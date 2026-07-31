Veröffentlicht am von Detlef Brock

Sozialhilfe: Pauschale statt Bedarf – Gerichte kippen die Praxis der Sozialämter

Gegen-Hartz bei Google hinzufügen

Mit wegweisendem Urteil gibt das Landessozialgericht Thüringen (Az. L 8 SO 210/24) bekannt, dass eine minderjährige, erwerbsfähige Leistungsberechtigte nach Vollendung des 15. Lebensjahrs Anspruch auf Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel des SGB XII in Höhe der tatsächlichen Kosten der Unterbringung hat, wenn sie aufgrund der Ausübung des Aufenthaltsbestimmungsrechts der Mutter in einer Pflegefamilie lebt.

§ 27a Abs. 5 SGB XII stellt eine flexible Regelung für die Bedarfsermittlung bei der Hilfe zum Lebensunterhalt für minderjährige Pflegekinder dar, die eine angemessene Deckung des tatsächlichen Bedarfs ermöglichen soll.

Sind Minderjährige in einer Pflegefamilie untergebracht, können sie Hilfe zum Lebensunterhalt gemäß § 27a Abs. 5 SGB XII erhalten, das heißt, Leistungen in tatsächlicher Höhe, sofern diese angemessen sind.

Voraussetzung ist eine Unterbringung der Minderjährigen

Das LSG entschied, dass hierfür der tatsächliche Aufenthalt in einer Pflegefamilie maßgebend sei und es nicht auf eine behördliche Veranlassung ankomme.

Denn unabhängig davon, ob eine Unterbringung im Sinne des § 27a Absatz 5 SGB XII behördlich veranlasst sein müsse, reiche für eine behördlich veranlasste Unterbringung jedenfalls die hier erteilte Erlaubnis zur Vollzeitpflege aus.

📚 Lesen Sie auch:

Der 8. Senat des Bundessozialgerichts in Kassel (Az. B 8 SO 3/25 R) muss nun zu den Voraussetzungen einer Unterbringung im Sinne des § 27a Abs. 5 SGB XII bei einem minderjährigen Kind in einer Pflegefamilie entscheiden.

Anmerkung vom Verfasser

Die Vorinstanz des Sozialgerichts Altenburg hatte mit Urteil vom 22.01.2024 – S 24 SO 216/21 – entschieden, dass keine höheren Leistungen unter Berücksichtigung der tatsächlichen Kosten ihrer Unterbringung zu zahlen sind.

Hinweis für Betroffene

Minderjährige in einer anderen Familie (Pflegefamilie oder Verwandtenpflege) können Hilfe zum Lebensunterhalt erhalten, wobei sich der Bedarf nach den tatsächlichen Kosten der Unterbringung richtet, sofern diese angemessen sind.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co.

Newsletter

100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Dies gilt vor allem, wenn keine erzieherischen Hilfen des Jugendamtes (SGB VIII) greifen und die eigenen Mittel oder die der Pflegepersonen nicht ausreichen.

Das Sozialamt muss bei der Hilfe zum Lebensunterhalt für ein minderjähriges Pflegekind (häufig in Verwandtenpflege) den tatsächlichen individuellen Bedarf festsetzen und finanzieren. Grundlage hierfür ist § 27a Abs. 5 SGB XII.

📚 Lesen Sie auch:

Die Praxis vieler Sozialämter, pauschal nur reduzierte Regelsätze anzusetzen oder starr auf Pauschalen zu verweisen, wird von den Gerichten oft gekippt.

Besonderheit: Verwandtenpflege

Rechtlich besonders relevant sind Fälle, in denen Großeltern oder Verwandte das Kind als Pflegekind aufnehmen.

Hier kann ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII für das minderjährige Kind direkt beim Sozialamt geltend gemacht werden, wenn das Kind über kein ausreichendes eigenes Einkommen (wie Unterhalt oder Waisenrente) verfügt und das Pflegegeld den Bedarf nicht deckt.

Diese Hilfe muss bei Kenntnis der Notlage vom Amt oft sogar ohne formellen Antrag ab dem Zeitpunkt des Bekanntwerdens gewährt werden.

Quellen

Landessozialgericht Thüringen, Urteil vom 15.01.2025 – L 8 SO 210/24 – (unveröffentlicht), Revision anhängig beim Bundessozialgericht, Az. B 8 SO 3/25 R
Sozialgericht Altenburg, Urteil vom 22.01.2024 – S 24 SO 216/21 – (unveröffentlicht)

Weitere aktuelle News:

Aktuelle Urteile zum Bürgergeld, Grundsicherung, Sozialhilfe und Rente
Sozialamt verweist auf die Rückkehr, EU-Bürgerin soll keine Leistungen mehr erhalten

Sozialamt verweist auf die Rückkehr, EU-Bürgerin soll keine Leistungen mehr erhalten

Eine bulgarische Staatsangehörige lebt in Deutschland, getrennt von ihrem Ehemann, bezieht Pflegegeld und ist auf Sozialhilfe angewiesen. Das Sozialamt lehnt Grundsicherungsleistungen ab – und verweist sie darauf, doch nach Bulgarien ...
Weiterlesen
Aktuelle Urteile zum Bürgergeld, Grundsicherung, Sozialhilfe und Rente
Pflegegrad in 2026 beantragen oder erhöhen: Antrag wegen Pflegereform noch dieses Jahr stellen

Pflegegrad in 2026 beantragen oder erhöhen: Antrag wegen Pflegereform noch dieses Jahr stellen

Wer bereits dauerhaft Hilfe im Alltag benötigt, sollte einen Erstantrag auf Pflegeleistungen nicht allein wegen der laufenden Reformdebatte aufschieben. Ein früher Antrag kann nach dem derzeitigen Entwurf wichtig werden, weil ...
Weiterlesen
Aktuelle Urteile zum Bürgergeld, Grundsicherung, Sozialhilfe und Rente
Bürgergeld-Bezieherin muss 42.155,88 Euro zurückzahlen – BSG bestätigt das Jobcenter

Bürgergeld-Bezieherin muss 42.155,88 Euro zurückzahlen – BSG bestätigt das Jobcenter

Eine frühere Bürgergeld-Bezieherin muss dem Jobcenter mehr als 42.000 Euro erstatten. Grund: Sie bezog bereits eine russische Altersarbeitsrente, gab diese aber in ihren Anträgen nicht an. Nach erfolglosen Klagen vor dem ...
Weiterlesen