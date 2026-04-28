1000 Euro steuerfreie Prämie für Rentner zur Rente möglich: Diese Bedingungen gelten jetzt

Eine steuerfreie Prämie von bis zu 1000 Euro kann auch für Rentnerinnen und Rentner interessant werden. Sie ist aber keine neue Rentenzahlung und auch kein Zuschuss, den der Staat automatisch an Rentnerinnen und Rentner überweist. Entscheidend ist vielmehr, ob neben der Rente noch ein Beschäftigungsverhältnis besteht.

Die Bundesregierung hat eine Entlastungsprämie auf den Weg gebracht, die Arbeitgeber ihren Beschäftigten steuer- und abgabenfrei zahlen können. Der Bundestag hat der Regelung am 24. April 2026 zugestimmt. Nach Angaben der Bundesregierung muss vor dem Inkrafttreten noch der Bundesrat zustimmen; außerdem ist die Verkündung des Gesetzes im Bundesgesetzblatt nötig.

Für viele Rentnerinnen und Rentner bedeutet das: Die Prämie ist möglich, aber keineswegs sicher. Wer ausschließlich Rente bezieht und nicht arbeitet, gehört in der Regel nicht zum Kreis der Begünstigten. Wer dagegen im Ruhestand weiterbeschäftigt ist, etwa in einem Minijob oder in Teilzeit, kann von der Zahlung profitieren.

Was hinter der Entlastungsprämie steckt

Die geplante Zahlung soll Beschäftigte angesichts gestiegener Preise entlasten. Arbeitgeber sollen bis zu 1000 Euro zusätzlich zum Arbeitslohn auszahlen können, ohne dass darauf Lohnsteuer oder Sozialversicherungsbeiträge anfallen. Für Arbeitnehmer kommt die Prämie deshalb grundsätzlich brutto wie netto an.

Die Regelung ähnelt der früheren Inflationsausgleichsprämie, die bis Ende 2024 möglich war. Neu ist jedoch der niedrigere Betrag von bis zu 1000 Euro. Außerdem soll die Zahlung zeitlich befristet sein.

Nach dem bisherigen Stand soll die steuerfreie Auszahlung erst ab dem Tag nach der Verkündung des Gesetzes möglich sein. Eine Zahlung vor dem Inkrafttreten wäre nach der Einordnung von Steuerexperten nicht von der neuen Steuerbefreiung umfasst. Arbeitgeber sollten deshalb den genauen Startzeitpunkt beachten.

Warum Rentner nicht automatisch profitieren

Die Prämie knüpft an Arbeitseinkommen an. Sie wird nicht von der Rentenversicherung gezahlt und erhöht auch nicht die gesetzliche Rente. Rentnerinnen und Rentner erhalten sie nur dann, wenn sie zugleich Arbeitnehmer sind.

Das kann bei einem Minijob im Ruhestand der Fall sein. Auch eine sozialversicherungspflichtige Teilzeitbeschäftigung oder eine kurzfristige Beschäftigung kann ausreichen. Entscheidend ist, dass ein Arbeitgeber vorhanden ist, der die Prämie als zusätzliche Leistung zahlt.

Damit unterscheidet sich die Entlastungsprämie deutlich von allgemeinen Rentenerhöhungen. Eine Rentenanpassung betrifft die laufende Altersrente. Die Prämie dagegen ist eine freiwillige Arbeitgeberleistung aus einem Arbeitsverhältnis.

Freiwillige Zahlung statt Rechtsanspruch

Ein wichtiger Punkt ist die Freiwilligkeit. Arbeitgeber dürfen die Prämie zahlen, müssen es aber nicht. Beschäftigte können sie also nicht allein deshalb verlangen, weil das Gesetz die steuerfreie Auszahlung ermöglicht.

Unternehmen können je nach wirtschaftlicher Lage entscheiden, ob sie die Prämie zahlen. Sie können auch weniger als 1000 Euro gewähren. Ebenso ist denkbar, dass ein Betrieb die Zahlung in Teilbeträgen leistet, sofern die gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden.

Für Rentner mit Nebenjob heißt das: Ein Gespräch mit dem Arbeitgeber kann sinnvoll sein. Ein Anspruch entsteht aber nur dann, wenn sich ein solcher Anspruch aus Arbeitsvertrag, Tarifvertrag, Betriebsvereinbarung oder einer verbindlichen Zusage ergibt.

Die Prämie muss zusätzlich zum Lohn gezahlt werden

Die Steuerfreiheit setzt voraus, dass die Prämie zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gezahlt wird. Der Arbeitgeber darf also nicht einfach regulären Lohn, Weihnachtsgeld oder eine bereits vereinbarte Gehaltserhöhung umbenennen. Eine Entgeltumwandlung ist nicht erlaubt.

Diese Vorgabe soll verhindern, dass normale Vergütung nachträglich steuerfrei gestellt wird. Begünstigt ist nur eine echte zusätzliche Leistung. In der Lohnabrechnung muss die Zahlung entsprechend ausgewiesen werden.

📚 Lesen Sie auch: Reha an Rente gescheitert: DRV kann bereits bewilligte Reha stoppen

Für Rentner im Minijob ist das besonders relevant. Wird die Prämie korrekt als zusätzliche steuerfreie Leistung gezahlt, zählt sie nicht wie normaler Arbeitslohn. Der Minijobstatus soll dadurch nicht gefährdet werden.

Welche Rentner die 1000 Euro erhalten können

Begünstigt sind vor allem Rentnerinnen und Rentner, die weiterarbeiten. Das kann der Rentner sein, der im Supermarkt aushilft, die Rentnerin mit Bürojob auf Minijob-Basis oder ein Ruheständler, der in Teilzeit beim früheren Arbeitgeber weiterbeschäftigt ist. Auch wer mehrere Beschäftigungen hat, sollte prüfen, wie die Prämie im jeweiligen Arbeitsverhältnis behandelt wird.

Nicht begünstigt sind hingegen Rentner ohne Arbeitgeber. Wer nur gesetzliche Rente, Betriebsrente oder private Altersvorsorge bezieht, hat aus dieser Regelung heraus keinen Zahlungsanspruch. Auch Selbstständige im Ruhestand fallen nicht ohne Weiteres darunter, weil die Prämie an Arbeitgeberleistungen anknüpft.

Situation Einordnung Rentner ohne Beschäftigung In der Regel keine Entlastungsprämie, weil kein Arbeitgeber vorhanden ist. Rentner mit Minijob Prämie möglich, wenn der Arbeitgeber freiwillig zahlt und die Zahlung zusätzlich zum Lohn erfolgt. Rentner in Teilzeit Prämie möglich, sofern ein Arbeitsverhältnis besteht und die gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden. Rentner mit Grundsicherung und Nebenjob Prämie kann besonders interessant sein; nach aktuellen Darstellungen soll sie bei freiwilliger Arbeitgeberzahlung nicht auf bestimmte Sozialleistungen angerechnet werden. Vorzeitige Auszahlung vor Inkrafttreten Problematisch, weil die Steuerfreiheit erst nach Verkündung des Gesetzes gelten soll.

Auswirkungen auf Rente, Steuern und Sozialabgaben

Die Prämie erhöht die gesetzliche Rente nicht. Sie ist keine Rentenleistung, sondern eine Zahlung aus dem Arbeitsverhältnis. Auf die Rentenhöhe hat sie deshalb grundsätzlich keinen direkten Einfluss.

Steuerlich ist der Vorteil gerade die geplante Befreiung bis zu 1000 Euro. Wird die Prämie korrekt gezahlt, fallen auf diesen Betrag keine Lohnsteuer und keine Sozialversicherungsbeiträge an. Beträge oberhalb der Grenze wären nicht mehr in gleicher Weise begünstigt.

Für Bezieher von Grundsicherung oder Bürgergeld ist die Frage der Anrechnung besonders wichtig. Nach aktuellen Darstellungen soll die Prämie bei freiwilliger Arbeitgeberzahlung nicht angerechnet werden. Betroffene sollten dennoch im Einzelfall prüfen lassen, wie die zuständige Stelle die Zahlung behandelt.

Warum der Zeitpunkt wichtig ist

Die neue Steuerfreiheit gilt nicht rückwirkend für beliebige Zahlungen. Nach derzeitigem Stand beginnt der begünstigte Zeitraum erst nach der Verkündung des Gesetzes. Arbeitgeber, die zu früh zahlen, riskieren eine normale steuer- und beitragsrechtliche Behandlung.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Als Enddatum nennt die Bundesregierung den 30. Juni 2027. Damit hätten Betriebe nach Inkrafttreten einen begrenzten Zeitraum, um die Prämie auszuzahlen. Ob sie den Betrag auf einmal oder in Teilbeträgen zahlen, hängt von der konkreten Ausgestaltung und den Vorgaben der Lohnabrechnung ab.

Für Rentner mit Nebenjob kann es deshalb sinnvoll sein, nicht nur nach dem Ob, sondern auch nach dem Wann zu fragen. Die Lohnbuchhaltung muss die Zahlung korrekt zuordnen können. Fehler können dazu führen, dass der steuerliche Vorteil verloren geht.

Was Rentner jetzt beachten sollten

Rentnerinnen und Rentner sollten zunächst klären, ob sie rechtlich Arbeitnehmer sind. Ein Minijob genügt grundsätzlich, sofern ein echtes Arbeitsverhältnis besteht. Wer nur gelegentlich selbstständig tätig ist, fällt dagegen nicht automatisch unter diese Regelung.

Danach kommt es auf den Arbeitgeber an. Er entscheidet, ob er die Prämie zahlt, in welcher Höhe er sie zahlt und wann er sie zahlt. Beschäftigte Rentner können das Thema ansprechen, sollten aber keinen automatischen Anspruch erwarten.

Wichtig ist außerdem die saubere Abrechnung. Die Zahlung muss zusätzlich zum Lohn erfolgen und als Entlastungsprämie erkennbar sein. Nur dann kann sie steuer- und abgabenfrei bleiben.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Herr M. ist 69 Jahre alt, bezieht Altersrente und arbeitet zusätzlich für 520 Euro im Monat in einem kleinen Handwerksbetrieb. Sein Arbeitgeber entscheidet nach Inkrafttreten des Gesetzes, allen Beschäftigten eine Entlastungsprämie zu zahlen. Herr M. erhält 1000 Euro zusätzlich zu seinem normalen Minijob-Lohn.

Die Zahlung ersetzt keinen Lohnbestandteil und wird in der Abrechnung gesondert ausgewiesen. Deshalb bleibt sie nach den geplanten Regeln steuer- und sozialabgabenfrei. Seine gesetzliche Rente läuft unverändert weiter, und der Minijob wird durch die zusätzliche Prämie nicht automatisch zu einer regulär beitragspflichtigen Beschäftigung.

Fragen und Antworten zur 1000-Euro-Prämie für Rentner

1. Können alle Rentner die steuerfreie 1000-Euro-Prämie bekommen?

Nein. Die Prämie ist keine automatische Zahlung an alle Rentnerinnen und Rentner. Sie kommt nur infrage, wenn ein Rentner zusätzlich zur Rente in einem Arbeitsverhältnis steht und der Arbeitgeber die Prämie freiwillig zahlt.

2. Reicht ein Minijob aus, um die Prämie erhalten zu können?

Ja, ein Minijob kann grundsätzlich ausreichen. Entscheidend ist, dass ein echtes Beschäftigungsverhältnis besteht und die Zahlung zusätzlich zum normalen Lohn erfolgt.

3. Muss der Arbeitgeber die 1000 Euro zahlen?

Nein. Der Arbeitgeber darf die Prämie zahlen, ist dazu aber nicht automatisch verpflichtet. Ein Anspruch kann nur entstehen, wenn die Zahlung zum Beispiel im Arbeitsvertrag, Tarifvertrag, in einer Betriebsvereinbarung oder durch eine verbindliche Zusage geregelt ist.

4. Wird die Prämie auf die Rente angerechnet?

Die Prämie ist keine Rentenzahlung und erhöht die gesetzliche Rente nicht. Wird sie korrekt als steuerfreie zusätzliche Arbeitgeberleistung gezahlt, wirkt sie sich grundsätzlich nicht direkt auf die Rentenhöhe aus.

5. Welche Voraussetzung ist besonders wichtig für die Steuerfreiheit?

Die Prämie muss zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gezahlt werden. Der Arbeitgeber darf also keinen regulären Lohnbestandteil, kein vereinbartes Weihnachtsgeld und keine bereits zugesagte Gehaltserhöhung einfach in eine steuerfreie Prämie umwandeln.

Fazit

Die 1000-Euro-Prämie kann für arbeitende Rentnerinnen und Rentner ein spürbarer Vorteil sein. Sie ist aber keine allgemeine Sonderzahlung für alle Ruheständler. Wer nicht beschäftigt ist, wird nach derzeitigem Stand in der Regel nichts erhalten.

Für Rentner mit Minijob oder Teilzeitstelle lohnt sich ein genauer Blick. Entscheidend sind ein bestehendes Arbeitsverhältnis, eine freiwillige Zahlung des Arbeitgebers, die zusätzliche Gewährung zum Lohn und der richtige Auszahlungszeitpunkt. Erst wenn diese Voraussetzungen zusammenkommen, kann die Prämie steuerfrei beim Rentner ankommen.

Quellen

Bundesregierung: Informationen zur Entlastungsprämie für Beschäftigte, Stand 24. April 2026, Haufe: Fachliche Einordnung zur Entlastungsprämie, Steuerfreiheit, Zusätzlichkeit und Inkrafttreten.