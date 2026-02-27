Schwerbehinderung: Zweiwochenfrist für fristlose Kündigung gilt auch ohne anerkannten GdB

Lesedauer 4 Minuten

Das Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg hat entschieden, dass Arbeitgeber die Zweiwochenfrist für eine außerordentliche Kündigung nach § 626 Abs. 2 BGB einhalten müssen, wenn der Arbeitnehmer nicht als schwerbehinderter Mensch anerkannt ist.

Die Frist des § 174 Abs. 2 SGB IX für den Antrag beim Integrationsamt kann die BGB-Frist dann nicht ersetzen (LAG Baden-Württemberg, Urteil vom 19.12.2025, 4 Sa 56/23).

Im Fall ging es um eine fristlose Kündigung wegen eines behaupteten Prozessbetrugs. Die Arbeitgeberin meinte, sie sei wegen eines laufenden Schwerbehindertenverfahrens „vorsorglich“ den Weg über das Integrationsamt gegangen und könne deshalb später kündigen, obwohl die BGB-Zweiwochenfrist bereits abgelaufen war.

Das Gericht hat das nicht akzeptiert.

Der Fall: Fristlose Kündigung wegen behauptetem Prozessbetrug

Die Klägerin arbeitete seit dem Jahr 2000 als Produktionsfachkraft in einem großen Betrieb in Reutlingen. Zuvor gab es bereits Streit über eine ordentliche, krankheitsbedingte Kündigung, die das Arbeitsgericht für unwirksam erklärt hatte.

Im März 2023 kündigte die Arbeitgeberin erneut, diesmal außerordentlich fristlos. Begründung: Die Klägerin habe im vorherigen Kündigungsschutzprozess einen Prozessbetrug versucht, indem sie angeblich falsch vorgetragen habe, sie habe auf eine Einladung zum betrieblichen Eingliederungsmanagement reagiert und ein Rückmeldeformular per Hauspost abgegeben.

Die Arbeitgeberin hörte Betriebsrat und „vorsorglich“ auch die Schwerbehindertenvertretung an. Hintergrund war, dass die Klägerin schon 2022 einen Antrag auf Anerkennung als schwerbehinderter Mensch gestellt hatte, der zunächst abgelehnt worden war und über den weiter gestritten wurde.

Warum das Integrationsamt plötzlich eine Rolle spielte

Die Arbeitgeberin beantragte beim Integrationsamt die Zustimmung zur außerordentlichen Kündigung. Das Integrationsamt stimmte zu, aber nur unter dem Vorbehalt, dass die Entscheidung überhaupt nur Bedeutung hat, falls später eine Schwerbehinderteneigenschaft oder Gleichstellung tatsächlich festgestellt werden sollte.

Genau das passierte am Ende nicht. Das sozialgerichtliche Verfahren ging so aus, dass die Klägerin nicht als schwerbehinderter Mensch anerkannt wurde.

Was war der Knackpunkt im Kündigungsschutzprozess?

Im Berufungsverfahren kam das Gericht zwar nach Beweisaufnahme grundsätzlich zu der Überzeugung, dass ein Kündigungsgrund vorliegen könnte. Entscheidend war aber etwas anderes: Die Kündigung scheiterte bereits an der verpassten Zweiwochenfrist des § 626 Abs. 2 BGB.

Das Gericht stellte fest, dass die Arbeitgeberin am 17. Februar 2023 sichere Kenntnis von den maßgeblichen Tatsachen bekam. Ab diesem Tag lief die Zweiwochenfrist.

Gekündigt wurde aber erst am 8. März 2023. Das war nach Auffassung des Gerichts zu spät.

Die Rechtslage: Zwei Wochen sind zwei Wochen

Eine fristlose Kündigung muss grundsätzlich innerhalb von zwei Wochen ausgesprochen werden. Diese Frist ist eine materielle Ausschlussfrist. Ist sie verpasst, ist die Kündigung allein deshalb unwirksam, selbst wenn der Kündigungsgrund an sich tragfähig wäre.

Die Frist beginnt erst, wenn der Arbeitgeber eine zuverlässige und hinreichend vollständige Kenntnis der kündigungsrelevanten Tatsachen hat. Bloße Verdachtsmomente reichen nicht, ebenso wenig eine grob fahrlässige Unkenntnis.

Der Arbeitgeber darf zwar zügig aufklären, aber er muss dabei mit der gebotenen Eile vorgehen. Sind die Ermittlungen abgeschlossen und der Sachverhalt steht für die Kündigungsentscheidung fest, läuft die Frist.

Warum § 174 SGB IX hier nicht half

Für schwerbehinderte Menschen gilt ein besonderer Kündigungsschutz. Dann braucht der Arbeitgeber vor einer Kündigung die Zustimmung des Integrationsamts. Für den Zustimmungsantrag gibt es ebenfalls eine Zweiwochenfrist, und in solchen Fällen kann eine Kündigung auch noch nach Ablauf der BGB-Frist erklärt werden, wenn sie unverzüglich nach der Zustimmung erfolgt.

Das Gericht sagt aber klar: Diese Sonderregeln greifen nur, wenn tatsächlich eine Schwerbehinderteneigenschaft oder Gleichstellung besteht. Ist das nicht der Fall, bleibt es bei § 626 Abs. 2 BGB.

Die Arbeitgeberin konnte sich deshalb nicht darauf berufen, sie habe ja „vorsorglich“ rechtzeitig beim Integrationsamt beantragt. Der falsche Weg ersetzt die gesetzliche BGB-Frist nicht.

Kein Rechtsmissbrauch durch den Arbeitnehmer

Besonders wichtig ist der Teil zur Frage „Treu und Glauben“. Die Arbeitgeberin meinte, die Klägerin dürfe sich nicht auf die verpasste BGB-Frist berufen, weil sie ja selbst ein Schwerbehindertenverfahren betrieben habe und dadurch das Integrationsamt überhaupt ins Spiel gekommen sei.

Das Gericht hat das zurückgewiesen. Die bloße Mitteilung, man habe einen Antrag gestellt, schafft nach Auffassung des LAG keinen Vertrauenstatbestand, dass der Antrag erfolgreich sein wird. Arbeitgeber dürfen nicht einfach darauf vertrauen, dass aus einem laufenden Verfahren am Ende zwingend ein Schwerbehindertenstatus folgt.

Im konkreten Fall war der Einwand nach Ansicht des Gerichts erst recht daneben, weil der Arbeitgeber zum Kündigungszeitpunkt bereits wusste, dass der Antrag abgelehnt worden war und die Anerkennung daher zumindest sehr unsicher war.

Bedeutung für Betroffene und Arbeitgeber

Für Beschäftigte ist die Entscheidung ein wichtiges Signal: Auch wenn ein Arbeitgeber „vorsorglich“ das Integrationsamt einschaltet, verliert er nicht automatisch die Pflicht, die BGB-Frist einzuhalten, solange keine anerkannte Schwerbehinderung vorliegt.

Für Arbeitgeber heißt das: Wenn ein Schwerbehindertenstatus nicht feststeht, müssen sie „doppelspurig“ denken. Wer nur auf das Integrationsamt setzt und daneben die BGB-Frist verpasst, riskiert, dass die fristlose Kündigung allein aus formalen Gründen scheitert.

FAQ: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Gilt bei einer fristlosen Kündigung immer die Zweiwochenfrist?

Ja, grundsätzlich muss die außerordentliche Kündigung innerhalb von zwei Wochen erklärt werden, sobald der Arbeitgeber sichere Kenntnis vom Kündigungssachverhalt hat.

Kann der Arbeitgeber die BGB-Frist „ersetzen“, wenn er rechtzeitig das Integrationsamt einschaltet?

Nur wenn tatsächlich schwerbehindertenrechtlicher Kündigungsschutz greift. Ohne anerkannte Schwerbehinderung oder Gleichstellung bleibt es bei der BGB-Frist.

Reicht es, wenn der Arbeitnehmer sagt, er habe einen Antrag auf Schwerbehinderung gestellt?

Nein. Nach dem Urteil entsteht dadurch kein schutzwürdiges Vertrauen des Arbeitgebers, dass der Antrag auch erfolgreich sein wird.

Was bedeutet „doppelspurig“ für Arbeitgeber?

Wenn der Schwerbehindertenstatus unklar ist, müssen Arbeitgeber einerseits prüfen, ob ein Zustimmungsverfahren nötig ist, gleichzeitig aber auch die BGB-Zweiwochenfrist im Blick behalten.

Warum war die Kündigung im Fall unwirksam, obwohl ein Kündigungsgrund denkbar war?

Weil die Kündigung zu spät ausgesprochen wurde. Die Zweiwochenfrist nach § 626 Abs. 2 BGB war nach Auffassung des Gerichts abgelaufen.

Fazit

Das LAG Baden-Württemberg stärkt die Zweiwochenfrist bei fristlosen Kündigungen: Ohne anerkannten Schwerbehindertenstatus gilt § 626 Abs. 2 BGB strikt. Arbeitgeber können sich nicht dadurch „retten“, dass sie vorsorglich ein Integrationsamtsverfahren betreiben.

Für Beschäftigte bedeutet das: Selbst in konfliktgeladenen Fällen kann eine fristlose Kündigung schon an der Frist scheitern, wenn der Arbeitgeber nicht schnell genug handelt.