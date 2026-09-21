Wohngeld optimieren kann zur Kürzung des Wohngelds führen

Ein Darlehensvertrag macht aus verfügbarem Geld nicht automatisch einen höheren Wohngeldanspruch. Das Verwaltungsgericht Weimar hat einem Studenten die begehrte Erhöhung verweigert, weil seine Vereinbarung mit den Eltern nach Auffassung des Gerichts zu einer missbräuchlichen Inanspruchnahme geführt hätte.

Die Entscheidung betrifft eine besondere Kindergeld-Konstruktion – kein pauschales Verbot familiärer Darlehen.

250 Euro monatlich – zurückzahlen erst mit 30

Der Student erhielt von seinen Eltern monatlich 250 Euro, entsprechend dem damaligen Kindergeldbetrag im Jahr 2023. Daneben arbeitete er 20 Stunden wöchentlich als Steuerinspekteur und verdiente 1.537,39 Euro brutto im Monat. Für seine Wohnung beantragte er Wohngeld ab Oktober 2023.

Nach dem Scheitern einer früheren Vereinbarung schloss die Familie im Dezember 2023 einen Darlehensvertrag. Die laufenden Zahlungen sollten erst mit Ablauf seines 30. Lebensjahres zurückgezahlt werden und bei der Wohngeldberechnung unberücksichtigt bleiben. Die Behörde rechnete sie dennoch an.

Auch ein wirksamer Vertrag hätte nicht geholfen

Das Verwaltungsgericht Weimar wies die Klage mit Urteil vom 29. Januar 2026 ab, Aktenzeichen 3 K 77/24. Ob die Darlehensvereinbarung ernsthaft und zivilrechtlich wirksam war, ließ es ausdrücklich offen. Selbst dann hätte die Missbrauchsvorschrift des Wohngeldgesetzes dem zusätzlichen Anspruch entgegengestanden.

Nach der Bewertung des Gerichts hätte der Kläger eine direkte Auszahlung des Kindergeldes an sich beanspruchen können. Stattdessen vereinbarte er eine spätere Rückzahlung an die Eltern und wollte zugleich mehr Wohngeld erhalten. Den dadurch entstehenden zusätzlichen Finanzierungsbedarf musste die Allgemeinheit nach Ansicht der Kammer nicht übernehmen.

Es ging damit um die begehrte Erhöhung, nicht um eine im Urteil ausgesprochene vollständige Streichung des bereits bewilligten Zuschusses. Die Begründung lässt sich im veröffentlichten Urteilstext nachlesen; Gegen-Hartz hat die Entscheidung zu Darlehensverträgen mit den Eltern ebenfalls aufgegriffen.

Missbrauch setzt keinen Betrug voraus

Nach § 21 Nummer 3 Wohngeldgesetz besteht kein Wohngeldanspruch, soweit die Inanspruchnahme missbräuchlich wäre. Die Vorschrift erfasst nicht nur erhebliches Vermögen. Sie kann auch greifen, wenn eine finanzielle Gestaltung einen Unterstützungsbedarf erzeugt, der mit dem Zweck des Wohngeldes nicht vereinbar ist.

Dafür muss niemand falsche Unterlagen vorlegen oder die Behörde heimlich täuschen. Das Bundesverwaltungsgericht erläuterte bereits 2013, dass auch ein objektiv unangemessenes und sozialwidriges Verhalten ausreichen kann. Zu prüfen ist dabei der konkrete Einzelfall: Wird die Leistung tatsächlich zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen Wohnens benötigt?

Eine wichtige Bitte in eigener Sache Bitte unterstützt uns und fügt Gegen-Hartz.de zu euren bevorzugten Quellen hinzu. Damit erreicht ihr nicht nur, dass ihr uns häufiger auch bei Google seht, sondern helft damit, dass auch viele andere Menschen unsere unabhängigen News und Urteile sehen können. Geht einfach auf den Link und klickt dann "Auf Google folgen". Das wars schon und kostet natürlich nichts, aber hilft unserer Arbeit enorm! Vielen lieben Dank! Gegen-Hartz unterstützen

Die Bezeichnung „Missbrauch“ im Wohngeldrecht ist deshalb nicht mit einer strafrechtlichen Verurteilung wegen Betrugs gleichzusetzen. Für Betroffene folgt daraus aber auch: Vollständige Offenheit gegenüber der Behörde garantiert noch nicht, dass eine gewählte Vertragsgestaltung den gewünschten Leistungsanspruch auslöst.

Kindergeld lässt sich nicht beliebig umleiten

Eine Auszahlung an das Kind ist kein frei wählbarer Zahlungsweg ohne Voraussetzungen. § 48 SGB I regelt die Auszahlung von Geldleistungen für Kinder unter bestimmten Bedingungen; für das steuerrechtliche Kindergeld enthält § 74 Einkommensteuergesetz eine entsprechende Regelung. Dabei kommt es unter anderem darauf an, ob und in welchem Umfang der Kindergeldberechtigte Unterhalt leistet.

Aus dem Weimarer Fall lässt sich deshalb kein allgemeiner Anspruch jedes volljährigen Kindes auf direkte Auszahlung ableiten. Ebenso wenig beantwortet das Urteil sämtliche Fragen zur Anrechnung von Kindergeld in unterschiedlichen Haushaltskonstellationen. Es betrifft die konkrete Verbindung aus möglicher Auszahlung, vereinbarter Rückzahlung und beantragtem höheren Wohngeld.

Echte Familienhilfe bleibt möglich

Ein ernsthaft rückzahlbares Darlehen kann bei der Wohngeldberechnung grundsätzlich anders behandelt werden als eine laufende Unterstützung ohne Rückzahlungspflicht. Allerdings reicht die Überschrift „Darlehensvertrag“ nicht als Beweis dafür, dass tatsächlich eine Schuld besteht. Vereinbarung, Zahlungsfluss und vereinbarte Rückzahlung sollten nachvollziehbar zusammenpassen.

Wer Geld von Angehörigen leiht, sollte deshalb die Höhe, den Zeitpunkt der Auszahlung und die Rückzahlungsbedingungen dokumentieren. Bereits fällige und geleistete Tilgungen lassen sich durch Kontoauszüge belegen. Weitere Hinweise bietet der Beitrag über Nachweise für Familiendarlehen beim Wohngeld.

Gute Unterlagen helfen allerdings nur bei der Klärung des tatsächlichen Sachverhalts. Sie beseitigen keinen möglichen Missbrauch, wenn auf zumutbar verfügbare Mittel verzichtet wird, um dafür einen höheren staatlichen Zuschuss zu erhalten. Genau diese zweite Prüfung macht den Fall für Wohngeldbeziehende bedeutsam.

Drei Fragen und Antworten zum Thema

Zählt jedes Darlehen der Eltern als Einkommen?

Nein, ein ernsthaft vereinbartes Darlehen mit tatsächlicher Rückzahlungspflicht ist nicht automatisch wohngeldrechtliches Einkommen. Die Behörde darf aber prüfen, ob wirklich ein Darlehen vorliegt und ob die Gestaltung eine missbräuchliche Inanspruchnahme bewirkt.

Wurde dem Studenten das gesamte Wohngeld gestrichen?

Nein, Gegenstand der Entscheidung war sein Verlangen nach höherem Wohngeld ohne Berücksichtigung der elterlichen Zahlungen. Diesen zusätzlichen Anspruch verneinte das Gericht.

Schützt ein unterschriebener Vertrag vor einer Ablehnung?

Nein, ein Vertrag dokumentiert zunächst die Vereinbarung zwischen den Beteiligten. Ob daraus ein höherer Wohngeldanspruch folgt, richtet sich zusätzlich nach dem Wohngeldgesetz und der tatsächlichen finanziellen Situation.