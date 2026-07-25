100-Jährige Rentnerin soll nach 60 Jahren jetzt ihre Wohnung verlassen

Eine 100-jährige Mieterin soll nach 57 Jahren ihr Zuhause in Köln-Bickendorf verlieren. Eine Immobiliengesellschaft will das Haus mit neun Parteien abreißen und durch einen profitablen Neubau mit 26 Wohnungen ersetzen. Die Seniorin leidet an Demenz. Ihre Familie warnt, dass ein Umzug sie aus dem Gleichgewicht bringt.

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Seit sechs Jahrzehnten am vertrauten Ort

Lilly Rostock lebt seit fast sechs Jahrzehnten in derselben Wohnung. Hier erinnert sie sich an Vertrautes. Ihre Wohnung bietet ihr genau die Orientierung, die Menschen mit Demenz notwendig brauchen.

Der Eigentümer plant Abriss und Neubau. Als „Kompromiss“ wird eine Ersatzwohnung in der Nähe und eine längere Räumungsfrist angeboten. Für die Familie reicht das nicht aus.

Wer mit 100 Jahren und Demenz aus der vertrauten Umgebung gerissen wird, verliert Sicherheit, Orientierung, Routinen und vertraute Wege. Kurz gesagt wird diesen Menschen der Boden unter den Füßen genommen, um stabil durch den Alltag zu kommen.

Ein Angebot, diesen Verlust an Sicherheit „barrierefrei und energieeffizient“ auszugleichen, wird der Realität von Demenzpatienten nicht gerecht.

Neubaupläne rechtfertigen nicht jede Härte

Bei Neubauten berufen sich Vermieter oft auf eine Verwertungskündigung. Selbst wenn so eine Kündigung formal möglich sein kann, bedeutet das juristisch nicht einen Blankoscheck für die Abrissbirne.

Gerichte müssen immer prüfen, ob der Auszug im konkreten Einzelfall zumutbar ist. Bei einer 100-jährigen, demenzkranken und langjährigen Mieterin trifft dies hochwahrscheinlich nicht zu.

Die Mieterin ist nicht rechtlos. Gerade in solchen Extremfällen sind im Mietrecht Schutzmechanismen eingebaut, und diese lassen sich konsequent nutzen.

Erstens: Widerspruch wegen sozialer Härte

Die Mieterin kann der Kündigung widersprechen und einen Härtefall geltend machen. Alter, Demenz, drohende erhebliche Gesundheitsverschlechterung und die jahrzehntelange Verwurzelung sind dafür klassische und sehr starke Gründe.

Zweitens: Bestreiten, dass die Kündigung konkret und notwendig ist.

Abrissankündigungen müssen belastbar sein: konkrete Planungen, Zeitabläufe, Genehmigungslage, tatsächliche Durchführbarkeit. Ein Neubau allein ist kein Freifahrtsschein.

Drittens: Räumungsfrist maximal strecken

Selbst wenn ein Gericht die Kündigung nicht vollständig stoppt, kann und muss es die Räumung hinauszögern, um unzumutbare Folgen zu verhindern. Bei einer 100-Jährigen gefährdet eine kurze Frist ihre Gesundheit mit Ansage.

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Viertens: Medizinische Belege einreichen

Atteste, Pflegeberichte und fachärztliche Stellungnahmen spielen eine erhebliche Rolle: Welche Auswirkungen hätte ein Umzug voraussichtlich? Welche Risiken bestehen (Desorientierung, Sturzgefahr, akute Verschlechterung, Klinikaufenthalte)?

Je konkreter die medizinischen Dokumente sind, umso besser lässt sich ein Härtefall begründen.

Fünftens: Vergleich nur, wenn er die Mieterin wirklich schützt

Eine Ersatzwohnung ist nicht automatisch eine Lösung. Wenn überhaupt, muss sie praktisch gleichwertig sein, und der Umzug muss sich medizinisch vertreten lassen. Dazu gehören schriftliche Zusagen, Umzugshilfe, Begleitung, Kostenübernahme und vor allem: ein Zeitplan, der sich an der Gesundheit orientiert, nicht am Baukalender.

FAQ: Die fünf wichtigsten Fragen

Kann man wegen Abriss und Neubau kündigen, egal wer drin wohnt?

Nein. Selbst wenn ein Kündigungsgrund behauptet wird, kann ein Härtefall die Kündigung blockieren oder zumindest massiv begrenzen.

Warum ist Demenz im Mietrecht so entscheidend?

Weil der Verlust der vertrauten Umgebung bei Demenz nicht bloß „unangenehm“, sondern potenziell gesundheitlich gravierend ist. Das kann einen Auszug unzumutbar machen.

Reicht eine Ersatzwohnung in der Nähe als Argument gegen den Härtefall?

Nicht automatisch. Nähe hilft, aber sie ersetzt nicht die vertraute Wohnung und kann den Umzugsschock nicht wegzaubern.

Was entscheidet in der Praxis oft das Verfahren?

Die Qualität der Nachweise. Konkrete ärztliche Stellungnahmen, Pflegeberichte und nachvollziehbare Darlegung der Risiken sind häufig der Schlüssel.

Was sollte die Familie sofort tun?

Fristen prüfen, Härtefall sauber begründen, medizinische Unterlagen sammeln, Unterstützung durch Mieterverein oder Fachanwalt sichern und nichts „nebenbei“ unterschreiben, was Rechte schwächt.

Fazit

Dieser Fall ist kein „normaler Mietstreit“. Er ist ein Test dafür, ob unser Rechtsstaat die schützt, die sich selbst kaum noch schützen können. Wenn Gerichte zulassen, dass eine 100-jährige demenzkranke Frau aus ihrem Zuhause gedrängt wird, dann ist das ein fatales Signal an alle Älteren: Eure Stabilität zählt weniger als ein Rendite- oder Projektplan. Eure psychische und physische Stabilität ist wertlos, wenn es um Profite der Vermieter geht.

Genau deshalb muss der Härteaspekt hier das höchste Gewicht haben.

Eine 100-jährige demenzkranke Frau nach 57 Jahren aus der Wohnung zu drängen darf nicht als Kollateralschaden durchgewunken werden.