Sozialhilfe: Sozialamt Fulda kürzte Mieten zu Unrecht — Urteil hat Folgen

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Ein 1963 geborener, voll erwerbsgeminderter Rentner aus Hessen erhielt vom Sozialamt Monat für Monat 130 Euro weniger für seine Wohnung, als er tatsächlich zahlen musste. Das Hessische Landessozialgericht hat am 4. März 2026 entschieden: Der Landkreis Fulda durfte die Kosten der Unterkunft so nicht deckeln, weil das zugrunde liegende Sparkonzept handwerklich unvollständig war (Az. L 4 SO 116/23).

Die Folge ist weitreichend — überall dort, wo Sozialämter und Jobcenter ihre Mietobergrenzen aus reinen Nettokaltmieten zusammenstricken und die Kaltnebenkosten ausblenden, fällt das gesamte Konzept in sich zusammen.

Das Urteil ist mehr als ein Einzelfall. Es zwingt jeden Sozialhilfeträger und jedes Jobcenter, das ein eigenes Mietkonzept einsetzt, zu einer Neuprüfung. Wer als Betroffener weniger als die tatsächliche Bruttokaltmiete bekommt, sollte den Bescheid jetzt prüfen lassen — und dabei den Weg über die Wohngeldtabelle plus zehn Prozent Sicherheitszuschlag kennen.

Wie aus 470 Euro Miete plötzlich nur 340 Euro wurden

Der Kläger bewohnte eine Wohnung mit einer Bruttokaltmiete von 470 Euro — 400 Euro Grundmiete und 70 Euro kalte Nebenkosten. Heizkosten kamen separat dazu. Das Sozialamt erkannte davon nur 340 Euro an und stützte sich dabei auf eigene Höchstwerte, die der Landkreis Fulda ab November 2017 festgelegt hatte. Die Lücke von 130 Euro pro Monat musste der Mann aus seiner Erwerbsminderungsrente von 523,35 Euro selbst bezahlen.

Die Behörde berief sich auf ihr „schlüssiges Konzept”. Dahinter steht eine vom Bundessozialgericht entwickelte Regel: Sozialämter und Jobcenter dürfen die Übernahme der tatsächlichen Miete auf das begrenzen, was im konkreten Vergleichsraum als angemessen gilt — vorausgesetzt, sie haben die Angemessenheitsgrenze methodisch sauber hergeleitet. Genau hier hatte der Landkreis aus Sicht des Gerichts gepatzt.

Das Hessische Landessozialgericht bestätigte die Vorinstanz, das Sozialgericht Fulda, und wies die Berufung der Behörde zurück. Die Höchstwerte des Landkreises für 2017 und 2018 wurden für unwirksam erklärt. Eine Revision zum Bundessozialgericht ließ der Senat nicht zu — das Urteil ist damit rechtskräftig.

Warum das Sparkonzept des Landkreises Fulda unschlüssig war

Der Landkreis hatte für seine Mietobergrenzen ausschließlich Daten zu den Nettokaltmieten erhoben. Die kalten Nebenkosten — also Müllabfuhr, Grundsteuer, Wasser, Hausreinigung und ähnliche Posten ohne Heizung und Warmwasser — flossen in das Zahlenwerk nicht ein. In der Wirkung deckelte die Behörde damit nur einen Teilbetrag der Wohnkosten und übernahm die kalten Nebenkosten anschließend in tatsächlicher Höhe. Was wie eine großzügige Lösung wirkt, ist juristisch ein Konstruktionsfehler.

Der entscheidende Punkt: Die gesetzliche Angemessenheitsprüfung in § 35 SGB XII bezieht sich auf die Bruttokaltmiete, also auf Nettokaltmiete plus kalte Nebenkosten als gemeinsamen Höchstwert. Nur wenn beide Bestandteile gemeinsam in einem Höchstbetrag erfasst sind, können Leistungsberechtigte zwischen verschiedenen Wohnungen wählen — eine teurere Grundmiete mit niedrigen Nebenkosten oder umgekehrt.

Diese Wahlfreiheit nennt das Gericht das Budgetprinzip; sie ist Kern der Produkttheorie, nach der das Bundessozialgericht die Angemessenheit seit Jahren bestimmt.

Das Hessische Landessozialgericht stellt klar, dass Sozialhilfebezieher die Möglichkeit haben müssen, „Wohnungen mit hohen Nettokaltmieten und geringeren Kaltnebenkosten oder Wohnungen mit niedrigen Nettokaltmieten und höheren Kaltnebenkosten” anzumieten.

Genau diese Wahl kappt ein Konzept, das nur die Kaltmiete deckelt und die Nebenkosten getrennt im Einzelfall abrechnet. Damit fehlt der für den Vergleichsraum gebündelte Höchstwert — und das Konzept verliert seine Bindungswirkung.

Die Auffanglösung: Wohngeldtabelle plus zehn Prozent Sicherheitszuschlag

Wenn das Konzept einer Behörde unwirksam ist, bekommen Betroffene damit nicht automatisch ihre volle Miete erstattet. Das Bundessozialgericht hat für diese Lage eine zweistufige Auffanglösung entwickelt, auf die sich auch der hessische Senat ausdrücklich bezieht.

In einer ersten Stufe muss das Sozialgericht alle örtlichen Erkenntnisquellen ausschöpfen, um eine angemessene Miete zu bestimmen. Gelingt das nicht — etwa weil belastbare Daten zu den Nebenkosten fehlen und auch nicht mehr nachträglich erhoben werden können — wird auf die Wohngeldtabelle nach § 12 WoGG zurückgegriffen.

Auf den Tabellenwert kommt ein pauschaler Sicherheitszuschlag von zehn Prozent. Diesen Aufschlag begründet das Bundessozialgericht mit dem Schutz des elementaren Bedürfnisses auf Wohnraum — die Wohngeldtabelle ist nicht darauf ausgelegt, das Mietniveau eines Vergleichsraums abzubilden, sondern dient als abstrakte Deckelung. Der Zuschlag kompensiert diese Unschärfe.

Die Wohngeldtabelle staffelt sich nach Mietstufe (I bis VII) und Haushaltsgröße. In der Fassung für 2026 — die unverändert seit 2025 gilt und erst zum 1. Januar 2027 erneut angepasst wird — ergeben sich für einen Einpersonenhaushalt nach Anlage 1 zur Wohngeldtabelle diese Werte: 361 Euro in Mietstufe I, 408 Euro in Mietstufe II, 456 Euro in Mietstufe III, 511 Euro in Mietstufe IV.

Mit dem Sicherheitszuschlag bedeutet das beispielsweise 501,60 Euro in Mietstufe III und 562,10 Euro in Mietstufe IV. Für Zweipersonenhaushalte liegt die Grenze in Mietstufe IV bei 619 Euro — mit Zuschlag ergibt das 680,90 Euro.

Diese Werte sind nicht gleichzusetzen mit den Höchstbeträgen, die in der Wohngeldberechnung mit Heizkosten- und Klimakomponente erscheinen. Für die KdU-Auffanglösung zählt der reine Tabellenwert nach Anlage 1, denn es geht nur um die Bruttokaltmiete. Heizkosten werden in der Sozialhilfe und im Bürgergeld ohnehin gesondert berücksichtigt.

Auch im Bürgergeld gelten dieselben Regeln

Das Hessen-Urteil betrifft formal die Sozialhilfe, also die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Wer aber denkt, das gehe Bürgergeld-Beziehende nichts an, irrt. Die Anforderungen an ein schlüssiges Konzept sind im Bürgergeld nach § 22 SGB II identisch zu denen in der Sozialhilfe und folgen derselben Rechtsprechungslinie des Bundessozialgerichts.

Eine kommunale KdU-Satzung gilt im Übrigen über einen ausdrücklichen gesetzlichen Verweis auch für die Sozialhilfe-Bedarfe — die Maßstäbe in beiden Rechtskreisen sind eng verzahnt.

Wenn ein Jobcenter seine Mietobergrenzen aus einer kommunalen KdU-Richtlinie ableitet, deren Konzept dieselben handwerklichen Lücken aufweist wie in Fulda, ist auch im Bürgergeld die Grundlage weggebrochen. Auch dort greift dann die Wohngeldtabelle plus zehn Prozent.

Mehrere Landessozialgerichte haben diese Linie bereits in jüngerer Vergangenheit auf SGB-II-Fälle angewandt — etwa das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg im September 2023, das die Berliner AV-Wohnen für unschlüssig hielt und ebenfalls die Tabellenwerte plus Sicherheitszuschlag heranzog.

So finden Sie heraus, ob Ihr KdU-Konzept unschlüssig ist

Der erste Schritt ist Akteneinsicht. Wer einen Bescheid mit gekürzten Wohnkosten erhalten hat, kann beim Sozialamt oder Jobcenter schriftlich verlangen, das vollständige Konzept zur Bestimmung der Angemessenheitsgrenzen einzusehen. Das ist kein Gnadenakt, sondern Teil des Akteneinsichtsrechts im Sozialverwaltungsverfahren. Behörden, die bei dieser Anfrage mauern, geraten methodisch oft schon ins Wackeln.

Im Konzept sollte sich finden lassen, wie die Angemessenheitswerte hergeleitet wurden. Drei Alarmsignale sprechen für Unschlüssigkeit:

Erstens, das Konzept setzt nur eine Obergrenze für die Nettokaltmiete fest und verspricht, die Nebenkosten in tatsächlicher Höhe zu übernehmen — genau diesen Konstruktionsfehler hat das Hessische LSG verworfen.

Zweitens, das Konzept stützt sich auf veraltete Daten, die mehrere Jahre alt sind und keine Fortschreibung ausweisen.

Drittens, das Konzept ist nicht öffentlich zugänglich oder nicht nachprüfbar dokumentiert.

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Ein wissenschaftlich tragfähiges Konzept muss Mietspiegel, qualifizierte Mietspiegel oder eigene statistische Erhebungen einbeziehen — und zwar so, dass nachvollziehbar wird, wie die Bruttokaltmiete aus der Datenbasis abgeleitet wurde. Wer feststellt, dass nur die Nettokaltmiete betrachtet wurde, hat einen klaren Ansatzpunkt.

Widerspruch und Überprüfungsantrag — was Sie jetzt tun sollten

Wer einen aktuellen Bescheid mit gekürzten Unterkunftskosten in der Hand hält, hat nach Bekanntgabe einen Monat Zeit für den Widerspruch. Das gilt sowohl für Sozialhilfebescheide als auch für Bürgergeld-Bescheide.

Im Widerspruchsschreiben sollte die Differenz zwischen tatsächlicher Bruttokaltmiete und anerkanntem Betrag konkret beziffert werden, ergänzt um den Hinweis, dass das zugrunde liegende Konzept einer Prüfung nach den Maßstäben des Hessen-Urteils nicht standhält.

Ein Verweis auf das Aktenzeichen L 4 SO 116/23 und die Forderung nach Anwendung der Wohngeldtabelle plus zehn Prozent gehört in jedes ernsthafte Widerspruchsschreiben.

Für ältere Bescheide, gegen die die Widerspruchsfrist verstrichen ist, bleibt der Überprüfungsantrag. Im Sozialhilferecht regelt § 116a SGB XII, dass nicht begünstigende Verwaltungsakte auch nachträglich überprüft werden können.

Die rückwirkende Leistungserbringung ist allerdings auf ein Jahr begrenzt, gerechnet vom Beginn des Jahres, in dem der Antrag gestellt wird. Im Bürgergeld gilt dieselbe Einjahresfrist über die parallele Vorschrift im Zweiten Sozialgesetzbuch.

Konkret bedeutet das: Wer den Antrag im Jahr 2026 stellt, kann höchstens für Leistungen ab 1. Januar 2025 nachzahlen lassen. Wer bis zum 31. Dezember 2026 wartet, sichert sich auch das laufende Jahr. Aber: Jeder weitere Tag bis zum Jahreswechsel kostet potenziell Geld. Wer erst 2027 antragt, verliert die gesamte Rückwirkung auf 2025.

Martina K., 58, aus einer Mittelstadt in Mietstufe IV, lebt allein in einer Wohnung mit 545 Euro Bruttokaltmiete. Ihr Sozialamt erkennt seit Jahren nur 480 Euro an und beruft sich auf ein eigenes Konzept.

Ist dieses Konzept unschlüssig, greift die Wohngeldtabelle: 511 Euro plus zehn Prozent Sicherheitszuschlag, also 562,10 Euro. Pro Monat sind das 65 Euro mehr Wohnkostenanerkennung — über 24 Monate (2025 plus laufendes Jahr 2026) summiert sich das auf 1.560 Euro. Ohne Überprüfungsantrag verfällt diese Differenz endgültig.

Worauf Betroffene achten müssen

Drei typische Fehler verhindern den Erfolg eines Widerspruchs oder Überprüfungsantrags. Der erste: pauschale Formulierungen ohne Bezug auf das konkrete Konzept der Behörde. Wer einfach nur „bitte mehr Geld” schreibt, bekommt den Bescheid bestätigt. Wirkungsvoll ist nur, wer konkret benennt, an welcher Stelle das Konzept methodisch versagt — etwa, weil die Kaltnebenkosten nicht abstrakt einbezogen wurden.

Der zweite Fehler: das Vertrauen auf eine unverbindliche Auskunft am Telefon. Eine telefonische Beratungsstelle ersetzt keinen Bescheid. Wer einen Anspruch auf Nachzahlung geltend macht, sollte das schriftlich tun und auf einen rechtsmittelfähigen Bescheid bestehen.

Der dritte Fehler: zu lange warten. Im Sozialrecht ist Zeit Geld. Die Einjahresfrist für die Rückwirkung läuft jedes Jahr unbarmherzig weiter. Wer im Februar 2026 einen falschen Bescheid für 2024 entdeckt, kann nichts mehr machen — der Anspruch für 2024 ist verfallen.

Im Zweifel hilft ein kurzer Anruf bei einer Sozialberatungsstelle oder einem auf Sozialrecht spezialisierten Anwalt; ein Beratungsschein ermöglicht eine kostenlose Erstberatung.

Häufige Fragen zum LSG-Urteil und zur Wohngeldtabelle plus Sicherheitszuschlag

Gilt das Urteil bundesweit?

Formal bindet das Urteil nur den Landkreis Fulda. Inhaltlich greift das Hessische LSG aber die ständige Rechtsprechung des Bundessozialgerichts auf — und diese gilt für jeden Sozialhilfeträger und jedes Jobcenter in Deutschland.

Wer ein vergleichbar konstruiertes Konzept nutzt, muss mit denselben Konsequenzen rechnen. Die Argumentationsfigur „Wohngeldtabelle plus zehn Prozent” wird seit Jahren bundesweit angewandt, wenn ein Konzept nicht hält.

Welche Mietstufe gilt für meinen Wohnort?

Die Mietstufe wird vom Statistischen Bundesamt festgelegt und alle zwei Jahre überprüft. Sie richtet sich nach dem örtlichen Mietniveau im Vergleich zum Bundesdurchschnitt. Auf den Internetseiten der Wohngeldbehörden und in der Anlage zur Wohngeldverordnung ist für jede Gemeinde die aktuelle Mietstufe verzeichnet.

Für die Berechnung der Auffanglösung ist genau diese Mietstufe entscheidend — sie kann sich von der landkreisweiten KdU-Pauschale erheblich unterscheiden.

Brauche ich für den Überprüfungsantrag einen Anwalt?

Nein, ein Überprüfungsantrag kann formlos schriftlich gestellt werden. Sinnvoll ist anwaltliche Hilfe trotzdem, wenn das Konzept der Behörde komplex argumentiert und der Streit voraussichtlich vor Gericht endet. Über den Beratungsschein und im Klageverfahren über die Prozesskostenhilfe sind die Kosten für Betroffene mit geringem Einkommen meist gedeckt.

Was passiert, wenn meine Miete höher als der Wohngeld-Tabellenwert plus zehn Prozent ist?

Auch dann ist die Auffanglösung die Obergrenze. Liegt die tatsächliche Bruttokaltmiete darüber, übernimmt das Sozialamt oder Jobcenter nur bis zu diesem Wert — es sei denn, besondere Umstände rechtfertigen eine höhere Anerkennung.

Solche Gründe können etwa langjähriges Wohnen ohne zumutbare Alternativen, Schwerbehinderung, Pflegebedürftigkeit oder unzumutbare Umzugsfolgen sein. Wer in dieser Lage ist, sollte die Begründung im Widerspruch ausführlich darlegen.

Bekomme ich Heizkosten zusätzlich erstattet?

Ja. Heizkosten werden im Sozialhilferecht und im Bürgergeld separat geprüft und erstattet, soweit sie angemessen sind. Sie sind nicht Teil der Bruttokaltmiete und gehen nicht in die Tabellenwerte ein, die für die KdU-Auffanglösung herangezogen werden.

Eine Kürzung der Heizkostenpauschale folgt anderen Maßstäben — etwa dem Heizspiegel — und muss separat angegriffen werden, falls sie zu niedrig ausfällt.

Quellen

Hessisches Landessozialgericht: Pressemitteilung „Urteil zu Unterkunftskosten — Begrenzung der Unterkunftsleistungen im Landkreis Fulda unwirksam”, 26.03.2026, Az. L 4 SO 116/23

Bundesministerium der Justiz: Wohngeldgesetz (WoGG), § 12 — Höchstbeträge für Miete und Belastung

Bundesministerium der Justiz: Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), §§ 35, 35b, 116a

Bundesministerium der Justiz: Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II), §§ 22, 22a–c, 40