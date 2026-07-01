Sozialhilfe-Anspruch: Das Sozialamt schnappt sich das Erbe

Für viele Angehörige wirkt der Kostenersatz besonders hart, weil das Sozialamt zu Lebzeiten der pflegebedürftigen Person häufig nicht auf das Haus zugreift. Ein angemessenes selbst bewohntes Haus kann während des Leistungsbezugs geschütztes Vermögen sein. Dieser Schutz endet aber nicht automatisch mit dem Anspruch der Erben auf das Haus.

Nach dem Tod entsteht eine andere rechtliche Situation. Dann geht es nicht mehr um die Sicherung des Wohnens der leistungsberechtigten Person, sondern um den Nachlass. Genau an dieser Stelle setzt § 102 SGB XII an.

Das Bundessozialgericht hat deshalb klargestellt, dass es keinen automatischen Schutz des geerbten Hausgrundstücks allein deshalb gibt, weil es zu Lebzeiten des Verstorbenen nicht verwertet werden musste. Der Schutz des Sozialhilferechts wirkt also nicht ohne Weiteres über den Tod hinaus fort.

Erben haften nicht mit ihrem gesamten Privatvermögen

Ein wichtiger Punkt wird häufig missverstanden: Erben müssen nicht unbegrenzt mit ihrem eigenen Vermögen für Sozialhilfeleistungen des Verstorbenen einstehen. Die Ersatzpflicht gehört zwar zu den Nachlassverbindlichkeiten. Die Haftung ist aber auf den Wert des Nachlasses begrenzt, der beim Erbfall vorhanden war.

Das bedeutet: Hinterlässt der Verstorbene 20.000 Euro, kann das Sozialamt nicht 50.000 Euro verlangen. Hinterlässt er eine Immobilie, kann deren Wert allerdings in die Berechnung einfließen. Gerade deshalb werden Häuser und Eigentumswohnungen in solchen Verfahren so wichtig.

Welche Leistungen überhaupt zurückgefordert werden dürfen

Nicht jede staatliche Leistung löst automatisch einen Kostenersatz durch Erben aus. § 102 SGB XII betrifft Sozialhilfeleistungen nach dem SGB XII, insbesondere die Hilfe zur Pflege. In der Praxis geht es oft um ungedeckte Heimkosten, die das Sozialamt übernommen hat, weil Rente, Pflegeversicherung und eigenes Einkommen nicht ausreichten.

Ausgenommen sind Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Vierten Kapitel des SGB XII. Das ist für viele Familien entscheidend, weil ältere Menschen im Pflegeheim häufig mehrere Leistungsarten nebeneinander erhalten können. Erben sollten deshalb genau prüfen, welche Beträge das Amt tatsächlich ersetzt haben will.

Der Bescheid des Sozialamts sollte genau geprüft werden

Erben sollten eine Forderung des Sozialamts nicht ungeprüft bezahlen. Der Bescheid muss erkennen lassen, für welche Zeiträume und für welche Leistungen Kostenersatz verlangt wird. Außerdem muss nachvollziehbar sein, wie der Nachlasswert berechnet wurde.

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Wichtig ist auch, ob die geltend gemachten Sozialhilfeleistungen rechtmäßig erbracht wurden. Das Bundessozialgericht sieht die Rechtmäßigkeit der Leistungserbringung als Voraussetzung für den Kostenersatz an. Fehler bei der Berechnung, bei der Leistungsart oder beim Nachlasswert können die Forderung daher mindern oder im Einzelfall zu Fall bringen.

Bestattungskosten und Nachlassschulden mindern den Nachlass

Beim Kostenersatz kommt es nicht nur auf das vorhandene Vermögen an. Auch Nachlassverbindlichkeiten können den Wert des Nachlasses mindern. Dazu zählen insbesondere angemessene Bestattungskosten, offene Rechnungen des Verstorbenen oder andere Verbindlichkeiten, die bereits zum Todeszeitpunkt bestanden.

Erben sollten deshalb Belege sammeln und dem Sozialamt nicht nur Kontoauszüge oder Immobilienunterlagen vorlegen. Auch Rechnungen des Bestatters, Friedhofsgebühren, Notarkosten oder noch offene Pflegeheimforderungen können für die Berechnung eine Bedeutung haben. Je genauer der Nachlass dargestellt wird, desto geringer kann die ersatzfähige Summe ausfallen.

Wenn Angehörige selbst im Haus wohnen

Besonders schwierig sind Fälle, in denen Kinder, Ehepartner oder andere Angehörige seit vielen Jahren im geerbten Haus wohnen. Viele Betroffene gehen davon aus, dass sie deshalb automatisch geschützt sind. Das ist jedoch nicht der Fall.

Das Sozialamt darf auch dann prüfen, ob die Immobilie verwertet werden kann. Eine Verwertung kann Verkauf, Beleihung oder eine andere wirtschaftliche Nutzung bedeuten. Ein Verkauf ist also nicht in jedem Fall der erste und einzige Weg, aber er kann am Ende verlangt werden, wenn keine mildere Möglichkeit besteht.

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Gleichzeitig muss das Amt prüfen, ob eine besondere Härte vorliegt. Dabei können Alter, Erkrankung, Behinderung, Pflegebedürftigkeit, Verwurzelung am Wohnort oder eine notwendige Betreuungsstruktur Bedeutung haben. Allein der Wunsch, im geerbten Haus wohnen zu bleiben, reicht nach der Rechtsprechung aber nicht aus.

Die Härteklausel ist kein Selbstläufer

Die Härteklausel ist für Erben oft der wichtigste Einwand gegen den Zugriff des Sozialamts. Sie greift aber nur in besonderen Ausnahmefällen. Der Fall muss sich deutlich von normalen Erbfällen unterscheiden.

Eine besondere Härte kann etwa näherliegen, wenn der Erbe durch die sofortige Zahlung selbst sozialhilfebedürftig würde. Auch schwere Erkrankungen, Pflegebedürftigkeit oder eine nicht zumutbare Wohnsituation nach einem erzwungenen Umzug können eine Prüfung auslösen. Entscheidend ist immer die konkrete Lebenslage, nicht allein der emotionale Wert des Hauses.

Stundung statt sofortiger Verkauf

In manchen Fällen kommt statt eines sofortigen Verkaufs eine Stundung in Betracht. Das bedeutet, dass die Forderung nicht sofort bezahlt werden muss. Das Amt kann im Gegenzug Sicherheiten verlangen, etwa eine Eintragung im Grundbuch.

Eine Stundung kann vor allem dann wichtig sein, wenn die Erben im Haus leben und ein sofortiger Verkauf eine unzumutbare Belastung wäre. Sie beseitigt die Forderung aber nicht. Sie verschiebt die Zahlung nur und sichert den Anspruch des Sozialamts für einen späteren Zeitpunkt.

Erbschaft ausschlagen: Nur mit schneller Prüfung

Wer erfährt, dass ein Nachlass fast nur aus Schulden oder belasteten Vermögenswerten besteht, sollte die Ausschlagung der Erbschaft prüfen. Dafür gilt in der Regel eine kurze Frist von sechs Wochen ab Kenntnis vom Erbfall und vom Grund der Berufung als Erbe. Bei Auslandsbezug kann die Frist länger sein.

Die Ausschlagung sollte nicht vorschnell erfolgen. Denn sie betrifft das gesamte Erbe, nicht nur die Forderung des Sozialamts. Wer unsicher ist, sollte schnell rechtlichen Rat einholen, weil nach Fristablauf häufig nur noch begrenzte Möglichkeiten bestehen.

Übersicht: Was Erben prüfen sollten

Prüfpunkt Warum er wichtig ist Leistungsart Nicht jede Leistung ist erstattungspflichtig. Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sind nach § 102 SGB XII ausgenommen. Zeitraum Erfasst werden nur Sozialhilfeleistungen der letzten zehn Jahre vor dem Erbfall. Frist des Sozialamts Der Anspruch erlischt grundsätzlich drei Jahre nach dem Tod der leistungsberechtigten Person. Nachlasswert Erben haften nur mit dem Wert des Nachlasses, nicht unbegrenzt mit eigenem Vermögen. Freibetrag 2026 bleibt ein Betrag von 3.378 Euro außer Betracht. Erst darüber kann Kostenersatz verlangt werden. Härtefall Alter, Krankheit, Pflegebedürftigkeit, drohende eigene Hilfebedürftigkeit oder besondere Wohnumstände können eine Prüfung auslösen.

Was Erben nach dem Schreiben des Sozialamts tun sollten

Erben sollten zunächst keine vorschnelle Zahlung leisten. Sinnvoll ist es, den Bescheid, die Berechnung und die zugrunde gelegten Sozialhilfeleistungen anzufordern. Auch die Zusammensetzung des Nachlasses sollte vollständig dokumentiert werden.

Wichtig sind Kontoauszüge zum Todestag, Grundbuchunterlagen, Immobilienbewertungen, Bestattungskosten, offene Rechnungen und Nachweise über eigene Belastungen. Wer selbst im Haus wohnt, sollte zusätzlich ärztliche Unterlagen, Pflegegradbescheide oder Nachweise über eine notwendige Betreuungsstruktur sammeln. Diese Unterlagen können für einen Härtefallantrag entscheidend sein.

Beispiel aus der Praxis

Eine 78-jährige Frau lebt mit ihrem pflegebedürftigen Ehemann viele Jahre in einem kleinen Haus. Der Mann kommt später ins Pflegeheim, seine Rente und die Pflegekassenleistungen reichen nicht aus. Das Sozialamt übernimmt monatlich einen Teil der Heimkosten als Hilfe zur Pflege.

Nach dem Tod des Mannes wird die Ehefrau Alleinerbin. Zum Nachlass gehören das Haus, ein älteres Auto und 1.200 Euro Guthaben. Wenige Wochen später fordert das Sozialamt mehr als 15.000 Euro Kostenersatz.

Die Frau muss die Forderung nicht einfach hinnehmen. Sie kann prüfen lassen, welche Leistungen tatsächlich unter § 102 SGB XII fallen, ob die Drei-Jahres-Frist gewahrt ist, wie hoch der Nachlasswert wirklich ist und ob eine besondere Härte vorliegt. Wenn ein sofortiger Verkauf sie selbst in eine Notlage bringen würde, kann auch eine Stundung oder eine andere Lösung geprüft werden.