Schwerbehinderung: 7 wichtige Änderungen im März 2026

Wer in Deutschland als schwerbehindert anerkannt ist oder eine (Neu-)Feststellung beantragt, hängt mit vielen Lebensbereichen am Ergebnis: Steuerentlastungen, Nachteilsausgleiche im Alltag, Rechte im Arbeitsleben und in manchen Fällen auch der Zeitpunkt, ab dem eine Altersrente für schwerbehinderte Menschen möglich ist.

Im März 2026 ballen sich gleich mehrere Neuerungen, die Betroffene und auch Arbeitgeber spürbar betreffen.

Dabei geht es weniger um Einzelgesetze, sondern um Änderungen in Verfahren, Bewertungsmaßstäben und Datenwegen, die im Alltag darüber entscheiden, wie schnell Bescheide kommen, wie gut Einschränkungen abgebildet werden und wie reibungslos Ansprüche bei Behörden ankommen.

Änderung 1: Neue Bewertungsgrundsätze beim Grad der Behinderung wirken in der Praxis „anders“ als früher

Seit Herbst 2025 gelten überarbeitetete Vorgaben für die versorgungsmedizinische Beurteilung, also für die Frage, welcher Grad der Behinderung festgestellt wird.

Im Jahr 2026 zeigt sich in vielen Verfahren erst richtig, was diese neuen Grundsätze in der Praxis bedeuten, weil Anträge, Widersprüche und Änderungsanträge nun überwiegend nach den aktualisierten Maßstäben bearbeitet werden.

Für Betroffene ist das vor allem deshalb relevant, weil sich das Verfahren stärker an den tatsächlichen Folgen im Leben orientieren soll. Es zählt damit noch deutlicher, wie stark die Teilhabe im Alltag, im Beruf und im sozialen Umfeld eingeschränkt ist – und wie gut genau das belegt werden kann.

Das verändert die „Beweisführung“ in der Realität. Wer bislang vor allem Diagnosen, Medikamentenpläne und ältere Arztbriefe eingereicht hat, erlebt häufiger, dass diese Unterlagen allein nicht mehr die erhoffte Aussagekraft haben, wenn sie die konkreten funktionalen Auswirkungen nicht sauber beschreiben.

Umgekehrt kann die stärkere Ausrichtung auf Teilhabe auch Chancen eröffnen, wenn eine Erkrankung im Befundbild „moderat“ wirkt, die praktische Belastung aber erheblich ist. Besonders sichtbar wird das bei komplexen Verläufen, bei mehreren Erkrankungen gleichzeitig und bei chronischen Schmerzen: Der Blick auf Beschwerden als eigenständige Beeinträchtigung und die nachvollziehbare Dokumentation von Dauer, Intensität und Alltagsfolgen kann an Gewicht gewinnen.

Für viele ist die größte Unsicherheit nicht die einzelne Zahl, sondern das Risiko einer Neubewertung. Wer im Jahr 2026 eine Höherstufung beantragt oder eine Änderung überprüfen lässt, muss damit rechnen, dass die gesamte Gesamtsituation neu eingeordnet wird.

Das kann, je nach Aktenlage, auch zu einer niedrigeren Bewertung führen als erwartet. Deshalb rückt eine alte, aber häufig unterschätzte Regel wieder in den Vordergrund: Nicht das „Addieren“ einzelner Leiden entscheidet, sondern die Gesamtwirkung auf die Funktionsfähigkeit und Teilhabe. Im Ergebnis kommt es mehr denn je darauf an, dass ärztliche Unterlagen aktuell sind, Widersprüche zwischen Befund und Alltagsschilderung aufgelöst werden und die Einschränkungen möglichst konkret beschrieben sind.

Änderung 2: Der Behinderten-Pauschbetrag wird seit 2026 über einen digitalen Nachweis abgesichert – mit neuen Anforderungen an Betroffene

Eine zweite Veränderung betrifft die Steuer, genauer: den Behinderten-Pauschbetrag. Seit Beginn des Jahres 2026 läuft der Nachweis des Grades der Behinderung gegenüber dem Finanzamt in vielen Fällen nicht mehr über das Einreichen von Bescheiden durch die Steuerpflichtigen, sondern über eine elektronische Übermittlung durch die für die Feststellung zuständige Behörde.

Für Betroffene klingt das zunächst nach Bürokratieabbau, und das kann es auch sein, weil Unterlagen nicht mehr kopiert, verschickt und nachgefordert werden müssen. In der Praxis entstehen aber neue Stolperstellen, weil der Datenfluss nur funktioniert, wenn die richtigen Angaben vorliegen und die Übermittlung freigegeben wird.

Wichtig ist vor allem, dass die Behörde die steuerliche Identifikationsnummer kennt und eine Einwilligung zur Datenübermittlung vorliegt. Fehlt eines von beidem, kann die digitale Meldung scheitern oder sich verzögern.

Besonders relevant wird das, wenn der Pauschbetrag erstmals in Anspruch genommen wird oder wenn sich der Grad der Behinderung im Jahr 2026 ändert, etwa nach einer Höher- oder Herabstufung.

Dann ist die digitale Bestätigung nicht nur ein technisches Detail, sondern der formale Schlüssel, damit das Finanzamt den Pauschbetrag ohne zusätzliche Nachweise berücksichtigen kann. Für Menschen, die bereits vor 2026 Bescheide beim Finanzamt hinterlegt hatten und bei denen sich nichts ändert, bleibt es oft unkomplizierter, weil frühere Nachweise weiterhin Wirkung entfalten können.

Die Umstellung passt in einen größeren Trend: Sozial- und Steuerverwaltung vernetzen sich stärker. Das kann Verfahren vereinfachen, gleichzeitig verschiebt sich Verantwortung. Wer in den vergangenen Jahren das Gefühl hatte, den Anspruch „in der Hand zu haben“, weil er den Bescheid selbst vorlegen konnte, muss sich nun darauf verlassen, dass die elektronische Übermittlung sauber läuft.

Gerade bei gemeinsamer Veranlagung kann es deshalb sinnvoll sein, den Status frühzeitig zu prüfen, bevor Fristen näher rücken und Nachfragen Zeit kosten.

Änderung 3: Im März 2026 wird die erhöhte Ausgleichsabgabe erstmals fällig – mit Signalwirkung für Beschäftigung und Personalpolitik

Im März 2026 trifft eine Änderung vor allem Arbeitgeber, mittelbar aber auch Beschäftigte und Interessenvertretungen: Die erhöhten Sätze der Ausgleichsabgabe sind in diesem Jahr erstmals zu zahlen, weil die Abgabe für das Erhebungsjahr 2025 fällig wird. Maßgeblich ist dabei der Stichtag Ende März 2026, bis zu dem Unternehmen die Anzeige abgeben und die Abgabe entrichten müssen.

Hintergrund ist das System der Beschäftigungspflicht: Arbeitgeber ab einer bestimmten Größe müssen eine Quote an schwerbehinderten Menschen beschäftigen. Wird diese Quote nicht erfüllt, fällt eine gestaffelte Abgabe je unbesetztem Pflichtarbeitsplatz an.

Die Erhöhung ist nicht nur eine Zahl im Gesetz, sondern ein finanzieller Druck, der in Personalentscheidungen hineinwirkt. Unternehmen, die bislang „lieber zahlen als einstellen“ kalkuliert haben, müssen 2026 mit spürbar höheren Belastungen rechnen. Gleichzeitig fließen die Mittel der Ausgleichsabgabe in Förderinstrumente, die die Teilhabe am Arbeitsleben unterstützen können, etwa bei der Ausstattung von Arbeitsplätzen oder bei Lohnkostenzuschüssen.

Damit ist die Ausgleichsabgabe in ihrer Logik zugleich Sanktion und Finanzierungstopf – und die erstmalige Fälligkeit der erhöhten Sätze rückt dieses System im März 2026 wieder in den Fokus von Betrieben, Inklusionsämtern und Arbeitsagenturen.

Für schwerbehinderte Beschäftigte ist das Thema auch deshalb bedeutsam, weil es Gespräche über Arbeitsplätze, Anpassungen und interne Prozesse beeinflussen kann. In manchen Betrieben führt die neue Kostenlage dazu, dass Inklusion stärker als wirtschaftliches und organisatorisches Projekt verstanden wird, nicht nur als „Sozialthema“.

Wo das ernsthaft umgesetzt wird, kann das zu besseren Rahmenbedingungen führen: mehr Offenheit für Einstellungen, mehr Investitionen in Barrierefreiheit am Arbeitsplatz, mehr Bereitschaft zu individuellen Lösungen.

Wo es dagegen nur um formale Pflichterfüllung geht, droht ein reines Rechnen ohne echten Kulturwandel. Gerade deshalb ist der März 2026 für viele Betriebsräte, Schwerbehindertenvertretungen und Personalabteilungen ein Monat, in dem das Thema spürbar auf die Tagesordnung kommt.

Änderung 4: Stichtag 31. März 2026: Arbeitgeber müssen die Schwerbehindertenanzeige für 2025 abgeben

Für viele Beschäftigte wird im März 2026 vor allem ein Datum wichtig, das auf den ersten Blick nach reiner Verwaltung klingt, tatsächlich aber Auswirkungen auf Einstellungsentscheidungen, interne Prozesse und den Umgang mit betroffenen Mitarbeitenden haben kann. Arbeitgeber mit durchschnittlich mindestens 20 Arbeitsplätzen müssen bis spätestens 31. März 2026 die Beschäftigungsdaten für das Jahr 2025 bei der Bundesagentur für Arbeit melden.

Diese Anzeige ist nicht freiwillig und sie ist nicht davon abhängig, ob bereits schwerbehinderte Menschen beschäftigt werden. Das Verfahren ist deshalb so relevant, weil es die Grundlage dafür bildet, ob und in welcher Höhe eine Ausgleichsabgabe anfällt.

Im März entsteht damit in vielen Betrieben ein realer Handlungsdruck. Personalabteilungen und Geschäftsleitungen sehen schwarz auf weiß, wie weit sie die Beschäftigungsquote erfüllen, welche Anrechnungsmöglichkeiten bestehen und ob Nachsteuerung nötig ist.

Für schwerbehinderte Beschäftigte kann das bedeuten, dass das Thema Inklusion im Betrieb nicht nur „mitläuft“, sondern konkret besprochen wird, weil Zahlen, Fristen und Geldbeträge auf dem Tisch liegen.

Änderung 5: Stichtag 31. März 2026: Die Ausgleichsabgabe muss eingegangen sein – und die höheren Sätze werden erstmals praktisch wirksam

Parallel zur Anzeige endet am 31. März 2026 auch die Zahlungsfrist für eine gegebenenfalls fällige Ausgleichsabgabe für das Jahr 2025. Entscheidend ist dabei nicht, dass ein Überweisungsauftrag ausgelöst wird, sondern dass der Betrag fristgerecht beim zuständigen Inklusions- beziehungsweise Integrationsamt eingeht.

Diese Frist sorgt in der Praxis dafür, dass sich Arbeitgeber im März intensiver mit der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen beschäftigen als in anderen Monaten.

Hinzu kommt, dass die erhöhten Staffelbeträge für die Abgabe nun erstmals im Alltag vieler Unternehmen ankommen. In Betrieben mit sehr niedriger Erfüllungsquote oder mit einer Quote von null Prozent können die Beträge je unbesetztem Pflichtarbeitsplatz so hoch sein, dass sie nicht mehr als „laufende Abgabe“ nebenbei betrachtet werden.

Diese erste spürbare Wirkung ist ein Grund, warum März 2026 als Monat der arbeitsrechtlichen und personalpolitischen Weichenstellungen wahrgenommen wird. Es ist der Moment, in dem aus einer abstrakten Gesetzesänderung eine echte Budgetposition wird, die intern erklärt und begründet werden muss.

Änderung 6: März 2026 als Monat der „Nachweis-Praxis“: Der digitale Weg zum Behinderten-Pauschbetrag wird in Steuerbescheiden sichtbar

Seit Jahresbeginn 2026 läuft der Nachweis für den Behinderten-Pauschbetrag bei neuen Feststellungen grundsätzlich über eine elektronische Übermittlung an das Finanzamt.

Im März wird das Thema für viele erst greifbar, weil jetzt die ersten Steuerbescheide und Rückfragen in größerer Zahl auftauchen und weil in Steuerkanzleien, Lohnbüros und bei Betreuerinnen und Betreuern auffällt, wo der neue Prozess hakt.

Wenn die Steuer-ID bei der zuständigen Stelle nicht hinterlegt ist oder wenn die Einwilligung zur Datenübermittlung fehlt, kann es passieren, dass der Pauschbetrag im Bescheid nicht berücksichtigt wird, obwohl eine Schwerbehinderung vorliegt.

Die Besonderheit im März liegt weniger in einem neuen Stichtag als in der Häufung von Fällen: Sobald Steuererklärungen bearbeitet werden, wird sichtbar, ob die Datenübermittlung sauber funktioniert. Für Betroffene ist das ärgerlich, aber wichtig zu wissen, weil es den Blick darauf lenkt, dass digitale Verfahren zwar Wege verkürzen, zugleich aber eine neue Fehlerquelle schaffen, wenn die Zuordnung im Hintergrund nicht gelingt.

Änderung 7: Verfahrensdruck im März 2026: Länder und Behörden reagieren auf lange Bearbeitungszeiten – mit Umstrukturierung und Digitalisierung

Ein weiterer Punkt, der im März 2026 auffällt, ist die wachsende Dynamik in den Ländern bei der Organisation des Schwerbehindertenrechts. In manchen Bundesländern werden Zuständigkeiten neu zugeschnitten, um Verfahren zu beschleunigen und Rückstände abzubauen. Dabei ist nicht nur die Bündelung von Aufgaben relevant, sondern auch der Versuch, Anträge stärker digital zu sortieren und standardisierte Vorprüfungen einzusetzen, bevor die medizinische Bewertung erfolgt.

Für Betroffene kann das zwei Seiten haben. Wenn die Umstellung gelingt, können Wartezeiten sinken und Nachforderungen von Unterlagen strukturierter erfolgen.

Wenn eine Reform jedoch in einer Übergangsphase steckt, kann es vorübergehend zu Reibungsverlusten kommen, etwa weil neue Ansprechpartner zuständig werden oder weil Akten in neue Systeme überführt werden. März ist in dieser Hinsicht ein Monat, in dem sich Reformen häufig erstmals in der Realität der Antragstellerinnen und Antragsteller niederschlagen, weil neue Behördenstrukturen in den Arbeitsmodus kommen und alte Rückstände parallel weiterlaufen.

Debatte um eine digitale ÖPNV-Wertmarke gewinnt an Fahrt

Für viele schwerbehinderte Menschen ist die unentgeltliche Beförderung im öffentlichen Nahverkehr ein entscheidender Nachteilsausgleich, der im Alltag enorm viel ausmacht.

Die Berechtigung hängt häufig am Ausweis und an der Wertmarke. Im März 2026 wird dieses Thema politisch sichtbarer, weil eine öffentliche Petition im Bundestag die Einführung einer digitalen Wertmarke fordert und dabei ausdrücklich auf die bisherige papierbasierte Abwicklung verweist.

Auch wenn das noch keine sofortige Rechtsänderung bedeutet, ist es im März relevant, weil es die Aufmerksamkeit auf ein praktisches Problem lenkt, das viele Betroffene kennen: Der Zugang zu Mobilität scheitert manchmal weniger an der Berechtigung als an umständlichen Abläufen.

Solche Debatten sind oft Vorboten späterer Modernisierungsschritte. Wer auf die Wertmarke angewiesen ist, sollte deshalb im Jahr 2026 stärker damit rechnen, dass Verwaltungen mittelfristig digitale Wege ausbauen, auch wenn im März zunächst „nur“ der politische Druck sichtbar wird.

