Sozialhilfe: Keine Vererbung der Kostenersatzpflicht nach § 102 SGB 12

Die Pflicht zum Kostenersatz nach § 102 SGB XII (Sozialhilfe) entsteht erst mit dem Tod des Leistungsberechtigten. Die Ersatzpflicht des Erben (hier die Mutter/Witwe) ist zwar eine Nachlassverbindlichkeit (§ 102 Abs. 2 SGB XII), jedoch ist der Erbe der Ersatzpflichtigen (die Kläger/ Söhne) nicht automatisch auch der Ersatzpflichtige für den ursprünglichen Leistungsberechtigten.

Zwar gehen Schulden grundsätzlich auf den Erben über (§ 1922 BGB), aber der Kostenersatzanspruch nach § 102 SGB XII ist an die Person des direkten Erben des Hilfeempfängers gebunden.

Der Sozialhilfeträger kann sich zwar an den Erben des ursprünglichen Leistungsberechtigten halten, aber nicht zwangsläufig an den Erben dieses Erben (den Kläger), da die Kostenersatzpflicht eine spezifische, begrenzte Haftung darstellt.

Mit wegweisendem Urteil gibt nun das Landessozialgericht Bayern ( Urteil vom 17.09.2024 – L 7 SO 108/21 -) bekannt, dass der streitige Kostenersatz nach § 102 Abs. 1 S. 1 SGB 12 nicht (unmittelbar) darauf gestützt werden kann, da die Kläger nicht Erben des Leistungsberechtigten geworden sind.

Dieser hatte vielmehr allein seine Ehefrau als Erbin eingesetzt, die diese Erbschaft nicht ausgeschlagen hat.

Zwar sind die Kläger (aufgrund gesetzlicher Erbfolge) Erben der Ehefrau des Leistungsberechtigten geworden, ein Kostenersatz durch die Kläger nach § 102 SGB XII scheidet ungeachtet dessen aus, da die Ehefrau erst nach dem Leistungsberechtigtem gestorben ist (vgl BVerwG, Urteil vom 10.7.2003 – 5 C 17/02 – ).

Ein Übergang der Kostenersatzpflicht der Mutter, der zwischenzeitlich verstorbenen Witwe und Alleinerbin des Leistungsberechtigten auf die Kläger nach § 1922 Abs 1, § 1967 bzw § 2058 BGB (in entsprechender Anwendung) scheidet aus

Nach § 1922 Abs 1, § 1967 BGB geht zwar das Vermögen der Erblasserin als Ganzes auf den Erben über, sodass dieser nach § 1967 BGB für Nachlassverbindlichkeiten, einschließlich der von der Erblasserin herrührenden Schulden haftet.

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Inwieweit öffentlich-rechtliche Forderungen und Verbindlichkeiten in den Nachlass fallen, bestimmt sich aber nicht nach bürgerlich-rechtlichen Grundsätzen, sondern nach dem öffentlichen Recht, dem die jeweiligen Forderungen und Verbindlichkeiten angehören (BSG, Urteil vom 3.4.2014 – B 5 R 251/13 R – ).

Nur soweit ausdrücklich Vorschriften bzw anderweitige gesetzliche Regelungen fehlen, kann der Rechtsgedanke der §§ 1922, 1967 ff BGB auf öffentlich-rechtliche Ansprüche und Verbindlichkeiten entsprechend angewendet werden.

Eine entsprechende ausdrückliche öffentlich-rechtliche gesetzliche Regelung ist vorliegend nicht ersichtlich

Eine solche ergibt sich nicht aus § 102 SGB XII. Eine anderweitige öffentlich-rechtliche Regelung, auf die die Haftung der Kläger für die streitigen Ersatzforderungen gestützt werden könnte, ist nicht ersichtlich.

Ein Übergang des Kostenersatzanspruchs gegen die Ehefrau des Leistungsberechtigten bzw die Mutter der Kläger auf die Kläger nach § 1922 Abs 1, § 1967 BGB beruht auch nicht auf Wertungen des öffentlichen Rechts

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Allein das Vorliegen einer Ersatzpflicht in Form einer geldwerten Verpflichtung kann deren Vererblichkeit nicht begründen. Wegen der Eingriffsintensität zu Lasten der Erben müssen öffentlich-rechtliche Interessen am Übergang auf den Erben hinzukommen. Solche Interessen sind vorliegend nicht ersichtlich.

Die Geltendmachung von Ersatzansprüchen ist nunmehr die Ausnahme. Sie darf nur noch erfolgen, wenn besondere Gründe es als gerechtfertigt erscheinen lassen, den Nachrang der Sozialhilfe durch Ersatzansprüche wiederherzustellen.

Ausweislich der Gesetzesbegründung sei es nicht gerechtfertigt, dass den Erben des Hilfeempfängers, besonders denjenigen, die dem Hilfeempfänger nicht nahe gestanden haben, nur deshalb zu Lasten der Allgemeinheit Vermögen zuwachsen soll, weil dem Hilfeempfänger und seinen nächsten Angehörigen selbst die Verwertung des Vermögens nicht zugemutet worden ist (vgl BT-Drs V/3495, S 16). In derartigen Fällen soll der Ersatzanspruch des § 92c BSHG – nunmehr § 102 SGB XII – den Nachrang der Sozialhilfe realisieren.

Über dieses Wertungsgefüge würde sich eine entsprechende Anwendung der § 1922 Abs 1, § 1967 BGB auf die Ersatzpflicht der Ehefrau des Leistungsberechtigten hinwegsetzen

Sowohl die nunmehr im SGB XII angelegte grds Freiheit vom Kostenersatz für Leistungen der Sozialhilfe als auch die Zielsetzung der in § 102 SGB XII enthaltenen Ausnahmeregelung sprechen gegen eine Haftung von Erben des Ersatzpflichtigen nach § 102 SGB XII ohne ausdrückliche gesetzliche Regelung.

Eine solche würde dem Grunde nach eine weitgehende Ersatzpflicht (für rechtmäßig geleistete Sozialhilfe) in all den Fällen begründen, in denen der Leistungsberechtigte oder sein Ehegatte bzw Lebenspartner über Schonvermögen verfügte und ein Erstattungsanspruch gegenüber den in § 102 SGB XII genannten Erben – aus welchen Gründen auch immer – nicht realisiert wurde.

Für einen entsprechenden Regelungswillen des Gesetzgebers bestehen keine Anhaltspunkte.

Gegen einen solchen spricht auch die Zielsetzung der in § 102 SGB XII enthaltenen Ausnahmeregelung. Diese ist in der vorliegenden Konstellation nicht mehr zu erreichen, da die Erbin des Leistungsberechtigten selbst über Schonvermögen iS des § 90 SGB XII nicht verfügte und das zunächst beim Leistungsberechtigten vorhandene Schonvermögen insbesondere in Form von Grundeigentum den Klägern (im Wege der Erbfolge) nicht zugewachsen ist.

Scheidet ein Übergang der Kostenersatzpflicht ihrer verstorbenen Mutter auf die Kläger bereits dem Grunde nach aus, kommt es nicht darauf an, ob überhaupt bzw in welchem Umfang die verstorbene Mutter der Kläger ersatzpflichtig nach § 102 SGB XII gewesen wäre.

Fazit:

Keine Vererbung der Kostenersatzpflicht nach § 102 SGB 12

Der Sozialhilfeträger kann sich zwar an den Erben des ursprünglichen Leistungsberechtigten halten, aber nicht zwangsläufig an den Erben dieses Erben (den Kläger), da die Kostenersatzpflicht eine spezifische, begrenzte Haftung darstellt.