliegende Jahre werden grundsätzlich die jeweiligen endgültigen Durchschnittsentgelte herangezogen. Wer noch viele Jahre bis zum Ruhestand hat, sollte die hier berechneten Punkte deshalb nicht als abschließend festgestelltes persönliches Ergebnis behandeln.

Welche Gehaltserhöhung den Unterschied rechnerisch ausgleichen würde

Die beiden verwendeten Vergleichswerte unterscheiden sich um rund 2,90 Prozent. Würde das persönliche Einkommen im selben Verhältnis steigen, bliebe die rechnerische Zahl der jährlichen Entgeltpunkte in diesem Vergleich gleich.

Aus 5.000 Euro Monatsbrutto müssten dafür rund 5.145,16 Euro werden. Bei zwölf gleichen Monatsgehältern und unveränderten übrigen Annahmen würde dieses Einkommen mit dem vorgesehenen 2027er Wert ungefähr dieselben Punkte ergeben wie 5.000 Euro mit dem Wert für 2026.

Das ist eine mathematische Vergleichsgröße und kein Anspruch auf eine Gehaltserhöhung. Sie zeigt aber, warum für die Rentenentwicklung nicht nur das Gehalt in Euro, sondern auch dessen Verhältnis zur allgemeinen Verdienstentwicklung zählt.

Die spätere Auszahlung hängt auch vom Rentenwert ab

Entgeltpunkte allein sind noch kein Eurobetrag. Für die monatliche Rente werden unter anderem die persönlichen Entgeltpunkte, der Rentenartfaktor und der aktuelle Rentenwert miteinander verknüpft.

Ein steigender Rentenwert kann den Eurobetrag vorhandener Ansprüche erhöhen. Aus weniger Punkten für ein einzelnes neues Beitragsjahr lässt sich daher nicht unmittelbar eine sinkende gesamte Rentenzahlung ableiten.

Die dargestellten Beträge sind zudem Bruttowerte. Sie sind nicht mit dem später tatsächlich verfügbaren Einkommen gleichzusetzen.

Beispiel aus der Praxis: Ein weiteres Arbeitsjahr erhöht die Rente weiterhin

Das folgende Beispiel ist fiktiv: Eine Angestellte verdient 2026 monatlich 5.000 Euro brutto und erhält 2027 keine Gehaltserhöhung. Sie liest von rund 62 Euro weniger Rente und befürchtet, dieser Betrag werde von ihren bisherigen Ansprüchen abgezogen.

Die Rechnung zeigt etwas anderes: Nach den verwendeten vorläufigen Werten käme sie für 2027 auf rund 1,1225 zusätzliche Entgeltpunkte. Beim heutigen Rentenwert entsprechen diese ohne Abschläge rund 47,73 Euro zusätzlicher monatlicher Bruttorente.

Mit den 2026er Vergleichswerten wären es für dasselbe Jahreseinkommen rund 49,11 Euro gewesen. Für ihre persönliche Planung lässt sie deshalb ihren tatsächlichen Versicherungsverlauf prüfen, statt die 45-Jahres-Modellrechnung als individuellen Verlust zu übernehmen.

Quellen: Bundesarbeitsministerium, Referentenentwurf und Verfahrensübersicht zur Sozialversicherungsrechengrößen-Verordnung 2027; § 64 SGB VI, § 70 SGB VI und Anlage 1 SGB VI; Deutsche Rentenversicherung zur Rentenanpassung 2026; rentenbescheid24.de, Beitrag vom 28. September 2026. Eigene Berechnungen auf Grundlage der genannten Werte; Rundungsdifferenzen sind möglich.