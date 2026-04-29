Urteil Rente bei Schwerbehinderung: Trotz Grad der Behinderung 80 gilt man als arbeitsfähig

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Ein hoher Grad der Behinderung kann den Alltag massiv erschweren. Viele Betroffene gehen deshalb davon aus, dass ein GdB von 80 auch im Rentenverfahren ein starkes Argument für eine Erwerbsminderungsrente ist. Ein Urteil des Landessozialgerichts Baden-Württemberg zeigt jedoch: So einfach ist es nicht.

Das Gericht entschied unter dem Aktenzeichen L 2 R 411/25, dass ein Mann trotz GdB 80 und Merkzeichen G keinen Anspruch auf eine Erwerbsminderungsrente hatte. Ausschlaggebend war nicht der Schwerbehindertenausweis, sondern die Frage, ob der Kläger unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes noch mindestens sechs Stunden täglich arbeiten konnte.

Der Fall: Schwerbehindert, krank – aber rentenrechtlich nicht erwerbsgemindert

Der Kläger war Jahrgang 1962 und hatte über viele Jahre in körperlich belastenden Berufen gearbeitet. Genannt wurden unter anderem Tätigkeiten als Lagerarbeiter, Bauhelfer, Lkw-Fahrer und Küchenhilfe. Seit 2022 war er arbeitslos und verwies im Verfahren auf zahlreiche gesundheitliche Einschränkungen.

Zu seinen Beschwerden gehörten chronische Schmerzen, Diabetes, psychische Belastungen und der Verdacht auf Fibromyalgie. Hinzu kamen ein anerkannter GdB von 80 und das Merkzeichen G, das auf eine erhebliche Beeinträchtigung der Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr hinweist. Dennoch blieb seine Klage erfolglos.

Das Gericht stützte sich auf medizinische Unterlagen und Gutachten. Diese kamen zu dem Ergebnis, dass der Mann noch mindestens sechs Stunden täglich leichte Tätigkeiten ausüben könne. Damit war die Grenze für eine Erwerbsminderungsrente nach Auffassung des Gerichts nicht erreicht.

Schwerbehinderung und Erwerbsminderung sind zwei verschiedene Prüfungen

Das Urteil macht eine Unterscheidung deutlich, die viele Versicherte unterschätzen. Der Grad der Behinderung beschreibt, wie stark gesundheitliche Einschränkungen die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben beeinträchtigen. Die Erwerbsminderungsrente fragt dagegen, wie lange jemand noch auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten kann.

Ein Mensch kann also schwerbehindert sein und trotzdem rentenrechtlich als arbeitsfähig gelten. Das wirkt für Betroffene oft widersprüchlich, folgt aber aus zwei unterschiedlichen Rechtsbereichen. Der Schwerbehindertenausweis ersetzt kein medizinisches Gutachten zur Erwerbsfähigkeit.

Für die gesetzliche Rentenversicherung zählt vor allem das sogenannte Restleistungsvermögen. Dabei geht es nicht darum, ob der frühere Beruf noch möglich ist. Entscheidend ist, ob irgendeine leidensgerechte Tätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt noch für eine bestimmte tägliche Dauer ausgeübt werden kann.

Die Sechs-Stunden-Grenze entscheidet über den Anspruch

Bei der Erwerbsminderungsrente gibt es klare zeitliche Grenzen. Wer weniger als drei Stunden täglich arbeiten kann, kommt grundsätzlich für eine volle Erwerbsminderungsrente in Betracht. Wer mindestens drei, aber weniger als sechs Stunden täglich arbeiten kann, kann eine teilweise Erwerbsminderungsrente erhalten.

Wer dagegen mindestens sechs Stunden täglich arbeiten kann, gilt nach § 43 SGB VI grundsätzlich nicht als erwerbsgemindert. Das gilt auch dann, wenn nur noch leichte Arbeiten möglich sind. Einschränkungen bei schwerem Heben, langem Stehen, Nachtschichten oder Arbeiten über Kopf können den Tätigkeitsbereich zwar begrenzen, führen aber nicht automatisch zur Rente.

Leistungsvermögen Mögliche rentenrechtliche Folge Weniger als drei Stunden täglich Volle Erwerbsminderungsrente kann in Betracht kommen Drei bis unter sechs Stunden täglich Teilweise Erwerbsminderungsrente kann in Betracht kommen Mindestens sechs Stunden täglich In der Regel keine Erwerbsminderungsrente GdB 50, 80 oder 100 Kein automatischer Anspruch auf Erwerbsminderungsrente

Warum Diagnosen allein oft nicht ausreichen

Viele Rentenanträge scheitern nicht daran, dass Erkrankungen bestritten werden. Sie scheitern daran, dass aus den Diagnosen keine ausreichend belegte Einschränkung der Arbeitsfähigkeit folgt. Für das Rentenverfahren genügt es daher nicht, ärztliche Befunde mit langen Diagnoselisten vorzulegen.

Entscheidend ist, welche konkreten Folgen die Erkrankungen für den Arbeitsalltag haben. Kann jemand sitzen, stehen, gehen, sich konzentrieren, regelmäßig erscheinen und einfache Tätigkeiten über mehrere Stunden durchhalten? Genau diese Fragen werden in Gutachten bewertet.

Das ist besonders bei chronischen Schmerzen schwierig. Schmerzen sind real, lassen sich aber im Verfahren oft schwer objektivieren. Wer eine Erwerbsminderungsrente beantragt, braucht deshalb möglichst aussagekräftige Befunde, Therapieberichte und ärztliche Einschätzungen zum tatsächlichen Leistungsvermögen.

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Auch das Merkzeichen G reicht nicht automatisch

Das Merkzeichen G kann erhebliche Mobilitätsprobleme belegen. Für die Erwerbsminderungsrente ist aber zusätzlich zu prüfen, ob die sogenannte Wegefähigkeit rentenrechtlich eingeschränkt ist. Gemeint ist, ob jemand einen Arbeitsplatz überhaupt noch erreichen kann.

Im entschiedenen Fall sah das Gericht auch hierin keinen ausreichenden Grund für eine Rente. Nach den Berichten konnte der Kläger ein Kraftfahrzeug nutzen. Damit war aus Sicht des Gerichts nicht nachgewiesen, dass er den Arbeitsmarkt wegen fehlender Wegefähigkeit nicht mehr erreichen konnte.

Auch hier zeigt sich die Trennung der Prüfungen. Ein Merkzeichen im Schwerbehindertenrecht kann für Nachteilsausgleiche wichtig sein. Es ersetzt aber nicht den Nachweis, dass der allgemeine Arbeitsmarkt aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr erreichbar ist.

Was Betroffene aus dem Urteil lernen können

Das Urteil ist für viele Versicherte ernüchternd. Es zeigt aber auch, worauf es im Verfahren ankommt. Wer eine Erwerbsminderungsrente beantragt, sollte nicht allein auf den Schwerbehindertenausweis setzen.

Wichtig sind aktuelle, nachvollziehbare und möglichst konkrete medizinische Unterlagen. Ärztliche Stellungnahmen sollten nicht nur Diagnosen nennen, sondern beschreiben, welche Tätigkeiten noch möglich sind und welche Belastungen ausgeschlossen werden müssen. Besonders hilfreich sind Angaben zur täglichen Belastbarkeit, zur Konzentrationsfähigkeit, zu Pausenbedarfen und zu krankheitsbedingten Ausfällen.

Bei einer Ablehnung lohnt sich eine sorgfältige Prüfung des Bescheids. Häufig stellt sich die Frage, ob alle Befunde berücksichtigt wurden, ob das Gutachten schlüssig ist und ob sich der Gesundheitszustand seit der Begutachtung verändert hat. Widerspruch und Klage können sinnvoll sein, wenn die medizinische Lage anders bewertet werden kann.

Verwechslung mit der Altersrente für schwerbehinderte Menschen

Wichtig ist auch die Abgrenzung zur Altersrente für schwerbehinderte Menschen. Diese Rentenart setzt unter anderem einen GdB von mindestens 50, eine bestimmte Altersgrenze und eine Wartezeit von 35 Jahren voraus. Sie ist etwas anderes als die Erwerbsminderungsrente.

Bei der Altersrente für schwerbehinderte Menschen geht es nicht darum, ob jemand weniger als sechs Stunden täglich arbeiten kann. Dort ist die anerkannte Schwerbehinderung eine Voraussetzung. Bei der Erwerbsminderungsrente zählt dagegen die gesundheitlich bedingte Leistungsfähigkeit am Arbeitsmarkt.

Diese Unterscheidung ist für die Beratungspraxis wichtig. Wer schwerbehindert ist, sollte daher prüfen, welche Rentenart überhaupt in Betracht kommt. Ein falsches Verständnis kann zu enttäuschten Erwartungen und unnötigen Verfahren führen.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Ein 61-jähriger Mann hat einen GdB von 80 wegen Rückenleiden, Diabetes und einer Gehbehinderung. Er kann seinen früheren Beruf als Lagerarbeiter nicht mehr ausüben, weil schweres Heben und langes Stehen ausgeschlossen sind. Sein Arzt bestätigt jedoch, dass leichte Tätigkeiten im Sitzen und mit gelegentlichem Gehen noch sechs Stunden täglich möglich sind.

In diesem Fall kann die Erwerbsminderungsrente trotz hoher gesundheitlicher Belastung abgelehnt werden. Der Grund ist nicht, dass die Erkrankungen unerheblich wären. Der Grund ist, dass das Rentenrecht noch ein ausreichendes Leistungsvermögen für leichte Tätigkeiten annimmt.

Anders könnte es aussehen, wenn mehrere Fachärzte nachvollziehbar belegen, dass selbst leichte Tätigkeiten nur noch unter drei Stunden täglich möglich sind. Dann würde der Schwerbehindertenausweis zwar weiterhin nicht allein genügen. Er könnte aber zusammen mit belastbaren medizinischen Nachweisen Teil eines überzeugenden Gesamtbildes sein.

Fazit

Das Urteil zeigt: Ein GdB von 80 ist im Alltag bedeutsam, aber keine Eintrittskarte in die Erwerbsminderungsrente. Für die Rentenversicherung und die Sozialgerichte zählt, wie viele Stunden täglich eine leidensgerechte Tätigkeit noch möglich ist. Wer mindestens sechs Stunden täglich arbeiten kann, gilt nach dem Rentenrecht grundsätzlich nicht als erwerbsgemindert.

Für Betroffene ist das schwer zu akzeptieren, aber für den Antrag entscheidend. Nicht die Höhe des GdB, sondern die belegte Einschränkung des Leistungsvermögens entscheidet über die Erfolgsaussichten. Wer eine Erwerbsminderungsrente durchsetzen will, braucht deshalb präzise medizinische Nachweise und eine klare Darstellung der tatsächlichen Belastungsgrenzen.

Quellen

Landessozialgericht Baden-Württemberg, Urteil vom 4. Juni 2025, Az. L 2 R 411/25, dargestellt bei dejure.org und in Fachberichten zum Verfahren. Deutsche Rentenversicherung: Informationen zur Erwerbsminderungsrente und zu den Voraussetzungen der Altersrente für schwerbehinderte Menschen.