Wohngeld verweigert wegen Darlehen: 4 Unterlagen entscheiden, ob die Behörde zahlt

Wer ein Darlehen von Eltern oder Geschwistern erhalten hat und gleichzeitig Wohngeld beantragt, bekommt von der Wohngeldbehörde oft Post mit einem Fragezeichen: Warum wurde dieses Geld überwiesen, und warum soll es nicht als Einkommen gelten?

Wer auf diese Frage keine überzeugenden Unterlagen hat, verliert den Wohngeldanspruch. Der Fehler liegt selten darin, dass das Darlehen nicht echt ist. Er liegt fast immer darin, dass der Nachweis fehlt.

Warum familiäre Darlehen beim Wohngeld unter Verdacht stehen

Das Wohngeld soll Menschen wirtschaftlich absichern, die ihren Wohnraum aus eigenen Mitteln nicht finanzieren können. Dieser Gedanke steckt in § 1 des Wohngeldgesetzes, und er ist der Maßstab, an dem die Behörde alle eingehenden Unterlagen misst.

Wenn eine Wohngeldbehörde auf dem Kontoauszug regelmäßige oder einmalige Eingänge von einem Familienmitglied sieht, fragt sie zuerst: Steht dieses Geld der antragstellenden Person wirklich nicht dauerhaft zur Verfügung?

Für ein echtes Darlehen mit ernsthafter Rückzahlungspflicht ist die Antwort: Nein, das Geld steht nicht dauerhaft zur Verfügung. Ein Darlehen erhöht die Liquidität vorübergehend, aber es begründet zugleich eine Schuld.

Deshalb gilt das Grundprinzip: Wer nachweislich ein Darlehen aufgenommen hat, zählt diesen Betrag weder als Einkommen noch als freies Vermögen beim Wohngeld. Das Problem entsteht genau dort, wo die Behörde Zweifel hat, ob das Darlehen wirklich ein Darlehen ist.

Behörden sind gegenüber familiären Darlehen strukturell skeptisch. Anders als bei einer Bank gibt es keine externe Bonitätsprüfung, keine standardisierten Verträge und keine automatischen Vollstreckungsinteressen. Die Behörde fragt sich deshalb: Würde die Mutter das Geld wirklich zurückfordern, wenn das Kind in Not ist? Genau diese Skepsis muss jede antragstellende Person aktiv entkräften, und das geht nur mit belastbaren Unterlagen.

Wann ein Familiendarlehen beim Wohngeld kein Problem ist

Ein Darlehen zwischen Familienangehörigen ist kein Problem beim Wohngeld, solange es drei Eigenschaften hat: Es ist ernst gemeint, es ist dokumentiert, und es wird tatsächlich zurückgezahlt.

In der Praxis nennen Gerichte das den Fremdvergleich: Das Darlehen muss so gestaltet sein, wie es auch zwischen fremden Personen üblich wäre. Zinsfreiheit ist dabei kein Ausschlussgrund. Zinsfreie Familiendarlehen werden von Behörden grundsätzlich akzeptiert, solange eine ernsthafte Rückzahlungspflicht erkennbar ist.

Kritisch wird es in zwei Situationen: wenn der Vertrag erst dann auf dem Tisch liegt, wenn die Behörde nachfragt; und wenn regelmäßige monatliche Zahlungen so gestaltet sind, dass eigentlich verfügbare Mittel nur auf dem Papier als Schulden erscheinen.

Bei größeren Summen und laufenden monatlichen Zahlungen steigt der Dokumentationsbedarf erheblich. Den Sonderfall der Kindergeld-Weitergabe als Darlehen behandelt der letzte Abschnitt dieses Artikels.

Diese Unterlagen schließen den Streit über das Familiendarlehen

Die entscheidende Frage lautet: Was brauchen Sie, damit die Wohngeldbehörde das Familiendarlehen ohne Rückfragen akzeptiert? Die Antwort hängt vom Einzelfall ab, aber es gibt eine verlässliche Grundstruktur, die in der Praxis funktioniert.

Schriftlicher Darlehensvertrag: Datum, vollständige Namen beider Parteien, Darlehensbetrag, Zinssatz (auch wenn 0%), Laufzeit und Rückzahlungsmodalitäten gehören zwingend in den Vertrag. Formulierungen wie „wenn du wieder kannst” oder „irgendwann” reichen nicht. Fixe Raten oder ein konkretes Rückzahlungsdatum sind notwendig.

Zahlungsbeleg mit Verwendungszweck: Die Überweisung der Darlehenssumme sollte den Zweck im Buchungstext benennen, zum Beispiel: „Privatdarlehen, Vertrag vom [Datum], Darlehensgeber: [Name].” Barzahlungen sind schwer zu belegen und erhöhen den Prüfaufwand erheblich. Wer trotzdem in bar zahlt, braucht eine unterschriebene Quittung mit Datum.

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Tilgungsnachweise: Wenn das Darlehen bereits länger läuft, brauchen Sie Belege dafür, dass Rückzahlungen tatsächlich stattfinden. Kontoauszüge mit dem entsprechenden Buchungstext „Tilgung Privatdarlehen, Vertrag vom [Datum]” sind das überzeugendste Mittel.

Vollständige Kontoauszüge: Die Wohngeldbehörde kann vollständige Kontoauszüge verlangen, wenn Einkommensverhältnisse unklar sind. Wer dazu aufgefordert wird, muss diese liefern. Wer sie ohne Grund zurückhält, riskiert, dass der Wohngeldantrag vollständig versagt wird.

Katharina M., 42 Jahre alt, Einzelhaushalt in Erfurt, hatte ein solches Darlehen abgeschlossen: Ihr Einkommen reichte für die Miete, nicht aber für die gestiegene Kaution nach dem Wohnungswechsel. I

hre Eltern überwiesen ihr 4.000 Euro, rückzahlbar über 24 Monate zu je 167 Euro. Sie hatte den Vertrag schon beim Einzug aufgesetzt, die Überweisung war mit dem richtigen Verwendungszweck gebucht, und die ersten Ratenzahlungen lagen schwarz auf weiß vor. Die Wohngeldbehörde stellte Rückfragen, akzeptierte aber den Nachweis innerhalb von zwei Wochen ohne weitere Komplikationen.

Wenn die Wohngeldbehörde trotzdem ablehnt: Widerspruch und Fristen

Kommt trotz vollständiger Unterlagen ein ablehnender Bescheid oder ein Bescheid mit zu niedrigem Wohngeld, haben Sie einen Monat Zeit, Widerspruch einzulegen.

Diese Frist beginnt mit dem Datum der Bekanntgabe des Bescheids. Versäumen Sie die Monatsfrist, wird der Bescheid bestandskräftig, und ein nachträglicher Widerspruch hat keine aufschiebende Wirkung mehr.

Der Widerspruch muss schriftlich eingehen. Im Anschreiben sollten Sie klar benennen, welche Feststellung Sie für falsch halten, und alle Unterlagen zum Darlehen erneut beifügen. Falls Sie die Unterlagen bereits eingereicht hatten, weisen Sie ausdrücklich darauf hin und nennen das Einreichungsdatum. Behalten Sie immer eine Kopie aller eingesandten Dokumente.

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Lehnt die Behörde auch den Widerspruch ab, erhalten Sie einen Widerspruchsbescheid. Danach haben Sie die Möglichkeit, beim zuständigen Verwaltungsgericht Klage zu erheben.

Die Klagefrist beträgt ebenfalls einen Monat ab Bekanntgabe des Widerspruchsbescheids. Bei akuten finanziellen Engpässen können Sie parallel einen Eilantrag beim Verwaltungsgericht stellen, wenn die Ablehnung existenzielle Folgen hat.

Wer den Widerspruch selbst nicht formulieren möchte, findet Unterstützung bei Mieterverbänden, Verbraucherzentralen oder Sozialverbänden wie dem VdK oder dem SoVD. Dort gibt es teils kostenlose Erstberatung in Wohngeldsachen.

Der Sonderfall: Wenn Eltern das Kindergeld als Darlehen weiterleiten

Ein verwandtes, aber besonders heikles Szenario hat das Verwaltungsgericht Weimar im Januar 2026 entschieden. Ein Student erhielt von seinen Eltern monatlich den Betrag, der dem damaligen Kindergeld entsprach, formal als Darlehen. Die Rückzahlung war vertraglich auf das Erreichen seines 30. Lebensjahres aufgeschoben.

Zugleich beantragten die Eltern das Kindergeld für sich. Das Gericht wertete die Konstellation als missbräuchliche Inanspruchnahme von Wohngeld: Der Kläger hätte das Kindergeld zumutbar selbst beanspruchen können. Statt echte Mittelknappheit zu haben, hatte er Geld, das ihm hätte gehören können, vertragstechnisch aus seiner Bilanz herausgehalten.

Dieser Fall zeigt, dass die Behörde beim Wohngeld nicht nur fragt, wie ein Vertrag aussieht, sondern auch, ob die dem Vertrag zugrundeliegende Situation wirklich so ist, wie sie dargestellt wird.

Ein Familiendarlehen, das darauf abzielt, eigentlich verfügbare Mittel als nicht verfügbar darzustellen, erfüllt den Missbrauchstatbestand nach dem Wohngeldgesetz. Genau diese Grenze trennt das legitime Familiendarlehen, das tatsächlich eine Last ist, vom Kunstgriff, der den Wohngeldanspruch künstlich erhöhen soll.

Wer in einer ähnlichen Situation steckt, also Geld erhält, das eigentlich direkt für ihn beansprucht werden könnte, und dieses Geld dann als Darlehen deklariert, nimmt ein erhebliches Risiko in Kauf. Das Wohngeldrecht schaut auf die wirtschaftliche Realität, nicht allein auf die zivilrechtliche Form eines Vertrags.

Häufige Fragen zu familiären Darlehen beim Wohngeld

Muss ich ein Familiendarlehen beim Wohngeldantrag angeben?

Ja. Sie sind verpflichtet, der Wohngeldbehörde alle Einnahmen und Geldflüsse offenzulegen, die für die Beurteilung Ihres Anspruchs relevant sein könnten. Das gilt für Darlehen genauso wie für Einnahmen.

Ob der Betrag am Ende tatsächlich angerechnet wird, entscheidet die Behörde auf Grundlage der eingereichten Nachweise. Wer ein echtes Darlehen verschweigt und das später auffällt, riskiert Rückforderungen und schlimmstenfalls ein Bußgeldverfahren.

Was passiert, wenn meine Eltern das Darlehen am Ende doch nicht zurückfordern?

Das ist der Knackpunkt, den Behörden bei familiären Darlehen immer mitdenken. Wenn absehbar ist, dass eine Rückforderung nie ernsthaft geplant war, stuft die Behörde den Vorgang als Schenkung ein.

Das kann rückwirkende Folgen haben: Wurde bereits Wohngeld auf Basis des angeblichen Darlehens gewährt, droht eine Rückforderung. Solange das Darlehen läuft und tatsächliche Rückzahlungen stattfinden, ist das Risiko gering. Wenn die Familie später auf die Rückzahlung verzichtet, sollte das dem Finanzamt gemeldet werden, sofern relevante Schenkungsgrenzen überschritten werden.

Was passiert, wenn mein Darlehen zinsfrei ist? Ist das ein Problem?

Nein. Zinsfreiheit ist bei Familiendarlehen üblich und wohngeldrechtlich kein Versagungsgrund. Das Fehlen von Zinsen allein macht das Darlehen nicht zur Schenkung. Problematisch ist ausschließlich, wenn eine ernsthafte Rückzahlungspflicht fehlt oder die Gestaltung darauf abzielt, verfügbare Mittel zu verschleiern.

Ich habe das Darlehen bar erhalten. Was brauche ich als Nachweis?

Lassen Sie sich eine datierte, unterzeichnete Quittung ausstellen. Halten Sie zusätzlich Ort und Anlass der Übergabe schriftlich fest. Wenn Sie Rückzahlungen leisten, sollten diese ebenfalls per Quittung oder Überweisung belegt werden. Barzahlungen erhöhen den Prüfaufwand, sind aber bei guter Dokumentation nicht automatisch ein Ausschlusskriterium.

Was tue ich, wenn die Behörde mein Darlehen als Einkommen angerechnet hat, obwohl ich Unterlagen eingereicht habe?

Legen Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Bescheids schriftlich Widerspruch ein. Fügen Sie alle Nachweise erneut bei und weisen Sie in einem kurzen Anschreiben darauf hin, dass ein rückzahlpflichtiges Darlehen vorliegt. Falls Sie Beratung benötigen, wenden Sie sich an eine Sozialrechtsberatungsstelle, den VdK oder den SoVD.

Quellen

Bundesverwaltungsgericht: Urteil vom 18.04.2013, Az. 5 C 21.12 (Missbräuchlichkeit Wohngeld, Wohngeldzweck)

Verwaltungsgericht Weimar: Urteil vom 29.01.2026 (Familiendarlehen und missbräuchliche Inanspruchnahme)

Wohngeldgesetz (WoGG): § 1 Abs. 1, § 14, § 21 Nr. 3

Sozialgesetzbuch I: § 60, § 66 (Mitwirkungspflichten)

Bürgerliches Gesetzbuch: § 488 (Darlehensvertrag)

Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen: Informationen zum Wohngeld 2025/2026