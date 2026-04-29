Sozialhilfe-Kostenersatz nach Erbfall: Besondere Härte stoppt Forderung

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Wenn jemand Sozialhilfe im Pflegeheim bekommen hat, kann der Sozialhilfeträger nach dem Tod unter bestimmten Voraussetzungen Kostenersatz vom Erben verlangen.

Das Sozialgericht München hat aber entschieden: Eine „besondere Härte“ kann den Kostenersatz ausschließen, wenn der Nachlass im Wesentlichen aus einer kleinen, selbst genutzten Eigentumswohnung besteht, die der überlebende Ehegatte weiter bewohnt (SG München, Endurteil vom 07.04.2022 – S 46 SO 304/17).

Worum ging es im Fall vor dem Sozialgericht München?

Eine ältere Frau erhielt ab Dezember 2015 Sozialhilfe für den stationären Pflegeheimaufenthalt. Vorher lebte sie mit ihrem Ehemann in einer 56-qm-Eigentumswohnung, die beiden je zur Hälfte gehörte. Nach dem Tod der Frau im März 2016 erbte der Ehemann ihren hälftigen Miteigentumsanteil.

Der Sozialhilfeträger verpflichtete den Ehemann daraufhin zum Kostenersatz nach § 102 SGB XII in Höhe von 4.411,05 Euro. Die Widerspruchsbehörde hob diesen Bescheid jedoch auf, weil sie eine besondere Härte annahm. Dagegen klagte der Sozialhilfeträger – ohne Erfolg.

Kostenersatz nach § 102 SGB XII: Was bedeutet das grundsätzlich?

§ 102 SGB XII erlaubt dem Sozialhilfeträger, sich nach dem Tod eines Leistungsberechtigten aus dem Nachlass Geld zurückzuholen. Es geht also nicht um eine „Strafe“, sondern um eine nachgelagerte Erstattung aus dem Erbe.

Gleichzeitig kennt § 102 Abs. 3 Nr. 3 SGB XII eine wichtige Grenze: Wenn die Inanspruchnahme des Erben wegen der Besonderheiten des Einzelfalls eine besondere Härte wäre, darf der Kostenersatz nicht verlangt werden.

Was bedeutet juristisch „besondere Härte“?

„Besondere Härte“ ist ein gesetzlicher Ausnahmetatbestand, der verhindern soll, dass eine an sich zulässige Kostenersatzforderung im Einzelfall zu unbilligen, objektiv besonders schweren Folgen führt. Gemeint ist nicht jede Belastung, sondern eine Situation, die deutlich aus dem Normalfall herausfällt und es nach einer Gesamtwürdigung unfair erscheinen lässt, den Erben in Anspruch zu nehmen.

Juristisch verlangt das Gericht dafür einen auffallend atypischen Sachverhalt. Es müssen zusätzliche Umstände hinzukommen, die den Kostenersatz im konkreten Fall unzumutbar machen können, zum Beispiel weil sonst der Lebensmittelpunkt verloren ginge oder die Zahlung realistisch nur durch Verkauf einer selbst genutzten, angemessenen Wohnung möglich wäre.

Entscheidend ist immer die Gesamtschau der Umstände, also Vermögensstruktur des Nachlasses, Einkommen und Leistungsfähigkeit des Erben, Wohnsituation und praktische Alternativen wie Stundung oder dingliche Sicherung.

„Besondere Härte“ beim Erbe: Wann kann sie vorliegen?

Das Gericht stellt klar: Es reicht nicht automatisch aus, dass der Vermögensgegenstand zu Lebzeiten des Verstorbenen Schonvermögen war. § 90 SGB XII schützt grundsätzlich den Leistungsberechtigten, nicht automatisch den Erben nach dem Tod.

Trotzdem kann eine besondere Härte vorliegen, wenn der Nachlass für den Erben selbst faktisch Schonvermögen wäre. Genau das sah das SG München hier als nahe liegend an, weil der Nachlass im Wesentlichen aus dem hälftigen Miteigentum an der kleinen Wohnung bestand, die der überlebende Ehegatte weiterhin bewohnte und die für ihn sozialhilferechtlich angemessen gewesen wäre.

Warum hat das Gericht die besondere Härte im konkreten Einzelfall bejaht?

Das SG München hat nicht nur auf die Wohnungsgröße geschaut, sondern auf die Gesamtsituation. Der Ehemann hatte neben der Wohnung nur sehr wenig Barvermögen und konnte nicht einmal die Bestattungskosten tragen.

Außerdem hatte er ein so niedriges Einkommen, dass er die Forderung nicht realistisch hätte abzahlen können. Eine Beleihung der Wohnung hielt das Gericht faktisch für nicht möglich, weil dafür eine ausreichende „Kapitaldienstfähigkeit“ gefehlt hätte.

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In der Konsequenz hätte der Ehemann die Wohnung verkaufen müssen, um die Forderung zu bedienen – und genau das machte den Fall für das Gericht unbillig hart.

Stundung statt Härtefall: Warum das Gericht das ausdrücklich anspricht

Spannend ist der Hinweis des Gerichts zur Stundung: Eine Stundung der Forderung, etwa bis zum Lebensende des Erben, kann Einfluss darauf haben, ob eine besondere Härte vorliegt. Denn dann müsste der Erbe nicht sofort verkaufen, um zu zahlen.

Das Gericht betont, dass eine Stundung zusammen mit dem Kostenersatzbescheid entschieden werden kann. Im Fall war keine Stundung erfolgt, obwohl sie möglicherweise den Verlust des Lebensmittelpunktes hätte verhindern können.

Bedeutung des Urteils für Betroffene und Angehörige

Für überlebende Ehepartner ist das Urteil ein wichtiges Signal: Selbst wenn grundsätzlich Kostenersatz möglich ist, kann ein Härtefall greifen, wenn die Erbschaft im Kern aus der selbst genutzten, angemessenen Wohnung besteht und sonst kaum Mittel vorhanden sind.

Für Sozialhilfeträger zeigt die Entscheidung zugleich, dass sie Stundungslösungen ernsthaft prüfen sollten. Wenn die Forderung nur durch Wohnungsverkauf erfüllbar wäre, steigt das Risiko, dass Gerichte eine besondere Härte annehmen.

FAQ zum Sozialhilfe-Kostenersatz nach Erbfall

Wann darf das Sozialamt überhaupt Kostenersatz vom Erben verlangen?

Wenn der Verstorbene Leistungen nach dem SGB XII erhalten hat und ein verwertbarer Nachlass vorhanden ist, kann der Träger unter den Voraussetzungen des § 102 SGB XII Kostenersatz geltend machen.

Reicht es, dass die geerbte Immobilie früher Schonvermögen war, um nicht zahlen zu müssen?

Nein, das allein genügt nicht. Schonvermögen schützt grundsätzlich den Leistungsberechtigten, nicht automatisch den Erben. Es kommt auf die Gesamtumstände und einen möglichen Härtefall an.

Wann ist eine „besondere Härte“ typisch?

Wenn der Nachlass im Wesentlichen aus der selbst genutzten, angemessenen Wohnung besteht und der überlebende Ehegatte sonst kaum Vermögen oder Einkommen hat, sodass er zur Zahlung faktisch verkaufen müsste.

Kann das Sozialamt stattdessen stunden, statt sofort zu kassieren?

Ja. Eine Stundung kann gleichzeitig mit dem Kostenersatzbescheid entschieden werden und kann den Härtefall entschärfen, etwa wenn dadurch ein Wohnungsverkauf vermieden wird.

Was sollten Erben tun, wenn ein Kostenersatzbescheid kommt?

Widerspruch einlegen und den Härtefall detailliert begründen, insbesondere Einkommen, Vermögen, Wohnsituation und die praktische Unmöglichkeit einer Zahlung ohne Wohnungsverlust. Wenn sinnvoll, sollte auch ausdrücklich eine Stundung als Alternative beantragt werden.

Fazit: Kleine, selbst genutzte Wohnung kann Kostenersatz verhindern

Das SG München bestätigt: Ein Kostenersatz nach § 102 SGB XII ist nicht automatisch durchsetzbar, nur weil ein Miteigentumsanteil an einer Immobilie geerbt wird. Besteht der Nachlass im Wesentlichen aus der selbst bewohnten, angemessenen Eigentumswohnung und fehlen sonst Mittel, kann das eine besondere Härte sein.

Gleichzeitig macht das Urteil deutlich, dass eine Stundung ein entscheidender Hebel sein kann, um Wohnungsverlust zu vermeiden und Härtefragen fair zu lösen.