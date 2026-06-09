25 Prozent mehr Bürgergeld-Sanktionen im Jahr 2025 – ab Juli 2026 kommt das noch dazu

Die Jobcenter haben im Jahr 2025 rund 461.400 Leistungsminderungen ausgesprochen, 25 Prozent mehr als im Vorjahr. Das zeigen die aktuellen Daten der Bundesagentur für Arbeit. Dieser Anstieg trifft Leistungsberechtigte in dem Moment, in dem ab dem 1. Juli 2026 das neue Grundsicherungsgeld härtere Sanktionen einführt.

Wer jetzt einen Sanktionsbescheid bekommt, hat konkrete Möglichkeiten, sich innerhalb einer Monatsfrist dagegen zu wehren.

Was die BA-Statistik über Sanktionen wirklich zeigt

In der politischen Debatte um das Bürgergeld dominierte lange das Bild von Menschen, die jede Arbeit prinzipiell verweigern. Die Statistik der Bundesagentur für Arbeit zeichnet ein anderes Bild. Von den 461.400 Leistungsminderungen des Jahres 2025 entfielen 85,5 Prozent auf versäumte Meldetermine: rund 394.600 Kürzungen, weil jemand eine Einladung des Jobcenters oder einen Untersuchungstermin nicht wahrgenommen hat.

Nur rund 31.000 Minderungen gingen auf eine verweigerte Arbeit, Ausbildung oder Maßnahme zurück.

Das ist der entscheidende Befund: Nicht die Arbeitsverweigerung, sondern das Versäumen einer Einladung verursacht fast alle Sanktionen. Viele Kürzungen treffen Menschen, die erkrankt waren, die Post verspätet erhalten haben oder einen Termin missverstanden haben, nicht solche, die Arbeit prinzipiell ablehnen. Die durchschnittliche Minderung lag 2025 bei rund 66 Euro monatlich.

Sanktionen wegen versäumter Termine gezielt anfechten

Jede Leistungsminderung wegen eines versäumten Termins ist nur rechtmäßig, wenn das Jobcenter die betreffende Person zuvor schriftlich über die Rechtsfolgen belehrt hat. Fehlt diese Belehrung oder ist sie unvollständig, ist der Sanktionsbescheid angreifbar.

Ebenso gilt: Das Jobcenter muss nachweisen, dass die Einladung dem Betroffenen auch tatsächlich zugegangen ist. Wer bestreitet, eine Einladung erhalten zu haben, muss das im Widerspruch klar benennen.

Ein wichtiger Grund schließt die Sanktion aus. Wer wegen Erkrankung, einem behördlichen Termin oder anderen unverschuldeten Umständen nicht erscheinen konnte, darf nicht sanktioniert werden, sofern der Grund gegenüber dem Jobcenter dargelegt und nachgewiesen wird.

Das Jobcenter ist verpflichtet, solche Gründe vor Erlass des Bescheids zu prüfen. Wer im Widerspruchsverfahren nachträglich Belege vorlegt, kann eine bereits festgestellte Minderung noch zu Fall bringen.

Eine weitere Schutzregel, die im Alltag wenig bekannt ist: Nach dem Gesetz ist die Feststellung einer Minderung wegen Pflichtverletzung nur innerhalb von sechs Monaten ab dem Zeitpunkt der Pflichtverletzung zulässig. Bescheide, die auf länger zurückliegende Ereignisse gestützt werden, sollten daher auf diesen Punkt geprüft werden.

Arbeitsunfähigkeit schützt vor bestimmten Sanktionen

Wer erkrankt ist und sich ordnungsgemäß beim Jobcenter abmeldet sowie spätestens am dritten Krankheitstag ein ärztliches Attest vorlegt, ist gesetzlich geschützt. Bei ordnungsgemäß angezeigter und bescheinigter Arbeitsunfähigkeit findet die Sanktionsregel für Pflichtverletzungen keine Anwendung.

Das heißt konkret: Wer in diesem Zeitraum eine zumutbare Arbeit nicht antritt, eine Maßnahme abbricht oder Bewerbungsbemühungen nicht nachweist, darf dafür nicht gekürzt werden.

Dieser Schutz gilt nicht automatisch. Er setzt voraus, dass die Krankmeldung beim Jobcenter eingeht und das Attest fristgerecht nachgereicht wird. Für versäumte Meldetermine gilt eine separate Vorschrift: Die Sanktionsnorm für Meldeversäumnisse ist eigenständig, sodass die Krankmeldung allein dort nicht schützt. Wer einen Termin krankheitsbedingt versäumt, muss das Jobcenter sofort informieren und das Attest einreichen.

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Widerspruch gegen Sanktionen einlegen — Fristen und Vorgehen

Gegen jeden Sanktionsbescheid kann Widerspruch eingelegt werden. Die Frist beträgt einen Monat ab dem Tag, an dem der Bescheid zugegangen ist. Wer die Frist versäumt, verliert das Recht auf das Widerspruchsverfahren. Ausnahme: Enthält der Bescheid keine oder eine fehlerhafte Rechtsbehelfsbelehrung, verlängert sich die Frist auf ein Jahr.

Der Widerspruch muss schriftlich beim Jobcenter eingehen. Eine Begründung ist für die Fristwahrung nicht erforderlich, ein knapper Satz genügt. Der Eingang sollte dokumentiert werden, etwa durch Einschreiben mit Rückschein oder persönliche Abgabe mit Quittierung. Wird der Widerspruch abgelehnt, kann innerhalb eines Monats Klage beim Sozialgericht erhoben werden.

Eilrechtsschutz beim Sozialgericht beantragen

Sanktionsbescheide sind sofort vollziehbar: Das Jobcenter zahlt die gekürzte Summe auch während eines laufenden Widerspruchs. Wer die finanzielle Lücke nicht überbrücken kann, muss beim Sozialgericht einen Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung stellen. Wird ihm stattgegeben, wird die Sanktion vorläufig ausgesetzt.

Ein Eilantrag macht vor allem dann Sinn, wenn die Kürzung existenzgefährdend wirkt oder der Bescheid einen offensichtlichen formalen Fehler enthält. Das Gericht wägt die Erfolgsaussichten des Widerspruchs gegen die unmittelbaren Folgen für den Betroffenen ab.

Wer einen solchen Antrag stellt, sollte konkret darlegen, warum die Kürzung nicht überbrückt werden kann, und vorhandene Belege für wichtige Gründe beifügen. Zuständig ist das Sozialgericht am Wohnort des Antragstellers; ein Anwalt ist nicht zwingend erforderlich.

Was sich ab dem 1. Juli 2026 beim Sanktionsrecht ändert

Mit dem Dreizehnten Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze, das am 22. April 2026 im Bundesgesetzblatt verkündet wurde, tritt das Sanktionsrecht in zwei Stufen in Kraft. Seit dem 23. April 2026 gilt: Wer eine zumutbare Arbeit willentlich ablehnt oder abbricht, kann bereits beim ersten Fall den vollständigen Regelbedarf verlieren.

Diese Vollsanktion setzt voraus, dass die Arbeitsaufnahme tatsächlich und unmittelbar möglich war und willentlich verweigert wurde. Ein nachgewiesener wichtiger Grund schließt sie aus.

Ab dem 1. Juli 2026 sollen nach den Reformplänen weitere Verschärfungen in Kraft treten. Die bisherige Stufung soll entfallen: Statt bisher 10, dann 20, dann 30 Prozent bei aufeinanderfolgenden Pflichtverletzungen soll nach Bundesregierungsangaben bereits die erste festgestellte Pflichtverletzung eine Kürzung von 30 Prozent des Regelbedarfs auslösen.

Was jetzt schon feststeht: Das Sanktionsrecht verzeiht weniger. Widerspruch und Eilrechtsschutz bleiben das einzige Korrektiv gegen fehlerhafte Bescheide.

Häufige Fragen zu Sanktionen und Widerspruch

Was kostet mich ein versäumter Termin aktuell?

Bis Ende Juni 2026: 10 Prozent des Regelbedarfs für einen Monat. Bei 563 Euro sind das 56,30 Euro. Die Unterkunftskosten bleiben unberührt. Ab dem zweiten Versäumnis steigt die Kürzung stufenweise auf maximal 30 Prozent.

Muss ich den Widerspruch begründen?

Nein. Ein formloser schriftlicher Widerspruch reicht für die Fristwahrung aus. Die Begründung kann nachgereicht werden. Wichtig ist, dass der Widerspruch innerhalb eines Monats beim Jobcenter eingeht und der Eingang nachweisbar ist.

Was tue ich, wenn ich die Einladung nicht erhalten habe?

Das Jobcenter trägt die Beweislast für den Zugang der Einladung. Wer bestreitet, ein Schreiben erhalten zu haben, sollte das im Widerspruch klar benennen. Das Jobcenter muss dann belegen, wann und wie zugestellt wurde. Gelingt dieser Nachweis nicht, ist die Sanktion rechtswidrig.

Quellen

Bundesagentur für Arbeit: Presseinformation Nr. 13 vom 13. April 2026 – Zahl der Leistungsminderungen ist 2025 gegenüber dem Vorjahr gestiegen

dejure.org: § 31a SGB II – Rechtsfolgen bei Pflichtverletzungen (Stand: 23.04.2026, BGBl. I Nr. 107 vom 16.04.2026)

dejure.org: § 56 SGB II – Anzeige- und Bescheinigungspflicht bei Arbeitsunfähigkeit

dejure.org: § 84 SGG – Frist und Form des Widerspruchs; § 86b SGG – Eilrechtsschutz