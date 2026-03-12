Schwerbehinderung nach Unfall: 50.000 Euro Schmerzensgeld trotz Mitverantwortung

Lesedauer 4 Minuten

Ein selbstständiger Handwerker arbeitete auf dem Flachdach einer Sporthalle, in das mehrere Lichtkuppeln eingelassen waren. Eine dieser Lichtkuppeln war zuvor beschädigt worden und wurde nur mit einer Plane abgedeckt, ohne dass Absperrungen oder andere Sicherungen installiert wurden.

Der Mann wusste zwar, dass dort grundsätzlich eine Lichtkuppel war, hatte aber keine Kenntnis davon, dass sie defekt war und dass unter der Plane ein gefährlicher Bereich lag.

Warum die Lichtkuppel zur tödlichen Falle werden konnte

Die Plane wirkte wie eine harmlose Abdeckung und verdeckte gerade die Stelle, an der das Material bereits geschwächt oder durchbrochen war. Bereits zuvor hatte es einen Beinahe-Unfall gegeben, bei dem ein Auszubildender auf die abgedeckte Kuppel geraten war und dabei ein größeres Teil herausbrach, ohne dass danach konsequent gesichert wurde.

Für das Gericht war entscheidend, dass sich hier nicht nur eine allgemeine Dachgefahr zeigte, sondern ein zusätzliches Risiko entstand, weil eine konkrete Gefahrenstelle durch die Plane verborgen wurde.

Was die Beklagten hätten tun müssen

Die Halle wurde durch eine öffentliche Trägerin modernisiert, und ein dort angestellter Ingenieur war für die Baustellensicherheit mitverantwortlich. Dem Gericht zufolge hätten spätestens nach den Vorfällen im September und im November wirksame Maßnahmen ergriffen werden müssen, etwa eine Umwehrung, eine tragfähige Abdeckung, eine Unterspannung oder das konsequente Sperren des Bereichs.

Dass es Hinweise auf Sicherheitsmängel gab und die Absicherung trotzdem ausblieb, war ein zentraler Punkt für die Haftung.

Warum trotz Delegation weiter Verantwortung blieb

Die Beklagten argumentierten, die Sicherung der Baustelle sei vertraglich auf ein beauftragtes Unternehmen übertragen worden, das wiederum Subunternehmer einsetzte. Das Gericht machte jedoch deutlich, dass eine solche Delegation den Bauherrn nicht vollständig entlastet, weil zumindest Kontroll- und Überwachungspflichten verbleiben.

Diese Pflichten können sich sogar zu einer Handlungspflicht verdichten, wenn erkennbar wird, dass die beauftragten Firmen nicht ausreichend sichern.

Der Sturz und die schweren Verletzungen

Der Handwerker geriet auf die abgedeckte Lichtkuppel, brach durch und stürzte rund 8,5 Meter in die Halle. Er erlitt schwerste Knochenbrüche und musste intensivmedizinisch behandelt werden, gefolgt von langen Klinik- und Rehaaufenthalten.

Später wurde unter anderem eine Hüft-Totalendoprothese eingesetzt, und es blieben massive Dauerschäden zurück, die das Leben dauerhaft prägten.

Nach dem Unfall schwerbehindert

Nach den Feststellungen zu den dauerhaften gesundheitlichen Folgen war der Betroffene in seiner Mobilität massiv eingeschränkt, nutzte Rollstuhl und Gehstützen und war auf Hilfe im Alltag angewiesen. Das Gericht stellte heraus, dass Nervenverletzungen und Funktionsausfälle so gravierend waren, dass sie in ihrer Wirkung einem Beinverlust vergleichbar seien.

Die Schwerbehinderung war damit keine bloße Nebenfolge, sondern Ausdruck eines dauerhaften Einschnitts in Beruf, Alltag und Lebensplanung.

Wie das Gericht Schmerzensgeld und Folgeschäden bewertet hat

Das Gericht hielt ein Schmerzensgeld von 50.000 Euro für angemessen, weil die Verletzungen schwer, die Behandlungen langwierig und die Einschränkungen dauerhaft waren. Gleichzeitig floss in die Bemessung ein, dass der Betroffene ein erhebliches Mitverschulden trug, wodurch sich die Zahlungen insgesamt reduzierten. (7 U 12/17)

Zusätzlich wurden weitere Positionen wie Umbaukosten für ein behindertengerechtes Bad, bestimmte Fahrt- und Begleitkosten sowie langfristige Schäden wie Verdienstausfall und Haushaltsführungsschaden zugesprochen, allerdings jeweils nur anteilig nach Haftungsquote.

Warum das Gericht ein hohes Mitverschulden angenommen hat

Das Gericht sah es als gravierend an, dass der Handwerker auf einer Baustelle in unmittelbarer Nähe zu Lichtkuppeln besondere Vorsicht hätte walten lassen müssen. Er wusste, dass dort eine Lichtkuppel war, und hätte aus Sicht des Gerichts weder rückwärtsgehen noch ohne Klärung der Situation in die Nähe einer auffälligen Abdeckung geraten dürfen.

Zudem hätte er die Plane als Warnsignal begreifen und vor Arbeitsbeginn prüfen müssen, warum sie dort lag und was sie verdeckte.

Warum die Beklagten trotzdem hafteten

Trotz Eigenverantwortung des Handwerkers blieb die Gegenseite in der Pflicht, weil sie eine erkennbare Gefahrenlage nicht wirksam entschärfte. Spätestens nach dem Beinahe-Unfall und der fortbestehenden Abdeckung ohne Sicherung musste klar sein, dass die Gefahr konkret war und sich jederzeit realisieren konnte.

Für das Gericht war es besonders belastend, dass die Plane die Gefahrenstelle nicht nur nicht entschärfte, sondern sie zusätzlich versteckte und damit die Chance nahm, rechtzeitig zu reagieren.

Die besondere Rolle der versteckten Gefahr

Der entscheidende Unterschied zu einer „normalen“ Baustellengefahr lag in der verdeckten Defektstelle. Eine ungesicherte Lichtkuppel kann schon gefährlich sein, aber eine beschädigte Kuppel unter einer Plane ist für Dritte deutlich schwerer einzuschätzen, weil sie den Blick auf die tatsächliche Bruchstelle nimmt.

Genau dieses verdeckte Risiko sah das Gericht als einen zentralen Punkt, der die Pflicht zum Eingreifen und zur effektiven Sicherung verschärfte.

Nach Unfall schwerbehindert – Das bedeutet dieses Urteil

Das Urteil macht deutlich, dass Gerichte die dauerhaften Folgen schwerer Unfälle sehr ernst nehmen und bei gravierenden Dauerschäden erhebliche Ansprüche zusprechen können. Es zeigt aber ebenso, dass selbst schwere Verletzungen nicht automatisch zu voller Haftung führen, wenn dem Verletzten ein erhebliches eigenes Fehlverhalten angelastet wird.

Wer auf Baustellen arbeitet, muss mit typischen Gefahren rechnen, darf sich aber auch darauf verlassen, dass besonders gefährliche, verdeckte Stellen nicht einfach ungesichert bleiben.

FAQ: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Wer haftet bei einem Baustellenunfall auf fremdem Dach?

Haften kann nicht nur das ausführende Unternehmen, sondern auch der Bauherr oder dessen Verantwortliche, wenn sie Kontroll- und Sicherungspflichten verletzen und erkennbare Gefahren nicht abstellen.

Entscheidend ist, wer die Gefahrenlage beherrscht und ob die Sicherheitsorganisation tatsächlich funktioniert hat.

Warum reichte es nicht, die Verantwortung „an die Firma“ zu delegieren?

Weil eine Delegation nicht automatisch alle Pflichten beendet und zumindest Überwachung und Eingreifen nötig bleiben, wenn erkennbar nichts passiert.

Wenn der Bauherr oder sein Verantwortlicher merkt, dass Sicherungen ausbleiben, kann aus Kontrolle eine Pflicht zum sofortigen Handeln werden.

Warum bekam der schwer verletzte Mann nicht 100 Prozent zugesprochen?

Weil das Gericht ein erhebliches Mitverschulden sah, da der Mann trotz erkennbarer Risiken auf dem Dach nicht ausreichend vorsichtig war. Dadurch wurde die Haftung geteilt, sodass die Zahlungen nur anteilig zugesprochen wurden.

Wie bestimmt das Gericht die Höhe des Schmerzensgeldes?

Es geht vor allem um Schwere der Verletzungen, Dauer der Schmerzen, Intensität der Behandlungen, bleibende Schäden und die Auswirkungen auf das gesamte Leben. Zusätzlich kann ein Mitverschulden den Betrag deutlich reduzieren.

Was bedeutet das Urteil für andere Betroffene mit Dauerschäden?

Es zeigt, dass hohe dauerhafte Einschränkungen, lange Behandlungen und gravierende Folgen zu erheblichen Ansprüchen führen können. Gleichzeitig verdeutlicht es, dass eigenes Verhalten am Unfallort die Quote und damit die Zahlungen stark beeinflussen kann.

Fazit

Schwere Unfälle auf Baustellen können lebenslange Folgen nach sich ziehen, die Gerichte in Schmerzensgeld und laufenden Zahlungen grundsätzlich anerkennen. Gleichzeitig wird deutlich, dass Verantwortung oft geteilt wird, wenn Sicherheitsmängel auf der einen Seite und eigenes Risikoverhalten auf der anderen Seite zusammentreffen.

Wer einen gefährlichen Zustand erkennt oder erkennen muss, sollte nicht darauf vertrauen, dass „schon nichts passiert“, denn diese Frage kann später über die Höhe des Ersatzes mitentscheiden.