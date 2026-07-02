Kindergeld wird um 156 Euro zusätzlich pro Kind erhöht

Koalition beschließt höhere Entlastung für Familien

Familien in Deutschland sollen beim Kindergeld spürbar entlastet werden. Die Koalition hat sich darauf verständigt, die monatliche Zahlung für Kinder weiter anzuheben. Nach der bisherigen Planung soll das Kindergeld in zwei Schritten bis 2028 auf voraussichtlich 272 Euro pro Kind und Monat steigen.

Derzeit erhalten Eltern seit Januar 2026 monatlich 259 Euro je Kind. Die geplante Erhöhung würde damit gegenüber dem aktuellen Betrag ein Plus von 13 Euro pro Monat bedeuten. Auf ein Jahr gerechnet wären das 156 Euro zusätzlich pro Kind.

Für Familien mit mehreren Kindern fällt die Wirkung entsprechend höher aus. Bei zwei Kindern läge die zusätzliche Entlastung bei 312 Euro im Jahr, bei drei Kindern bei 468 Euro. Gerade Haushalte mit knappen Einkommen dürften die Erhöhung im Alltag deutlich bemerken.

Warum das Kindergeld steigen soll

Die Koalition begründet die geplante Anhebung mit der finanziellen Belastung vieler Familien. Lebensmittel, Mieten, Energie, Mobilität und Schulbedarf haben die Haushaltskassen in den vergangenen Jahren stark beansprucht. Das Kindergeld soll deshalb stärker dazu beitragen, laufende Kosten für Kinder abzufedern.

Kindergeld wird unabhängig vom Einkommen gezahlt. Es ist damit eine Leistung, die sowohl Familien mit niedrigen als auch mit mittleren und höheren Einkommen erreicht. Entscheidend ist, dass ein Anspruch nach den geltenden Kindergeldregeln besteht.

Die Leistung wird in der Regel an den Elternteil ausgezahlt, bei dem das Kind lebt. Zuständig ist meistens die Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit. Wer bereits Kindergeld erhält, musste schon bei früheren Erhöhungen keinen neuen Antrag stellen.

Beschluss ist noch kein fertiges Gesetz

Wichtig ist die Unterscheidung zwischen politischer Einigung und endgültiger Gesetzeslage. Die Koalition kann sich auf eine Erhöhung verständigen, die praktische Umsetzung muss aber noch rechtlich abgesichert werden. Dafür braucht es ein Gesetzgebungsverfahren mit konkreten Beträgen und Startterminen.

Für Eltern bedeutet das: Der angekündigte Betrag von 272 Euro ist nach aktuellem Stand eine Planung, keine bereits ausgezahlte Summe. Erst wenn die gesetzliche Grundlage beschlossen und verkündet ist, steht verbindlich fest, wann die Familienkasse den höheren Betrag überweist. Bis dahin gilt der aktuelle Betrag von 259 Euro pro Kind und Monat.

So könnte die Erhöhung aussehen

Jahr Geplanter oder geltender Betrag pro Kind und Monat 2026 259 Euro 2027 Erhöhung geplant, genaue gesetzliche Ausgestaltung noch abzuwarten 2028 voraussichtlich 272 Euro

Die Tabelle zeigt, dass die Erhöhung nicht als einmaliger Sprung beschrieben wird, sondern als Anpassung in zwei Schritten. Für Familien ist deshalb besonders wichtig, welche Beträge für 2027 und 2028 im Gesetz am Ende genau stehen. Auch der Zeitpunkt der jeweiligen Auszahlung muss noch eindeutig geregelt werden.

Was Familien konkret davon hätten

Bei einem Kind würde die geplante Erhöhung auf 272 Euro monatlich 13 Euro mehr im Monat bringen. Das klingt zunächst überschaubar, summiert sich aber über das Jahr. Viele Familien nutzen das Kindergeld für Ausgaben, die regelmäßig wiederkehren.

Dazu gehören Kleidung, Essen, Schulmaterial, Monatskarten, Vereinsbeiträge oder digitale Lernmittel. Gerade mit älteren Kindern steigen viele Kosten, weil Fahrten, Freizeit, Technik und Ausbildung teurer werden. Die Erhöhung kann diese Belastungen nicht vollständig ausgleichen, aber sie schafft etwas mehr Spielraum.

Für Alleinerziehende kann die Anpassung besonders wichtig sein. Sie tragen viele Kosten allein und können Ausgaben oft nicht innerhalb eines zweiten Einkommens auffangen. Auch Familien mit drei oder mehr Kindern profitieren stärker, weil der Betrag für jedes Kind gezahlt wird.

Was bei Grundsicherung und Kinderzuschlag zu beachten ist

Für Familien mit Grundsicherungsleistungen ist die Erhöhung nicht automatisch ein zusätzliches Plus im Haushalt. Kindergeld wird bei vielen Sozialleistungen als Einkommen des Kindes berücksichtigt. Dadurch kann eine höhere Kindergeldzahlung teilweise oder vollständig mit anderen Leistungen verrechnet werden.

Das ist für Familien oft schwer nachvollziehbar. Auf dem Konto kann zwar mehr Kindergeld eingehen, gleichzeitig kann aber der Anspruch auf andere Leistungen sinken. Entscheidend ist deshalb immer der konkrete Leistungsbescheid.

Auch beim Kinderzuschlag und beim Wohngeld kann Einkommen eine Bedeutung haben. Familien sollten nach einer gesetzlichen Änderung prüfen, ob sich Folgeberechnungen verändern. Wer unsicher ist, sollte Bescheide genau lesen und Fristen beachten.

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Automatisches Kindergeld soll Familien zusätzlich entlasten

Neben der geplanten Erhöhung arbeitet die Bundesregierung an einer weiteren Veränderung. Das Kindergeld soll nach der Geburt eines Kindes künftig einfacher und teilweise ohne klassischen Antrag ausgezahlt werden. Ziel ist, Eltern nach der Geburt von Behördenaufwand zu entlasten.

Nach den bisherigen Plänen soll die Umstellung schrittweise erfolgen. Für Familien wäre das eine praktische Verbesserung, weil Nachweise und Formulare weniger Zeit kosten würden. Gerade in den ersten Wochen nach einer Geburt kann ein vereinfachtes Verfahren spürbar helfen.

Die finanzielle Erhöhung und das einfachere Verfahren sind jedoch zwei unterschiedliche Punkte. Die eine Änderung betrifft die Höhe der Zahlung. Die andere betrifft den Weg, wie Familien an das Geld kommen.

Warum die Erhöhung allein viele Probleme nicht löst

Die geplante Kindergelderhöhung wird Familien entlasten, aber sie löst nicht alle finanziellen Probleme. Wohnkosten, Kita-Gebühren, Nachhilfe, Lebensmittel und Mobilität bleiben für viele Haushalte teuer. Besonders in Großstädten reicht ein kleines Plus beim Kindergeld oft nicht aus, um steigende Fixkosten auszugleichen.

Sozialverbände weisen seit Jahren darauf hin, dass Kinderarmut nicht allein über das Kindergeld bekämpft werden kann. Entscheidend sind auch bezahlbarer Wohnraum, gute Betreuungsangebote, faire Löhne und zielgenaue Hilfen für einkommensarme Haushalte. Die Kindergelderhöhung ist deshalb eher ein Baustein als eine umfassende Lösung.

Was Eltern jetzt tun sollten

Eltern müssen wegen der politischen Einigung zunächst keinen neuen Antrag stellen. Wer bereits Kindergeld bekommt, sollte aber spätere Mitteilungen der Familienkasse aufmerksam prüfen. Sobald die Erhöhung gesetzlich umgesetzt ist, dürfte die Auszahlung wie bei früheren Anpassungen automatisch erfolgen.

Wer noch kein Kindergeld beantragt hat, sollte den Antrag nicht aufschieben. Der Anspruch kann zwar unter bestimmten Voraussetzungen rückwirkend geltend gemacht werden, dennoch ist eine zügige Antragstellung sinnvoll. Besonders bei volljährigen Kindern in Ausbildung, Studium oder Übergangszeiten sollten Nachweise rechtzeitig eingereicht werden.

Beispiel aus der Praxis

Eine Familie mit zwei Kindern erhält derzeit 518 Euro Kindergeld im Monat. Steigt der Betrag später auf 272 Euro pro Kind, wären es 544 Euro monatlich. Die Familie hätte damit 26 Euro mehr pro Monat zur Verfügung.

Auf ein Jahr gerechnet ergibt das 312 Euro zusätzlich. Davon könnten etwa Schulmaterialien, Sportvereinsbeiträge oder ein Teil der Fahrtkosten bezahlt werden. Für Familien mit knapper Haushaltskasse ist das kein großer finanzieller Sprung, aber eine spürbare Entlastung im Alltag.

Fragen und Antworten zur Kindergelderhöhung

Wie hoch ist das Kindergeld aktuell?

Seit Januar 2026 beträgt das Kindergeld 259 Euro pro Kind und Monat. Der Betrag gilt einheitlich für jedes Kind.

Auf welchen Betrag soll das Kindergeld steigen?

Nach der politischen Einigung soll das Kindergeld voraussichtlich in zwei Schritten bis 2028 auf 272 Euro pro Kind und Monat steigen. Die genaue gesetzliche Umsetzung bleibt abzuwarten.

Müssen Eltern wegen der Erhöhung einen neuen Antrag stellen?

Wer bereits Kindergeld erhält, muss nach bisheriger Praxis keinen neuen Antrag wegen einer allgemeinen Erhöhung stellen. Die Familienkasse passt laufende Zahlungen normalerweise automatisch an.

Profitieren Familien in der Grundsicherung vollständig von der Erhöhung?

Nicht unbedingt. Kindergeld wird bei Grundsicherungsleistungen regelmäßig als Einkommen berücksichtigt. Dadurch kann eine Erhöhung mit anderen Leistungen verrechnet werden.

Gilt die Erhöhung für jedes Kind?

Ja, das Kindergeld wird pro Kind gezahlt. Familien mit mehreren Kindern erhalten den Betrag entsprechend mehrfach.

Wann steht endgültig fest, wann das höhere Kindergeld ausgezahlt wird?

Verbindlich ist der Zeitpunkt erst, wenn die gesetzliche Grundlage beschlossen ist. Bis dahin bleibt der aktuell geltende Betrag von 259 Euro pro Kind und Monat maßgeblich.