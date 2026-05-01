Witwenrente und Witwengeld: Gericht bestätigt mehr als 30.000 Euro Rückforderung

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Treffen Witwengeld bzw. beamtenrechtliche Versorgungsbezüge und eine gesetzliche Witwenrente zusammen, kann das dazu führen, dass ein Teil der Versorgungsbezüge kraft Gesetzes „ruht“. Werden trotzdem zu hohe Beträge ausgezahlt, kann die Behörde sie rückwirkend zurückfordern. Das Verwaltungsgericht München hat eine solche Rückforderung in Höhe von 30.879,63 Euro bestätigt (VG München, Urteil – M 21a K 19.1920).

Worum ging es in dem Verfahren?

Die Klägerin erhielt nach dem Tod ihres Ehemannes ab April 2009 Witwengeld als Hinterbliebenenversorgung. In den Bescheiden wurde sie mehrfach darauf hingewiesen, dass Rentenbezüge anzugeben sind, dass Versorgungsbezüge unter Rückforderungsvorbehalt gezahlt werden und dass Überzahlungen zurückgefordert werden.

Später stellte die Deutsche Rentenversicherung fest, dass der Klägerin rückwirkend ab 1. Januar 2012 wieder eine große Witwenrente zustand und zahlte dafür eine Nachzahlung von insgesamt 26.694,04 Euro aus. Die Versorgungsstelle rechnete daraufhin neu und verlangte für 1. Januar 2012 bis 30. September 2018 überzahltes Witwengeld in Höhe von 30.879,63 Euro zurück.

Warum konnte das Witwengeld rückwirkend gekürzt werden?

Das Gericht stellt klar: Wenn Versorgungsbezüge mit Renten zusammentreffen und dadurch die gesetzliche Höchstgrenze überschritten wird, ruht der übersteigende Teil des Ruhegehalts automatisch kraft Gesetzes. Dafür braucht es keinen „konstitutiven“ Ruhensbescheid, der Bescheid hat nur feststellenden Charakter.

Das bedeutet praktisch: Auch wenn die Behörde erst später von der Rentenzahlung erfährt, kann der Anspruch in dem Umfang, in dem die Höchstgrenze überschritten wird, rückwirkend als „ruhend“ gelten. Dann war die Auszahlung von Anfang an ohne rechtlichen Grund, soweit sie über der Höchstgrenze lag.

Rückforderung trotz Verbrauch des Geldes

Die Klägerin argumentierte, sie habe die Versorgungsbezüge verbraucht und sei deshalb entreichert. Grundsätzlich kann eine Rückforderung nach Bereicherungsrecht begrenzt sein, wenn jemand nicht mehr bereichert ist.

Das Gericht ließ das hier aber nicht gelten, weil es von einer verschärften Haftung ausging. Versorgungsbezüge stehen nach der Rechtsprechung unter einem gesetzesimmanenten Vorbehalt: Wenn später Ruhensvorschriften greifen, dürfen Bezüge gekürzt und Überzahlungen zurückgefordert werden. Zusätzlich gab es in diesem Fall sogar ausdrückliche Hinweise in den Bescheiden.

Außerdem hielt das Gericht es für naheliegend, dass die Klägerin den Zusammenhang erkennen konnte, weil sie mehrfach belehrt worden war und in den Rentenbescheiden selbst darauf hingewiesen wurde, dass andere Stellen Erstattungsansprüche haben können und die Bescheide diesen Stellen vorzulegen sind.

Verjährung: Warum die Rückforderung trotzdem möglich war

Die regelmäßige Verjährungsfrist beträgt drei Jahre. Sie beginnt aber erst mit dem Schluss des Jahres, in dem die Behörde von den anspruchsbegründenden Umständen Kenntnis hat oder ohne grobe Fahrlässigkeit hätte haben müssen.

Das Gericht sah die Kenntnis erst mit der Auskunft der Rentenversicherung vom 27. August 2018. Eine grob fahrlässige Unkenntnis der Behörde nahm es nicht an, weil die Rentenzahlung und Nachzahlung erst durch spätere rentenrechtliche Prüfungen festgesetzt worden war und die Versorgungsstelle vorher keine konkreten Anhaltspunkte hatte.

Billigkeit: Warum kein Nachlass gewährt wurde

Nach § 52 Abs. 2 Satz 3 BeamtVG muss die Behörde eine Billigkeitsentscheidung treffen, ob ganz oder teilweise von der Rückforderung abgesehen wird. Das Gericht beanstandete die Entscheidung der Behörde nicht.

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Ein wesentlicher Punkt war, dass kein überwiegendes Behördenverschulden festgestellt wurde. Zudem hatte die Klägerin die Rentenänderungen und die Nachzahlung nicht von sich aus angezeigt, obwohl sie mehrfach zur Mitteilung verpflichtet war. Konkrete Nachweise für eine wirtschaftliche Unzumutbarkeit oder besondere Härte wurden nach Ansicht des Gerichts nicht ausreichend vorgelegt.

Was bedeutet das Urteil für Betroffene?

Wer Witwengeld oder andere Versorgungsbezüge erhält, muss Rentenbescheide, Rentenänderungen und Nachzahlungen sehr ernst nehmen. Wenn die Höchstgrenze überschritten wird, ruht der übersteigende Teil automatisch, auch rückwirkend.

Wer eine Rentennachzahlung erhält, sollte sofort prüfen, ob eine Versorgungsstelle beteiligt ist, und die Bescheide unverzüglich weiterleiten. Sonst drohen hohe Rückforderungen, und der Einwand „Ich habe das Geld längst ausgegeben“ kann wegen verschärfter Haftung ins Leere laufen.

FAQ: Die wichtigsten Fragen und Abntworten

Warum kann eine Versorgungsstelle rückwirkend Geld zurückfordern, obwohl ich damals einen gültigen Bescheid hatte?

Weil das Ruhen nach § 55 BeamtVG kraft Gesetzes eintritt, wenn Renten und Versorgungsbezüge zusammen die Höchstgrenze überschreiten. Der Ruhensbescheid stellt das später nur fest, er „schafft“ das Ruhen nicht erst.

Muss ich Rentenbescheide wirklich aktiv melden, auch wenn die Rente zunächst nicht gezahlt wird?

Ja. In solchen Verfahren sind Mitteilungspflichten zentral. Auch Änderungen, Wiederaufnahmen oder Nachzahlungen können die Versorgungsbezüge beeinflussen und müssen angezeigt werden.

Kann ich mich auf Entreicherung berufen, wenn ich das Geld verbraucht habe?

Im Grundsatz kann Entreicherung eine Rolle spielen. Bei Versorgungsbezügen greift aber häufig verschärfte Haftung, weil Zahlungen unter einem gesetzlichen Vorbehalt stehen und oft zusätzlich ausdrücklich unter Rückforderungsvorbehalt erfolgen.

Wann verjährt eine Rückforderung von Versorgungsbezügen?

Regelmäßig nach drei Jahren ab Jahresende, aber erst ab dem Zeitpunkt, in dem die Behörde Kenntnis von den anspruchsbegründenden Umständen hat oder ohne grobe Fahrlässigkeit haben müsste. Wenn die Renteninformation erst spät bekannt wird, startet die Frist entsprechend später.

Gibt es eine Chance auf Teilverzicht oder Ratenzahlung?

Ein teilweises Absehen ist möglich, vor allem wenn ein erhebliches Behördenverschulden vorliegt oder besondere Härten nachweisbar sind. Ohne belastbare Angaben zu den wirtschaftlichen Verhältnissen läuft es in der Praxis häufig auf Rückforderung mit Ratenzahlung hinaus.

Fazit

Das VG München bestätigt eine harte Linie: Überschreitet das Zusammentreffen von Witwengeld und gesetzlicher Witwenrente die Höchstgrenze, ruht der übersteigende Teil automatisch. Wird trotzdem gezahlt, kann die Versorgungsstelle rückwirkend zurückfordern, und der Hinweis „bereits verbraucht“ hilft oft nicht, wenn verschärfte Haftung greift.

Wer Rentenbescheide und Nachzahlungen nicht umgehend meldet, riskiert hohe Rückforderungen und hat bei der Billigkeit regelmäßig schlechte Karten.