Schwerbehinderung: Härtefall kippt Eigenbedarfkündigung vor Gericht

Lesedauer 4 Minuten

Der Schwerbehindertenausweis rettet im Mietrecht keine Wohnung. Er ist ein Statusnachweis – mehr nicht. Entscheidend ist, ob die Behinderung im konkreten Konflikt eine unzumutbare Härte auslöst oder ob sie Barrieren und Mehrbelastungen so verdichtet, dass ein Gericht genauer hinschauen muss. Genau hier setzen aktuelle Signale aus der Rechtsprechung an: Sie stärken nicht „den Ausweis“, sondern sie erschweren die Abkürzungen, mit denen Härtefälle bislang oft abgefertigt wurden.

Eigenbedarfskündigung bei Schwerbehinderung: Wenn der Härtefallwiderspruch die Räumung stoppt

In der Praxis läuft es häufig so: Eigenbedarfskündigung, kurze Frist, steigender Druck. Betroffene reagieren mit dem Satz, der ihnen selbstverständlich erscheint: „Ich bin schwerbehindert.“

Dann folgt die Standardantwort der Gegenseite: Das reiche nicht, man brauche „richtige“ Atteste, am besten fachärztlich, ausführlich, am besten mit eindeutiger Umzugsunfähigkeit. Viele Verfahren kippen genau an dieser Stelle – nicht, weil die Belastung gering wäre, sondern weil der Härtevortrag formal als „nicht ausreichend“ behandelt wird.

Härtefallwiderspruch nach § 574 BGB: BGH zieht die Attest-Schranke nach oben

Der Bundesgerichtshof hat mit Urteil vom 16.04.2025 (VIII ZR 270/22) ein wichtiges Signal gesetzt: Ein gesundheitlicher Härtefall muss substantiiert vorgetragen werden, ja – aber er darf nicht reflexhaft daran scheitern, dass kein „perfektes“ fachärztliches Attest vorgelegt wird.

Ein ausführliches Attest kann den Vortrag stützen, ist aber nicht in jedem Fall zwingende Eintrittskarte. Der Schwerpunkt liegt auf dem Inhalt: Welche konkreten Gesundheitsgefahren drohen, welche Funktionsverluste sind zu erwarten, welche Stabilität bricht weg, welche Versorgung ist wohnungsgebunden.

Die Wirkung im Fall ist greifbar, wenn man sie prozessual denkt. Der typische Abwehrsatz „Ohne Facharztattest ist das unbeachtlich“ verliert an Wucht. Für Betroffene steigt die Chance, dass das Gericht nicht an der Form abkürzt, sondern die Zumutbarkeit eines Umzugs tatsächlich prüft – und zwar nicht abstrakt, sondern bezogen auf genau diese Person, genau diese Einschränkungen, genau diese Wohn- und Versorgungssituation.

Diese Verschiebung ist oft der Unterschied zwischen einer schnellen Räumung und einem Verfahren, in dem Aufklärung, Fristverlängerung, Vergleichsdruck oder im Einzelfall sogar ein erfolgreicher Härteeinwand realistisch werden.

Gesundheitliche Härte konkretisieren: Warum „Status“ nicht reicht, aber „Folgen“ wirken

Wer nur den Ausweis vorlegt, liefert eine Überschrift. Gerichte entscheiden aber über den Text darunter. Härte wird plausibel, wenn der Umzug als Risiko beschrieben wird und nicht als Unannehmlichkeit: wenn Treppen, Wege, Badnutzung, Sturzgefahr, Erschöpfung, Schmerzspitzen, Panikreaktionen oder Dekompensationen als reale Umzugsfolgen erscheinen.

📚 Lesen Sie auch: Schwerbehinderung: 200 Euro monatlicher Anspruch für zusätzlichen Mehrbedarf

In diesen Fällen bekommt der Ausweis seine Funktion: nicht als Schutzschild, sondern als Ausgangspunkt für eine nachvollziehbare Kausalkette, die ein Gericht nicht mehr mit einem Standardsatz wegwischen kann.

Modernisierung und Schwerbehinderung: Wenn Baumaßnahmen zur versteckten Räumungsprobe werden

Der zweite Fall ist in vielen Städten der eigentliche Dauerbrenner. Es kommt keine Kündigung, sondern eine Modernisierungsankündigung, dazu der unterschwellige oder offene Druck: Man solle „ausziehen“, die Wohnung müsse „frei“ sein, sonst gehe es nicht.

Für Menschen mit Behinderung ist das schnell existenziell, weil Übergangslösungen oft nicht barrierefrei sind, weil Hilfsmittel nicht „mobil“ sind, weil Pflege- und Assistenzketten an die Wohnung gebunden sind – und weil aus ein paar Wochen Bauzeit in Wahrheit ein kompletter Strukturbruch werden kann.

Duldungspflicht bei Modernisierung: LG Berlin II bremst die Auszug-Logik

Das Landgericht Berlin II hat am 22.10.2024 (65 S 139/24) den Maßstab geschärft, der in solchen Fällen zählt: Modernisierung bedeutet nicht automatisch, dass Mieter die Wohnung räumen müssen. Ein Auszug zur Durchführung ist eher Ausnahme als Regel. Gleichzeitig wird das Rücksichtnahmegebot in den Mittelpunkt gerückt: Es geht nicht nur darum, ob modernisiert werden darf, sondern wie geplant und durchgeführt wird – und ob die Belastung für den konkreten Mieter zumutbar bleibt.

Die Konsequenz ist im Alltag härter, als sie klingt. Der typische Vermietersatz „Sie müssen raus, sonst geht’s nicht“ wird angreifbar, wenn er nicht sauber begründet ist. Der Streit verschiebt sich auf die Durchführung: Welche Maßnahmen in welchem Zeitraum, welche Schutzvorkehrungen, welche Ausweichlösungen, welche organisatorische Entzerrung, welche Rücksicht auf Gesundheitsgrenzen.

Für Menschen mit Behinderung ist das der entscheidende Dreh, weil er die Gegenseite zwingt, nicht nur Baupläne vorzulegen, sondern Zumutbarkeit plausibel zu machen. Wer die behinderungsbedingten Folgen der Bauphase konkret schildert, macht aus „Duldung“ keine Totalverweigerung, aber er macht aus „Bau“ auch keine stille Räumung.

Behinderung als Härte bei Modernisierung: Der Konflikt entscheidet sich am „Wie“, nicht am „Ob“

Viele Betroffene verlieren, weil sie den Konflikt falsch rahmen. Modernisierung kann man selten pauschal stoppen. Man kann aber die Durchführung so angreifen, dass sie für den konkreten Fall nicht in der geplanten Form durchsetzbar ist. Genau das ist die juristische und praktische Scharnierstelle:

Nicht „keine Modernisierung“, sondern „nicht so, nicht unter diesen Bedingungen, nicht ohne Rücksicht auf diese Einschränkungen“. Hier wird die Behinderung zum relevanten Faktor, weil sie die Zumutbarkeitsprüfung schärfer macht und Alternativen erzwingt.

Barrierefreier Umbau nach § 554 BGB: Wohnung halten statt Umzug akzeptieren

Der dritte Fall ist der, der in vielen Verfahren zu spät erkannt wird. Die Gegenseite drückt Richtung Umzug, Betroffene verteidigen nur noch. Dabei bietet das Mietrecht ein Gegenmodell: Umbau statt Auszug. § 554 BGB gibt Mietern einen Anspruch auf Erlaubnis zu baulichen Veränderungen, die dem Gebrauch durch Menschen mit Behinderungen dienen.

Der Anspruch ist keine Allzweckwaffe, aber er ist strategisch, weil er den Streit aus der Logik „unmöglich hier zu wohnen“ herauszieht.

§ 554 BGB als Gegenthese zur Kündigungs- und Modernisierungslogik

Sobald plausibel wird, dass die Wohnung mit einer konkreten Anpassung dauerhaft nutzbar bleibt, verlieren zwei typische Druckargumente an Substanz. Erstens das Argument, der Mieter könne „ja umziehen“, weil die Wohnung angeblich nicht mehr passe. Zweitens die unterschwellige Modernisierungslogik, wonach ein Mieter mit Einschränkungen „praktisch nicht integrierbar“ sei.

Der Umbauanspruch zwingt die Debatte zurück auf Zumutbarkeit, Lösung und Interessenabwägung. Und er liefert etwas, das in gerichtlichen Abwägungen Gewicht hat: eine realistische Alternative, die Teilhabe sichert, statt sie zu zerstören.

Fazit: Der Ausweis ist der Anfang – die Prozesswende entsteht durch konkrete Härte und konkrete Zumutbarkeit

In allen drei Fällen entscheidet nicht der Satz „Ich bin schwerbehindert“, sondern die Frage, was genau dadurch im Konflikt unzumutbar wird. Der BGH-Impuls (VIII ZR 270/22, 16.04.2025) schwächt die formale Abkürzung über fehlende „perfekte“ Atteste und drückt Gerichte stärker in die inhaltliche Prüfung der Zumutbarkeit.

Das LG Berlin II (65 S 139/24, 22.10.2024) bremst die Praxis, Modernisierung als faktische Räumung zu organisieren, und macht Rücksichtnahme zur Streitachse. § 554 BGB wiederum eröffnet eine Gegenstrategie, wenn die Wohnung nicht verloren gehen muss, sondern barrierearm gemacht werden kann.

Wer das zusammendenkt, versteht den Kern: Der Schwerbehindertenausweis ist im Mietrecht selten der Joker. Aber die Rechtsprechung macht es schwerer, Härtefälle kleinzureden, wenn Betroffene die Folgen präzise, wohnungsbezogen und lebensnah darstellen.

Das ist der Punkt, an dem Verfahren kippen – nicht aus Mitleid, sondern weil der Fall juristisch nicht mehr wegmoderiert werden kann.